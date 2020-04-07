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 Україна не дозволить Ірану уникнути відповідальності за катастрофу літака МАУ, - глава МЗС Кулеба

Україна в жодному разі не дозволить Ірану уникнути відповідальності за збиття літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" і чекає офіційних роз'яснень від Тегерана з приводу заяви члена парламенту країни про те, що іранські військові "добре виконали свої обов'язки", збивши авіалайнер "МАУ" в січні

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"По-перше, посольство направило ноту для того, щоб офіційно була роз'яснена позиція Ірану ... Ми маємо спиратися на офіційну інформацію. Тому коли ми отримаємо офіційну інформацію від Ірану, ми будемо робити відповідні висновки. Але ми в жодному разі не дозволимо Ірану уникнути відповідальності за ту трагедію, яка трапилася, і будемо працювати з ними для того, щоб отримати "чорні скриньки", щоб узгодити параметри юридичної відповідальності за те, що сталося, і в цьому ми будемо діяти не одні, а разом з нашими партнерами, насамперед з Канадою", - сказав він.

Як повідомлялося, представник комітету парламенту Ірану з юридичних і судових питань Хассан Норузі (Hassan Norouzi) заявив, що іранські військові добре виконали свої обов'язки, збивши цивільний авіалайнер авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в січні, повідомляє Al Arabiya.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна направила Ірану ноту у зв'язку із заявами депутата Норузі про збитий літак МАУ, - Зеленко

"Збройні сили виконали свої обов'язки добре ... Рух літака був дуже підозрілим", - сказав він в інтерв'ю Hamdeli daily, повідомляє Al Arabiya.

Нагадаємо, 25 січня глава Міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф повідомив, що винний в аварії літака МАУ поблизу Тегерана перебуває у в'язниці.

Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187199
 
 
 Топ коментарі
 
А что вы сделаете?)) Аятоллы Штатов не боятся, не то что какихто зебилов
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Это мид уже точно решил или планирует ещё извиниться перед Ираном?
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И чо вы сделаете? Всем парламентом объявите "ганьбу"?
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А вже здавалось, що Кулєба від коронавірусу помер. Чи з запою виліз?
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та ні, калакольчик постійно дзвенить, просто ніхто уваги не звертає.
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Это мид уже точно решил или планирует ещё извиниться перед Ираном?
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А что вы сделаете?)) Аятоллы Штатов не боятся, не то что какихто зебилов
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И чо вы сделаете? Всем парламентом объявите "ганьбу"?
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Другий пост: найгидотніша, бо вже соромно за них перед іноземцями, а це прикро.
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Це іранці по завданню кремля перетягли вину на себе. Дві диктаторські чумні недодержави, горіть синім Полум'ям!!!
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Надо было комиссию отправлять по всем правилам протокола ИКАО, как часть международной, наделенной полномочиями, комиссии. А не как толпу зевак без полномочий. Тогда бы и не обкакались так.
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А у нас что, специалисты в САА остались? Сомневаюсь. И так хромал департамент по авиационной безопасности, совки одни сидели, представляю что сейчас там творится. Клуб пенсионеров скорее всего.
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"Как китайцев разбомбить,
жопой танк остановить,
учат в МИДе,учат в МИДе,учат в МИДе."/Профессор Лебединский/
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непозволюны жоские какие.
Вы себя и страну уже так обосрали на международной арене, что вам только глотать остается. Украина не позволит Ирану избежать ответственности за катастрофу самолета МАУ, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 4482
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зато гнобіть свойо насєлєнійє с удовольствійєм!!! Бий своїх! Але чужі шось не бояцця
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скоро и наши пиз..люлей навешают. Пианист кончит плохо и быстрее овоща Украина не позволит Ирану избежать ответственности за катастрофу самолета МАУ, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 284
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дай Б-г! Але шось ці підбадьорливі камлання тільки віддаляють кончіну сволоча
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и так мы имеем от Ирана пощечину и оскорбление...
у нас есть какое нибудь ССО для мести...?
Ну как в той песни - "Тихо ушел, тихо пришел" и все такое....?
Когда будут выдвигаться эти ребята в красивых униформах...?

Как сообщалось, представитель комитета парламента Ирана по юридическим и судебным вопросам Хассан Норузи (Hassan Norouzi) заявил, что иранские военные хорошо выполнили свои обязанности, сбив гражданский авиалайнер авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в январе, сообщает "Al Arabiya".Источник: https://censor.net.ua/n3187199
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да, оставьтє, чмошнікі, ету тєму! Нічого ви не доб'єтесь. Іран похвалив своїх військових за качєствєнно продєланную работу, а ви прєзіраєтє всьо українське - воно вам неінтірєсно, скучно, протівно. Краще гешефт якись замутити для лічного, а недострана, прєзірайєма всім міром, хай оптікає
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до влади в Україні прийшли тіпи, для яких родіна - савєцкій саюз, сталіца - масква, радной йєзик, а Україна з її незалежністю - якесь неудобство, лишній забор, дополнітєльні хлопоти. Вони нудяця мовою, історією, культурою України, вони ненавидять і прєзірают українських героїв. І ото воно хіба буде відстоювати інтереси України??? Та воно ради загранічних командіровок за щот государства там формально шось виконує, а душа йому не болить за Україну і її честь
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Не буде. Ось хто буде, або ти, або я, або такий сами, як ми:
Украина не позволит Ирану избежать ответственности за катастрофу самолета МАУ, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 247
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могила Сильвестра Сталонне ? он еще жив
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А воно в Дещиці спитало, яким саме чином "Украина не позволит Ирану избежать ответственности"?
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да, тут облом - це тобі не плавців в гідропарку зграєю шакалів щемить, чи душити і викручувати руки власнику кофейні на одеському пляжі
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оте "дякую" звучить вкрай непристойно. І ше багато часу пройде поки те слово очистиця від брудної Зє!лупиної пельки
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Пусть клоун прекратит стрелять и пошлет Сивуху в Иран извиняться за внутриукраинский конфликт, из-за которого украинский самолет нагло протаранил две иранских ракеты.
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Прямо как на церемонии награждения : иранские военные хорошо выполнили свои обязанности,Источник: https://censor.net.ua/n3187199
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Угу.... слышали мы уже от Нелоха чей он приговор год назад.
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Шел четвертый месяц, как Иран посылал подальше политика мирового масштаба ЗЕбанария и возглавляемую им Украину...
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Иран просто нахер нас послал вместе с США ..санкции надо а лучше Томогавками
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Два сбитых самолета и обвиняются две страны противники США - не верю я в случайные совпадения. Для полноты картины еще не хватает сбитого самолета Северной Кореей и Китаем.
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