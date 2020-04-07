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Все про:Кабмін (4039) конкурс (533) зона відчуження (98)

 Кабмін визначив переможця конкурсу на посаду глави Держагентства з управління Зоною відчуження ЧАЕС

Кабінет міністрів України визначив Сергія Калашника переможцем конкурсу на посаду голови Державного агентства з управління Зоною відчуження,

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Національне агентство України з питань державної служби.

"Кабінет міністрів України визначив Калашника С.В. переможцем конкурсу на зайняття посади глави Державного агентства з управління Зоною відчуження за результатами відповідної співбесіди, проведеної з кандидатами на зазначену посаду, пропозиції щодо яких внесені Комісією з питань вищого корпусу державної служби", - зазначається в повідомленні.

Калашник став переможцем конкурсу, який проводився з 15 листопада 2019 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін переоголосив конкурс на посаду глави Національного агентства з управління зоною відчуження

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187201
 
 
 Топ коментарі
 
но кто скажет что это не новое, молодое лицо, тот пусть первый кинет в меня камень...
Все как Зеля обещал..
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Кто такой? Очередной зеленый схематозник?
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само - собой...
от Ермака наверное...
будет загонять радиоактивный металлолом с Зоны на заводы Ахметова куда нибудь в Мариуполь..
Выгодное место...
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но кто скажет что это не новое, молодое лицо, тот пусть первый кинет в меня камень...
Все как Зеля обещал..
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пока не знаем..
нужно дождаться очередного слива разговора Дениски..
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не, мне не понравился, Елдер Скролл Онлайн лучше, пробуйте пока бесплатный.
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И сколько эта должность стоит в прейскуранте Ермака?
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с какой целью интересуетесь?
пишите в личку (Денис)... Кабмин определил победителя конкурса на должность главы Госагентства по управлению Зоной отчуждения ЧАЭС - Цензор.НЕТ 6331
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Надо наступить на горло коррупции и начать продавать должности на тендерной основе через систему "Прозорро"!
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Конкурс по результатам собеседования? Это шутка такая от Ермака?
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Это они скромно называют конкурсом аукцион.
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Не надо ничего обсуждать. Посмотрите вот это https://www.youtube.com/watch?v=xCH_WVnaM9Y
и станет все понятно!!!
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Меня мучают смутные сомнения - где брат Ермака?!
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ВО ИЗБЕЖАНИЕ НАРУШЕНИЯ КАРАНТИНА (передвижение населения к месту работы) прошу обеспечить "Победителя конкурса" жильём по месту его ответственной, "отчуждённой" работы что бы он из окна своей квартиры контролировал наличие масок на лицах прохожих отчуждённых.
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Следующий лот на какую посаду, объявите, пожалуйста, весь список и начальный прейскурант!? Кабмин определил победителя конкурса на должность главы Госагентства по управлению Зоной отчуждения ЧАЭС - Цензор.НЕТ 9426
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Та ну, чого забажали ! Це державна таємниця !!!
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Шо за конкурс ?Кто больше всех занесет Ермаку?Или кто быстрее всех,с определенным весом,добежит до кабинета Ермака?
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Наверное миньет сделал...по другому у Дениски ермака на должности не назначают...
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