 Підозра Стерненку буде в будь-якому разі. Питання у кваліфікації, - генпрокурор Венедіктова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це генпрокурор повідомила в інтерв'ю УП.
"Дивіться, щодо Стерненка підозра буде в будь-якому разі, кваліфікація йде або 115-та стаття, або 118-та, але і так, і так це підозра. 115-та – це вбивство, 118-та – це вбивство із самозахистом. Різниця – у кваліфікації, і це зроблять слідчі і прокурори, а явно не генеральний прокурор", - сказала Венедіктова.
За словами очільниці Офісу генпрокурора, справа Стерненка для неї як генерального прокурора є резонансною з огляду на те, що вона стосується захисту активістів.
"А чи буде підозра? Звичайно, підозра буде, просто розуміння, за якою статтею, і це не від мене ініціатива буде відходити і ні від кого. Тому що справа розслідується 2 роки, ви ж розумієте, що вона рано чи пізно завершиться? Питання кваліфікації", - заявила Венедіктова.
Кваліфікація справи буде відбуватися, зокрема, на основі експертизи, яка щойно надішла.
Як повідомлялося раніше, колишній заступник генерального прокурора Віктор Трепак розповів, що нова очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова заявила йому про необхідність повідомити про підозру одеському активісту Сергію Стерненку.
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
Защиты активистов касаются 3 дела о нападениях НА Стерненко. Дело же ликвидации одного из нападавших наемных бандитов касается давления на активистов, а не их защиты.
Или эта мерзавка активистами называет банитов, нападавших на сТенрненко?
Будет суд - оправдают Стерненка и точка.
Или... если активист, то дела не нужно заводить?
дело надо, только обвиняемые должны быть из числа нападавших
за ликвидацию биомусора или выговор за то, что второго ублюдка не смог утилизировать ?
так двое на одного, имейте совесть
Это война, и она разгорается не на шутку. И если их не остановить, Украина будет уничтожена. Так что про "шутов" забудьте, ничего смешного нет уже давно».
Автор: Иван Симочкин. Источник: https://myrotvorets.news/oshybochnyi-dyahnoz-vedet-k-smerty-patsy/
на меня можно ПЛЕВАТЬ
но от этого будет легче только МНЕ
но Зеленский это зашквар полный
а взагалі, я знову жпереконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти дубінські, єрмаки, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
4. Особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо через сильне душевне хвилювання, викликане суспільно небезпечним посяганням, вона не могла оцінити відповідність заподіяної нею шкоди небезпечності посягання чи обстановці захисту.
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.