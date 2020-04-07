 МОЗ може в середу 8 квітня заборонити роботу ринків за умови недотримання правил карантину, - Ляшко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Я особисто видав постанову головного державного санлікаря, яка чітко регламентувала, за дотримання яких умов органи місцевого самоврядування можуть дозволити відкритися ринкам. Зараз ми з Нацполіцією аналізуємо ситуацію і бачимо, що відбуваються системні порушення. Перших два дні поліція спробує реагувати, але, якщо не буде жодного ефекту за понеділок-вівторок, у середу ми скасуємо цю постанову і ринки будуть закриті", - сказав він.

"Прогулянки дітей з батьками в парках - це те саме, що з ринками", - додав він.

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