 "На жаль, ми втратили пацієнта", - головлікар Олександрівської лікарні Антоненко заявила, що в медзакладі зафіксовано першу смерть від коронавірусу

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.
Антоненко зазначила: "На жаль... Сьогодні ми втратили пацієнта.
За його життя ми боролисья останні кілька тижнів. Протягом всього лікування пацієнт був важкий, з прогресуючим погіршенням, що призвело до підключення до апарату ШВЛ та ЕКМО.
Я і команда лікарів Олександрівської клінічної лікарні м.Києва, приносимо співчуття рідним і знайомим.
Повірте, кожний лікар дуже переживає втрату пацієнта. Ми боролись за життя, застосовуючи всі сучасні технології, які зараз використовують лікарі у всьому світі. Проте ми не змогли..."
Вона продовжила: "Щодо долі другого пацієнта, який перебував на ЕКМО - його стан нестабільний, важкий. Наразі продовжується ЕКМО. Сподіваємось на краще і виконуємо свою роботу.
Станом на 6 квітня в Олександрівській клінічній лікарні м.Києва перебуває 65 пацієнтів в інфекційних відділеннях, з них - 43 з підтвердженим коронавірусом, 20 - з підозрою, 4 - в реанімації, 1 - на ЕКМО".
"В останні дні шириться багато фейкових думок псевдоекспертів щодо того, що статистика щорічної смертності не перевищує смертність від COVID-19. Я розумію, що всім сильно набридло сидіти на карантині, проте раджу не загравати з долею і не перевіряти на собі чи дійсно "хвилю корони ви вже встигли перенести в січні чи в лютому", чи дійсно "більшість переносить безсимптомно і вже має імунітет", і ще багато чудових думок.
Якби ви зараз попрацювали лікарем в інфекційному відділенні або в лабораторії, такі легковажні думки вас би не займали", - резюмувала Антоненко.
Також вона опублікувала фото з підписом: "Фото зроблено прямо зараз біля ліжка хворого".
,в таком-то городе в феврале прошлого года умерло 32 человека , в этом году -330 .
И вирусу по-барабану иммунитет , как в этом случае.
36 лет , спортсмен без вредных привычек.
Советую почитать про плаквенил и хлорохин - препараты для лечения коронавируса, они УБИВАЮТ так любимый тобой иммунитет , потому что с сильным иммунитетом у заболевшего шансов нет - он убьет себя сам .....
Ну тоды"ЁЙ!"
Ну надо же сколько 73% набежало... "И всё обидеть норовят..".
Я на подобных не обижаюсь! Вы уже доказали свои умственные способности всему Миру...
Died of:
Coronavirus infection
Конкретно група Riot V якось пройшла повз мою увагу... але прецедент поганий (((((((
и прилипили к тяжелым патологиям.ВСЕ что надо знать про корону. Но кому это выгодно хотелось бы по подробней.