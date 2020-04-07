 Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120- і 82-мм міномети, ПТРК та озброєння БМП. Втрат немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, окупанти також відкривали вогонь по наших опорних пунктах з озброєння бойових машин піхоти, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

"З метою припинення ворожих провокацій та ліквідації загрози для життя і здоров’я військовослужбовців наші воїни застосували чергові вогневі засоби", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, свою активність противник учора проявляв переважно в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", де зафіксовано шість обстрілів.

"Зранку російсько-окупаційні війська обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Павлополя. З напрямку населеного пункту Набережне вони випустили вісім мін калібру 82 мм, а також застосували озброєння бойових машин піхоти та протитанковий ракетний комплекс.

Після обіду ворог двічі відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру по наших захисниках у районі селища Кам’янка.

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П’ять мін калібру 120 мм противник випустив із напрямку населеного пункту Старомихайлівка по околицях Красногорівки. На цій ділянці російські найманці також застосували станкові протитанкові гранатомети.

Увечері окупанти обстріляли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї захисників Старогнатівки, а з великокаліберних кулеметів – оборонців Авдіївки.

Об’єднані сили дали рішучу відповідь на всі вогневі провокації противника, примусивши ворога дотримуватись режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Водночас у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупаційні війська з напрямку населеного пункту Калинове обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новозванівка і Новоолександрівка.

В бік українських захисників противник випустив п’ять мінометних мін 120-мм калібру та чотири міни калібру 82 мм.

"Військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил вжили вичерпних заходів для припинення ворожого вогню, після чого ворог відмовився від подальших провокацій наших підрозділів.

Втрат за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів серед українських захисників не було", - зазначено в повідомленні.

За даними розвідки Об’єднаних сил, 6 квітня підрозділи українських сил поранили одного російського окупанта.



"З початком цієї доби збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили в пресцентрі ОС.







