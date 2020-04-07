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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:карантин (2288) COVID-19 (3099) коронавірус (1839) Антоненко Людмила (2)

 "На жаль, ми втратили пацієнта", - головлікар Олександрівської лікарні Антоненко заявила, що в медзакладі зафіксовано першу смерть від коронавірусу

Головний лікар Олександрівської лікарні Києва Людмила Антоненко оприлюднила інформацію, що в реанімації медзакладу помер перший пацієнт із коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Антоненко зазначила: "На жаль... Сьогодні ми втратили пацієнта.

За його життя ми боролисья останні кілька тижнів. Протягом всього лікування пацієнт був важкий, з прогресуючим погіршенням, що призвело до підключення до апарату ШВЛ та ЕКМО.

Я і команда лікарів Олександрівської клінічної лікарні м.Києва, приносимо співчуття рідним і знайомим.

Повірте, кожний лікар дуже переживає втрату пацієнта. Ми боролись за життя, застосовуючи всі сучасні технології, які зараз використовують лікарі у всьому світі. Проте ми не змогли..."

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зараз в Олександрівській лікарні Києва двоє важких пацієнтів, яким проводиться оксигенація, - головлікар Антоненко. ФОТОрепортаж

Вона продовжила: "Щодо долі другого пацієнта, який перебував на ЕКМО - його стан нестабільний, важкий. Наразі продовжується ЕКМО. Сподіваємось на краще і виконуємо свою роботу.

Станом на 6 квітня в Олександрівській клінічній лікарні м.Києва перебуває 65 пацієнтів в інфекційних відділеннях, з них - 43 з підтвердженим коронавірусом, 20 - з підозрою, 4 - в реанімації, 1 - на ЕКМО".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пацієнтів із COVID-19 - 38, із підозрою - 14, у реанімації - 4, із них 2 на кисневому забезпеченні, - головлікар Олександрівської лікарні Антоненко. ФОТО

"В останні дні шириться багато фейкових думок псевдоекспертів щодо того, що статистика щорічної смертності не перевищує смертність від COVID-19. Я розумію, що всім сильно набридло сидіти на карантині, проте раджу не загравати з долею і не перевіряти на собі чи дійсно "хвилю корони ви вже встигли перенести в січні чи в лютому", чи дійсно "більшість переносить безсимптомно і вже має імунітет", і ще багато чудових думок.

Якби ви зараз попрацювали лікарем в інфекційному відділенні або в лабораторії, такі легковажні думки вас би не займали", - резюмувала Антоненко.

Також вона опублікувала фото з підписом: "Фото зроблено прямо зараз біля ліжка хворого".

На жаль, ми втратили пацієнта, - головлікар Олександрівської лікарні Антоненко заявила, що в медзакладі зафіксовано першу смерть від коронавірусу 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187198
 
 
 Топ коментарі
 
Есть статистика, и есть игра на эмоциях. Эта статья - чистейшая пропаганда, известный прием взять частный случай и выдать его за общую картину. Да, от коронавируса умирают. Да, от гриппа тоже умирают, причем одни и те же категории граждан. Но почему-то при гриппе никому не приходило в голову нарушать конституционные права граждан и устанавливать диктатуру.
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Скажу больше
Вся эта паника и нагнетание устроена мировой закулисой, чтобы установить новый мировой порядок.
Сорос с масонами, якобы для борьбы с пандемией, хотят вживить каждому в попу электронный чип и отслеживать местоположение через 5G.
Мы находимся на пороге нового мирового порядка, где нами править будет Сорос, масоны, Рокфеллер и Обама.
Мы, здравомыслящие люди, те кто действительно понимает, что на самом деле происходит, должны объединятся в группы и принимать галоперидол.
Так советуют врачи-психиатры.
Это спасет нас от мирового заговора.
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Этого человека от заражения могла спасти проданная маска, но мародер Зеленский больше переживает о здоровье испанцев.
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НаучиТЕ меня вводить картинки,графики и я смогу вам показывать инфу из немецкой прессы....
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Нина Ясина, больше дишите свежим воздухом и не подавайтесь неоправданой истерии. И повербте если вы так сильно хотите карантинить то подумайте сколько людей из-за ваших карантинов пострадает. И что больше принесет вреда? Вирус который забирает людей со слабым имунитетом или экономический кризис который ударит по жизни миллионов людей во всем мире и скольким людей это испортит жизнь и сколько этот карантин убьет голодом во всем мире? И объясните почему когда от гриппа умирает в год 200-600 тысяч человек и карантин не вводят?
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Не все так просто - скажем по смертности - в той же Италии местные газеты дают статистику,
,в таком-то городе в феврале прошлого года умерло 32 человека , в этом году -330 .
И вирусу по-барабану иммунитет , как в этом случае.
36 лет , спортсмен без вредных привычек.
Советую почитать про плаквенил и хлорохин - препараты для лечения коронавируса, они УБИВАЮТ так любимый тобой иммунитет , потому что с сильным иммунитетом у заболевшего шансов нет - он убьет себя сам .....
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а мoжнo ту статистику державних oрганів де " в феврале прошлого года умерло 32 человека , в этом году -330 "
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Нафиг нам твои картинки, когда у нас дети тубиком болеют и даже умирают.
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24.02.20 16:40 Система здравоохранения готова к возможному проникновению коронавирусной инфекции в Украину, - Минздрав
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Это заговор . Сняли получается тех при которых " Система здравоохранения была готова ... " .
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И от этого Украина стала ГОТОВА? Улыбнуло...
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Ааах! Сняли 2х министров и сразу "Система здравоохранения " стала "готова"
Ну тоды"ЁЙ!"
Ну надо же сколько 73% набежало... "И всё обидеть норовят..". "К сожалению, мы потеряли пациента", - главврач Александровской больницы Антоненко заявила, что в медучреждении зафиксирована первая смерть от коронавируса - Цензор.НЕТ 544
Я на подобных не обижаюсь! Вы уже доказали свои умственные способности всему Миру...
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Ні.Той чоловік помер не в Олександрівській лікарні.В Олександрівській-36років,пишуть що з Дніпра
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5 человек у постели больного??? Или это показуха или больной - зеленский.
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И что интересно , вот именно так выглядит ситуация во ВСЕХ больницах Украины . Ага .
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Поки що вистачає лікарів. Що буде через 2 тижні - хто зна. Носит маски, тримайтесь подалі один від одного. Але загоняти в дома це глупощь. Треба ходити і діхати свіжим повітрям - для бронхів і лешенів. Просто якщо бачите знайомого - тримайтесь на 2 метри і не лобзайтесь в усі місця.
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"...советую не заигрывать с судьбой и не проверять на себе действительно ли "волну короны вы уже успели перенести в январе или в феврале", действительно ли "большинство переносит бессимптомно и уже имеет иммунитет", и еще много замечательных мыслей..." - гадаю, що цю фразу треба зробити гаслом поточного часу і будь-яку інформацію про коронавірус в будь-яких ЗМІ розпочинати з неї.
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Вчора зазирнув на металархіви - в розділі RIP (Deceased artists) вже є перша жертва у світі важкої музики... Грецький музикант Louie Kouvaris, 65 років, учасник старої хеві метал групи Riot V та ще кількох проектів.
Died of:
Coronavirus infection
Конкретно група Riot V якось пройшла повз мою увагу... але прецедент поганий (((((((

"К сожалению, мы потеряли пациента", - главврач Александровской больницы Антоненко заявила, что в медучреждении зафиксирована первая смерть от коронавируса - Цензор.НЕТ 2459
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Блин, как уже достали эти доморощенные знатоки особенностей борьбы с вирусами! Уже были у нас подобные т.н. "проффесора", читающие свою речь по бумажке или на "телесуфлерё" и делающие в слове "солнце" три ошибки. Не хочешь соблюдать карантин - побейся головой о стенку, а вдруг ума прибавится. Авось сможешь увидеть очевидное - люди в большинстве своём гибнут от короны именно из-за своей беспечности или глупости. А не нравится - давай, но не до свидания, а прощай!
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Один імітував війну та реформи, інший - карантин. Час летить, а клоуни ті самі. Ми просрали шанс стати країною. Тридцять років ми доїдали ресурси, знищили жкх, виробничі потужності, у нас зараз немає медицини та юриспруденції. Все знищено або доведено до абсурду.
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один имитував вийну...ты о ком это,гондон ватный???ты забыла,паскуда,как не успевала свои обосранные колготки стирать в 14-15 годах,когда вдруг из шахт выскочило 500 кацапскиих танков с ихтамнетами??скотина,ты...
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Карантин і самоізоляція це у першу чергу для самого себе і членів родини. Користування засобами захисту так само - маска і рукавички не зашкодять. Кожен нехай вибирає сам, ходить-бродить х.з.н. де і х.з.н. з ким, ризикуючи своїм життям за філіжаночку кави з друзями . Кому треба ходити на роботу можуть ходити, якщо є необхідність, але із засобами захисту
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Рукавички абсолютно ні від чого не рятують.
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Доктор Фрейд певне що не рятують, але до самих рук налипає купа всякої зарази (обмацав дверні ручки в офісі, магазині котрі були обмацані десятками якщо не сотнями інших людей) потім цими руками мацаємо ключі і дверні ручки вдома, і т.д. тягнеться ланцюжок до безпосереднього інфікування. У моїй родині, той хто приходить з роботи чи з магазину, зайшовши в хату зразу викидає маску і рукавички,дезенфікує дверні ручки, верхній одяг та взуття кладе окркмо, ретельно миє руки
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Припустимо, шо фотка справжня... Покажіть нам дебіла, який це знімав. Бо це якось не просто не етично, це - п...ець.
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Средний возраст умерших от вируса= средней продолжительности жизни. Вирус нарисовали
и прилипили к тяжелым патологиям.ВСЕ что надо знать про корону. Но кому это выгодно хотелось бы по подробней.
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ды,длинный юра-у Джонсона спроси..кому это выгодно..наверно=ему..ведь так,идиот??
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От когда помрет тогда и узнаем от какой патологии но этого не случится.
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