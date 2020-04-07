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 Політика України
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 Консультативна рада не змінює структури Тристоронньої контактної групи в Мінську, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що можливе створення Консультативної ради в межах політичної робочої підгрупи не змінить структури Тристоронньої контактної групи щодо переговорів у Мінську, покликаних мирно врегулювати збройний конфлікт на Донбасі.

Про це Кулеба сказав в ефірі програми "Зворотний відлік" на UA: Перший, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Міністр зазначив, що протокол про необхідність створення Консультативної ради, під яким поставив свій підпис керівник Офісу президента Андрій Єрмак, не є міжнародно-правовим документом. "Це є робочий документ переговорного формату Тристоронньої контактної групи, тому тут немає предмета для юридичної оцінки і відкликання підпису", - сказав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Формування "Консультативної ради" з ОРДЛО призупинили, - Кулеба

При цьому, голова МЗС підкреслює, що ситуація залишається незмінною.

"Усі останні шість років Росія звинувачує усіх, окрім самої себе, у тій ситуації, що склалася після початку її агресії проти нашої держави", - зазначив міністр.

Він додав, що українська влада здійснює пошук будь-яких шляхів для того, щоб Мінський переговорний процес був дієвим, призводив до звільнення громадян і до деокупації української території.

Водночас Кулеба наголосив, що "структура Тристоронньої контактної групи не змінюється".

"І ми не плануємо її зміни. Вона складається з Росії, яка напала на Україну; з України, яка захищається; і з ОБСЄ, яка між ними є посередині", - уточнив міністр.

Окремо голова МЗС сказав, що ніколи не підтримував і підтримувати не буде прямі перемовини з так званими "ДНР" і "ЛНР".

"Я ще раз наголошую, це моя принципова позиція – прямих перемовин з представниками "ДНР" і "ЛНР" не має бути", - заявив Кулеба.

Також керівник МЗС сказав, що він особисто з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком перетинається виключно у питаннях, пов’язаних з Мінським процесом. Кулеба сказав, що у нього ще не було детальної і розлогої розмови з Єрмаком щодо того, які у нього погляди стосовно ОРДЛО і місцевих виборів на окупованій території Донбасу.

"У нас є робочі питання, які ми опрацьовуємо, але ви запитуєте про якусь систему поглядів. Для цього нам потрібно з ним додатково поспілкуватися", - сказав Кулеба.

Міністр сказав, що його особиста позиція полягає в тому, що спочатку на Донбасі треба встановити безпеку, а потім говорити про вибори.

Також читайте: Зеленський відповів на петицію про протокол ТКГ, який передбачає Консультативну раду з ОРДЛО

"Коли буде гарантована безпека, тоді можна від безпеки починати відраховувати час, який потрібний для створення умов для проведення виборів", - заявив голова МЗС.

Нагадаємо, 11 березня на засіданні ТКГ у Мінську було підписано документ про створення Консультативної ради з представниками окупованого Донбасу в рамках контактної групи. Документ було підписаний, зокрема, і представниками "ДНР" Наталією Никаноровою і "ЛНР" Владиславом Дейнего.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187212
 
 
 Топ коментарі
 
Как клоуна не называй а лидером нации он не станет!
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Какое право имел секретарь канцелярии Ермак подписывать этот документ ?

ВЫ ВООБЩЕ ОФУЕЛИ ?

Вас всех в тюрьму надо за конституционный переворот
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тобто-як зрадників не називай-вони зрадниками залишаться.
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тобто-як зрадників не називай-вони зрадниками залишаться.
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Ну зрадили Неньку, так зрадили. Дєлов то. Не в останнє, а допоки не проженуть.
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та да.. фігня яка Консультативна рада не змінює структури Тристоронньої контактної групи в Мінську, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1746подумаєш-мало нас нас грабували і зраджували-можна вже звикнути.Але саме ці суки зраджують і грабують нас с особливим цинізмом і ще й під схвальне гигикання зебілоїдів.
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Как клоуна не называй а лидером нации он не станет!
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ОПЫТ И ЛИДЕР НАЦИИ
От опыта лидера зависит выживаемость нации
Недаром вожди в племенах были в годах
В последнее время транскорпорации раскрутили маховик ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА - покупай и гуляй
И люди просто забыли, что нация должна выживать и выжить
Европейцы стали возить валюту на арабские и азиатские курорты, вместо того чтобы развивать европейскую территорию
Европейцы вывезли заводы туда же
Популизм начал завоевывать страны
Я когда вспоминаю лягушонка Олланда с Меркель говорящих с хутиным по поводу лугандона - ЖАЛКОЕ ЗРЕЛИЩЕ , Где нормальные политики!

Или популисты Италии - Конти - тоже жалкое зрелище
А ЗА ПОПУЛИСТОВ ГОЛОСУЕТ НАРОД -ПОТРЕБИТЕЛЬ , А НЕ СОЗИДАТЕЛЬ
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Популизм затронул и Украину - выбор неопытного и непрофессионального пацана в президенты, выбор фотографов и манекенщиц в депутаты, выбор мальчиков и девочек в министры
И вот наказание в виде полного бардака в центральной власти,
Сейчас , на пороге пандемии и засухи , важно иметь вожаками опытных и мудрых .

Приятно видеть руководителями людей с хорошим жизненным опытом - таким людям веришь
Раздражают девочки и мальчики - слуги , вещающие с экрана во главе с арахамией, раздражает мальчик- Розумков. Они даже не понимают , что сейчас выглядят КАК ИДИОТЫ.

А Зеленский просто смешон своими вечерними нотациями с экрана
СЕЙЧАС ВСЕ ВЕРЯТ МЭРАМ - как хорошо что до мэрий не добралась эта зелёная полуобразованная масса
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в общем, да... но напомню, ч - харьковчанин. Поэтому твой посыл о доверии мэру не совсем верный. Вот представь себе, я, и вдруг стал доверять гепе... ну не абсурд?
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Гепу я за мэра не считаю
Сейчас интресно слушать Кличко, мэра Ивано Франковске, Филатова, мэра Тернополя
- вот кто может быть новым президентом Украины - люди боровшиеся с вирусом не в Раде с респираторами, а реально готовившие больницы, аптеки и блок посты
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Какое право имел секретарь канцелярии Ермак подписывать этот документ ?

ВЫ ВООБЩЕ ОФУЕЛИ ?

Вас всех в тюрьму надо за конституционный переворот
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ерема жарит зелю раком,
чего бояться им собакам.(с)
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парафраз на парафраз про Жеку Онегина? Уважаю творчество в любом проявлении
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Зачем что то менять если ничего не изменится
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Украине ставить вопрос так, прекращение огня, вывод войск, выборы по законам Украины, а потом с выбранными органами садится и решать все вопросы. Я так вижу. Но рашка на это никогда не пойдет.
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если ниче не изменится - зачем что-то создавать? зеленые брехуны
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Ермака за предательство Зеля убьёт выстрелом из парабеллума в мозжечок. Он шпион и говнюк. Чтоб тебя и твой мерс разложили на атомы.
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Свого часу цей підпанок усіляко підтримував на кордоном Хамуковича. Потім перекинувся на 180 градусів. Зараз - зелений, аж крапає. Консультативний груп хрєнов Консультативна рада не змінює структури Тристоронньої контактної групи в Мінську, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5033
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Я правильно розумі
, що Кулеба визнав, що не знає, що у Єрмака на умі? Я правильно розумію, що у цій владі не роблять спільну роботу? Один робить одне, інший - зовсім інше, можливо на шкоду першому? Я правильно розумі
, що вони не здатні навіть зустрітися, щоб узгодити свої позиції? Тоді я правильно розумію, що Єрмак може бути зрадником а Кулєба може про це не знати? Бідна Україна при такій владі.
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И вот это руководит МИДом!

Оно говорит, что прямых переговоров с представителями "ДНР" и "ЛНР" не должно быть, но, если так случится, то что поделаешь! И с руководителем ресепшена президента Разиным он не может встретится для детального и обширного уточнения его позиции относительно ОРДЛО и местных выборов на оккупированной территории Донбасса. Месяц прошел, всю страну и всех граждан тревожит ситуация с предстоящей капитуляцией Украины, а эти два недоразумения не могут пообщаться! Ну да, они ведь находятся так далеко друг от друга - совершенна на разных планетах!
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Хрєн ви трьохсторонні вгадали.Єрмаку вже занесли, і він без вас,іменем Валодьки,все попідписує.Ви вже за рамками процесу.
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"Это рабочий документ переговорного формата Трехсторонней контактной группы, - это как в свое времья, да бы предать Исуса Юда вел переговорный формат о 30 серебренниках
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он и так его вел и подписал протоколы менцких подлецов два раза.
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Министр отметил, что протокол о необходимости создания Консультативного совета, под которым поставил свою подпись руководитель Офиса президента Андрей Ермак, не является международно-правовым документом. "Это рабочий документ переговорного формата Трехсторонней контактной группы, поэтому здесь нет предмета для юридической оценки и отзыва подписи", - сказал Кулеба.Источник: https://censor.net.ua/n3187212 -якщо б він нічого не означав то москалі так за нього не тримались. Це означає шо і Кулєба і Єрмак і Зеля є агентами кремля
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Єрмака та зелену шоблу за ноги та головою об стіну.Щоб другим зрадникам наука була.
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