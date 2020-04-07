 В Україні 691 особу з COVID-19 госпіталізовано, зокрема 34 дитини, - головний санлікар Ляшко

Про це повідомив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"На цей момент у закладах охорони здоров'я з діагнозом COVID-19 перебуває 691 особа, з них 34 діти. На апаратах ШВЛ - 30 осіб", - розповів Ляшко.

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