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 Суспільство, За кордоном
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Все про:карантин (2288) Нью-Йорк (59) США (6407) COVID-19 (3099) коронавірус (1839)

 Майже три тисячі людей стали жертвами коронавірусу в Нью-Йорку, кількість заражених наближається до 70 тис., - мерія

Кількість випадків зараження коронавірусом у місті Нью-Йорк наближається до 70 тисяч, кількість смертей майже досягла 3 тисяч.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться на сайті мерії.

За останніми даними, у 68 тис. 776 осіб підтвердився коронавірус, з них 15 тис. 333 були госпіталізовані, 2 тис. 738 осіб померли.

На першому місці за кількістю хворих перебуває боро Квінз - 23 083, на другому Бруклін - 18 434. За ними слідують боро Бронкс - 13 680, Мангеттен - 9691 і Стейтен-Айленд - 3851.

На сайті зазначається, що найбільше заражень спостерігається у віковій групі від 45 років і старше, смертей - від 75 років. Крім того, серед хворих чоловіків більше, ніж жінок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США кількість померлих від COVID-19 перевищила позначку 10 тис.

Місто Нью-Йорк є епіцентром епідемії коронавірусу в США, тут і в однойменному штаті фіксуються найвищі показники.

Боро - одиниця адміністративного поділу Нью-Йорка, загалом у місті п'ять боро.

Також читайте: Наступний тиждень видасться дуже складним: смертей буде багато, - Трамп про коронавірус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187206
 
 
 Топ коментарі
 
В Англии в марте 2019 умерло 2400 человек, а в марте 2020 - 2600. А где же вирус? Обращаю внимание на полное отсутствие сравнительной статистики по смертности, т.к. никакого роста смертности нигде не наблюдается. Главный рассадник вируса - СМИ и телевизор.
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В США протестовано три мільйони чоловік. Виявлено 350 тисяч інфікованих. Померло - близько 11 тисяч. Тобто, тестування виявляє одного інфікованого з дев'яти. А ще американці вважають, що треба кількість померлих помножити на 500, щоб отримати нижню межу інтервала, в яком перебуває кількість інфікованих. І помножити на 800 для верхньої межі.
Тобто, в США кількість інфікованих 5,5 - 8,8 млн. В Україні - в межах 19 тис. - 30,4 тис. В Україні проведено 5800 тестів. Виявлено 1300 інфікованих. Тобто маємо повну нісенітницю з даними.
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Кому проводять тест, той інфікований. Не хочете бути інфікованими, не проводьте над собою лишніх тестів.
Америкоси пишуть, до речі, що хворих на коронавірус так само днем з вогнем не знайдеш, як і хворих на СНІД. Лікарні далі порожні. Де ті тисячі померлих, знають лише автори фейкодемії.
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"На сайте отмечается, что больше всего наблюдается ... смертей - от 75 лет."

странно - им бы жить да жить.
А вот коронавирус поломал все их планы по обучению, работе и счастливой семейной жизни.
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Знакомая вчера была на пробежке . На всякий случай взяла с собой поводок . Вдруг у полицаев вопросы возникнут - " Выгуливаю собаку мол . "
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В Англии в марте 2019 умерло 2400 человек, а в марте 2020 - 2600. А где же вирус? Обращаю внимание на полное отсутствие сравнительной статистики по смертности, т.к. никакого роста смертности нигде не наблюдается. Главный рассадник вируса - СМИ и телевизор.
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да, странно. кто-то брешет.
только за март от короны ЮК заявляет о 5000 смертях
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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Конечно же проблема существует, но возникла и вторая проблема - психоз вокруг коронавируса - который наносит вред в десятки раз больший чем коронавирус.
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Брехня, население Англии 55 млн, ну не может за год умирать около 30 тыс.
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Зато в Китае по прежнему чуть более 3 тіс. Почти три тысячи человек стали жертвами коронавируса в Нью-Йорке, количество зараженных приближается к 70 тыс., - мэрия - Цензор.НЕТ 3155 И снова работает рынок в Ухани, и снова жрут летучих мышей
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У вас пожиратели летучих мышей и варящих собачек заживо отвращения не вызывают? И мне абсолютно без разницы какой лепрозорий виноват в пандемии - параша или чина
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Вот в глаза Путину наш Вова смотрел . Теперь наверное глаза коронавируса ищет .
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В США протестовано три мільйони чоловік. Виявлено 350 тисяч інфікованих. Померло - близько 11 тисяч. Тобто, тестування виявляє одного інфікованого з дев'яти. А ще американці вважають, що треба кількість померлих помножити на 500, щоб отримати нижню межу інтервала, в яком перебуває кількість інфікованих. І помножити на 800 для верхньої межі.
Тобто, в США кількість інфікованих 5,5 - 8,8 млн. В Україні - в межах 19 тис. - 30,4 тис. В Україні проведено 5800 тестів. Виявлено 1300 інфікованих. Тобто маємо повну нісенітницю з даними.
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Кому проводять тест, той інфікований. Не хочете бути інфікованими, не проводьте над собою лишніх тестів.
Америкоси пишуть, до речі, що хворих на коронавірус так само днем з вогнем не знайдеш, як і хворих на СНІД. Лікарні далі порожні. Де ті тисячі померлих, знають лише автори фейкодемії.
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Возраст умерших от вируса доривнюеться средней продолжительности жизни и смерти от старости. По логике (1- е правило) тождество соблюдено.Ну и где тут армагедон?произашло подмена понятий. Остальные болеют как при обычном грипе который есть каждый сезон. Вывод все больные умерают от старости с кучей болезней и ослаблений имунитета.
Но нам это подменили короной,которая там затесалась или нарисовалась кем то.Кому это выгодно?
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Ну новий штам грипу, люди помирають, виліковуються, що тут дивного...?
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New York инфицированы 131,916 новых случаев +8,898 умерло 4,758 умерло за вчера +599 реально можно говорить о цифре в раза три больше, учитывая что многие американцы без medicare. Зато метро работает https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/
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в США отличная передовая медицина, что никак не тождественно здравоохранению,вот результат...что ни говори, а лучше совковой системы здравоохранения, с ее жесткими профилактическими мероприятиями, направленными на все слои населения, лучше так ничего и не создано...
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