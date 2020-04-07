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 Суспільство
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 За минулу добу до України повернулися ще 6,4 тис. громадян, - Держприкордонслужба

Вчора, 6 квітня, на в'їзд до України оформлено 6400 громадян України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Повідомляється, що минулої доби Україну залишили понад 4,5 тис. осіб, з яких близько 2 тис. – іноземці.

Зазначається, що упродовж минулої доби також фіксувалося зниження пасажиропотоку у порівнянні з попереднім днем. Загалом прикордонники здійснили понад 12,2 тис. пропускних операцій на в’їзд та виїзд з України.

Упродовж минулої доби без власного транспорту в Україну прибуло понад 3,3 тис. осіб. Для їхнього перевезення залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та ДСНС. Сьогодні зранку в пунктах пропуску черг із подорожуючих власним транспортом та пішоходів не зафіксовано.

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Учора прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я майже 7,7 тис. осіб, які прямували в Україну. За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на COVID-19 не виявлено.

Також встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавалися відповідні пам’ятки. Крім того, у пункті пропуску "Бачівськ", що на кордоні з Росією, виявлено порушника правил карантину, про що повідомлено співробітників поліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187225
 
 
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Це знущання якесь!
Якого беня тоді у нас не їздить громадський транспорт і ми створюєм видимість якогось "карантину"?!
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Влада повідомила про пік епідемії 14-15 квітня, чи про його початок
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ну да, ну да...
что-то слабо вирус распространяется - и наш бубачка сразу принял меры
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