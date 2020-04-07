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Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
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 МОЗ може в середу 8 квітня заборонити роботу ринків за умови недотримання правил карантину, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я може в середу заборонити роботу ринків за умови недотримання всіх встановлених правил карантину,

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Я особисто видав постанову головного державного санлікаря, яка чітко регламентувала, за дотримання яких умов органи місцевого самоврядування можуть дозволити відкритися ринкам. Зараз ми з Нацполіцією аналізуємо ситуацію і бачимо, що відбуваються системні порушення. Перших два дні поліція спробує реагувати, але, якщо не буде жодного ефекту за понеділок-вівторок, у середу ми скасуємо цю постанову і ринки будуть закриті", - сказав він.

"Прогулянки дітей з батьками в парках - це те саме, що з ринками", - додав він.

Також читайте: Україна готова збільшити тестування на коронавірусну інфекцію і проводити 30 тисяч тестів на тиждень, пізніше і 80 тисяч, - Ляшко. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187200
 
 
 Топ коментарі
 
С собаками можно там гулять, а с детьми нельзя.
Чиновники и мозги - понятия несовместимые
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"Прогулки детей c родителями в парках, это тоже самое, что с рынками" - трудно жить без мозгов
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давайте, закрывайте...
дополнительные десятки тысяч голодных безработных будут грабить ваши особняки...
и охрана хрен их остановит...
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Американские аналитики предсказали, когда закончится карантин в разных странах

https://charter97.org/ru/news/2020/4/6/372144/
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значит победобесие 9-го мая навернулось....?
или Хан всея Московии все таки погонит рабов своих на парад...?

Россия
Карантинные меры в России начали принимать довольно поздно. Реальный карантин в Москве начался с «недели выходных», объявленной Владимиром Путиным.
Лишь в начале апреля речь пошла о действительно жестких мерах, но они пока не развернуты по всей стране.
Эксперты Boston Consulting Group ожидают пик заболеваемости в России в первую неделю мая.
А окончание карантина аналитики обещают для России не ранее конца июня - начала июля.
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"Прогулки детей c родителями в парках, это тоже самое, что с рынками" - трудно жить без мозгов
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С собаками можно там гулять, а с детьми нельзя.
Чиновники и мозги - понятия несовместимые
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давайте, закрывайте...
дополнительные десятки тысяч голодных безработных будут грабить ваши особняки...
и охрана хрен их остановит...
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Все понесут сдавать что то в ломбарды, потомучто овцы Зебилы
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Ой, да наш рынок таки не открыли. Рынок закрыт на замок. Закрыты из-за этого и все МАГАЗИНЫ, что там находятся. А такие же магазины, что находятся ВОЗЛЕ рынка - работают. И угадайте, за кого в массе своей голосовали рыночники?
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Та вводьте вже розстріли.Бобіки цього хочуть.
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Опять двадцать пять. Не минздрав, а гармошка. Когда уже двери будете заваривать в подъездах и окна кирпичами замуровывать ?
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Нащо ти це пишеш? Яко написав, то в тебе, дебіла, є руки. Нащо тобі цегла?
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чо возбудились? написано: при условии несоблюдения всех установленных правил карантинаИсточник: https://censor.net.ua/n3187200
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Кто оценивать будеть это "соблюдение"?
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Какой выход? я тоже в *опе, аренду+ЕСВ надо платить, пенсии ещё нет, здание где я сижу опечатано, что мне делать? Слава Богу пока не заболел.
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Называется, Боже, дай мені работу. Вводят карантин, ослабляют, ужесточают, отменяют. Зато все при деле
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всё думал, кого же мне эта рожа напоминает...
и вспомнил!
Онищенко, тоже главного санврача только кацапии Минздрав может в среду 8 апреля запретить работу рынков при условии несоблюдения правил карантина, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3253
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рынки лучше закрыть на 2 недели - надо соблюсти карантин
Вот в Австрии был строжайший карантин , а сейчас после 14 апреля готовятся открыть маленькие магазины площадью не более 400 кВ м
В Словакии тоже месяц был строжайший карантин - все закрыли . Сегодня начал работать автозавод КИА , после Пасхи - завод Фольксваген
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В этих странах карантин ввели ВОВРЕМЯ и продумано.
У нас 2 месяца занимались ослом оманским, меняли богданов на ермаков, дерибанили землю и сивоху обосцаную созерцали.
Потом запустили 70000 из-за границы и сделали аж 5800 тестов. Этот карантин УЖЕ не имеет смысла, поздно
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Заметьте. Не при увеличении кол-ва заболевших, а при нарушении карантина.
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в нас як бли ті ринки закритами так і залишаються.. а чьом базар вапще? Минздрав может в среду 8 апреля запретить работу рынков при условии несоблюдения правил карантина, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2221
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из рубрики почему мы папуасы Во всех ну почти во всех странах есть досрочный отзыв депутатов. А у нас нет. У нас как и у папуасов только на майдане. Что делать? Голсовать за того у кого первым будет в програме решение этой проблемы. Кто захочет из них посадить себя на короткую цепь. Это решит не сразу но все наши притензии к депутатам Но это будут наши ошибки на которых учатся.
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Нєєє, наркомани, що видають себе за президентів та лікарів, так не піде. Давайте нам в цифрах: скільки помре від вірусу, а скільки - від голоду або його прямих наслідків. Тіки не машіть нам китайською чи там - італійською совковою статистикою, у вас своя вже має бути за такий час.
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На жаль Майдан 1 проблему не вирішив: до влади прийшов безхребетний іуда
В 2014 - сивочолий гетьман втримав державність, але реформувати краіну, зламати систему не зміг. Або не сильно хотів, хто його знає.
В 2019 - «все новие лица». Без Майдану. Абсолютна влада. І що? А нічо. Теж саме гівно: зрада, корупція, некомпетентність повна
Всі ждуть Месію, який за нас все зробить. Але кожен народ має той уряд, на який заслуговує.
Прогноз не втішний.
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"Прогулки детей c родителями в парках, это тоже самое, что с рынками", - добавил он.

украинцы уничтожены войнами и голодоморами. сейчас на территории Украины живёт тупой зебильный лохоэлекторат - их правители - их отражение...
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Поясните этому недорослю, что эффективный менеджмент - это не просто выдать тупорылое распоряжение и делать вид, что дело сделано. Распоряжение, для того чтобы оно работало, должно быть продуманным. И у выполняющих распоряжение должно быть чем и как выполнять распоряжение.
Маски курва где???? Продали ? Людям жрать что тварюка зебильная? Себя лучше закрой головой об стенку, придурок
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С такими «манагерами» как эта зебильная власть, лучшее что они могли бы сделать, это вообще ничего не делать, народ бы сам как то выживал и друг другу помогал, как собственно всегда и было.
Пандемию они не остановят, нет ни мозгов, ни средств. Своей заботой о населении они наносят вреда больше чем пользы.
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Рынки и так закрыты. Как их можно закрыть еще раз?
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