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 Суспільство
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Все про:Фінляндія (161) заробітчани (290) фейк (249)

 Фінське посольство не підтверджує інформації про організацію чартерів для українських сезонних працівників

Інформацію про організацію чартерів до Фінляндії з українськими сезонними працівниками не підтверджують компетентні фінські органи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Посольства Фінляндії в Києві.

У повідомленні зазначається: "Нещодавно у фінських, а також і в українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Фінляндія планує організовувати чартерні рейси, щоб українські сезонні працівники могли приїхати до Фінляндії.

Однак ця інформація не є підтвердженою фінськими компетентними органами. Посольство уважно стежить за загальною ситуацією та відразу проінформує українських заявників, щойно зміниться ситуація, пов'язана із можливістю здійснення подорожей до Фінляндії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінляндія планує організовувати чартери для сезонних працівників з України та інших країн

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187202
 
 
 Топ коментарі
 
Насчет всей Европы не знаю могу, только сказать насчет Украины и Германии. В остальных странах по долгу не задерживаюсь. Но я не сомневаюсь что Вы лучше проинформированы.
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сегодня 90% информации - фейки и вбросы. Журналисты слетелись на падаль.
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сегодня 90% информации - фейки и вбросы. Журналисты слетелись на падаль.
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Германии остро нужны рабочие для уборки шпаргеля. Тоже обсуждаются варианты с доставкой самолетом рабочих из Румынии например.
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Сезонные рабочие нужны по всей Европе.
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Насчет всей Европы не знаю могу, только сказать насчет Украины и Германии. В остальных странах по долгу не задерживаюсь. Но я не сомневаюсь что Вы лучше проинформированы.
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Смотря на то как оперативно работает МИД Финляндии, можно смело сказать, что ********* даже облизываться на Финляндию не стоит!
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Та не хвилюйтеся за Європу. Он Меркель вичухалася, вона за мультикультурність, незабаром негрів з арабами завезе
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так или иначе Украинцам следует всеобщую забастовку после окончания карантина организовать
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правда барыжное недогосударство легко лохами шмыгает,
особых надежд на солидарносьь рабов нет,
значит и далее за копейки рабы на
Пинчуков и Ахметовых ишачить будут
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