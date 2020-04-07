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 Трамп доручив провідним медикам США допомогти в лікуванні британського прем'єра Джонсона: "Йдеться про складний, інноваційний метод"

Президент США Дональд Трамп заявив, що доручив двом провідним компаніям в галузі медицини вивчити питання надання допомоги британському прем'єру Борису Джонсону, якого раніше перевели в реанімацію після зараження коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на пресконференції в понеділок.

"Я попросив дві провідні компанії зв'язатися з Лондоном негайно. (...) І вони вже прибули в Лондон", - сказав Трамп, не уточнивши, про які саме компанії йдеться.

"Подивимося, чи зможемо ми допомогти. Ми вже контактували з усіма лікарями Бориса (Джонсона. – Ред.), і подивимося, що буде далі", - зазначив американський лідер.

"Йдеться про складний, інноваційний метод (лікування. - Ред.)", - додав Трамп.

За його словами, фахівці цих компаній готові в будь-який момент почати надавати допомогу Джонсону, якщо британська сторона попросить їх про це.

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"Я був засмучений, що його перевели у відділення інтенсивної терапії. Всі американці моляться про його здоров'я. Він справжній хороший друг, сильний, він не здається", - додав Трамп. Президент США зазначив, якщо Джонсона перевели до відділення інтенсивної терапії, значить йому дійсно може знадобитися вся наявна допомога.

У понеділок увечері стало відомо, що стан прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона, який захворів на коронавірус, погіршився. Його перевели у відділення інтенсивної терапії. Він попросив главу МЗС Великої Британії Домініка Рааба заміщати його в разі необхідності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187213
 
 
 Топ коментарі
 
Почему же? Владимир Зеленских отправил 20 медиков в Италию? И еще на пару с Радуцким продал маски в Испанию! Чем не помощь? Трамп поручил ведущим медикам США помочь в лечении британского премьера Джонсона: "Речь идёт о сложном, инновационном методе" - Цензор.НЕТ 7641
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А где семья нашего ослика ? Вот интересно же .
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Войну и голод?
Шо ты куришь с утра?..шановный)))
Если только Раска Федераска не решит самоликвидироватся после победобесия...
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Ну так ты гдянь как живут немци британцы бельгийци...и как в смехдержаве до сих пор срать на улицу ходите
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А где ваш пупкин? Куда оно заховалось?
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А где семья нашего ослика ? Вот интересно же .
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Молодец Трамп!
А наш клоун только молитвой может помочь))
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Почему же? Владимир Зеленских отправил 20 медиков в Италию? И еще на пару с Радуцким продал маски в Испанию! Чем не помощь?
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Да, эта эпидемия многое поменяет в этом мире. Глбализации уж точно конец. Но самое страшное ещё впереди, как говорится перед тем как станет лучше, будет ещё хуже. Обычно эпидемия влчёт за собой голод и войну.
Миру уже никогда не будет таким каким он был пару месяцев назад.
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Войну и голод?
Шо ты куришь с утра?..шановный)))
Если только Раска Федераска не решит самоликвидироватся после победобесия...
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валите на срамблер пабеждать пиндосов, мокшанинъ
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зачем война?
вот какой то вирус создали, косит людей больше и быстрее чем война
только ж в расии всегда всё через жопу делается, поэтому косит и её самому
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новичёк это была проверка на стресс тест..
мир проглатил так и не дав достойный ответ путину
поэтому теперь маемо те що маемо
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Может , мир, наконец, станет идеальным.
А то человечество стало бесчеловечным уже давно.
Надеюсь, ***** сдохнет. К этому есть все предпосылки и чёрные лебеди в последнее время.
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Обьявление на воротах Рая:
"В связи з карантином,в Рай будут ропускать толко по 2 человека в масках,лодочник больше 10 человек не берет!Просьба-пока не умирать,до лучших времен."
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Теоретически Джонсон должен был удрать из больнички еще вчера.
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Ну то він же не дивиться новини з Украіни )
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Трамп тонко натякає, що британська медицина - фуфло?
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Тут інше , він як справжний ,100 відсотковий янкі вважає що все амерканське - найкраще у світі
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Если геном заразы не найден до сих пор,то что можно лечить?
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последствия и осложнения - пневмонию, воспаление легких, бронхиты...
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У тебя никогда и ничего из этого не было?
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ой...нет... и не хочется...
а почему Вы спрашиваете?
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В Китае пропали 21 миллион пользователей мобильной связи и стационарной,исчезли,растворились...выводы делайте сами...
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ще вчора писали, що через різке погіршання самопочуття і високу температуру, яка тримається вже деілька днів, Джонсона можливо приєднають до апарату ШВЛ..
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Еще до вчерашнего дня много селян на цензоре вопили - это обыкновенный грипп, ОРВИ, и т.д и т.п.
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Главсанитар Украины обязан предложить пролечить Бориса Джонсона по инновационному украинскому протоколу. Срочно!
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Дональд, захворіє хтось з нашої влади - не допомогай...
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