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Все про:карантин (2288) Миколаївська область (468) Ляшко Віктор (196) COVID-19 (3099) коронавірус (1839)

 Вірусологи вивчать феномен Миколаївської області, в якій не зафіксовано жодного випадку COVID-19, - Ляшко

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Міністерство охорони здоров'я вивчить феномен Миколаївської області, в якій не зафіксовано жодного випадку COVID-19.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, випадки коронавірусної інфекції зафіксовано в усіх регіонах України, крім Миколаївської області.

"Тому у нас сьогодні працюють бригади медпрацівників, до складу яких входять представники ДСНС, МОЗ. Також окремо від них працюють експерти-вірусологи, які їздять у різні лабораторії. Тому феномен Миколаївської області буде детально розглянуто, чому саме там не зареєстровано випадків. Чи реальна це картина, або ж у нас є порушення алгоритмів", - розповів Ляшко.

Нагадаємо, станом на 7 квітня в Україні зафіксовано 1462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Також дивіться: Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187231
 
   
 Топ коментарі
 
"Феномен" в отсутствии тестов.
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Нема тест-систем, от і феномен )
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Унікальна антивірусна Зона Вірусологи вивчать феномен Миколаївської області, в якій не зафіксовано жодного випадку COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1472 Путівки продавати по 1000 номіналів Вірусологи вивчать феномен Миколаївської області, в якій не зафіксовано жодного випадку COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7293 Вірусологи вивчать феномен Миколаївської області, в якій не зафіксовано жодного випадку COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7293
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Україна поки досить непогано проходить коронавірус!
Карантин, та в цілому дії влади та свідомість народу дають непоганий результат.
я думав - буде гірше.
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вас не дивує, що в Україні, щодня приблизно однакова кількість нових хворих? десь від 130 до 140... знаєте чому? Бо на усю країну в день 145 нових тестів... Вірусологи вивчать феномен Миколаївської області, в якій не зафіксовано жодного випадку COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5071
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А знаєте чому цифри не круглі?Та тому що частина виділених тестів зберігають для ,,своїх,, або за взятку.
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завезите туда тестов и феномен перестанет быть феноменом.
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Завезение тестов это Вам не завезение ворованого гравия или щебенки,здесь все выделяют.А вот своровать из выделенного гораздо труднее но это не значит что невозможно.
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Это всё потому, што корабелы шороха не терпят !!!
А если серьёзно, народ, то сдаётся мне што этому способствует факт приобретения населением Николаева кое-какого иммунитета в 2004 году. Если помните, перед третьим туром на выборах Президента, Ющенко со сцены на Майдане говорил: удивительно большое количество николаевцев, херсонцев и запорожцев болеет ОРВИ и пишет заявления для голосования на дому.
Болели в основном женщины среднего и престарелого возраста. Я это помню потому, што моя жена тоже переболела в этот период двухсторонней пневмонией. Течение болезни было очень тяжёлым. Доходило до потери сознания в очереди к врачу. Было много смертей. МНОГО. Из моих знакомых - двое. Причиной якобы были какие-то конверты, появившиеся перед этой вспышкой. Над такой "причиной" можно было бы и посмеяться, но дело в том, што вместе с агитационным мусором от "рыгов" и я обнаружил такой конверт. Конверт был запечатанный но пустой. Конверт я обнаружил перед вторым туром. А к третьему туру вспышка была в самом разгаре. Судя по теперешнему положению вещей, то согласитесь, што как раз в южных и восточных областях Украины с короновирусом как-то полегче, чем в западных областях и в центре.
Опять Юго-восток... Где-то я уже это слышал.
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Смотрим смертность по Николаевской области за первый квартал 2019 и за 2020. Считаем разницу.
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та ну какая у нас пока что смертность от коронавируса? на всю Украину 45 человек, єто пока на среднегодовую статистику, или на квартальную, или даже на месячную. никак не влияет. тем более в рамках отдельной области.
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Наверное как с дорогами, деньги по карманам, и дорог тоже нет
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Ця брехня вже.......дістала, а хтось тестує простий народ чи тільки еліту.
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Тесты им дайте и случаи появятся, эпидемиологи мамкины )))))
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Местный народ по заграницам не шастает!
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сологи изучат феномен Николаевской области, в которой не зафиксировано ни одного случая COVID-19, - Ляшко



ну так делают тесты експрес китайские, купленные недавно
и оказавшиеся на беременность

рождаемость зато павысили в николаеве

ахахаха





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там люди не їздять по європам і не привозять додому різну гидоту
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Изучайте в Иране там уже почти не умирают ( не дают статистики и дурят ) а самое лучшее в Северной Корее , там Ким Чен Ын расстрелял все Кроновирусы из пулемета . и нет его .Какой феномен ,долбодятлы , когда 10 тест систем .
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гоните всех вирусологов из Николаева. Закройте город и никого не впускайте.
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Нет тестов - нет вируса!
Элементарная логика!
Вон в Ухане бы не *********** с тестами - просто повысилась бы смертность от ОРЗ и сезонного гриппа!
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