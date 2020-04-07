 В Україні 691 особу з COVID-19 госпіталізовано, зокрема 34 дитини, - головний санлікар Ляшко

Про це повідомив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
"На цей момент у закладах охорони здоров'я з діагнозом COVID-19 перебуває 691 особа, з них 34 діти. На апаратах ШВЛ - 30 осіб", - розповів Ляшко.
Про це повідомив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
"На цей момент у закладах охорони здоров'я з діагнозом COVID-19 перебуває 691 особа, з них 34 діти. На апаратах ШВЛ - 30 осіб", - розповів Ляшко.
Олесь Доний
Бывший народный депутат, политический аналитик.
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В Украине на 1 млн населения делают 126 тестов на коронавирус. По европейским меркам тестирование у нас не проводится
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Вчера 18.51 | комментариев: 25
Украина проводит тестов на коронавирус меньше всех из стран Европы.
Теперь все могут сравнить цифры. Сайт Worldometers со вчерашнего дня к своему колоссальному объему статистики по коронавирусу добавил еще две графы по тестам на этот вирус. Не вся информация там полная, конечно, тем не менее добавляет размышлений. Причем важна не только графа, сколько тестов сделано в той или иной стране, а еще и другая графа - сколько же этих тестов приходится на душу населения. Ведь население в странах по численности отличается в разы или в десятки, иногда в сотни раз.
Например, опровергаются несколько мифов, которые распространены в украинском сегменте соцсетей. В частности, о том, что уровень смертности в Германии настолько меньше, так как "в Германии, в отличие от других стран, тестируют всех". В Германии действительно проводят много тестов. Но, оказывается, не больше, чем в Италии.
В Германии - 10 962 на 1 млн, а в Италии - 11 436 на 1 млн (то есть даже чуть больше, на самом деле, чем в Германии).
В самой Италии, правда, неоднородное тестирование: например, в Ломбардии, которая наиболее пострадала, тестов на душу населения производится гораздо меньше, чем в провинции Венето (это там, где город Венеция).
Второй миф, который опровергается, - о Швеции. О том, что в Швеции "не тестируют, а вернее, тестируют только тяжелобольных". Это тоже не так. И действительно, в Швеции уровень тестирования втрое меньше, чем в Германии и Италии, в пять раз меньше, чем в Швейцарии и Норвегии, и в 10 раз меньше, чем в Люксембурге. Тем не менее этот уровень достаточно высокий - 3654 теста на 1 млн населения.
То есть этот уровень немного ниже Нидерландов (4401 на 1 млн населения), соизмеримый с Францией (3436 на 1 млн) и немножко больше, чем в Великобритании (2880 на 1 млн), Греции (2442 теста на 1 млн), Венгрии (2200 тестов на 1 млн), Польше (2134 теста на 1 млн), Румынии (2008 тестов на 1 млн), то есть среднеевропейский уровень.
А вот что же с Украиной? В Украине по европейским меркам тестирование не проводится... Нет, какое-то количество тестов использовано, а конкретно - 5493. Только вот "на душу населения" это составляет аж... 126 тестов на 1 млн.
То есть тестов в Украине используется в 87 раз меньше, чем в Германии, в 90 раз меньше, чем в Италии. В 29 раз меньше, чем в Швеции. В 17 раз меньше, чем в Польше. Ни в одной другой стране Европы такого низкого уровня тестирования больше нет...
Такой низкий уровень тестирования происходит лишь в некоторых африканских, азиатских и латиноамериканских странах. Например, Парагвай (194 теста на 1 млн населения), Ямайка (182 теста на 1 млн), Филиппины (179 тестов на 1 млн), Пакистан (158 тестов на 1 млн), Марокко (122 теста на 1 млн), Намибия (118 тестов на 1 млн). То есть приблизительно уровень тестирования, как в африканской Намибии.
Значит, власть не смогла закупить надлежащее количество нормальных тестов (так называемые экспресс-тесты не дают должного диагностирования, поэтому даже не фиксируются международной статистикой) и прибегла к очень жестким карантинным мероприятиям. Собственно, поэтому жесткий карантин и рассматривается властью как панацея.
Я писал на тему неудовлетворительного уровня тестирования еще несколько недель назад (когда тесты вообще использовались почти исключительно для "политической элиты" страны). Может, наконец, стоит пойти по пути не "закручивания гаек" малому бизнесу, а должного тестирования и отслеживания "цепочек заражения"? Это тщательная и более скрупулезная работа, тем не менее потери для экономики будут меньше. Если бы власть должным образом и своевременно отнеслась к тестированию, может, не везде надо бы было убивать мелкий бизнес.
Потому что пока от карантина выигрывают сетевые крупные магазины, ломбарды и аптеки. Может, стоит несколько откорректировать тактику? Иначе всегда будет подозрение, что кто-то из власти просто имеет отношение к сетям ломбардов.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/blogs/oles-doniy/v-ukraine-na-1-mln-naseleniya-delayut-126-testov-na-koronavirus-po-evropeyskim-merkam-testirovanie-u-nas-ne-provoditsya-1494329.html