 12 нових випадків COVID-19 зафіксовано на Дніпропетровщині, - ОДА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.
"Сьогодні провели в обласному лабораторному центрі масове тестування. Перевірили 94 жителя області на наявність COVID-інфекції. Виявили 12 нових випадків. Майже всі, хто підхопив небезпечну недугу, раніше контактували з захворілими. Тому хочу ще раз наголосити мешканцям: не будьте легковажні, дотримуйтеся правил карантину. Скасуйте всі зустрічі зі знайомими та вечірки з друзями. Бережіть себе та близьких!", – підкреслив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.
Загалом на Дніпропетровщині зафіксували 26 випадків коронавірусу. Із захворілих 4 вже подолали COVID-інфекцію.
в дании уже приняли закон о принудительной вакцинации , хотя этой "вакцины" еще якобы не существует... и тд. уже загнали всех в стойло - вакцинируют потом чипируют ... все это раздуто.
2. Профессор Гундаров: Коронавирус ни при чём - политика власти провоцирует тотальную пандемию психоза - https://www.youtube.com/watch?v=0EEHq9JhUhc
3. Почему элита не делает прививок. Билл Гейтс и элиты США отказываются от вакцинирования детей - https://www.youtube.com/watch?v=QC8VXjPzVWI -
ps: «Тот, кто отдаёт свою свободу за
безопасность, не получает ни того, ни другого». Т. Джефферсон
Вот ссылка на фильм 2018 года когда о вирусе еще никто и незнал.
https://www.ivi.ru/watch/terius-u-menya-za-spinoj внимательно посмотрите из 52 минуты.
Кино есть конечно кино но автор сценария уже знал об особенностях этой заразы и он не Ванга чтобы так точно описать то что происходит в 2019-2020 годах
Если это та самая группа риска,то процент заражения среди них -12.8. А если взять всю эту группу риска и посчитать от них этот процент, то сколько получится зараженных?
https://www.youtube.com/watch?v=VV7O8r_LNJk