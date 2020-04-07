 Консультативна рада не змінює структури Тристоронньої контактної групи в Мінську, - Кулеба

Про це Кулеба сказав в ефірі програми "Зворотний відлік" на UA: Перший, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Міністр зазначив, що протокол про необхідність створення Консультативної ради, під яким поставив свій підпис керівник Офісу президента Андрій Єрмак, не є міжнародно-правовим документом. "Це є робочий документ переговорного формату Тристоронньої контактної групи, тому тут немає предмета для юридичної оцінки і відкликання підпису", - сказав Кулеба.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Формування "Консультативної ради" з ОРДЛО призупинили, - Кулеба
При цьому, голова МЗС підкреслює, що ситуація залишається незмінною.
"Усі останні шість років Росія звинувачує усіх, окрім самої себе, у тій ситуації, що склалася після початку її агресії проти нашої держави", - зазначив міністр.
Він додав, що українська влада здійснює пошук будь-яких шляхів для того, щоб Мінський переговорний процес був дієвим, призводив до звільнення громадян і до деокупації української території.
Водночас Кулеба наголосив, що "структура Тристоронньої контактної групи не змінюється".
"І ми не плануємо її зміни. Вона складається з Росії, яка напала на Україну; з України, яка захищається; і з ОБСЄ, яка між ними є посередині", - уточнив міністр.
Окремо голова МЗС сказав, що ніколи не підтримував і підтримувати не буде прямі перемовини з так званими "ДНР" і "ЛНР".
"Я ще раз наголошую, це моя принципова позиція – прямих перемовин з представниками "ДНР" і "ЛНР" не має бути", - заявив Кулеба.
Також керівник МЗС сказав, що він особисто з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком перетинається виключно у питаннях, пов’язаних з Мінським процесом. Кулеба сказав, що у нього ще не було детальної і розлогої розмови з Єрмаком щодо того, які у нього погляди стосовно ОРДЛО і місцевих виборів на окупованій території Донбасу.
"У нас є робочі питання, які ми опрацьовуємо, але ви запитуєте про якусь систему поглядів. Для цього нам потрібно з ним додатково поспілкуватися", - сказав Кулеба.
Міністр сказав, що його особиста позиція полягає в тому, що спочатку на Донбасі треба встановити безпеку, а потім говорити про вибори.
"Коли буде гарантована безпека, тоді можна від безпеки починати відраховувати час, який потрібний для створення умов для проведення виборів", - заявив голова МЗС.
Нагадаємо, 11 березня на засіданні ТКГ у Мінську було підписано документ про створення Консультативної ради з представниками окупованого Донбасу в рамках контактної групи. Документ було підписаний, зокрема, і представниками "ДНР" Наталією Никаноровою і "ЛНР" Владиславом Дейнего.
От опыта лидера зависит выживаемость нации
Недаром вожди в племенах были в годах
В последнее время транскорпорации раскрутили маховик ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА - покупай и гуляй
И люди просто забыли, что нация должна выживать и выжить
Европейцы стали возить валюту на арабские и азиатские курорты, вместо того чтобы развивать европейскую территорию
Европейцы вывезли заводы туда же
Популизм начал завоевывать страны
Я когда вспоминаю лягушонка Олланда с Меркель говорящих с хутиным по поводу лугандона - ЖАЛКОЕ ЗРЕЛИЩЕ , Где нормальные политики!
Или популисты Италии - Конти - тоже жалкое зрелище
А ЗА ПОПУЛИСТОВ ГОЛОСУЕТ НАРОД -ПОТРЕБИТЕЛЬ , А НЕ СОЗИДАТЕЛЬ
Популизм затронул и Украину - выбор неопытного и непрофессионального пацана в президенты, выбор фотографов и манекенщиц в депутаты, выбор мальчиков и девочек в министры
И вот наказание в виде полного бардака в центральной власти,
Сейчас , на пороге пандемии и засухи , важно иметь вожаками опытных и мудрых .
Приятно видеть руководителями людей с хорошим жизненным опытом - таким людям веришь
Раздражают девочки и мальчики - слуги , вещающие с экрана во главе с арахамией, раздражает мальчик- Розумков. Они даже не понимают , что сейчас выглядят КАК ИДИОТЫ.
А Зеленский просто смешон своими вечерними нотациями с экрана
СЕЙЧАС ВСЕ ВЕРЯТ МЭРАМ - как хорошо что до мэрий не добралась эта зелёная полуобразованная масса
Сейчас интресно слушать Кличко, мэра Ивано Франковске, Филатова, мэра Тернополя
- вот кто может быть новым президентом Украины - люди боровшиеся с вирусом не в Раде с респираторами, а реально готовившие больницы, аптеки и блок посты
ВЫ ВООБЩЕ ОФУЕЛИ ?
Вас всех в тюрьму надо за конституционный переворот
чего бояться им собакам.(с)
https://petition.president.gov.ua/petition/91322
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, що Кулеба визнав, що не знає, що у Єрмака на умі? Я правильно розумію, що у цій владі не роблять спільну роботу? Один робить одне, інший - зовсім інше, можливо на шкоду першому? Я правильно розумі
, що вони не здатні навіть зустрітися, щоб узгодити свої позиції? Тоді я правильно розумію, що Єрмак може бути зрадником а Кулєба може про це не знати? Бідна Україна при такій владі.
Оно говорит, что прямых переговоров с представителями "ДНР" и "ЛНР" не должно быть, но, если так случится, то что поделаешь! И с руководителем ресепшена президента Разиным он не может встретится для детального и обширного уточнения его позиции относительно ОРДЛО и местных выборов на оккупированной территории Донбасса. Месяц прошел, всю страну и всех граждан тревожит ситуация с предстоящей капитуляцией Украины, а эти два недоразумения не могут пообщаться! Ну да, они ведь находятся так далеко друг от друга - совершенна на разных планетах!