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 Суспільство, Здоров'я
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 МОЗ раз на день публікуватиме дані щодо захворюваності на коронавірус в Україні, - ЦГЗ

Міністерство охорони здоров'я лише раз на день повідомлятиме статистику щодо захворюваності на коронавірус COVID-19 в Україні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр громадського здоров'я в Україні у Facebook.

"Звертаємо увагу, що оприлюднення даних щодо захворюваності на COVID-19 в Україні від Центру громадського здоров'я та Міністерства охорони здоров'я України відбуватиметься раз на добу щоранку о 9:30", - йдеться в повідомленні.

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МОЗ раз на день публікуватиме дані щодо захворюваності на коронавірус в Україні, - ЦГЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187205
 
   
 Топ коментарі
 
На сайте минздрава можно найти рекламу ресторанов, рецепты лечения диареи и еще хз что, только не статистику по вирусу.
Небось, тоже Дубилету заказывали?

На белорусском сайте ищешь статистику и сразу все видишь.

Дебылы, мля.
В этом вся ваша квалификация, так вы и лечите!
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Куй тебе. Зеленым нужна эпидемия. Им нужно на что-то свалить свои провалы в экономике. Они слышали, что для борьбы с эпидемией нужно массовое тестирование, поэтому у нас тестирование практически не делается. Зато они придумали катастрофический карантин. Чем хуже, тем зеленым лучше.
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Впервые в мире правительство Швеции объявило о том, что оно собирается официально провести различие между смертями «от» и «с» коронавирусом. Это должно привести к дальнейшему сокращению зарегистрированных случаев смерти. Между тем, неуклонно растёт международное давление на Швецию с целью заставить её отказаться от своей либеральной стратегии. Похоже, некоторые правительства опасаются, что успех Швеции (как это уже имело место в Японии) может сделать очевидными неадекватность и контрпродуктивность их собственных мер.
В таком же положении оказалась и Беларусь - вторая европейская страна с либеральной стратегией в отношении COVID-19, которая испытывает давление со стороны глав соседних государств, международных организаций [1] [2] и СМИ.
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все, что сейчас связано в Украине с карантином - это результат непрофессиональных решений по бесконтрольному вьезду из-за границы и выбора 73 % клоуна. Теперь живите в цирке с представлениями каждый день....Мне-то что ? голова есть, руки есть,могу работать дистанционно, карантин соблюдаю, консервации полный погреб. А вот большинству из 73 такое и не снилось....
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Куй тебе. Зеленым нужна эпидемия. Им нужно на что-то свалить свои провалы в экономике. Они слышали, что для борьбы с эпидемией нужно массовое тестирование, поэтому у нас тестирование практически не делается. Зато они придумали катастрофический карантин. Чем хуже, тем зеленым лучше.
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Эпидемия нужна как раз всем этим новинским, медведчукам и порошенко, которые теперь переобулись в меценатов- хозяйственников, спасающих страну.
Которую сами и грабили все 30 лет независимости.
А карантин никто не придумал. Это вынужденная мера, избранная государством, как действенная, и к которой приходят многие государства , ранее от карантина отказавшиеся, как те же Штаты, например.
Тестирование делается, тесты завозятся.
Вы просто дублируете раша сми.
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Сравните количество сделанных тестов у нас и в той же Беларуси я не говорю о Германии или Исландии,вот и все,что нужно знать о наших "профессионалах"!
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Беларусь не есть хороший пример для подражания. Хотя , если так можно выразиться, там проходит альтернативный эксперимент. Который страшный, смелый, может плохо закончиться, к сожалению. Но мы все участники большого эксперимента, кто выживет- тот и прав.

Я тоже против карантина. Но просто понимаю, что другого пути нет. Наоборот, если бы все выдержали две- три недели строгого карантина, то потом можно было бы забыть про эту дрянь, ка4 страшный сон.
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Да очнитесь уже,в Харьковской области 1 подтвержденный случай,Вы в это верите?И да,я не против карантина,я против дебилов тупо копирующих и не понимающих зачем,а потом включающих заднюю!
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Іспанія співає з балконів , Італія в Бізнес-центрі Неаполя на всю вмикає українські пісню, в знак вдячності українським медикам що прилетіли на допомогу.. І лише ми требуємо дармову жрачку, критикуємо карантин , кричимо за маски , ображаємо всіх, хто намагається нас спасти
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На сайте минздрава можно найти рекламу ресторанов, рецепты лечения диареи и еще хз что, только не статистику по вирусу.
Небось, тоже Дубилету заказывали?

На белорусском сайте ищешь статистику и сразу все видишь.

Дебылы, мля.
В этом вся ваша квалификация, так вы и лечите!
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Я допускаю и такое, но если ты утверждаешь, то факты в студию
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Это я должен доверять статистике, взятой на каком то левом ресурсе, а не на сайте минздрава?
Надеюсь, там хоть не пишут, что вирус передается по сетям мобильной связи?
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А кликнуть и посмотреть тебе религия не позволяет или родители?
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Поэтому там нет карантина, а у нас есть.
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Власть прикрыть малый и средний бизнес, это дебилизм, я думаю от чего больше людей умрет, от коронавируса, или от голода изза карантина.
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Так ты же за эту власть последние волосы на своей жопе рвал! Теперь жри сколько влезет и не возбухай.
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Врач - анестезиолог и не догадывался, из какой позы "новому члену" придется каждый день, по нескольку раз, наблюдать за происходящим в Укрзализныце...
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Статистика какая? Протестировали 0,00001% процент населения, усе в порядке шеф, пациент идет на поправку.
Эта статистика?
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Більш за всіх заразу розносять чиновники. Збираються купами, ходять зграями. Хто побаче чиновника без намордника, виписуй йому штрафа монтіровкою межи очі.
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Средний возраст умерших от старости и коронвируса одинаков. К куче болезней приписуют коронвирус и готово. Это одни и те же люди. Только отчеты разные как двойная бухгалтерия.Кому это выгодно.
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Куди змістовніше інформація про кількість тестувань й відмов від проведення тестів МОЗ раз на день публікуватиме дані щодо захворюваності на коронавірус в Україні, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 6991 МОЗ раз на день публікуватиме дані щодо захворюваності на коронавірус в Україні, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 6991 Смердюче споднє Міну в студію МОЗ раз на день публікуватиме дані щодо захворюваності на коронавірус в Україні, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 6991
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