 Вірусологи вивчать феномен Миколаївської області, в якій не зафіксовано жодного випадку COVID-19, - Ляшко

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, випадки коронавірусної інфекції зафіксовано в усіх регіонах України, крім Миколаївської області.

"Тому у нас сьогодні працюють бригади медпрацівників, до складу яких входять представники ДСНС, МОЗ. Також окремо від них працюють експерти-вірусологи, які їздять у різні лабораторії. Тому феномен Миколаївської області буде детально розглянуто, чому саме там не зареєстровано випадків. Чи реальна це картина, або ж у нас є порушення алгоритмів", - розповів Ляшко.

Нагадаємо, станом на 7 квітня в Україні зафіксовано 1462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

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