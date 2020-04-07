 COVID-19: у світі захворіли понад 1 млн 348 тис. осіб, померли - 74,8 тис., одужали - 284,8 тис. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.
Перемогли хворобу за цей час 284 802 особи. Також у всьому світі зареєстрували 74 807 (69 487 на вчора) летальних випадків.
Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 10 986 осіб, тільки в Нью-Йорку померли 3485 осіб. Кількість осіб, які одужали, досягла 19 828, хворих - 368 196.
В Італії за цей час захворіли 132 547 осіб. Водночас померли 16 523, вилікувалися 22 837 осіб.
Іспанія повідомляє про 136 675 інфікованих. Серед них 40 437 одужали, 13 341 особа померла.
Найбільше летальних випадків зареєстрували в Італії, Іспанії, США та Франції.
Так, у Франції померли 8926 осіб, у Німеччині - 1810, у Великій Британії - 5385, в Ірані - 3739, в Нідерландах - 1874, Бельгії - 1632, Туреччині - 649.
У РФ кількість заражених досягла 6343 осіб, померли - 47; у Білорусі - 700, померли - 13; у Польщі - 4413, померли - 107; у Молдові - 965, померли - 19; в Угорщині - 744, померли - 38; в Румунії - 4057, померли - 176; у Словаччині - 534, померли - 2.
Нагадаємо, станом на ранок 6 квітня в Україні підтверджено 1319 випадків COVID-19 в Україні, 38 осіб померли, 28 - одужали, за добу надійшло 373 підозри.
https://www.crimea.kp.ru/daily/27112.4/4189340/?from=nnn
вважається що епідемії закінчуються,коли інфікується і пройде цю хворобу певна кількість відсотків "популяції"..
точно не 100... 30 -60....
ЦЕ дає шанс(при знайдені якихось протоколів ЕФЕКТИВНІШОГО симптоматичного лікування) зменшити смертність..замісяць-три -півроку-рік..
Ну а ліки -це вакцинація..більшості ,на жаль ,не допоможе.До масової вакцинації -МІНІМУМ рік.
но опять жрут лет. мышей - так "празднуют" вяликую пабеду над вирусом
В Турции из-за коронавируса запретили выходить на улицу людям моложе 20 лет
Власти страны также обязали всех носить защитные маски в людных местах, в частности, на рынках и в магазинах.
"15 дней запрещается въезжать или выезжать на автомобилях с 31 турецкого города, в частности, из Стамбула", - говорится в сообщении.
Ранее в Турции запретили выходить из дома пожилым людям от 65 лет и людям с хроническими заболеваниями.
Утечка конфиденциального стратегического документа правительства Германии показывает, что оно совместно со СМИ и некоторыми учёными, очевидно, следует «шоковой стратегии», чтобы запугать людей «наихудшим сценарием». Население, для которого вирус в значительной степени безвреден, следует предостеречь от «болезненного удушья». Аналогично, дети, играющие на игровых площадках, могут стать причиной «мучительной смерти» их родителей.
Имеющиеся данные и статистика показывают, что вирус безвреден для более чем 95% населения (либо уже распространился), а значит не представляет серьёзной опасности для широкой общественности».
Це відносно..
Я думаю,цей "Специаліст по медицинскому праву" заговорив би інакше після тгого,якби заразився і захворів.... знаючи,що ліків не існує..
Медицинский портал специалистов Rxisk указывает, что различные лекарства могут увеличить риск пострадать от коронавирусов в некоторых случаях до 200%.
Также известно, что вакцинация против гриппа может увеличить риск заболевания от коронавирусов. Это может быть ещё одной причиной высокой смертности в северной Италии, где накануне вспышки COVID-19 провели массовую вакцинацию от гриппа людей старшего возраста (65+), а также вакцинацию от пневмококка и менингококка. Вакцина от пневмококка влечёт риск развития пневмонии и тяжелой пневмонии у хронически больных людей. Знакомый профиль смертности в северной Италии.
З Німецьких жерел
тому " в порівняння з їх даними" -це якийсь ідіотизм..
скоріше всього німці здивувались завеликій смертності у порівнянні з Ізраїлем..
1.75 проти 0.64
вирішили "підправити"..
05:29: 586 new cases and 4 new deaths in Pakistan. (Source)
05:28: 280 new cases and 9 new deaths in Peru. (Source)
05:28: 87 new cases in the Czech Republic. (Source)
05:21: 105 new cases and 6 new deaths in Norway. (Source)
05:20: 255 new cases and 1 new death in Israel. (Source)
05:19: 95 new cases and 5 new deaths in Australia, including 49 new cases and 3 new deaths in New South Wales.
05:18: 894 new cases and 46 new deaths in Germany. (Source)
05:13: 1,643 new cases and 172 new deaths in Spain. (Source)
05:01: 231 new cases and 2 new deaths in Japan. (Source)
04:00: 60 new cases, including 30 asymptomatic cases, in mainland China. There were no new deaths and no new cases in Hubei province. Two cases which were previously classified as asymptomatic were converted to symptomatic cases. (Source)
03:31: 12 new deaths in Nevada, United States. (Source)
03:30: 349 new cases and 7 new deaths in California, United States. (Source)
02:00: 54 new cases in New Zealand. (Source)
00:55: 296 new cases and 31 new deaths in Mexico. (Source)
00:48: 112 new cases and 1 new death in Panama. (Source)
00:42: 74 new cases and 5 new deaths in Argentina. (Source)
00:39: 69 new cases and 3 new deaths in Idaho, United States. (Source)
00:38: 79 new cases in Alabama, United States. (Source)
00:35: 138 new cases and 6 new deaths in North Carolina, United States. (Source)
00:27: 170 new cases and 6 new deaths in California, United States. (Source)
00:15: 726 new cases and 5 new deaths in Texas, United States. (Source)
В таком же положении оказалась и Беларусь - вторая европейская страна с либеральной стратегией в отношении COVID-19, которая испытывает давление со стороны глав соседних государств, международных организаций [1] [2] и СМИ.
І правильно зробила.
Швеція ХЄРИТЬ ЗАГАЛЬНУ СТРАТЕГІЮ.
СТРАТЕГІЮ НА ЗМЕНШЕННЯ ПІКУ НАВаНТАЖЕННЯ НА СИСТЕМУ охорони здоров'я
ЯК І БІЛОРУСЬ,ВІД ЯКОЇ ВІДІЗОЛЮВАЛИСЬ ВСІ СУСІДИ
Мир проглатил это отравление путиным так и не дав достойный ответ,
поэтому имеем такой же результат только уже в мировом масштабе