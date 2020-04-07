 Україна не дозволить Ірану уникнути відповідальності за катастрофу літака МАУ, - глава МЗС Кулеба

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"По-перше, посольство направило ноту для того, щоб офіційно була роз'яснена позиція Ірану ... Ми маємо спиратися на офіційну інформацію. Тому коли ми отримаємо офіційну інформацію від Ірану, ми будемо робити відповідні висновки. Але ми в жодному разі не дозволимо Ірану уникнути відповідальності за ту трагедію, яка трапилася, і будемо працювати з ними для того, щоб отримати "чорні скриньки", щоб узгодити параметри юридичної відповідальності за те, що сталося, і в цьому ми будемо діяти не одні, а разом з нашими партнерами, насамперед з Канадою", - сказав він.

Як повідомлялося, представник комітету парламенту Ірану з юридичних і судових питань Хассан Норузі (Hassan Norouzi) заявив, що іранські військові добре виконали свої обов'язки, збивши цивільний авіалайнер авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в січні, повідомляє Al Arabiya.

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"Збройні сили виконали свої обов'язки добре ... Рух літака був дуже підозрілим", - сказав він в інтерв'ю Hamdeli daily, повідомляє Al Arabiya.

Нагадаємо, 25 січня глава Міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф повідомив, що винний в аварії літака МАУ поблизу Тегерана перебуває у в'язниці.

Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.