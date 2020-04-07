 Якби в парках дотримувалися правил карантину - їх би дозволили відвідувати, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Свободи слова" на ICTV.
"Ми розуміємо, що якби в парках дотримувалися тих речей, які ми пропагуємо: щоб була соціальна дистанція, щоб не контактували, їх можна було б вирішити. На жаль, ситуація не така. На жаль, ми ще не можемо дорости до того рівня свідомості, коли пропонують утриматися від контактів і ми будемо утримуватися від цих контактів", - розповів головний санлікар.
За його словами, лише суворі обмежувальні заходи дозволяють нашим людям утриматися від контактів.
Какая дебильная логика.
Де тут "дотримання соціальної дистанції "
Інакше кожен виїзд на дорогу закінчувався би
Неужели не видите, за каких дебилов это лицо имеет Граждан Украины! Единственное место, где можно укреплять иммунитет - свежий воздух в парке - запрещен!
А дописыватели пишут - правильно, мы такие, умственно отсталые, нас надо наклонить пониже...
Слушаю Комаровского - маска для здорового человека не нужна. Что Ляшко подал в суд на доктора, что бы доказать ошибочность позиции? НЕТ! Он целеустремлённо желает Украинцам плохого здоровья! А в суд не подаёт, потому, что у него аргументов НЕТ!
Я полагаю, что постанова 255 от 2 апреля - ПРИГОВОР власти.
Но не навязываю своего мнения. Просто выражаю позицию. Ни к чему не призываю.
И ещё, что очень важно - это кистевой эспандер. Не жёсткий, типа 10-15 сжимания, а мягкий, чтобы с ритмом одно сжатие в секунду делать раз 40-60. И без перерыва на каждую руку в отказ.Гарантирую, забудете где-что барахлило....) Здоровья, при любых обстоятельствах и не ходите по АТБ)
2. Никакого запрета на посещение парков официально нет, как и остальных запретов от 04.04.2020, в чем любой может убедиться глянув текст постановления на сайте Верховной Рады. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF
3. Поскольку никаких запретов официально нет, то действия Национальной полиции по выписке протоколов гражданам за нарушение не существующего постановления (официально не существует редакции от 04.04.2020 на которую они ссылаются) не законны и носят все признаки служебного преступления, в виде превышения полномочий.
Если на весь парк сидит три упоротых пенса, бухают и играют в карты, то закрытие парка приведёт к их забавам в другом месте, но не нарушит их дружбы!