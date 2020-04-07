 Трамп доручив провідним медикам США допомогти в лікуванні британського прем'єра Джонсона: "Йдеться про складний, інноваційний метод"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на пресконференції в понеділок.
"Я попросив дві провідні компанії зв'язатися з Лондоном негайно. (...) І вони вже прибули в Лондон", - сказав Трамп, не уточнивши, про які саме компанії йдеться.
"Подивимося, чи зможемо ми допомогти. Ми вже контактували з усіма лікарями Бориса (Джонсона. – Ред.), і подивимося, що буде далі", - зазначив американський лідер.
"Йдеться про складний, інноваційний метод (лікування. - Ред.)", - додав Трамп.
За його словами, фахівці цих компаній готові в будь-який момент почати надавати допомогу Джонсону, якщо британська сторона попросить їх про це.
"Я був засмучений, що його перевели у відділення інтенсивної терапії. Всі американці моляться про його здоров'я. Він справжній хороший друг, сильний, він не здається", - додав Трамп. Президент США зазначив, якщо Джонсона перевели до відділення інтенсивної терапії, значить йому дійсно може знадобитися вся наявна допомога.
У понеділок увечері стало відомо, що стан прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона, який захворів на коронавірус, погіршився. Його перевели у відділення інтенсивної терапії. Він попросив главу МЗС Великої Британії Домініка Рааба заміщати його в разі необхідності.
на твоїй росісі ?
А наш клоун только молитвой может помочь))
Миру уже никогда не будет таким каким он был пару месяцев назад.
Шо ты куришь с утра?..шановный)))
Если только Раска Федераска не решит самоликвидироватся после победобесия...
https://www.wsws.org/en/articles/2020/03/30/unit-m30.html?fbclid=IwAR3f72VZd15WsGW7iL7Dg8fAwftcWcwHb1Ehm_FD7rV1RPC0zfxJxldBMJI
Суши сухари пока они ещё есть.
вот какой то вирус создали, косит людей больше и быстрее чем война
только ж в расии всегда всё через жопу делается, поэтому косит и её самому
мир проглатил так и не дав достойный ответ путину
поэтому теперь маемо те що маемо
А то человечество стало бесчеловечным уже давно.
Надеюсь, ***** сдохнет. К этому есть все предпосылки и чёрные лебеди в последнее время.
"В связи з карантином,в Рай будут ропускать толко по 2 человека в масках,лодочник больше 10 человек не берет!Просьба-пока не умирать,до лучших времен."
а почему Вы спрашиваете?