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 Зеленський заявив, що молиться за здоров'я Джонсона. Багато світових лідерів бажають йому одужання

Президент Володимир Зеленський заявив, що молиться за здоров'я прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, у якого діагностували коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у твітері Зеленського.

"Разом з усіма британцями ми хочемо побажати Борису Джонсону боротися і перемогти, ми молимося за його здоров'я", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Стан хворого на коронавірус прем'єра Британії Джонсона погіршився, його перевели в реанімацію

Як передає Інтерфакс-Україна лідери низки держав у ніч на вівторок висловили побажання швидшого одужання прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону, який потрапив раніше до відділення інтенсивної терапії після зараження коронавірусом COVID-19.

Президент Франції Емманюель Макрон висловив підтримку Джонсону, його сім'ї і всьому британському народові. "Я бажаю йому швидко подолати це випробування", - написав французький лідер у твітері.

Ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху своєю чергою заявив, що "народ Ізраїлю молиться про швидке і повне одужання нашого друга, британського прем'єра Бориса Джонсона".

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді також висловив сподівання у твітері, що його британський колега скоро видужає. "Сподіваюся побачити вас у чудовому здоров'ї дуже скоро", - додав він.

Також читайте: "Разом ми це подолаємо!" - Зеленський побажав Джонсону якнайшвидшого одужання

Глава іспанського уряду Педро Санчес заявив про "солідарність і найкращі побажання" Джонсону. "Для наших країн зараз важкий час, але, проявивши силу і згуртованість, ми зможемо перемогти в цій битві", - додав він у твітері.

Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус висловив "сердечні побажання" здоров'я Джонсону, якого він назвав своїм "другом".

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен написала в соцмережі, що направляє свої найкращі побажання главі британського уряду.

Колишній прем'єр Великої Британії Тереза Мей зі свого боку зазначила, що "всі мої думки і молитви зараз - з Борисом Джонсоном і його родиною".

Інший ексглава британського уряду Девід Кемерон побажав одужання Джонсону. "Ми всі хочемо бачити Вас здоровим на Даунінг-стріт", - написав він у твітері.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон із Covid-19 ліг до лікарні

У понеділок ввечері повідомлялося, що стан прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона, який захворів на коронавірус, погіршився. Його перевели у відділення інтенсивної терапії. Він попросив главу МЗС Великої Британії Домініка Рааба заміщати його в разі необхідності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187203
 
 
 Топ коментарі
 
Прошу зебілів сказати, чи вони бачили своє обнюхане гундосе опудало в якійсь церкві чи таким, що молиться ?

Я за цією істотою не стежу, але воно навіть на Різдво ніде не показалося.

То кому воно зараз молиться ??? Чи це для красного слівця ? Падла лицемірна !
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В каком патриархате молится Явашвырок?
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Чого та катастрофа ходяча вчепилася до того бідного Джонсона?За пуйла краще помолився б.А Джонсон,Бог дасть,видужає .
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Это кошмар. А когда в кого-то насморк появится тоже скоро будут молиться? Эпидемия насморка началась ) надо розкрутить эту тему. Сколько ежедневно умирают людей с насморком в мире?
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печалька, к Джонсонy надо для защиты от молитв нашего любимого президента, экзорцистов приставить.
он же за что не возмется, все изгадит.
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еврей молится в православной церкви, за здоровье представителя англиканской церкви, я все правильно понял?
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Это спросите у тех,кто празднует Рождество после Нового Года
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А теперь войди в Гугл православный и почитай там от кого пошло то самое христианство и кем был тот самый "праваславный Иисус Христос" (не евреем ли часом?). Зеленский заявил, что молится за здоровье Джонсона. Ряд мировых лидеров желают ему выздоровления - Цензор.НЕТ 6039
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... но израилевым. И запомните, во времена Христа евреев не было, был народ Израилевый, а это не евреи. Евреи появились только в 18 веке в Европе.
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А ще з 10 тис років взад іли сире м,ясо бо не знали що мона смажити його
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Лучше бы за Украину молился, зебил. А то уже и лечить бесплатно будут только тяжелых. А деньги где брать? Воровать? Убивать? Что лучше - подохнуть от короновируса или от голода? Транши на борьбу с вирусом опять уйдут в офшоры. И как обычно волонтеры впереди всех. Правда хотят запретить передвижение личным транспортом. Всё идёт к уничтожению людей. Массоны долбаные.
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А як вийти та купити їжу, якщо тобі є 60 років, а виходити таким заборонили?
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кореша зеленского решили, что ....всё равно ...
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за те молитвы старый добрый Торквемада предал бы зе аутодафе.
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Помолился бы он лучше чтобы кровавый ..уйло заразился коронавирусом , да побыстрей сыграл в ящик . Гляди и оккупационная война вражеской нам паРаши против Украины ( временно оккупированные Крым , Донбасс) прекратилась.
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И шо наша шмаркля тоже в "ряду мировых лидеров" Зеленский заявил, что молится за здоровье Джонсона. Ряд мировых лидеров желают ему выздоровления - Цензор.НЕТ 2883? Интересно где он "лидирует" Зеленский заявил, что молится за здоровье Джонсона. Ряд мировых лидеров желают ему выздоровления - Цензор.НЕТ 5261?
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Не пишуть там такого,не перекручуйте.
Світові лідери бажають Джонсону здоров'я,а уЗєлєнского-моляться (очевидно,не сам,йдеться про групову молитву,щоб дія сильніша була,).
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Адвокат шмаркли? Читаем заголовок еще раз "Зеленский заявил, что молится за здоровье Джонсона. Ряд мировых лидеров желают ему выздоровления". Или тема о молитве. Либо о мировых лидерах. В противном случае или все молятся ,или клоун среди мировых лидеров
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НОВЫЙ АНЕКДОТ:
Молится Зеленский о здоровье Джонсона.

КОРОТКИЙ АНЕКДОТ:
Зеленский молится.

САМЫЙ КОРОТКИЙ АНЕКДОТ:
Зеленский.
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"Ряд мировых лидеров желают ему выздоровления" - Зеленскому?
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Незабаром у номері Кварталу 95. Чекайте.
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Зрозумів. Мабуть по мотивам "Горіла хата палала".
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ЗЮ ишак тоже молился, когда его подельники сотнями тысяч вывозили маски и респираторы?
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Ну, и каким образом он подхватил этот вирус? Странно это всё...
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О здоровье украинцев он не молится ни разу, тварь
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А тебе то это зачем? У вас же есть святой покровитель, который за тебя молится и тебя оберегаетЗеленский заявил, что молится за здоровье Джонсона. Ряд мировых лидеров желают ему выздоровления - Цензор.НЕТ 9016:
Зеленский заявил, что молится за здоровье Джонсона. Ряд мировых лидеров желают ему выздоровления - Цензор.НЕТ 6956
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Нет, соевый идиот, Порошенко не мой покровитель. Я вообще атеист.Зеленский заявил, что молится за здоровье Джонсона. Ряд мировых лидеров желают ему выздоровления - Цензор.НЕТ 4164
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Може в монастырь пора видправить хай соби там молиться тай никому не заважае.клоун заразил своими недолугими приказами людей а молится за Джонсона. Помолись за себя.Колокол уже звонит.
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Я не зебил, но если Зеленский атеист и не молится - это прекрасная новость. Когда президент не стоит в церкви с полным вселенской скорби е**льником - это безусловный плюс.
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Набожним,сук,став. Кімнату для молитви обладнали,чи по-своєму,по-зєлєнскі ?
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Браслєтіка натягує. На йому написано "Боря" і сердечко.
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Чем оно молится? Кому? Пуем на раяли Бене.
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Воно молится. А раньше було Ваша працюе. А Джонсон этот редкий клоун. Такая себе выстава перед пиплом - дывиться люды добри, Боря хворый, но после молитвы украинского лидера йому краще.
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Молитися вместе с сектой свидетелей катастрофы Украины
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Вот только Джонсон в реале на работу на велике ездил, а Зеля - только в сериале.
Зеленский заявил, что молится за здоровье Джонсона. Ряд мировых лидеров желают ему выздоровления - Цензор.НЕТ 4601
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Ну нельзя-же сравнивать настоящего британца с ЗЕленой шмарклей. Это примерно, как гора эверест - Джонсон, и кучка ЗЕленого говна, ослик оманский.
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Принц Чарльз уже отбыл номер. Теперь выход на сцену Джонсона ломать комедию.
Боря пошатнулся и упал. Раздались бурные аплодисменты. Джонсон поднялся и упал еще раз на бис.
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И тут появляется Трам и привязывает Джонсона к столбу, шоб больше не падал.
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Чув новину куме?
-Яку?
-Тепер за мир буде молитися Зеля
Зеленский заявил, что молится за здоровье Джонсона. Ряд мировых лидеров желают ему выздоровления - Цензор.НЕТ 6299
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Молуны молятся тому..... кто и прислал вирус Зеленский заявил, что молится за здоровье Джонсона. Ряд мировых лидеров желают ему выздоровления - Цензор.НЕТ 7889
Это гениально, Ватсон!!

\\\\\\\\\Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил "сердечные пожелания" здоровья Джонсону, которого он назвал своим "другом". Источник: https://censor.net.ua/n3187203\\\\\\\

Ублюдок, который замалчивал, ВНЕЗАПНО стал очень добрым.... почему эта обезьяна еще не в камере?? Из-за этой твари 90% нынешней ситуации.
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а этого урода точно следует посадить и надолго,
половина сегодняшних смертей лт пандемии на его совести
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Воно зелене молиться?, брехун. Воно навiть не знаe що таке молитва.
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янык постоянно молился за себя, петя за страну, ну а шмакля за джонса ... прогрессируем ..!
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""Вместе со всеми британцами мы хотим Борису Джонсону бороться и победить, мы молимся за его здоровье", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3187203"
даже гугл переводчик работает луЧЧе
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Совковая отрыжка молится... Ой, не могу!
Не понятно только, обращаясь к кому молится: к кало-мойскому или к путлеру?
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Че то мне тревожно теперь за Бориса. Этот только порчу может напустить...
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Насправді він не молиться. Просто випендрюється.
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Джонсону и так сейчас несладко. А тут еще и "молитвы" этого существа.
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зеленский пошути хорошо - может быть шутка исцелит джонсона. Как ты можешь в 95-м квартале - рассмеши комика.
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Співчуваю бідолазі баруху джонсону - "молитва зєлєбєні" це напасть сильніша від корони! Зеленський заявив, що молиться за здоров'я Джонсона. Багато світових лідерів бажають йому одужання - Цензор.НЕТ 4041
Зєля вибрав "слушний момент" - клієнт в реанімації!
Вангую ,якщо барух джонсон виживе то почнеться стрімке падіння нашого нещастя! Зеленський заявив, що молиться за здоров'я Джонсона. Багато світових лідерів бажають йому одужання - Цензор.НЕТ 3884
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а украинский народ молится, чтобы квартальный идиот - сдох!
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ЗЕ, ты еврей, сам, в интервью, признал, что не крещеный....
Так кому и как ты молишься????
Уйлу??? Бене???
Или опять врешь??!!! Уходи, достал своей брехней!
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Читаючи коментарі,розумієш:Як же більшість,майбуть яка і обрала цю владу,любить її та поважає! Зеленський заявив, що молиться за здоров'я Джонсона. Багато світових лідерів бажають йому одужання - Цензор.НЕТ 8855
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..ну.. молитися - це ж безкоштовно.. до того ж - хто перевірятиме?.. до того ж - якщо хтось і перевірятиме, Зєлє-Золотой Ручкє збрехати, що дурню з гори покотитися - лЬОгко..
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