 "Охматдит" нарешті готовий! Відкриття плануємо на 1 червня - до Дня захисту дітей, - Зеленський. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент повідомив у своєму Telegram-каналі.
""Охматдит" нарешті готовий! 1 квітня у новому корпусі закінчили основні будівельні роботи. Тепер справа за доставкою та підключенням медичного обладнання. Відкриття плануємо на 1 червня – до Дня захисту дітей. Радий, що в такий непростий для всіх нас період протистояння епідемії коронавірусу нам вдалося дотриматися встановлених термінів. Ми роками чекали на закінчення цього довгобуду. Нині як ніколи важливо мати такі сучасні лікарні, особливо коли йдеться про дітей", - сказав він.
За словами президента, новенький корпус "Охматдиту" - прямий приклад того, як має працювати "Велике будівництво".
"Українські лікарні повинні бути саме такими", - додав Зеленський.
Нагадаємо, ініційований президентом Володимиром Зеленським проєкт "Велике будівництво" передбачає будівництво і ремонт по всій території країни 100 дитячих садків, 100 шкіл, 100 стадіонів, 200 відділень невідкладної допомоги та більше 6 500 км доріг. Раніше координатор національної програми "Велике будівництво" Юрій Голик на прикладі столиці продемонстрував, як триває реалізація цієї програми.
Осел..где деньги ???.
Я его за язык не тянул...это его слова...
Прямая речь Зеленского:
"С 1 апреля 2020 правительство будет готово выплатить дополнительную 1 тыс грн тем, кто имеет пенсию меньше 5 тыс. Грн., а с 1 мая 2020 будет проведена индексация пенсий".
скорсть до 100мб. это и скорость в 1кб))))
а с 1го апреля включает в себя следующие даты)))) тоесть 30ое апреля это тоже с 1го апреля))))
и "будет готово" это не тоже самое что и "будет выплачивать"
я вот готов полететь на луну чтоб сбежать с дурдома))) но не полечу ж )))
не кое-где кое как - а серйозные дороги европейского уровня (я на работу по такой езжу - и видел, как ее строили - там таки Европа).
Потому Порох имел моральное право открыть дорогу.
При нынешнем же недоразумении - все либо уже вылетело в трубу, либо летит.
вот этот мудила - точно не имеет морального права ни на что.
даже жить не имеет права.
до 1 червня ще стільки води утече...(і грошей...))) і людського життя-буття (а це вже не юмор)
символ национального позора и воровства....
Позор Зеля его и открывает...
Символично...
и еще...
вид самого здания снаружи ужасен....
какие то страшной конструкции коробки..., и раскраска, и вообще...
на тюрьму или завод какой то похоже...
У меня, аж слеза навернулась. Нет, что-бы прямо написать или сказать. -Да, много было спижженно. Да, мы будем разбираться. Будем бороться с этим. Но, они все бросаются высокопарными словечками. Позорище, ******.
аторэйтынгупадьоть
тебе ж не нравилось перерезание ленточек.
а чего ж ты теперь сам забегал с этими перерезаниями?
А на что способен бывший комик, обманувший надежды миллионов, и бросивший страну на самотек.
Мы не ждали Черчилля, де Голля или Бисмарка. Но мы надеялись, что у него, как у бывших актеров Арнольда Шварценеггера и Рональда Рейгана, хватит ума и таланта собрать команду профессионалов. Увы. Очень скоро президенту предстоит постичь нелицеприятную истину: комик, не сумевший стать президентом, больше никогда не сможет быть комиком.
Иван Райли, США
а вы, блин, не поинтересовались - СКОЛЬКО ЛЕТ В ПОЛИТИКЕ, *****, БЫЛИ РЕЙГАН И ШВАРЦ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ИДТИ НА ВЫСОКИЕ ПОСТЫ?!
Они что - со съемочной площадки туда пошли?
Они уже по 20 лет были не артисты, а матерые функционеры своих партий.
Профессиональные управленцы.
А вы, бл..., выбрали профессионального клоуна.
То, что вы на профессионального клоуна "надеялись" - говорит только о вашем интеллектуальном уровне.
Неужели вы этого не понимаете?
Это как раз результат того, что вы никогда их не баните, но зато почти почти всегда баните на три дня тех, кто нелестно отзывается о порошенко.
Это - свободная пресса?!
Это разве непредвзятая пресса?!
таварищи.брат Гитлер нарушил браццкий договор Молотов-Риббентроп и напал на меня...спасите памагите не обос...ца...
На самом деле этот урод спрятался в Бункере и не вылазил 10 дней..молчал..ему нечего было сказать своему стаду...
не сссы кипятком.
не голосовал за порошенко в 2014, помню покойного зинченко выступление по этому барыге.
не голосовал и за колуна.
порошенко и зеленский эта навязанная парочка цвай.
Генерал Игорь Смешко, вот этот человек нужен был тогда и сейчас Украине.
Кстати банда Путлера продолжает эту традицию.
5 марта сдох Сралин.В этот день много чего накручено.из последнего.5 марта 2020 года Кремль в пух и прах перессорился с саудитами в Австрии по поводу нефти.В это же день началась раскрутка Коронвируса по всему Миру с помощью Питерских Фейкометов ЛАХТА-2...,.На 22 апреля Рехверендум па всей РАБссии по поводу Путлер еще не капут 16 лет.....,22 апреля родился немецкий Калмык в.и.чЛенин... ну и т.д...
еще и связывает его с каким-то своим проектом, который еще даже не начал выполняться, а охмадет уже закончился.