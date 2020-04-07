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 Якби в парках дотримувалися правил карантину - їх би дозволили відвідувати, - головний санлікар Ляшко

Влада змушена закривати парки для відвідування, оскільки народ не дотримується правил соціальної дистанції і контактує один з одним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Ми розуміємо, що якби в парках дотримувалися тих речей, які ми пропагуємо: щоб була соціальна дистанція, щоб не контактували, їх можна було б вирішити. На жаль, ситуація не така. На жаль, ми ще не можемо дорости до того рівня свідомості, коли пропонують утриматися від контактів і ми будемо утримуватися від цих контактів", - розповів головний санлікар.

За його словами, лише суворі обмежувальні заходи дозволяють нашим людям утриматися від контактів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пік поширення коронавірусу в Україні очікується 14-15 квітня, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187219
 
   
 Топ коментарі
 
в парке где другого человека ещё поискать нужно нельзя гулять на свежем воздухе
в эпицентре в закрытом помещении где шастают толпы людей и лапают всё друг за другом товары то можно
эта ЗЕ власть забыла что уже не в 95м квартале
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В АТБ зайди клоун...или другой супермаркет...и посмотри там на "социальный разрыв"..
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На очередь перед Новой почтой посмотри...на очереди перед магазинами в которые пускают по несколько человек...
Заставь дураков богу молится...они и лоб разобьют....это про тупое зеленое стадо...
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И лесами сделать рейд по Конча Заспе и другим местам с "маленькими версалями"
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Деткам в песочниках и детских площадках играть нельзя, зато собачкам sрать можно везде.
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А може "закрити" потрібно Раду й Уряд де концентрація ідіотизму давно перейшла всі прийнятні межі?! Може це владних ідіотів потрібно ізолювати у окремі палати-вірус дурні,котрий вони поширюють,може бути небезпечнішим всіх "коронавірусів" разом взятих!
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Отзыв депутатов жизнено необходим для нашего выживания. Или в рабство продадут или голодом заморят. Владу на панель и будем выбирать мы а не они нас.
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Всі тварини рівні, але є тварини рівніші за інших.
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Мы запретим все автомобильное движение. Вот если бы все водители соблюдали ПДД, мы бы этого не делали.
Какая дебильная логика.
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правильно закрили парки :
Якби в парках дотримувалися правил карантину - їх би дозволили відвідувати, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 2570 Якби в парках дотримувалися правил карантину - їх би дозволили відвідувати, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 4199
Де тут "дотримання соціальної дистанції "
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ВСІХ водіїв рятує те,що один з двох зустрічних точно правил дотримується.

Інакше кожен виїзд на дорогу закінчувався би Якби в парках дотримувалися правил карантину - їх би дозволили відвідувати, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 692
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Это вы применили логику а у них она отсуствует даже дебильная. Просто рефлексы.
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Ці куп"юри перед виходом з дому повинен мати кожен !
Якби в парках дотримувалися правил карантину - їх би дозволили відвідувати, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 5867
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Читаю коменты и диву даюсь....
Неужели не видите, за каких дебилов это лицо имеет Граждан Украины! Единственное место, где можно укреплять иммунитет - свежий воздух в парке - запрещен!
А дописыватели пишут - правильно, мы такие, умственно отсталые, нас надо наклонить пониже...
Слушаю Комаровского - маска для здорового человека не нужна. Что Ляшко подал в суд на доктора, что бы доказать ошибочность позиции? НЕТ! Он целеустремлённо желает Украинцам плохого здоровья! А в суд не подаёт, потому, что у него аргументов НЕТ!
Я полагаю, что постанова 255 от 2 апреля - ПРИГОВОР власти.
Но не навязываю своего мнения. Просто выражаю позицию. Ни к чему не призываю.
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А навіщо нав'язувати? І так всім видно, що це за сволота. "Ми б дозволили, якщо б нарід не був таким диким"... І 10 поліціянтів ганяються за зовсім одиноким пловцем, відстань якого від найближчої людини була до того сотні метрів. Але ні, прибігли, контактують, заражають... Так хто дикий?
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Тех, кого реально волнует его сердечно- сосудистая система ( опухшим за компом псевдозожникм не беспокоиться) советую к обычным упражнениям - бег на месте, ходьба на месте, альпийский шаг, подъём на носках и подъёмы (не махи) ногами во все стороны добавить единственное упражнение виброгимнастики Микулина https://cont.ws/@infobazasm/872190 , а также ныне очень модный и полезный HIIT на 3 минуты https://econet.ua/articles/luchshaya-4-h-minutnaya-trenirovka-vsego-iz-4-dvizheniy-ukrepit-zdorovie-za-90-sekund
И ещё, что очень важно - это кистевой эспандер. Не жёсткий, типа 10-15 сжимания, а мягкий, чтобы с ритмом одно сжатие в секунду делать раз 40-60. И без перерыва на каждую руку в отказ.Гарантирую, забудете где-что барахлило....) Здоровья, при любых обстоятельствах и не ходите по АТБ)
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1. Он не главный санврач, а самозванец называющий себя так.
2. Никакого запрета на посещение парков официально нет, как и остальных запретов от 04.04.2020, в чем любой может убедиться глянув текст постановления на сайте Верховной Рады. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF
3. Поскольку никаких запретов официально нет, то действия Национальной полиции по выписке протоколов гражданам за нарушение не существующего постановления (официально не существует редакции от 04.04.2020 на которую они ссылаются) не законны и носят все признаки служебного преступления, в виде превышения полномочий.
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Если оно выглядит, как Ляшко и говорит, как Ляшко - скорее всего это Ляшко и есть!
Если на весь парк сидит три упоротых пенса, бухают и играют в карты, то закрытие парка приведёт к их забавам в другом месте, но не нарушит их дружбы!
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Парки наиболее удачные места для отдыха,учитывая их количество в Киеве.Базары можно,в закрытых продуктовых помещениях можно,а в парках на свежем воздухе-нельзя.Ну,посты выше все объясняют подробнее...
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