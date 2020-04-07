 Майже три тисячі людей стали жертвами коронавірусу в Нью-Йорку, кількість заражених наближається до 70 тис., - мерія

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться на сайті мерії.
За останніми даними, у 68 тис. 776 осіб підтвердився коронавірус, з них 15 тис. 333 були госпіталізовані, 2 тис. 738 осіб померли.
На першому місці за кількістю хворих перебуває боро Квінз - 23 083, на другому Бруклін - 18 434. За ними слідують боро Бронкс - 13 680, Мангеттен - 9691 і Стейтен-Айленд - 3851.
На сайті зазначається, що найбільше заражень спостерігається у віковій групі від 45 років і старше, смертей - від 75 років. Крім того, серед хворих чоловіків більше, ніж жінок.
Місто Нью-Йорк є епіцентром епідемії коронавірусу в США, тут і в однойменному штаті фіксуються найвищі показники.
Боро - одиниця адміністративного поділу Нью-Йорка, загалом у місті п'ять боро.
странно - им бы жить да жить.
А вот коронавирус поломал все их планы по обучению, работе и счастливой семейной жизни.
только за март от короны ЮК заявляет о 5000 смертях
https://www.worldometers.info/coronavirus/
.
Версия - Всё указывает на то, что коронавирус стартовал из России.
Тобто, в США кількість інфікованих 5,5 - 8,8 млн. В Україні - в межах 19 тис. - 30,4 тис. В Україні проведено 5800 тестів. Виявлено 1300 інфікованих. Тобто маємо повну нісенітницю з даними.
Америкоси пишуть, до речі, що хворих на коронавірус так само днем з вогнем не знайдеш, як і хворих на СНІД. Лікарні далі порожні. Де ті тисячі померлих, знають лише автори фейкодемії.
Но нам это подменили короной,которая там затесалась или нарисовалась кем то.Кому это выгодно?