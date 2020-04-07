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 Політика України
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 На ранок 7 квітня зафіксовано 1462 випадки COVID-19 в Україні, 45 осіб померло, 28 - одужало, - МОЗ

В Україні зафіксовано 1462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нові випадки", - повідомили у міністерстві.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

▪️Вінницька область — 77 випадків;
▪️Волинська область — 34 випадки;
▪️Дніпропетровська область — 15 випадків;
▪️Донецька область — 10 випадків;
▪️Житомирська область — 11 випадків;
▪️Закарпатська область — 38 випадків;
▪️Запорізька область — 41 випадок;
▪️Івано-Франківська область — 160 випадків;
▪️Кіровоградська область — 53 випадки;
▪️м. Київ — 253 випадки;
▪️Київська область — 97 випадків;
▪️Львівська область — 29 випадків;
▪️Луганська область — 3 випадки;
▪️Одеська область — 30 випадків;
▪️Полтавська область — 12 випадків;
▪️Рівненська область — 40 випадків;
▪️Сумська область — 51 випадок;
▪️Тернопільська область — 168 випадків;
▪️Харківська область — 1 випадок;
▪️Херсонська область — 13 випадків;
▪️Хмельницька область — 10 випадків;
▪️Чернівецька область — 247 випадків;
▪️Черкаська область — 62 випадки;
▪️Чернігівська область — 7 випадків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якби в парках дотримувалися правил карантину - їх би дозволили відвідувати, - головний санлікар Ляшко

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 квітня 2020 року до Центру надійшло 521 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 6385 повідомлень про підозру на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пік поширення коронавірусу в Україні очікується 14-15 квітня, - МОЗ

На ранок 7 квітня зафіксовано 1462 випадки COVID-19 в Україні, 45 осіб померло, 28 - одужало, - МОЗ 01

На ранок 7 квітня зафіксовано 1462 випадки COVID-19 в Україні, 45 осіб померло, 28 - одужало, - МОЗ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187222
 
 
 Топ коментарі
 
допоміг
аби ще не завозили з інших країн, де вирує вірус.
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Делать такие выводы по результатам одних суток может только настоящий "профессионал"!
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Багато легких форм так і лишились поза обліком.
Сподіваюсь, вони не заражають інших.
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Делать такие выводы по результатам одних суток может только настоящий "профессионал"!
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Просто маніпулюють даними

Хочуть показати що є результати від карантину
Так результати є, але тепер це все розтягнеться в часі Пік захворюванності розтягнеться в часі
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У меня тоже была такая мысль. Чтобы зафиксировать излечение, нужно провести два теста здоровому (скорее всего) человеку - понятно, что эти тесты лучше скорее проведут тяжело больному.
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запущенные случаи из-за поздней диагностики, потому и смертность стабильно преобладает над выздоровлением. похоже на то, что всё так и останется. тестируют мало и очень поздно.
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так вчера ж говорили, что карантин помог ....
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допоміг
аби ще не завозили з інших країн, де вирує вірус.
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в якому місці він допоміг? хіба що в дупі.... бо пік прогнозується на 14.04.... а вчорашнє зменшення хворих всього лиш пов*язане з неділєю і тим, що лабораторії не працюють
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карантин зглажує пік захворюваності
влада все зробила для того, аби завезти в країну хворих.
тепер і економічна криза через них буде і підірване здоров'я тисяч осіб
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Вот кляті заробітчані.

Як це по "патріотично" кинути своїх громадян. Цікаво якщо ви зараз були б в штатах вас потрібно було залишити там без коштів?
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За розрахунками вчених, до кінця квітня 2020 від коронавірусу в Україні захворіє понад 60 тисяч, а втрати можуть скласти понад 4500 людей.
Це прогнози Світового центру даних при Київській політехніці.
Світовий центр даних «Геоінформатика і сталий розвиток» на базі Київської політехніки працює під егідою Міжнародної ради з науки (International Science Council). Він є одним із 53 світових центрів даних, розташованих в 13 країнах світу, які накопичують, аналізують та обробляють великі обсяги наукових даних різної природи (Big Data). Останнім часом одним з найактуальніших завдань Міжнародної ради з науки і підпорядкованих їй світових центрів даних стало дослідження пандемії коронавірусу у світі і застосування передових досягнень науки для її подолання.
Працюючи за цією стратегією, українські вчені зі Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» проаналізували вплив пандемії коронавірусу на економіку України, розробили прогнозну математичну модель, провели комп'ютерне моделювання цього явища і розробили сценарії можливого розвитку подій. Результати сценарного моделювання показують, що для України функція швидкості змінювання кількості випадків COVID-19 набуває свого максимуму на 51-52 день від першого зареєстрованого хворого, а саме на другу половину квітня 2020 року (22-23 квітня). Після досягнення цього максимуму, як наслідок запровадження жорстких карантинних заходів у країні, має відбутися «злам» попередньої тенденції і мусить розпочатися зниження швидкості зростання кількості випадків захворювання.
Згідно з песимістичним сценарієм, до кінця квітня 2020 р. кількість інфікованих може сягнути 60 тисяч, а людські втрати можуть перевищити 4500 осіб.
За оптимістичним сценарієм, який може відбутися за умови збігу низки важливих обставин, включаючи можливі ефективні дії влади, названі показники можна зменшити як мінімум втричі.
Результати цього дослідження можуть використовуватися владою України для розробки плану дій, спрямованих на упередження пандемії і подолання її наслідків.
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Вспомнились вчерашние предположения, что на выходных меньше подтвержденных случаев, потому что лаборатории на работают... А "не лох" рассказывал что это все благодаря карантину. Но видимо все таки дело в графике работы лабораторий.
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В Киеве 267 ещё вчера написали, Минздрав сегодня пишет что в Киеве 252, в чем прикол?
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В этой статье пишут , что в Днепре 15 чел. Следом статья-26чел.
На цензоре уже не знают откуда брать инфу.
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такое впечатление, что врачи иногда расходуют тесты на свой страх и риск, вопреки приказам тестировать только с признаками перехода в тяжёлую форму.
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Багато легких форм так і лишились поза обліком.
Сподіваюсь, вони не заражають інших.
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Ляшко, ты же вчера впаривал главзебилу, что у нас уже все ОК, динамика положительная, вирус почти побороли.
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Харьков и Николаев - города-крепости! Хотя конечно странно - в Харькове был один, вчера еще должен был добавиться 1 но все равно один - кажется кто-то там математику либо скурил, либо на ноль помножил....
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либо тесты еще не доехали для обычных бедолаг
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Vyacheslav Nesterov Да у нас в Харькове пульмонологические отделения забиты пневмониями.Знакомая говорит, что за 20 лет работы не помнит такого количества больных.Если бы протестировали всех больных а не выборочно сложных,то одним случаем не отделались бы. Да еще 28 туристов с Бали вернулись.....
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Показательно, если увидеть, как с этими больными обращаются - насколько экипированы медики и насколько изолированы палаты.
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Бали все-таки к центрам эпидемии не относится
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Харьков таки уникальный город, если правда. При наличии одного из крупнейших международных аэропортов привезти всего одного заболевшего (а может вообще - 0, если заболевший через Киев, к примеру, прилетел) - это действительно удивительно. Если правда конечно.
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В Тернопольской области - 160 заболевших. Из них около 120 - в одном районе. А в половине районов области заболевших нет. Распределение неравномерное.
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Теперича эмблема " Зе" будет новой медицинской эмблемой .
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1. Что не так с вакциной от корона вируса? - https://www.youtube.com/watch?v=tTj5ejaIUzo
в дании уже приняли закон о принудительной вакцинации , хотя этой "вакцины" еще якобы не существует... и тд. уже загнали всех в стойло - вакцинируют потом чипируют ... все это раздуто.

2. Профессор Гундаров: Коронавирус ни при чём - политика власти провоцирует тотальную пандемию психоза - https://www.youtube.com/watch?v=0EEHq9JhUhc

3. Почему элита не делает прививок. Билл Гейтс и элиты США отказываются от вакцинирования детей - https://www.youtube.com/watch?v=QC8VXjPzVWI -

ps: «Тот, кто отдаёт свою свободу за
безопасность, не получает ни того, ни другого». Т. Джефферсон
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Корона-вирус еще был в 2015 году и против него нашли вакцину иначе еще тогда разошлась бы это зараза по всему миру да просто кто-то заинтересован в гибели миллионов.
Вот ссылка на фильм 2018 года когда о вирусе еще никто и незнал.
https://www.ivi.ru/watch/terius-u-menya-za-spinoj внимательно посмотрите из 52 минуты.

Кино есть конечно кино но автор сценария уже знал об особенностях этой заразы и он не Ванга чтобы так точно описать то что происходит в 2019-2020 годах
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типичній зелендрочер верит в Вангу))
Коронавирусы (лат. Coronaviridae) - семейство вирусов
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Ты или идиот или убогий,а на убогих обижаться Грех.А скорее всего ПРОВОКАТОР и все переводишь в политическое русло.
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Чтобы победить пандемию короновируса нужно про
сто перестать делать тесты!
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Трішки новин для оптимізму.
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Виявлено вплив популярного щеплення на зараження коронавірусом
81Фото: Раміль Ситдиков / РІА Новини

Група епідеміологів з Техаського університету (США) виявила вплив популярного щеплення на ймовірність зараження коронавірусом. Про це повідомляє видання The IrishTimes з посиланням на дослідження.
Вчені порівняли показники поширення та смертності від коронавирусу і наявність програми вакцинації від туберкульозу в 178 країнах.


З'ясувалося, що за 15 днів захворюваність COVID-19 склала 38 на один мільйон в країнах з вакцинацією, а в країнах з відсутністю вакцинації цей показник склав 358 на один мільйон.

При цьому рівень смертності становив 4,28 на один мільйон в країнах з програмами вакцинації від туберкульозу і 40 на один мільйон в країнах без такої програми.

в 10 разів
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апропо.. в США така вакцинація не проводилась.
пояснення -чому зараз США "попереду всієї планети"...
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Почему люди не могут сидеть дома 2 недели??? что тут сложного. нахера вы бродите по улицам идиоты и заражаетесь и увеличиваете число зараженных. Это полный П! дыбилы!
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у власній машині - можна..навіть на природу ,але В БЕЗЛЮДНІ МіСЦЯ. Не в міський парк.
І навіть у власний під"їзд необхідно входити у масці..
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коронавирус люди могут подхватить не только от людей, а и от чего угодно! сел допустим больной коронавирусом на лавочку и вирус остается после его ухода на лавочке пару суток. нажал больной коронавирусом на кнопку в лифте и потом здоровый нажмет и заразится. Открыл магазин и вирус остается на ручке от двери и здоровый потом его подхватывает. Потому вирус так распространяется! Люди сидите дома! Потому что из за вас это не закончится! Короткое время в пару недель или месяц перестрадайте на диване за сериалами, книгами, играми, интернетом и потом можно будет вернутся к жизни обычной без вируса. А если люди будут гулять ходить в места любые, то они будут заражаться! Число зараженных растет ежедневно! Если все до единого будут дома сидеть, то это быстро относительно закончится, а если будут гулять, то это затянется на год!
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это с 13-го марта - две недели? На ранок 7 квітня зафіксовано 1462 випадки COVID-19 в Україні, 45 осіб померло, 28 - одужало, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7422
поздравляю с выходом из запоя. сегодня 7-е апреля. На ранок 7 квітня зафіксовано 1462 випадки COVID-19 в Україні, 45 осіб померло, 28 - одужало, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7422
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если бы все люди сидели дома, то сейчас бы уже можно было выходить, но люди тупорылые и им надо погулять и заразиться и затянуть это все. бесят! Это будет длиться по ходу до тех пора, пока вся Украина не заразиться.
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всё. на время карантина переезжаю жить в Николаев. На ранок 7 квітня зафіксовано 1462 випадки COVID-19 в Україні, 45 осіб померло, 28 - одужало, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2773
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- В Николаеве объяснили, почему в области до сих пор не нашли коронавирус.
В местном горсовете заявили, что причина в небольшом количестве тест-систем.

Простыми словами, коронавирус там, скорее всего, есть, но его не видят.
А мы-то думали.
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на Чукотском АО тоже ни одного случая. Чукча умный однако - коронавируса болеть не будет
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Статистика), на самом деле минимум раз в 10 больше.
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Ей зелені дібіли, дайте населенню платні тести плр по доступній ціні, щоб кожен з початковими симптомами сам міг пройти обстеження на вірус без вашої іпаної бюрократії.
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у хопкинса за вчера по Украине вообще всего 11 новых случаев ))
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Наше МОЗ только и способно фиксировать смерти и выздоровление...(А где результаты их непосредственной деятельности?Все пущено на самотек.
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по 140 кожен день, чому така одинакова цифра???
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45 умерли, 28 выздоровели. Итого, за 100% принимаем 45+28=73. Тогда очевидно, что смертность от коронавируса в Украине составляет 45/73*100% = 61,64%.

Смертность - 61,64%, Карл!!!!! Жопа. Большинство дохнет. Худший результат в мире. Веселые долбоепы продолжают повторять: "Не опаснее гриппа". Долбоепы.... Что с них взять....... От какого гриппа дохнет 61,64%??? А, долбоепы??? От какого гриппа 6 из 10 отправляются на кладбище, а 4 из 10 - домой??? Но нормального ответа от Веселых Долбоепов мы не дождемся. Сейчас начнут дописывать какие-то гадости, матюки и хамство за моей мессагой. А по сути ничего. Долбоепы..... Что с них взять.....
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Gestern um 02:05
Alexander Melikov Друзья!
У меня подтвердился COVID-19.
Вот уже больше 10 дней я веду интенсивную борьбу с этой премерзопакостной хворью.
И как врач, и как пациент, позволю высказать своё мнение и предостеречь вас от этой дряни.
Скажу сразу - инфекция действительно гадкая..
Появляется внезапно и меняет все на то, что было ДО, и то, что будет ПОСЛЕ.
COVID-19 гораздо ближе, чем вам кажется. Он подошёл уже вплотную к каждому из вас, он скребется зубцами своей короны в вашу входную дверь..
Карантинные меры, которые принимаются сейчас - это не свалившиеся на голову выходные, это не праздник, а повод заняться профилактикой и, возможно, не подхватить эту инфекцию.
Врачи всех специальностей работают в авральном режиме.
Московским правительством и Департаментом здравоохранения проводится колоссальная работа по перепрофилированию стационаров, к чему уже подключены даже федеральные медицинские учреждения.
Стационары уже переполнены, врачи работают на износ.. И падают.. Как упал я.. Падают сильнее меня, как множество моих коллег, находящихся сейчас в больницах с двухсторонними пневмониями на кислородной поддержке.
Прошу вас, проявите благоразумие и не выходите лишний раз из дома!
COVID-19 обладает высоченной контагиозностью.
Пусть, так называемым аэрозольным путем, при чихании и кашле, он улетает недалеко, не более, чем на 1 метр, ибо сам по себе обладает тяжёлым весом. Но он осаживается на поверхностях и ждёт. Ждёт вашего прикосновения. Ждёт, когда потом вы почешете носик или глазик.
И он обязательно дождётся.
Посмотрите на катастрофическую ситуацию в Европе - развитые и цивилизованные страны: Италия, Испания, Франция, Англия...
Посмотрите на количество погибших.
И поймите наконец, что нас ждёт практически тоже самое..
И самое интересное: в свете последних событий, развеян миф, что коронавирус тяжело поражает лишь пожилых людей с кучей хронических заболеваний. Это не так! Сейчас основная масса пациентов в тяжёлом состоянии - это возрастная группа от 30 до 50 лет.
Но мы.. Но ВЫ можете ещё это остановить!
COVID-19 обладает ужасным свойством - практически молниеносно вызывать тяжелейшие двухстороннии пневмонии с вовлечением всех сегментов лёгких, острый респираторный дистресс синдром.
Лечение таких патологий очень тяжёлое и длительное. Да и в случае успешного разрешения этих пневмоний, слишком велик шанс дальнейшей инвалидизации..
Я ни в коем случае не пугаю вас, друзья мои!
Ещё полтора месяца назад я лично не относился к этой пандемии серьёзно.. Скажу честно, относился даже с некоторой иронией..
Но последние несколько недель заставили кардинально изменить свое мнение.
Что я могу посоветовать как врач и как пациент?
Повторю уже крылатую фразу - не выходите без надобности из дома.
Регулярно мойте руки с мылом, пользуйтесь антисептиками на спиртовой основе.
Надевайте маски в магазинах, транспорте и в любых общественных помещениях.
Не трогайте руками лицо. Вот вообще не трогайте. Да, тяжело. Но вы не трогайте.
Обрабатывайте свои гаджеты дезинфецирующими растворами по несколько раз в день.
Как бы ни было смешно - но пользуйтесь резиновыми перчатками.. В тех же магазинах и общественных местах.
А при появлении первых симптомов заболевания, как правило, высокой температуры, сухого кашля - незамедлительно обращайтесь к врачу!
Берегите себя и близких, будьте благоразумны.
Ну а я пошёл пить очередную порцию уже опротивевших таблеток.
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