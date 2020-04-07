 За першу добу посиленого карантину складено 192 адмінпротоколи, - Нацполіція

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції.
Так, за добу поліція склала 192 протоколи за статтею 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу про адміністративні правопорушення. Ця стаття передбачає штраф у 17-34 тисячі гривень.
У поліції кажуть, що 6 квітня на службу залучили близько 22 тисяч правоохоронців (з поліції і Нацгвардії), з них 7 тисяч патрулювали парки, сквери тощо.
"Здебільшого правопорушення стосувалися відвідування громадянами парків і скверів, а також порушень умов самоізоляції", - розповіли у відомстві.
Також є перші протоколи, складені через появу людей у громадських місцях без масок. Найбільше протоколів склали в Дніпропетровській, Львівській, Одеській областях та в Києві.
"Крім того, із введенням тимчасових обмежень до поліції щодня надходять повідомлення від громадян про порушення, пов’язані із правилами карантину. Із початку карантинних заходів на спецлінію 102 надійшло понад 26 000 повідомлень. За сьогодні надійшло більш ніж 1200 повідомлень", - розповіли у відомстві.
Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич запевняє, що правоохоронці спочатку проводять "профілактичну роботу", а якщо це не допомагає - виписують штрафи.
"Ми вкотре наголошуємо: наше завдання – не покарати, а запобігти правопорушенню. Поліцейські роз’яснюють положення постанови і проводять профілактичну роботу. Звісно, на правопорушників, які не дослухаються до поліцейських, складаються адміністративні протоколи", - сказав він.
Сельское хозяйство будет простаивать из-за COVID-19?А КАК У НАС С ПОСЕВНОЙ ?
Бухой за кермом- 10 тисяч. Клоуни.
Такий стьоб, чи шо?
В одній із областей Західної України через значний штраф у час карантину померла пенсіонерка. Про це інформує газета "Закарпатські оголошення" з посиланням на джерело.
Старенька продавала молоко у час карантину і поплатилася. Її оштрафували на 17 тисяч грн.
Вона не змогла пережити такого удару, ледь не зійшла з розуму. Приїхала додому і померла від серцевого нападу.
Иначе им нужно будет либо отпустить вас, либо тянуть в участок на 3 часа, но там куча разных условий, которые они должны выполнить, но не выполняют, а значит и протокол потом их до 5-й точки в суде.
А один из обязательных пунктов они физически выполнить не могут, ибо… карантин (но подсказывать не буду)… судьи знают о чем я и это поможет вам в суде.
И помните, согласно ст.60 КУ никто не обязан (ни полицейский милиционер, ни вы) исполнять заведомо незаконные требования…
Карантин может ввести только СЭС, а СЭС нет. Как нет и санэпид норм… с 2017-го. Как нет и санэпидврача - есть замминистра МОЗа.
Ограничение прав и свобод согласно 64й статье КУ возможно только при введении ГКЧП, которого нет.
Власть ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕТ незаконность всего, что она творит.
И помни, не так страшен вирус, как ПОЛИЦЕЙСКОЕ государство!(с)
Вопрос второй: Это таким способом решили довыполнить наполнение бюджета ?
два в одном...
и похер на то, что отписались уже почти все юристы Украины, что это все противозаконно..
Эвоно как Михалыч......
Не думайте про власті звисока,
Не згадуйте ви всує про Авакова -
Бо пусто у Арсена в рюкзаках
І час набить їх дєнєжними знаками!
В міністєра Арсена свій резон,
Свої закони й бізнеси ігорниє -
Шо з лотерейок - сльози да позор,
А вілла італьянська - нєдостроєна!!!
А тут січас со штрафов піде дощ -
Сімнаццать тисяч с морди нарушітєля !
А єслі завтра знов в "Сільпо" пайдьош -
Двойной таріф за новоє собитіє!
Цей карантін - як воздуха глоток,
Прєступніков полно до спеки літньої -
Арсен Барісич чьотко помнить борг
І договір з ЗЄльоною "елітою"...
Шо дальше - карантіни на года?
А повєзьот - так даже на столєтія?...
От я не понімаю іногда -
Він шо, плять, вірить у своє бєзсмертіє???
Не думай-ТЕ про шини звисока,
Бо час настане - і тоді, навєрноє,
Не встигнеш навіть взяти рюкзака...
Залишилось вже лиш одно мгновєніє.
Мгновеніє...
06.04.2020
Это нужно обязательно прочитать каждому…
Что точно известно о коронавирусе.
1. Из дома выходить нельзя, но если нужно, то можно.
2. Маски то помогают, то не помогают, их обязательно носить.
3. Магазины закрыты, но их открывают если нужно.
4. В больницы бесполезно с этим идти, но идти обязательно.
5. Этот вирус смертельный, но в принципе не страшный.
6. Перчатки не помогут, но они нужны., 7. Все остаются дома, но все гуляют.
8. Еды в супермаркетах полно, но её кому-то не хватает.
9. Вирус на детей не действует, но дети в зоне опасности.
10. Оборудования не хватает, но оборудования достаточно.
11. Есть много симптомов того, что ты болеешь, но можно переболеть без симптомов.
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12. Чтоб не болеть, нужно тренироваться, но в спортзалы и на пробежки нельзя.
13. Лучше всего гулять на воздухе, но на воздух, особенно в парки, нельзя.
14. Полные в зоне риска, но лучше сидеть дома и жрать, чем гулять на воздухе.
15. К пожилым людям нельзя приходить, но можно приносить продукты и лекарства.
16. Больным коронавирусом нельзя выходить, но можно ходить в аптеку и магазин - разъяснил кабинет министров.
17. Самим ходить к пожилым родственникам нельзя, зато можно заказывать им доставку, разносчики которой без масок и перчаток контактируют в день с сотней человек.
18. Каждый разжигающий панику начинает свое сообщение словами «не хочу разжигать панику, но».
19. Штрафы никак законно не обоснованы, но их выписывают.
20. Штрафы придуманы для нарушающих карантин, но можно штрафовать и тех, кто просто один вышел в парк.
21. Чрезвычайное положение не объявлено, но власти ведут себя так, будто оно есть.
22. На своей машине передвигаться можно, но ее увезут на штрафстоянку.
23. Вирус живёт на разных поверхностях два часа, нет, четыре, нет, шесть, нет, семнадцать дней. Но ему нужна влажная среда. А, нет, уже не нужна.
24. Те, кто уже переболел, больше не будет болеть, но заразиться снова может.
25. Передвижение на автомобиле могут запретить, чтобы не стало плохо, но волноваться не нужно, потому что запретят только тогда, когда будет совсем плохо.
Этот перечень из 25 пунктов опубликовал сегодня политолог Юрий Романенко.