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 Політика України, Здоров'я
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 Пік поширення коронавірусу в Україні очікується 14-15 квітня, - МОЗ

В Україні очікується пік поширення коронавірусу 14-15 квітня.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу "Свобода слова", передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

"Ми бачимо сценарій (поширення коронавірусу. – Ред.) і у нас кожен день є оновлений прогноз, і нам кажуть про 14-15 квітня, буде більше навантаження на систему охорони здоров'я", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що днями очікується найбільша смертність від коронавірусу і всі заходи спрямовані на те, щоб потенційні наслідки поширення інфекції в Україні розтягнути в часі.

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При цьому Ляшко закликав не порушувати правила карантину, а також не скуповувати медикаменти в аптеках без необхідності.

"Це - криза, яку ми маємо подолати", - зазначив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187215
 
 
 Топ коментарі
 
подвезут партию тестов - померяют - будет максимум
не подвезут - не померяют - будет как сейчас.
не будут тестировать вообща - вообще заболевших не будет

все в твоих руках, Ляшок
или глав-зебила или Ермака (кто там у вас всем распоряжается?)
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Зі Святим БЛАГОВІЩЕННЯМ Вас, добрі люди!
Пік поширення коронавірусу в Україні очікується 14-15 квітня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8111

(птичка гнізнечка не в"є, дівка косу не плете...) - пом"ятайте...
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" и у нас каждый день есть обновленный прогноз, и нам говорят",какой прогноз,побойтесь Бога,с тем количеством тестов,которое вы делаете,о каких то прогнозах говорить вообще смешно.Харьковская область 1 выявленный,кто верит в эти сказки и этим "профессионалам"!?
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Так в Николаеве до сих пор ни одного заболевшего.Как так?
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Ну так скажите параметры распределения из которых это следует, а уж посчитать и проверить мы сами сможем.
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то из разряда «дурень думкою багатіє»
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что за бред ? а если в середине мая, то радуцкий маски обратно купит ?
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подвезут партию тестов - померяют - будет максимум
не подвезут - не померяют - будет как сейчас.
не будут тестировать вообща - вообще заболевших не будет

все в твоих руках, Ляшок
или глав-зебила или Ермака (кто там у вас всем распоряжается?)
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ермак конечно.. пиcюанист у ермака президентом служит
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напомнило обещание клоуна который планировал и рассказывал что войну мы должны закончить через год
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" и у нас каждый день есть обновленный прогноз, и нам говорят",какой прогноз,побойтесь Бога,с тем количеством тестов,которое вы делаете,о каких то прогнозах говорить вообще смешно.Харьковская область 1 выявленный,кто верит в эти сказки и этим "профессионалам"!?
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рецепт борьбы с короновирусом от квартальных дегенератов: "для того чтобы остановить эпидемию - нужно просто перестать делать тесты на COVID-19".
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Ну,если принять во внимание, что французские коновалы лечили народ какой то химией, которая усугубляла ход болезни на порядок - лучше держаться от врачей подальше.
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да ты, я вижу, знаток французского здравоохранения! Сам придумал?
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Так может говорить тот,
кто знает когда уже пора заканчивать с этой шизой.Наверно этот Ляшко в курсе.
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Зі Святим БЛАГОВІЩЕННЯМ Вас, добрі люди!
Пік поширення коронавірусу в Україні очікується 14-15 квітня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8111

(птичка гнізнечка не в"є, дівка косу не плете...) - пом"ятайте...
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так... торопився... помилок наробив - і пам"ятайте...і зніздечка ))))
вибачаюсь!
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****** продлят ****** карантин еще на две недели, *******!!!
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Я дома сижу уже 2 месца,карантин прошел или нет? А самоизоляция прошла? Пік поширення коронавірусу в Україні очікується 14-15 квітня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3148
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Уж полночь близится, а Германа всё нет. (с)
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что в эти дни ожидается наибольшая смертность от коронавируса - Украинская медицина наверное единственная в мире, которая может предсказать в какие дни будет наибольшая смертность....
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А я би сказав, що пік буде через 2 неділі після православної пасхи.
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Геном коронвируса до сих пор не найден,что они лечат???Преображенские плин... Пік поширення коронавірусу в Україні очікується 14-15 квітня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2985 Пік поширення коронавірусу в Україні очікується 14-15 квітня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2985
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Если 6 апреля открыли базары, то пик будет через 14 дней и дальше по нарастающей.
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Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось! (с) Собачье сердце.
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