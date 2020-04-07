 "Для східних країн носіння масок - це давно буденність", - Шмигаль пояснив, навіщо носити медичні маски. ІНФОГРАФІКА

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"З 6 квітня в громадських місцях дозволено з'являтися лише в масках або респіраторах. Щодня отримуємо багато запитань щодо того, для чого це потрібно?" - йдеться в повідомленні
За словами Шмигаля, приклад азійських країн демонструє, що масове носіння захисних засобів значно знижує ризик передачі вірусу повітряно-крапельним шляхом.
"Проте для східних країн носіння масок - це давно буденність, яка не потребує додаткових постанов. Тоді як Захід лише починає усвідомлювати значущість цього атрибуту під час пандемії", - підсумував прем'єр.
Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів заборонив із 6 квітня перебування в громадських місцях без одягненої маски або респіратора.
4 апреля в 23:16
"Коронавирус в Чехии! Не могу не написать, как к трагедии, которая так неожиданно потрясла весь мир отнеслись в Чехии, респект и уважение руководству страны!
* проезд в период карантина полностью бесплатный, независимо от того, городской транспорт или междугородний. Транспорт ходит чётко по графику.
* всем предпринимателям государство единоразово предоставило помощь в размере 25 000 крон ( примерно 26 000 грн)
* дают отсрочку на 6 месяцев на все кредиты и ипотеки
* магазины переполнены продуктами, на все скидки 30-50%, очередей нет!
* бензин в период карантина подешевел на 40%
* если не ходишь на работу, сидишь дома на карантине, получаешь 80% зарплаты, мелочь, но приятно
Возможно, про что-то я ещё забыла написать, но одним словом, чувствуется, что государство делает все, чтобы максимально обеспечить населению защиту и комфорт в период карантина. Да, мы ходим в масках, но и их получаем бесплатно, что тоже не могу не отметить, зная как это сейчас печально в Украине. Очень хотелось бы, чтобы так как у нас было везде, а особенно в родной Украине!"
* проезд по стране полностью перекрытый. независимо от того, это городской транспорт или междугородний. Транспорт тупо не ходит!
* не далее как вчера
ментыполицейские 3,14здили предпринимателя за то что торговал кофе на вынос...
* всех предпринимателей государство единоразово послало на йух... (изучать Китайский опыт)
* разрешило давать под сраку за все кредиты и ипотеки...
* магазины переполнены продуктами с поднятыми на всё ценами на 30-50%...
* бензин подорожал, в связи с падением цен на нефть...
* если не ходишь на работу, нихрена не получаешь и ещё остаешся должен... мелочь, но (власти) приятно...
Возможно, я о чём-то забыл написать, но одним словом. (матюком) это не выразить...
Да, мы все ходим в масках, но не потому получаем их бесплатно, а потому что получаем за их отсутствие от орлов Авакова по 17 000 гривен... или платим... короче пока не понятно! Чего и Чехии желаем..
Фамилия Шмыгаль была известной только в грабительском клане Ахметова. Чему мог там научиться Шмыгаль: создавать схемы уклонения от налогов, увода прибыли в оффшоры. И чего нам ожидать от него? Этот сброд ни во что ставить Украину, ее граждан.
Пройдет время и его фамилия и "светлый" образ его канут в Вечность, а позор страны, допустившей к власти подонков и негодяев останется навсегда.
https://youtu.be/ZaeVYAFbnrc
Слуга народа, чё с него взять.
и можно все списать на пандемию...грандиозно
Это дебильная быдломасса их себе выбирает.
Ето барига мальдівскій віноват! Ето он довьол мудрий нарід до крайнєй стєпєні ідіотізма!
А ось і нульовий пацієнт. Все сходиться!
Тому вони захищають обличчя від смороду та смогу.
А в нас що ? вірус, який ви привезли в країну.
1. Сейчас многие пересели на велосипеды - срочно нарисуйте велодорожки в городах и между сёлами
Надо штрафовать, если на велосипедисте нет светоотражающего жилета
Введите нормальные европейские правила для велосипедистов - и Украина обгонит Данию и Бельгию 😀
2. Создание добровольных дружин в микрорайонах для дежурств - это тоже ньюанс правопорядка
3 проверка освещенности улиц
Заборонити нафіг з накладанням охрінєнного штрафу за порушення карантину - інакше ефективність нульова!
а маски то где?
а не "обыденность" моментально наладить свое производство по их изготовлению в период эпидемии? или только хватило ума спекульнуть остатками с "закромов Родины" ???
Вы адекватные? Вначале все продать за границу, потом ввести обязаловку и штрафы космические. ИДЕАЛЬНЫЙ БИЗНЕС
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Чем тебе не респиратор от вируса!
Видимо арабы что то подозревали!!!!