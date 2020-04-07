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 Суспільство
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 За першу добу посиленого карантину складено 192 адмінпротоколи, - Нацполіція

У Нацполіції відзвітували про підсумки роботи в перший день посилених умов карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції.

Так, за добу поліція склала 192 протоколи за статтею 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу про адміністративні правопорушення. Ця стаття передбачає штраф у 17-34 тисячі гривень.

У поліції кажуть, що 6 квітня на службу залучили близько 22 тисяч правоохоронців (з поліції і Нацгвардії), з них 7 тисяч патрулювали парки, сквери тощо.

"Здебільшого правопорушення стосувалися відвідування громадянами парків і скверів, а також порушень умов самоізоляції", - розповіли у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У перший день посиленого карантину правоохоронці попереджали людей про дотримання правил, - радник глави МВС Варченко

Також є перші протоколи, складені через появу людей у громадських місцях без масок. Найбільше протоколів склали в Дніпропетровській, Львівській, Одеській областях та в Києві.

"Крім того, із введенням тимчасових обмежень до поліції щодня надходять повідомлення від громадян про порушення, пов’язані із правилами карантину. Із початку карантинних заходів на спецлінію 102 надійшло понад 26 000 повідомлень. За сьогодні надійшло більш ніж 1200 повідомлень", - розповіли у відомстві.

Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич запевняє, що правоохоронці спочатку проводять "профілактичну роботу", а якщо це не допомагає - виписують штрафи.

"Ми вкотре наголошуємо: наше завдання – не покарати, а запобігти правопорушенню. Поліцейські роз’яснюють положення постанови і проводять профілактичну роботу. Звісно, на правопорушників, які не дослухаються до поліцейських, складаються адміністративні протоколи", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За час карантину поліцейські склали майже 4 тисячі адмінпротоколів на порушників обмежувальних заходів, - НПУ. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187197
 
 
 Топ коментарі
 
192 злочина - перевищень владних повноважень
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Так, за сутки полиция составила 192 протокола по статье 44-3 "Нарушение правил карантина людей" Кодекса об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает штраф в 17-34 тысяч гривен Источник: https://censor.net.ua/n3187197
Бухой за кермом- 10 тисяч. Клоуни. За первые сутки усиленного карантина составлено 192 адиинпротокола, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9418
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дрессировка малороссов началась.... + обогащение мусорни...
два в одном...
и похер на то, что отписались уже почти все юристы Украины, что это все противозаконно..
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Тем более, что до этого заявляли, что первый день будут предупреждать, и проводить профилактические беседы.
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Сколько можно уже предупреждать? Штрафовать надо и так, чтобы не один месяц выплачивали.
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Посевная в условиях пандемии в России может не начаться. Производители в южных регионах не могут получить разрешение и заняться работой в поле, заявил Business FM представитель предприятия «Русское зерно» Павел Филатов.
Сельское хозяйство будет простаивать из-за COVID-19?А КАК У НАС С ПОСЕВНОЙ ?
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Куйня якась, бо влада не знає, що таке праця.
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Наверное - никак, они в мае картошку будут сажать.
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Так, за сутки полиция составила 192 протокола по статье 44-3 "Нарушение правил карантина людей" Кодекса об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает штраф в 17-34 тысяч гривен Источник: https://censor.net.ua/n3187197
Бухой за кермом- 10 тисяч. Клоуни. За первые сутки усиленного карантина составлено 192 адиинпротокола, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9418
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17 000 грн це рівно 10 мінімальних пенсій....
Такий стьоб, чи шо?
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Приїхала додому та померла: пенсіонерку оштрафували за порушення карантину

В одній із областей Західної України через значний штраф у час карантину померла пенсіонерка. Про це інформує газета "Закарпатські оголошення" з посиланням на джерело.
Старенька продавала молоко у час карантину і поплатилася. Її оштрафували на 17 тисяч грн.
Вона не змогла пережити такого удару, ледь не зійшла з розуму. Приїхала додому і померла від серцевого нападу.
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Не поможет, берите с нарушителей бумагу с подписью-отказываюсь от лечения если что, и пусть на улице валяются. Я может лопатой добью из жалости.
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Де ж ти такий розумний був коли понад 200 тисяч мандрівників завезли без усілякого контролю?
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Я что-то решал или решаю? Вас жеж петух у власти.
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Так якого ти дідька тоді мусарам *********?
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Я считаю, сейчас они правы. Кому не нравится-бумага с подписью об отмене лечения, и жарь шашлыки сколько хошь.
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Хто правий, масора? Невже ти не розумієш що все це протизаконо?
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то у вас в воронеже мусора, у нас полиция.
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Адмін правопорушення? Пох, можна не платити, тебе не посадять. Але на карантині треба сидіти вдома, від початку карантину 3 рази з дому виходив. Майже кинув курити...
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Поздравляю, теперь у вас ослабленный иммунитет...
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З якого дива? В мене приватний будинок і подвір'я, на якому я кожен день.
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Сами себя отправим под домашний арест,типа самоизоляция....
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Маска не спасет,она быстро становится влажной и ею можно посуду мыть через 20 минут... За первые сутки усиленного карантина составлено 192 адиинпротокола, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3492
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ТРЕБОВАНИЕ от полицейской милиции носить с собой документы аналогично требованию к гражданкам носить с собой презервативы для удобства насильника. Просто чтоб содрать с вас 17 тыс., им нужно составить протокол. Чтоб составить протокол, им нужно установить вашу личность. Упросите им задачу!!!
Иначе им нужно будет либо отпустить вас, либо тянуть в участок на 3 часа, но там куча разных условий, которые они должны выполнить, но не выполняют, а значит и протокол потом их до 5-й точки в суде.
А один из обязательных пунктов они физически выполнить не могут, ибо… карантин (но подсказывать не буду)… судьи знают о чем я За первые сутки усиленного карантина составлено 192 адиинпротокола, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5111 За первые сутки усиленного карантина составлено 192 адиинпротокола, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5111 и это поможет вам в суде.
И помните, согласно ст.60 КУ никто не обязан (ни полицейский милиционер, ни вы) исполнять заведомо незаконные требования…
Карантин может ввести только СЭС, а СЭС нет. Как нет и санэпид норм… с 2017-го. Как нет и санэпидврача - есть замминистра МОЗа.
Ограничение прав и свобод согласно 64й статье КУ возможно только при введении ГКЧП, которого нет.
Власть ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕТ незаконность всего, что она творит.
И помни, не так страшен вирус, как ПОЛИЦЕЙСКОЕ государство!(с)
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Вопрос первый : С какого потолка такие суммы штрафов ?
Вопрос второй: Это таким способом решили довыполнить наполнение бюджета ?
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В данном случае чем больше тем лучше, потому что надо сидеть дома.
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дрессировка малороссов началась.... + обогащение мусорни...
два в одном...
и похер на то, что отписались уже почти все юристы Украины, что это все противозаконно..
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это какой то многослойный конфликт.
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Согласно Конституции Украины именно вы и есть правонарушители, потому что нарушаете ст. 64 КУ.
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Закон об массовой Эпидемии есть?Нет.Военное положение ЕСТЬ? НЕт.А что есть? Страх и реклама этого дерьма по ящику. За первые сутки усиленного карантина составлено 192 адиинпротокола, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5439
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А що буде,якщо народ почне з поліцаїв робити інвалідів?Як думаєте,штрафи прекратяться? За первые сутки усиленного карантина составлено 192 адиинпротокола, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9946 За первые сутки усиленного карантина составлено 192 адиинпротокола, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 608
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я думаю что прекратятся. и очень быстро.
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А я думал как зеля и Ко собирался пополнит бюджет?!!!!
Эвоно как Михалыч......
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Поліція не тим займається...! Поліція ,Гестапо відпочиває!!! Це Зондер команда Зе(с)-Зе(с) За первые сутки усиленного карантина составлено 192 адиинпротокола, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2490 Злочинна антилюдська діяльність За первые сутки усиленного карантина составлено 192 адиинпротокола, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5884 За первые сутки усиленного карантина составлено 192 адиинпротокола, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5884 Забрати кошти в лягавих й витратити на спасіння людей
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Интересно какой идиот ходит по улице к примеру с температурой 38,7
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Совсем охренели мрази. Одни 3***** из Кабмина принимают не законные постановы превышая свои полномочия и нарушая конституционные права граждан, другие берут под козырек и выписывают не законные штрафы. На их месте я бы сильно подумал куда они будут бежать через неделю такого карантина, когда голод начнет побеждать страшилки по телевизору..
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А СОБАКОВСКИЕ ЩЕНКИ ЗНАЮТ, ЧТО ТАКОЕ КОНСТИТУЦИЯ И ЗАКОН ? НА КАКОЙ ПОМОЙКЕ ИХ НАШЛИ ?
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о сколько козломордых вылезло! шо там, в новосибе совсем жопа?
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А сколько вылечено ?....е@аная страна, люди похер, мы админпротоколы считаем...мы не заслуживаем быть.....Майдан нас изменил говорите ?
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лечение людей не предусмотрено потужной мыролюбной реформой №144 от винницкого кагала.
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влада встановлює поліцейський режим повного беззаконня
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ви помітили скільки злоби визивають акти ідейної непокори (соціально безпечні) і як толерантно поліція ставиця до кримінальних розборок зі стріляниною, вбивствами, терором?
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недолугість написати мудрі закони, неспроможність розумного управління державою, суспільством та економікою викликають бажання управляти забаганками: забажав миру - перестав стріляти - і ву-а-ля! Задумав 40% економічного зростання - і ось тобі пабєда! Захотів грошей - а-ену-мо, МВФ, давая сюди лярди мені харошому, бо я хочу! Тільки от люди якісь непослушні! Тра їх видресірувати.
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це - перемога! сегодня наблюдал картину в парке - на давках сидят мусора без масок и курят сигареты в ожидании мамаш с детьми в масках дабы их оштрафовать... за наши кстати налоги целый день КУРЯТ на лавке...
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я вже не бачу різниці між Україною і мордором - всі тут і там пісдят йєзиком, права чєлавєка і свабода попрани. Разніца тільки в тому, шо в московії свій націоналізм прівєцтвуйєца, а у нас свій прєзірайєца. То за шо нам воювати? Давайте вже совокупляйтесь в єдіний савєцкій саюз, в імпєрію зла с шансоном в маршрутках і гамном в подйєздах
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Шото мало... Хреновые из вас охотники!!!
За первые сутки усиленного карантина составлено 192 адиинпротокола, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2089
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17000 МГНОВЄНІЙ ВЕСНИ 😎😈😎
Не думайте про власті звисока,
Не згадуйте ви всує про Авакова -
Бо пусто у Арсена в рюкзаках
І час набить їх дєнєжними знаками!
В міністєра Арсена свій резон,
Свої закони й бізнеси ігорниє -
Шо з лотерейок - сльози да позор,
А вілла італьянська - нєдостроєна!!!
А тут січас со штрафов піде дощ -
Сімнаццать тисяч с морди нарушітєля !
А єслі завтра знов в "Сільпо" пайдьош -
Двойной таріф за новоє собитіє!
Цей карантін - як воздуха глоток,
Прєступніков полно до спеки літньої -
Арсен Барісич чьотко помнить борг
І договір з ЗЄльоною "елітою"...
Шо дальше - карантіни на года?
А повєзьот - так даже на столєтія?...
От я не понімаю іногда -
Він шо, плять, вірить у своє бєзсмертіє???
Не думай-ТЕ про шини звисока,
Бо час настане - і тоді, навєрноє,
Не встигнеш навіть взяти рюкзака...
Залишилось вже лиш одно мгновєніє.
Мгновеніє...
06.04.2020
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Девиз полицемилиции - "Делай деньги, делай деньги, остальное _ дребебеднь!" (с)
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Чрезвычайно важно! Новые данные о коронавирусе COVID-19.

Это нужно обязательно прочитать каждому…

Что точно известно о коронавирусе.

1. Из дома выходить нельзя, но если нужно, то можно.

2. Маски то помогают, то не помогают, их обязательно носить.

3. Магазины закрыты, но их открывают если нужно.

4. В больницы бесполезно с этим идти, но идти обязательно.

5. Этот вирус смертельный, но в принципе не страшный.

6. Перчатки не помогут, но они нужны., 7. Все остаются дома, но все гуляют.

8. Еды в супермаркетах полно, но её кому-то не хватает.

9. Вирус на детей не действует, но дети в зоне опасности.

10. Оборудования не хватает, но оборудования достаточно.

11. Есть много симптомов того, что ты болеешь, но можно переболеть без симптомов.

загрузка...
12. Чтоб не болеть, нужно тренироваться, но в спортзалы и на пробежки нельзя.

13. Лучше всего гулять на воздухе, но на воздух, особенно в парки, нельзя.

14. Полные в зоне риска, но лучше сидеть дома и жрать, чем гулять на воздухе.

15. К пожилым людям нельзя приходить, но можно приносить продукты и лекарства.

16. Больным коронавирусом нельзя выходить, но можно ходить в аптеку и магазин - разъяснил кабинет министров.

17. Самим ходить к пожилым родственникам нельзя, зато можно заказывать им доставку, разносчики которой без масок и перчаток контактируют в день с сотней человек.

18. Каждый разжигающий панику начинает свое сообщение словами «не хочу разжигать панику, но».

19. Штрафы никак законно не обоснованы, но их выписывают.

20. Штрафы придуманы для нарушающих карантин, но можно штрафовать и тех, кто просто один вышел в парк.

21. Чрезвычайное положение не объявлено, но власти ведут себя так, будто оно есть.

22. На своей машине передвигаться можно, но ее увезут на штрафстоянку.

23. Вирус живёт на разных поверхностях два часа, нет, четыре, нет, шесть, нет, семнадцать дней. Но ему нужна влажная среда. А, нет, уже не нужна.

24. Те, кто уже переболел, больше не будет болеть, но заразиться снова может.

25. Передвижение на автомобиле могут запретить, чтобы не стало плохо, но волноваться не нужно, потому что запретят только тогда, когда будет совсем плохо.

Этот перечень из 25 пунктов опубликовал сегодня политолог Юрий Романенко.
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а скільки протоколів було складено за підпал трави? вся країна в диму.
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192 админ протокола и 26000 звонков от наших " бдительных граждан". не ну смеюсь , остановиться не могу
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Уже 3 с четвертью лямов нажебрачили у богатого украинского народа.
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Один аваковский дегенерат заявляет, что в первый день только предупреждали, второй аваковский дегенерат говорит что составили 192 протокола. Дегенераты, договоритесь там между собой!
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