 Пік поширення коронавірусу в Україні очікується 14-15 квітня, - МОЗ

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу "Свобода слова", передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.
"Ми бачимо сценарій (поширення коронавірусу. – Ред.) і у нас кожен день є оновлений прогноз, і нам кажуть про 14-15 квітня, буде більше навантаження на систему охорони здоров'я", - сказав Ляшко.
Він зазначив, що днями очікується найбільша смертність від коронавірусу і всі заходи спрямовані на те, щоб потенційні наслідки поширення інфекції в Україні розтягнути в часі.
При цьому Ляшко закликав не порушувати правила карантину, а також не скуповувати медикаменти в аптеках без необхідності.
"Це - криза, яку ми маємо подолати", - зазначив він.
не подвезут - не померяют - будет как сейчас.
не будут тестировать вообща - вообще заболевших не будет
все в твоих руках, Ляшок
или глав-зебила или Ермака (кто там у вас всем распоряжается?)
кто знает когда уже пора заканчивать с этой шизой.Наверно этот Ляшко в курсе.
(птичка гнізнечка не в"є, дівка косу не плете...) - пом"ятайте...
вибачаюсь!