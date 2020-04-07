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Все про:вбивство (2101) Стерненко (58) Венедіктова (97) Офіс генерального прокурора (203)

 Підозра Стерненку буде в будь-якому разі. Питання у кваліфікації, - генпрокурор Венедіктова

Генпрокурор Ірина Венедіктова запевняє, що підозру одеському активісту Сергію Стерненку, який смертельно поранив нападника, буде оголошено. Питання полягає лише у кваліфікації: вбивство або вбивство з перевищенням меж необхідної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це генпрокурор повідомила в інтерв'ю УП.

"Дивіться, щодо Стерненка підозра буде в будь-якому разі, кваліфікація йде або 115-та стаття, або 118-та, але і так, і так це підозра. 115-та – це вбивство, 118-та – це вбивство із самозахистом. Різниця – у кваліфікації, і це зроблять слідчі і прокурори, а явно не генеральний прокурор", - сказала Венедіктова.

За словами очільниці Офісу генпрокурора, справа Стерненка для неї як генерального прокурора є резонансною з огляду на те, що вона стосується захисту активістів.

"А чи буде підозра? Звичайно, підозра буде, просто розуміння, за якою статтею, і це не від мене ініціатива буде відходити і ні від кого. Тому що справа розслідується 2 роки, ви ж розумієте, що вона рано чи пізно завершиться? Питання кваліфікації", - заявила Венедіктова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Свідок: Замовником нападу на Стерненка був мер Одеси Труханов, - ЗМІ. ВIДЕО

Кваліфікація справи буде відбуватися, зокрема, на основі експертизи, яка щойно надішла.

Як повідомлялося раніше, колишній заступник генерального прокурора Віктор Трепак розповів, що нова очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова заявила йому про необхідність повідомити про підозру одеському активісту Сергію Стерненку.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187207
 
   
 Топ коментарі
 
ВЕНЕДИКТОВУ в отставку
Генпрокурор должен быть независим от власти
А ее пропихивал Ермак, шо говорит уже о подчиненнности генпрокурора секретарю канцелярии и по ссовместительству агенту фсб
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Нє, це не реванш регіоналів!
Правда, зебіли?
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Мы слышим - Венедиктова, подразумеваем - Портнов.
Мы слышим - Портнов, подразумеваем - Венедиктова
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"дело Стерненко для нее как генерального прокурора является резонансным учитывая то, что оно касается защиты активистов"

Защиты активистов касаются 3 дела о нападениях НА Стерненко. Дело же ликвидации одного из нападавших наемных бандитов касается давления на активистов, а не их защиты.
Или эта мерзавка активистами называет банитов, нападавших на сТенрненко?
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Єрмак зрадники України на волі, а ця московська **** практично оголошує переслідування патріотично настрояним громадянам.
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лет 15 назад, верховный суд разьяснил о практике применения статьи 36 УК. согласно разьяснению, в действиях Стретенко не было НИКАКОГО противоправного действия поскольку он защищал свою жизнь. следственно, венедиктова занимается политическими преследованиями неугодных кацапам и их прихвосням. порновскую шлюху - в отставку.
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А чего все так ноют?
Будет суд - оправдают Стерненка и точка.
Или... если активист, то дела не нужно заводить?
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вы , похоже , ещё та троллина,
дело надо, только обвиняемые должны быть из числа нападавших
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О, наконец то этого убийцу отца 2 детей посадят. Норм, хоть что то начали делать.
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в смысле, разборчивее, Стерненко необходимо выплатить Премию
за ликвидацию биомусора или выговор за то, что второго ублюдка не смог утилизировать ?
так двое на одного, имейте совесть
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а как отец двух детей там оказался где разборки с ножами
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Стерненко , хватит тут писать с пятидесяти аккаунтов, это тебе не поможет.
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Холупь міра сдаёт Украину врагу.Враг вошел в Киев. Времени у них мало, они будут действовать очень быстро - разрушая и уничтожая всё, до чего смогут дотянуться, попутно продолжая оболванивать 73% овощей, чтобы те еще и благодарили. Все та же тактика - зеленские человечки будут прикрываться женщинами и детьми, которым они заср#ли мозг ненавистью к Порошенко.

Это война, и она разгорается не на шутку. И если их не остановить, Украина будет уничтожена. Так что про "шутов" забудьте, ничего смешного нет уже давно».
Автор: Иван Симочкин. Источник: https://myrotvorets.news/oshybochnyi-dyahnoz-vedet-k-smerty-patsy/
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я голосовал за ПОДОНКА зеленского
на меня можно ПЛЕВАТЬ
но от этого будет легче только МНЕ
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Ничего страшного. Я порохобот, ходил год назад оплеванный. Но сам теперь в зебилов не плююсь, негигиенично.
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за Порошенко я не голосовал, на то свои причины,

но Зеленский это зашквар полный
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сеня кислобздеев,застрелись из пистолета с кривым дулом,а по поводу плевать...так оплёванный с рождения не излечим.
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Це дуже добре...що ви покаялись! Тепер можна сміло казати 73%-1 Зебіли...а це є ваша прививка...так би сказати політична вакцина...і тепер ви можете ПЕРЕКОНУВАТИ інші 72%... що це було лише шоу...шоу піаніста, а НЕ виборча компанія...
а взагалі, я знову жпереконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти дубінські, єрмаки, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
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"Разница - в квалификации, и это сделают следователи и прокуроры, а явно не генеральный прокурор", - сказала Венедиктова.Источник: https://censor.net.ua/n3187207" - правовий нігілізм так і пре з проКУРВОрші. Своїми висловлюваннями вона вже заздалегідь впливає на результати слідства і суду. А презумпція невинуватості ? На підставі чого (срєднєпотолочних умозаключений партянки ?) вона вже шиє кваліфікацію патріоту Стерненку, а мож той сєпар здох від серцевої недостатності, хоча і з підпсутою шкурою.
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Вова, больше Ада! Ты чего-то там засиделся, - 1 год, - это уже чересчур!
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Ст.36 ККУ

4. Особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо через сильне душевне хвилювання, викликане суспільно небезпечним посяганням, вона не могла оцінити відповідність заподіяної нею шкоди небезпечності посягання чи обстановці захисту.
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
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А напад был по версии самого Стерненко, или это подтверждается объективными данными? И как быть с тем, что согласно результатов экспертизы смертельный удар ножом был нанесен по убегающему (а не нападающему) человеку?
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факт в том, что был ликвидирован биологический мусор, и это хорошо
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за что боролся - на то и напоролся. при клятом барыге его не садили, но щас по нему пройдутся ватники как по злобному радикалу
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Що, курва, насосала на посаду, а тепер вже будеш відсосувати кацапські бабки?
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Та вона навіть партновскі і мацковскі вафлі з морди ще не витерла ( чи ще не обсохли ті вафлі риговскі ?)...
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административно-восторженная *****..... история помнит все.....
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В любом случае эту ςуку прокурорскую будут судить.
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Рузке враг Венедиктова одним словом, украинцы сами поставили себе рузке врагов во власть над собой.
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Венедиктова в любом случае будет висеть,вопрос квалификации!
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В 1918-1933 тоже надеялись что врагов накажут а итог? Кто ее повесит? Их много и они захватили власть.
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Бенедіктова-це шавка портнова ,і ватна затичка зелемойського!Стерненко Респект!Хлопець сам себе защітив від любителів сруцкага миру,які його постійно хотіли вбити,і одне з них получило гарний спротив.Цій лахудрі,дали наказ зайнятися ПАТРІОТАМИ Украіни,так як сам зелений,коллаборант і зрадник.Це ЖАХ!Вона перша повинна сісти,ця Бенедіктова.Коли вже закінчиться цей жахливий,тупий цирк на дроті,імені зелемойського?
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Прокурорська шлюха,Бенедіктова повинна сісти на кол!Це ж як кортить цій падлюзі,скоріше посадить невинного,і успокоіть своі ватні амбіціі.Куди ця падлюга буде бігти?На Ростов ,або на па-рашу,Запад таке смердюче лайно,нікуди не пусте,і зараз вже не сховаешься ніде,крім проклятоі па-раші.
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Какой то говнюк завалил человека, и сколько шума. Ну побудет петухом лет 10 на зоне, чего так волноваться?
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Портновська лахудра Бенедіктова,хоче помститися на рівному місці.**** підла!
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зеленський курвиться все більше і більше
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ЗЕнедиктова не понимает, что ее власть не вечна. Когда зебилы перейдут красные линии в политике или просто завалят экономику, ее позиция поменяется с точностью до наоборот. По нынешним делам судить уже будут ее.
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