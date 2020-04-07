 Трамп доручив провідним медикам США допомогти в лікуванні британського прем'єра Джонсона: "Йдеться про складний, інноваційний метод"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на пресконференції в понеділок.

"Я попросив дві провідні компанії зв'язатися з Лондоном негайно. (...) І вони вже прибули в Лондон", - сказав Трамп, не уточнивши, про які саме компанії йдеться.

"Подивимося, чи зможемо ми допомогти. Ми вже контактували з усіма лікарями Бориса (Джонсона. – Ред.), і подивимося, що буде далі", - зазначив американський лідер.

"Йдеться про складний, інноваційний метод (лікування. - Ред.)", - додав Трамп.

За його словами, фахівці цих компаній готові в будь-який момент почати надавати допомогу Джонсону, якщо британська сторона попросить їх про це.

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"Я був засмучений, що його перевели у відділення інтенсивної терапії. Всі американці моляться про його здоров'я. Він справжній хороший друг, сильний, він не здається", - додав Трамп. Президент США зазначив, якщо Джонсона перевели до відділення інтенсивної терапії, значить йому дійсно може знадобитися вся наявна допомога.

У понеділок увечері стало відомо, що стан прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона, який захворів на коронавірус, погіршився. Його перевели у відділення інтенсивної терапії. Він попросив главу МЗС Великої Британії Домініка Рааба заміщати його в разі необхідності.