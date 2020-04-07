 МОЗ раз на день публікуватиме дані щодо захворюваності на коронавірус в Україні, - ЦГЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр громадського здоров'я в Україні у Facebook.

"Звертаємо увагу, що оприлюднення даних щодо захворюваності на COVID-19 в Україні від Центру громадського здоров'я та Міністерства охорони здоров'я України відбуватиметься раз на добу щоранку о 9:30", - йдеться в повідомленні.

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