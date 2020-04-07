 Вірусологи вивчать феномен Миколаївської області, в якій не зафіксовано жодного випадку COVID-19, - Ляшко

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, випадки коронавірусної інфекції зафіксовано в усіх регіонах України, крім Миколаївської області.
"Тому у нас сьогодні працюють бригади медпрацівників, до складу яких входять представники ДСНС, МОЗ. Також окремо від них працюють експерти-вірусологи, які їздять у різні лабораторії. Тому феномен Миколаївської області буде детально розглянуто, чому саме там не зареєстровано випадків. Чи реальна це картина, або ж у нас є порушення алгоритмів", - розповів Ляшко.
Нагадаємо, станом на 7 квітня в Україні зафіксовано 1462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Карантин, та в цілому дії влади та свідомість народу дають непоганий результат.
я думав - буде гірше.
А если серьёзно, народ, то сдаётся мне што этому способствует факт приобретения населением Николаева кое-какого иммунитета в 2004 году. Если помните, перед третьим туром на выборах Президента, Ющенко со сцены на Майдане говорил: удивительно большое количество николаевцев, херсонцев и запорожцев болеет ОРВИ и пишет заявления для голосования на дому.
Болели в основном женщины среднего и престарелого возраста. Я это помню потому, што моя жена тоже переболела в этот период двухсторонней пневмонией. Течение болезни было очень тяжёлым. Доходило до потери сознания в очереди к врачу. Было много смертей. МНОГО. Из моих знакомых - двое. Причиной якобы были какие-то конверты, появившиеся перед этой вспышкой. Над такой "причиной" можно было бы и посмеяться, но дело в том, што вместе с агитационным мусором от "рыгов" и я обнаружил такой конверт. Конверт был запечатанный но пустой. Конверт я обнаружил перед вторым туром. А к третьему туру вспышка была в самом разгаре. Судя по теперешнему положению вещей, то согласитесь, што как раз в южных и восточных областях Украины с короновирусом как-то полегче, чем в западных областях и в центре.
Опять Юго-восток... Где-то я уже это слышал.
ну так делают тесты експрес китайские, купленные недавно
и оказавшиеся на беременность
рождаемость зато павысили в николаеве
ахахаха
Элементарная логика!
Вон в Ухане бы не *********** с тестами - просто повысилась бы смертность от ОРЗ и сезонного гриппа!