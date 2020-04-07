 Кабмін визначив переможця конкурсу на посаду глави Держагентства з управління Зоною відчуження ЧАЕС

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Національне агентство України з питань державної служби.
"Кабінет міністрів України визначив Калашника С.В. переможцем конкурсу на зайняття посади глави Державного агентства з управління Зоною відчуження за результатами відповідної співбесіди, проведеної з кандидатами на зазначену посаду, пропозиції щодо яких внесені Комісією з питань вищого корпусу державної служби", - зазначається в повідомленні.
Калашник став переможцем конкурсу, який проводився з 15 листопада 2019 року.
от Ермака наверное...
будет загонять радиоактивный металлолом с Зоны на заводы Ахметова куда нибудь в Мариуполь..
Выгодное место...
Все как Зеля обещал..
нужно дождаться очередного слива разговора Дениски..
пишите в личку (Денис)...
и станет все понятно!!!