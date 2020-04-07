 У Чехії та Данії почали послаблювати карантин

У Данії з 15 квітня запрацюють дитячі сади і початкові школи, в Чехії з 9 квітня відкриються деякі магазини, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Уряд Чехії зняв деякі обмеження, введені для боротьби з коронавірусом. Від сьогодні, 7 квітня, можна буде займатися спортом на природі без масок, проте все ще необхідно зберігати дистанцію не менше двох метрів.

З 9 квітня в Чехії відкриються магазини для хобі і рукоділля, ремонт велосипедів, господарські магазини, а після Великодня, який у Чехії святкують 12 квітня, уряд обговорить можливість відкриття взуттєвих та канцелярських магазинів.

Також з 14 квітня в разі поважної причини, такої, як відрядження, буде дозволено виїзд за межі Чехії.

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У Данії дитячі сади і початкові школи запрацюють з 15 квітня, решту шкіл планується відкрити з 10 травня. При цьому кафе, перукарні, дискотеки і торгові центри залишаться закритими, як і раніше не можна буде збиратися групами більш як 10 осіб.

"Повсякденне життя поки не повернеться в колишнє русло. Ми проживемо ще багато місяців з великою кількістю обмежень", - підкреслила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

У Чехії на цей момент виявлено 4735 хворих COVID-19, 78 осіб померли, 121 видужала. У Данії 4681 підтверджений випадок коронавірусної інфекції, 187 з них летальні, 1378 осіб одужали. В Україні на 9:00 6 квітня було підтверджено 1319 випадків COVID-19, 38 осіб померли, 28 - одужали. З учорашнього дня в країні почали діяти посилені заходи карантину, введені Кабміном.