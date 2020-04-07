 МОЗ може в середу 8 квітня заборонити роботу ринків за умови недотримання правил карантину, - Ляшко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
"Я особисто видав постанову головного державного санлікаря, яка чітко регламентувала, за дотримання яких умов органи місцевого самоврядування можуть дозволити відкритися ринкам. Зараз ми з Нацполіцією аналізуємо ситуацію і бачимо, що відбуваються системні порушення. Перших два дні поліція спробує реагувати, але, якщо не буде жодного ефекту за понеділок-вівторок, у середу ми скасуємо цю постанову і ринки будуть закриті", - сказав він.
"Прогулянки дітей з батьками в парках - це те саме, що з ринками", - додав він.
https://charter97.org/ru/news/2020/4/6/372144/
или Хан всея Московии все таки погонит рабов своих на парад...?
Россия
Карантинные меры в России начали принимать довольно поздно. Реальный карантин в Москве начался с «недели выходных», объявленной Владимиром Путиным.
Лишь в начале апреля речь пошла о действительно жестких мерах, но они пока не развернуты по всей стране.
Эксперты Boston Consulting Group ожидают пик заболеваемости в России в первую неделю мая.
А окончание карантина аналитики обещают для России не ранее конца июня - начала июля.
Чиновники и мозги - понятия несовместимые
дополнительные десятки тысяч голодных безработных будут грабить ваши особняки...
и охрана хрен их остановит...
и вспомнил!
Онищенко, тоже главного санврача только кацапии
Вот в Австрии был строжайший карантин , а сейчас после 14 апреля готовятся открыть маленькие магазины площадью не более 400 кВ м
В Словакии тоже месяц был строжайший карантин - все закрыли . Сегодня начал работать автозавод КИА , после Пасхи - завод Фольксваген
У нас 2 месяца занимались ослом оманским, меняли богданов на ермаков, дерибанили землю и сивоху обосцаную созерцали.
Потом запустили 70000 из-за границы и сделали аж 5800 тестов. Этот карантин УЖЕ не имеет смысла, поздно
В 2014 - сивочолий гетьман втримав державність, але реформувати краіну, зламати систему не зміг. Або не сильно хотів, хто його знає.
В 2019 - «все новие лица». Без Майдану. Абсолютна влада. І що? А нічо. Теж саме гівно: зрада, корупція, некомпетентність повна
Всі ждуть Месію, який за нас все зробить. Але кожен народ має той уряд, на який заслуговує.
Прогноз не втішний.
украинцы уничтожены войнами и голодоморами. сейчас на территории Украины живёт тупой зебильный лохоэлекторат - их правители - их отражение...
Маски курва где???? Продали ? Людям жрать что тварюка зебильная? Себя лучше закрой головой об стенку, придурок
Пандемию они не остановят, нет ни мозгов, ни средств. Своей заботой о населении они наносят вреда больше чем пользы.