 МОЗ раз на день публікуватиме дані щодо захворюваності на коронавірус в Україні, - ЦГЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр громадського здоров'я в Україні у Facebook.
"Звертаємо увагу, що оприлюднення даних щодо захворюваності на COVID-19 в Україні від Центру громадського здоров'я та Міністерства охорони здоров'я України відбуватиметься раз на добу щоранку о 9:30", - йдеться в повідомленні.
В таком же положении оказалась и Беларусь - вторая европейская страна с либеральной стратегией в отношении COVID-19, которая испытывает давление со стороны глав соседних государств, международных организаций [1] [2] и СМИ.
Которую сами и грабили все 30 лет независимости.
А карантин никто не придумал. Это вынужденная мера, избранная государством, как действенная, и к которой приходят многие государства , ранее от карантина отказавшиеся, как те же Штаты, например.
Тестирование делается, тесты завозятся.
Вы просто дублируете раша сми.
Я тоже против карантина. Но просто понимаю, что другого пути нет. Наоборот, если бы все выдержали две- три недели строгого карантина, то потом можно было бы забыть про эту дрянь, ка4 страшный сон.
Небось, тоже Дубилету заказывали?
На белорусском сайте ищешь статистику и сразу все видишь.
Дебылы, мля.
В этом вся ваша квалификация, так вы и лечите!
Надеюсь, там хоть не пишут, что вирус передается по сетям мобильной связи?
Эта статистика?