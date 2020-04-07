 За першу добу посиленого карантину складено 192 адмінпротоколи, - Нацполіція

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції.

Так, за добу поліція склала 192 протоколи за статтею 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу про адміністративні правопорушення. Ця стаття передбачає штраф у 17-34 тисячі гривень.

У поліції кажуть, що 6 квітня на службу залучили близько 22 тисяч правоохоронців (з поліції і Нацгвардії), з них 7 тисяч патрулювали парки, сквери тощо.

"Здебільшого правопорушення стосувалися відвідування громадянами парків і скверів, а також порушень умов самоізоляції", - розповіли у відомстві.

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Також є перші протоколи, складені через появу людей у громадських місцях без масок. Найбільше протоколів склали в Дніпропетровській, Львівській, Одеській областях та в Києві.

"Крім того, із введенням тимчасових обмежень до поліції щодня надходять повідомлення від громадян про порушення, пов’язані із правилами карантину. Із початку карантинних заходів на спецлінію 102 надійшло понад 26 000 повідомлень. За сьогодні надійшло більш ніж 1200 повідомлень", - розповіли у відомстві.

Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич запевняє, що правоохоронці спочатку проводять "профілактичну роботу", а якщо це не допомагає - виписують штрафи.

"Ми вкотре наголошуємо: наше завдання – не покарати, а запобігти правопорушенню. Поліцейські роз’яснюють положення постанови і проводять профілактичну роботу. Звісно, на правопорушників, які не дослухаються до поліцейських, складаються адміністративні протоколи", - сказав він.

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