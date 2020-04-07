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Все про:Зеленський (5010) ОХМАТДИТ (46) будівництво (484)

 "Охматдит" нарешті готовий! Відкриття плануємо на 1 червня - до Дня захисту дітей, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що основні будівельні роботи нового корпусу "Охматдиту" завершені. Відкриття планується на 1 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент повідомив у своєму Telegram-каналі.

""Охматдит" нарешті готовий! 1 квітня у новому корпусі закінчили основні будівельні роботи. Тепер справа за доставкою та підключенням медичного обладнання. Відкриття плануємо на 1 червня – до Дня захисту дітей. Радий, що в такий непростий для всіх нас період протистояння епідемії коронавірусу нам вдалося дотриматися встановлених термінів. Ми роками чекали на закінчення цього довгобуду. Нині як ніколи важливо мати такі сучасні лікарні, особливо коли йдеться про дітей", - сказав він.

За словами президента, новенький корпус "Охматдиту" - прямий приклад того, як має працювати "Велике будівництво".

"Українські лікарні повинні бути саме такими", - додав Зеленський.

Також читайте: "Охматдит" припиняє прийом на планові операції та обмежує відвідування пацієнтів

Нагадаємо, ініційований президентом Володимиром Зеленським проєкт "Велике будівництво" передбачає будівництво і ремонт по всій території країни 100 дитячих садків, 100 шкіл, 100 стадіонів, 200 відділень невідкладної допомоги та більше 6 500 км доріг. Раніше координатор національної програми "Велике будівництво" Юрій Голик на прикладі столиці продемонстрував, як триває реалізація цієї програми.

Охматдит нарешті готовий! Відкриття плануємо на 1 червня - до Дня захисту дітей, - Зеленський 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187220
 
   
 Топ коментарі
 
Да ты шо?? Ты с 1 апреля обещал пенсионерам по 1000 грн выплатить...а уже 7 апреля...
Осел..где деньги ???.
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О! Виліз. Коли скажеш що ти робив в Оманії, казьол?
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Ты-то зелень поганая при чем?
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Кажуть зе несмердітиме,опісля Кремації...Це правда "Охматдет" наконец-то готов! Открытие планируем на 1 июня - ко Дню защиты детей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9978
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воно й під час власної кремації буде роліки викладати
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Да ты шо?? Ты с 1 апреля обещал пенсионерам по 1000 грн выплатить...а уже 7 апреля...
Осел..где деньги ???.
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Я тоже искал этот ответ ..вроде с 14 апреля и то если проголосуют за эти изминения в бюджет
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Омаский осел бил себя пяткой в грудь...и говорил что выплаты начнутся с 1-го апреля...
Я его за язык не тянул...это его слова...

Прямая речь Зеленского:
"С 1 апреля 2020 правительство будет готово выплатить дополнительную 1 тыс грн тем, кто имеет пенсию меньше 5 тыс. Грн., а с 1 мая 2020 будет проведена индексация пенсий".
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"Охматдит" нарешті готовий! Відкриття плануємо на 1 червня - до Дня захисту дітей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7364вы давно читали договора с операторами связи)))
скорсть до 100мб. это и скорость в 1кб))))

а с 1го апреля включает в себя следующие даты)))) тоесть 30ое апреля это тоже с 1го апреля)))) "Охматдит" нарешті готовий! Відкриття плануємо на 1 червня - до Дня захисту дітей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7364

и "будет готово" это не тоже самое что и "будет выплачивать"

я вот готов полететь на луну чтоб сбежать с дурдома))) но не полечу ж )))

"Охматдит" нарешті готовий! Відкриття плануємо на 1 червня - до Дня захисту дітей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7364


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О! Виліз. Коли скажеш що ти робив в Оманії, казьол?
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так не корысти же ради-а токмо волею оплатившей Оман,жоны..
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Що й вУкраїні(с) - мі Наш,мі Новий міг,пастгоім,.... Кто біл Нічем,тот станіт Всєммммммм "Охматдит" нарешті готовий! Відкриття плануємо на 1 червня - до Дня захисту дітей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6114
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Це - державна таємниця. Питання нац.безпеки. Нема чого гоям знати цю інфу. Як і імена нічних відвідувачів Охвису Пріпіздєнта.
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У Вироці там буде все сказано - ну як мінімум на це надіюсь....- І знову не розкрита "тема" де "Перша " лЄді - та їх Діти !!!!
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Коли є можливість пропіаритись, то він вилазить в телевізор і кривляється.
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Бубочка щось несе знову))) Зелене лайно.
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В числе почетных гостей все кто пилил на нем бабки ? Никого не забыли пригласить на стартап повышения личного благосостояния ?
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Только 5 й президент смог одолеть эту стройку века.
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И это Володька, лично построил. Как они все любят, что-то открывать. Порошенки, Зеленские. Ленточки резать. Позор вообще.
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при Порохе действитель резко начали СЕРЙОЗНОЕ дорожное строительство.
не кое-где кое как - а серйозные дороги европейского уровня (я на работу по такой езжу - и видел, как ее строили - там таки Европа).
Потому Порох имел моральное право открыть дорогу.

При нынешнем же недоразумении - все либо уже вылетело в трубу, либо летит.
вот этот мудила - точно не имеет морального права ни на что.
даже жить не имеет права.
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Злодюга,де вкрадені 10 мільярдів щомісячних коштів з НДС та митниці!Не замилюй очі.Ти на цій будові ні цеглу не носив,ні сантехніку не установлював,ні проекту не робив,це праця інших людей.А ти просто зі своїми подільниками грабуєш країну.
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стгоили мы стгоили и наконец построили ...стройка века ...бабла с3,14зджено наверное на три атомных станции хватило сдать под ключ (но не в Украине) ...позорники
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Причислить Зелю к лику Святых и вяликих рехВОРматоров Мира,дать Нобелевскую премию, и звание генерал-фельдмаршал "Охматдет" наконец-то готов! Открытие планируем на 1 июня - ко Дню защиты детей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1556Куда там Столыпиным, Ли КванЮ и прочим Наполеонам Бонапартисам...
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зарано почав вихвалятися...
до 1 червня ще стільки води утече...(і грошей...))) і людського життя-буття (а це вже не юмор)
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(я і це...держав у думці...)))) мало шо...утече ))) (тут не про зріст))))) про "шо" ))))) втече....
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этот Охматдет строят с 2011 года... "Охматдит" нарешті готовий! Відкриття плануємо на 1 червня - до Дня захисту дітей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8377
символ национального позора и воровства....
Позор Зеля его и открывает...
Символично...
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ну да.., говорит...
и еще...
вид самого здания снаружи ужасен....
какие то страшной конструкции коробки..., и раскраска, и вообще...
на тюрьму или завод какой то похоже...
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Мені теж не подобається такий совковий підхід
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Докрасить стены , вкрутить лампочки, занести давно купленное оборудование и очередная перемога для зелёных инфузорий готова... Можно и переможный пост запостить в Мордакнигу, и видосик снять...
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А шмаркля к ОХМАДЕТу какое отношение имеет?
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Охмадит начали строить в 1894 году,известный украинский миллионер тех лет Николай Артемович Терещенко,строил ее для нищих и голодных.За эти годы много чего поменяли,реконструировали и бабло крали.А в 2011 году начали строить новые корпуса.
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"Украинские больницы должны быть именно такимиИсточник: https://censor.net.ua/n3187220

У меня, аж слеза навернулась. Нет, что-бы прямо написать или сказать. -Да, много было спижженно. Да, мы будем разбираться. Будем бороться с этим. Но, они все бросаются высокопарными словечками. Позорище, ******.
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та ця велика будова якби зовсім ні до чого - вона стартувала недавно, пару місяців, а таке будівництво повинно тривати мінімум 2 роки
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А какое отношение зе имеет к этому?)
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если сам ни хера не может - приходится хвастаться чужими достижениями...
аторэйтынгупадьоть
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ГрязьПром Арену в Питере строили с 2007 года,кажуть шо вбухалли в стадион 51 миллиард ********* "Охматдит" нарешті готовий! Відкриття плануємо на 1 червня - до Дня захисту дітей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4002Охмадит отдыхаеть
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А яке відношення шут і вся його шобла має відношення до цього корпусу лікарні,адже основна робота була зроблена при Порошенко. Це презик будує свою "роботу" в межах нач жека,а не ПРЕЗИДЕНТА,
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ишачок! - ты так лихо насмехался, когда Порошенко открывал дороги, мосты и т.д.
тебе ж не нравилось перерезание ленточек.

а чего ж ты теперь сам забегал с этими перерезаниями?
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Поскольку эпоху бедности Зеля закончил 19 мая 2019 года.то он начальник теперь,и главный прораб перестройки... "Охматдит" нарешті готовий! Відкриття плануємо на 1 червня - до Дня захисту дітей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7713
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И войну закончил в своей поражённой наркотой башке ,увидев в глазах ***** «мир»
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После зеленского вовы для присяги можно смело заводить Коня. С него больше пользы. На Коне можно ездить, возить грузы или пахать землю.
А на что способен бывший комик, обманувший надежды миллионов, и бросивший страну на самотек.
Мы не ждали Черчилля, де Голля или Бисмарка. Но мы надеялись, что у него, как у бывших актеров Арнольда Шварценеггера и Рональда Рейгана, хватит ума и таланта собрать команду профессионалов. Увы. Очень скоро президенту предстоит постичь нелицеприятную истину: комик, не сумевший стать президентом, больше никогда не сможет быть комиком.
Иван Райли, США
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"вы ждали Рейган и Шварца".
а вы, блин, не поинтересовались - СКОЛЬКО ЛЕТ В ПОЛИТИКЕ, *****, БЫЛИ РЕЙГАН И ШВАРЦ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ИДТИ НА ВЫСОКИЕ ПОСТЫ?!
Они что - со съемочной площадки туда пошли?
Они уже по 20 лет были не артисты, а матерые функционеры своих партий.
Профессиональные управленцы.

А вы, бл..., выбрали профессионального клоуна.
То, что вы на профессионального клоуна "надеялись" - говорит только о вашем интеллектуальном уровне.
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Зеленский каждый день строил эту больницу, строил, и наконец, построил.
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Я не критиковал ни одного президента Украины,начиная от Кравчука и заканчивая Зелей,а знаете почему?Потому что это бессмысленно. и мои шутки они никогда не прочитают... "Охматдит" нарешті готовий! Відкриття плануємо на 1 червня - до Дня захисту дітей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8092
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1 червня: територія в радіусі 5 км навколо Охматдиту повністю закрита, охоплена охоронним периметром з п'яти шеренг озброєних нацгвардійців в повній бойовій викладці. Проспект Перемоги перекритий БТР-ми, башти яких розвернуті в напрямку потенційного прориву периметру. Біля нового корпусу Охматдиту - червона стічка та показушний натовп "вдячних батьків", 95% з яких - переолягнені ДСО-ники з прихованими мікрофонами у вухах. Біля "батьків" - кілька дітей з онкогематології з повітряними кульками в руках. Діти - під прицілами снайперів на дахах (раптом серед них - кіллер). Зєлєбоба натхненно хрипить біля мікрофону "...лікарня майбутнього", "досягнення молодої команди нових ліц". Піджачок пріпіздєнта незвично випинається на спині і плечах від броніка, трибуна з мікрофоном отрчена з 4-х сторні бронесклом. Гарна картинка? Все в кращих традиціях свинобарижного папєрєдніка
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Зелю сопровождают 30 машин Свиты и Шариковых.Порох о таком и не мечтал... "Охматдит" нарешті готовий! Відкриття плануємо на 1 червня - до Дня захисту дітей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2032
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У Кадырова в Чечне 23 машины.Зеля Чемпион Мира... "Охматдит" нарешті готовий! Відкриття плануємо на 1 червня - до Дня захисту дітей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3885
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Цензор! Из-за этих порохоботов быть на вашем сайте стало отвратительно!
Неужели вы этого не понимаете?
Это как раз результат того, что вы никогда их не баните, но зато почти почти всегда баните на три дня тех, кто нелестно отзывается о порошенко.
Это - свободная пресса?!
Это разве непредвзятая пресса?!
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Не предвзятая пресса есть на РАБссии...тебе туда...
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А зечем вы продолжаете срать на Порошенко,хотя имеете президента зеленского? Оно еще жалуется,что не дают поливать помоями...хде ,,свабодаслова,,?
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" "Охматдет" наконец-то готов! Открытие планируем на 1 июня - ко Дню защиты детей, - Зеленский." - в СССР тоже всё к знаменательным датам открывали. - "У нас не совок". Зеленский
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квартальный дегенерат может хвастаться только успехами предыдущей власти, так как своих у него за год нет вообще!
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Банковский мечтатель опять витает в облаках! По его словам, такими должны быть все вновь открываемые больницы. Положим, еще не виден сам Охмадет, только коробка. О нём можно говорить только тогда, когда он начнет оказывать помощь, и не друзьям и родственникам нашего гидранта или гаранта (хотя, какая разница!), а простым людям, которых, замечу большинство! И, кстати, в стране вирус, народ помирает каждый день, а наш рояльный паганини всё улыбается, да ещё с издёвкой. Типа - как я вас сделал! Плакать не нужно, всё равно никто не поверит, но, хоть будь серьёзным, без оскала!
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22 июня 1941 года...Джугашвили поднимаецца на Мавзолей и говоррит..
таварищи.брат Гитлер нарушил браццкий договор Молотов-Риббентроп и напал на меня...спасите памагите не обос...ца...
На самом деле этот урод спрятался в Бункере и не вылазил 10 дней..молчал..ему нечего было сказать своему стаду...
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А это недорозумение, каким боком имеит отношение к ОХМАДЕТу.
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Viktor Kulyk

не сссы кипятком.
не голосовал за порошенко в 2014, помню покойного зинченко выступление по этому барыге.
не голосовал и за колуна.
порошенко и зеленский эта навязанная парочка цвай.
Генерал Игорь Смешко, вот этот человек нужен был тогда и сейчас Украине.
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Совки всегда к какой то дате приурочивали свои "паБЕДЫ".
Кстати банда Путлера продолжает эту традицию.
5 марта сдох Сралин.В этот день много чего накручено.из последнего.5 марта 2020 года Кремль в пух и прах перессорился с саудитами в Австрии по поводу нефти.В это же день началась раскрутка Коронвируса по всему Миру с помощью Питерских Фейкометов ЛАХТА-2...,.На 22 апреля Рехверендум па всей РАБссии по поводу Путлер еще не капут 16 лет.....,22 апреля родился немецкий Калмык в.и.чЛенин... "Охматдит" нарешті готовий! Відкриття плануємо на 1 червня - до Дня захисту дітей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4846ну и т.д...
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Хочеш сказать Пете огенты крымля мешали достроить?
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а при чем тут Петя? при Юще раз 5 должны были достроить --- я лично деньги сдавал----но усе только на словах... наживаться на больных детях - это зашквар, который не прощается...
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Команда Ющенко закончилась когда он Индюковича поставил заведовать украинским баблом в премьерстве.Виток знает не по наслышке как бабло тырить и шапки... "Охматдит" нарешті готовий! Відкриття плануємо на 1 червня - до Дня захисту дітей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4779
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Свиносоя, это "неуд", провал, деньги на ветер...вы жалкие чмыри зря старались, Мертвечук вам доплачивать перестанет!!
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Действительно,,провал,,. Бубочка пиарится на том,что построил Порошенко
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Что толку в больнице без оборудования?
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порохоботи,вперед!особливо льоша гончаренко-костусєв
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тю, а он какое отношение к охмадету имеет?
еще и связывает его с каким-то своим проектом, который еще даже не начал выполняться, а охмадет уже закончился.
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А ти, *****, взагалі що до тога маєш? ****** зелений
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китайци за неделю построили и ввели в эксплуатацию целый госпиталь, а сдесь " все готово но подготовка к открытию займет 23 дня. может я чтото не так понял или у нас очень много свободного времени? и спешить некуда
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Хоспаде.. Ну когда-же дома будут сдавать не к первому маю и не к 7 ноября, а только тогда, когда они полностью готовы? Готово.. не готово.. но 1 июня откроют.. Отрапортуют.. а дальше хоть потоп..
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