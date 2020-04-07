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 У Чехії та Данії почали послаблювати карантин

Уряд Чехії пом'якшує карантинні заходи: відкриються деякі магазини, а в Данії через тиждень почнуть працювати дитячі садки і початкові школи.

У Данії з 15 квітня запрацюють дитячі сади і початкові школи, в Чехії з 9 квітня відкриються деякі магазини, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Уряд Чехії зняв деякі обмеження, введені для боротьби з коронавірусом. Від сьогодні, 7 квітня, можна буде займатися спортом на природі без масок, проте все ще необхідно зберігати дистанцію не менше двох метрів.

З 9 квітня в Чехії відкриються магазини для хобі і рукоділля, ремонт велосипедів, господарські магазини, а після Великодня, який у Чехії святкують 12 квітня, уряд обговорить можливість відкриття взуттєвих та канцелярських магазинів.

Також з 14 квітня в разі поважної причини, такої, як відрядження, буде дозволено виїзд за межі Чехії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За першу добу посиленого карантину складено 192 адмінпротоколи, - Нацполіція

У Данії дитячі сади і початкові школи запрацюють з 15 квітня, решту шкіл планується відкрити з 10 травня. При цьому кафе, перукарні, дискотеки і торгові центри залишаться закритими, як і раніше не можна буде збиратися групами більш як 10 осіб.

"Повсякденне життя поки не повернеться в колишнє русло. Ми проживемо ще багато місяців з великою кількістю обмежень", - підкреслила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

У Чехії на цей момент виявлено 4735 хворих COVID-19, 78 осіб померли, 121 видужала. У Данії 4681 підтверджений випадок коронавірусної інфекції, 187 з них летальні, 1378 осіб одужали. В Україні на 9:00 6 квітня було підтверджено 1319 випадків COVID-19, 38 осіб померли, 28 - одужали. З учорашнього дня в країні почали діяти посилені заходи карантину, введені Кабміном.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187218
 
 
 Топ коментарі
 
Загалом будь-який карантин, це,трохи суіцидальна реакція. Паніка баранів від влади...
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теперь мир от каждой сопли будет устраивать карантин
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и бешеный распил бюджета.
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Загалом будь-який карантин, це,трохи суіцидальна реакція. Паніка баранів від влади...
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Ти думаєш що як назвешся "без меж" то й жити будеш без межі? Ти дуже помиляєшся.
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теперь мир от каждой сопли будет устраивать карантин
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А без,цього - Ніяк!!! Коли мародерня ,вважається підприємцями й державниками В Чехии и Дании начали ослаблять карантин - Цензор.НЕТ 4956
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В Словакии был жёсткий карантин с 10 марта - все закрыли, по двое не ходить и т д
Вот с 6 апреля запустили работу первого автозавода КИА
ПОСЛЕ Пасхи откроют Фольксваген
ПРОСТО украинцам важно выседеть и не нарушать , чтобы прервать цепочку заражений
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Я в запое уже пол-года,из дома В Чехии и Дании начали ослаблять карантин - Цензор.НЕТ 6464 не выхожу с 1 февраля.Водку приносит курьер.Сгорел сдох давно коронвирус от водки... В Чехии и Дании начали ослаблять карантин - Цензор.НЕТ 6464
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и зачем перерыв с Нового Года делал? У Чехії та Данії почали послаблювати карантин - Цензор.НЕТ 1686
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Господи ну для чого ви БРЕШЕТЕ??? Кожний день спілкуюсь з своїм кумом і другом який живе в Празі і він говорить абсолютно протилежне - по крайній мірі в Чехії з дня на день вводять ще жорсткіші заходи тому що хвороба продовжує поширюватись!!! Вже в Англії Джонсон сказав що карантину не буде а зараз сам знаходиться в реанімації а в країні вмирає щодня біля 400 хворих!!!
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Олег, Ваш кум не володіє інформацією, все, про що написано в статті (щодо Чехії) відповідає дійсності - кожне слово правда....
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Цензор поширює інформацію з російських джерел. Не пиши дурні, Цензор. Карантинні міри тільки посилюють в Європі, а не навпаки.
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Хотят ,чтобы мы все переболели.(promorit lidi) Один военный врач ,сказал мне :этого не кому не избежать ,прячьтесь не прячетесь Молодые ,здоровые выживут, а вот старики не все .По этому в Чехии ,наверное ,будут снимать некоторые ограничение ,чтобы постепенно все переболели и выработали иммунитет .
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И на Украине ,через 2 недели снимут ограничение.Мне так кажется
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