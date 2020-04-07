 Фінське посольство не підтверджує інформації про організацію чартерів для українських сезонних працівників

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Посольства Фінляндії в Києві.
У повідомленні зазначається: "Нещодавно у фінських, а також і в українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Фінляндія планує організовувати чартерні рейси, щоб українські сезонні працівники могли приїхати до Фінляндії.
Однак ця інформація не є підтвердженою фінськими компетентними органами. Посольство уважно стежить за загальною ситуацією та відразу проінформує українських заявників, щойно зміниться ситуація, пов'язана із можливістю здійснення подорожей до Фінляндії".
особых надежд на солидарносьь рабов нет,
значит и далее за копейки рабы на
Пинчуков и Ахметовых ишачить будут