 На ранок 7 квітня зафіксовано 1462 випадки COVID-19 в Україні, 45 осіб померло, 28 - одужало, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нові випадки", - повідомили у міністерстві.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

▪️Вінницька область — 77 випадків;

▪️Волинська область — 34 випадки;

▪️Дніпропетровська область — 15 випадків;

▪️Донецька область — 10 випадків;

▪️Житомирська область — 11 випадків;

▪️Закарпатська область — 38 випадків;

▪️Запорізька область — 41 випадок;

▪️Івано-Франківська область — 160 випадків;

▪️Кіровоградська область — 53 випадки;

▪️м. Київ — 253 випадки;

▪️Київська область — 97 випадків;

▪️Львівська область — 29 випадків;

▪️Луганська область — 3 випадки;

▪️Одеська область — 30 випадків;

▪️Полтавська область — 12 випадків;

▪️Рівненська область — 40 випадків;

▪️Сумська область — 51 випадок;

▪️Тернопільська область — 168 випадків;

▪️Харківська область — 1 випадок;

▪️Херсонська область — 13 випадків;

▪️Хмельницька область — 10 випадків;

▪️Чернівецька область — 247 випадків;

▪️Черкаська область — 62 випадки;

▪️Чернігівська область — 7 випадків.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 квітня 2020 року до Центру надійшло 521 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 6385 повідомлень про підозру на COVID-19.

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