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 12 нових випадків COVID-19 зафіксовано на Дніпропетровщині, - ОДА

У Дніпропетровській області виявили 12 нових випадків COVID-19. Хворі - жителі Дніпра, Первомайська та Синельниківського району. Серед інфікованих - двоє підлітків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.

"Сьогодні провели в обласному лабораторному центрі масове тестування. Перевірили 94 жителя області на наявність COVID-інфекції. Виявили 12 нових випадків. Майже всі, хто підхопив небезпечну недугу, раніше контактували з захворілими. Тому хочу ще раз наголосити мешканцям: не будьте легковажні, дотримуйтеся правил карантину. Скасуйте всі зустрічі зі знайомими та вечірки з друзями. Бережіть себе та близьких!", – підкреслив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

Загалом на Дніпропетровщині зафіксували 26 випадків коронавірусу. Із захворілих 4 вже подолали COVID-інфекцію.

Також читайте: На ранок 7 квітня зафіксовано 1462 випадки COVID-19 в Україні, 45 осіб померло, 28 - одужало, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187223
 
 
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Ну вот начали проверять и у нас. Никто не знает сколько в Украине заболевших. Зато все парки набиты полицейскими)
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1. Что не так с вакциной от корона вируса? - https://www.youtube.com/watch?v=tTj5ejaIUzo
в дании уже приняли закон о принудительной вакцинации , хотя этой "вакцины" еще якобы не существует... и тд. уже загнали всех в стойло - вакцинируют потом чипируют ... все это раздуто.

2. Профессор Гундаров: Коронавирус ни при чём - политика власти провоцирует тотальную пандемию психоза - https://www.youtube.com/watch?v=0EEHq9JhUhc

3. Почему элита не делает прививок. Билл Гейтс и элиты США отказываются от вакцинирования детей - https://www.youtube.com/watch?v=QC8VXjPzVWI -

ps: «Тот, кто отдаёт свою свободу за
безопасность, не получает ни того, ни другого». Т. Джефферсон
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Корона-вирус еще был в 2015 году и против него нашли вакцину иначе еще тогда разошлась бы это зараза по всему миру да просто кто-то заинтересован в гибели миллионов.
Вот ссылка на фильм 2018 года когда о вирусе еще никто и незнал.
https://www.ivi.ru/watch/terius-u-menya-za-spinoj внимательно посмотрите из 52 минуты.

Кино есть конечно кино но автор сценария уже знал об особенностях этой заразы и он не Ванга чтобы так точно описать то что происходит в 2019-2020 годах
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Это группа риска. Те кто контактировал или недавно вернулся из-за кордона. Конечно не много, но хоть процесс пошел.
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Население области - 3 000 000 человек. 94 теста - это ~ 0.003 %. Это массовое тестировние? Это все,которые вернулсь из-за кордона или с ними контактировали?
Если это та самая группа риска,то процент заражения среди них -12.8. А если взять всю эту группу риска и посчитать от них этот процент, то сколько получится зараженных?
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Настільки це правда, але я чув , що в Первомайськ, Дніпропетровської області вірус занесли паломники РПЦ і УПЦ, і їх священники і росіяни.
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