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 Україна готова збільшити тестування на коронавірусну інфекцію і проводити 30 тисяч тестів на тиждень, пізніше і 80 тисяч, - Ляшко. ВIДЕО

Україна готова збільшити кількість тестувань на коронавірусну інфекцію до 30 тис. тестів на тиждень, у другу хвилю збільшити кількість тестувань до 80 тис. на тиждень

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

"Україна готова проводити 30 тис. тестувань на тиждень, надалі є стратегія розвитку тестувань, яка дозволить проводити 80 тис. тестувань на тиждень", - сказав він.

Ляшко зазначив, що в даний час в Україні проводиться близько 1 тис. тестів на день.

"Більше немає потреби, лабораторії недовантажені зразками", - сказав він.

Ляшко зазначив, що в даний час Україна змінила алгоритм направлення на тестування і тепер на COVID-19 тестуватимуться всі пацієнти з пневмонією.

"Сьогодні ми маємо сигнал з областей, що у всіх, у кого є підозри з пневмонією, забираються зразки і передаються в лабораторію Центру громадського здоров'я. Можливо, були проблеми з реагуванням і невиїздом, люди не повідомляють про захворювання, не відбираються зразки", - сказав він.

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Ляшко також повідомив, що Україна планує запустити роботу мобільних бригад забору матеріалу для тестування і мобільних пунктів тестування.

"У нас також будуть місця для мобільного тестування, куди можна приїхати на автомобілі, здати тести і впродовж 30 хвилин отримати результат", - сказав він.

Ляшко уточнив, що такі пункти створюватимуться в другу чергу тестування, "коли першу завантажать на 30 тис досліджень".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187195
 
   
 Топ коментарі
 
В настоящее время ЗекоМанда киздит о том как вскоре будет хорошо.
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За якихось 100 років, тест пройде кожен.
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"Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала журналистам в субботу, что на территории России 34-37 тысяч граждан в сутки тестируют на наличие коронавируса. По ее словам, в скором времени это число будет увеличено."
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)) ему руки отобьют уже только первый крест набивать начнёт.
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а шойгу -сбежал в тайгу с отборными бл.дями
создавать таёженный саюс...с мохнатыми медведями Україна готова збільшити тестування на коронавірусну інфекцію і проводити 30 тисяч тестів на тиждень, пізніше і 80 тисяч, - Ляшко - Цензор.НЕТ 437
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шойгу хоть жопу помыл, а то мохнатые медведя снова скажуть, "а тебе узкоглазый жопу чаще мыть надо"(С).
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пісець стоїть на місті - а расєя -наближається
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Рассказать она может все, что угодно, но какое это отношение имеет к реальности, очевидно же что это абсолютная брехня, московия и правда вещи несовместимые.
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Согласен. Хорошо хоть Ляшко можно верить на 100%.
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Нет, нельзя, он в данном случае к сожалению ничем не лучше, но разница в том, что мы это знаем и не верим, а в московии всей брехне верят.
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Учитывая данные ВОЗ, а также наличие собственного производства вакцин, склонен верить, что разница в тестах с Роиссей у нас примерно 50-100 раз.
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Оооочень сомневаюсь, что дело в мутации вируса... Україна готова збільшити тестування на коронавірусну інфекцію і проводити 30 тисяч тестів на тиждень, пізніше і 80 тисяч, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1067 Или то не COVID-19, или!

Это про Бабкину.

«Все очень сложно, положение пограничное, ее ввели в искусственную кому», - сообщили источники.
По их словам, два анализа на коронавирус дали отрицательный результат, однако клиническая картина болезни при этом «абсолютно коронавирусная». Медики пока сами в недоумении и высказывают опасение о мутации вируса, поскольку уже нашли порядка 900 различных цепочек COVID-19, победоносно шествующего по миру и так же успешно мутирующего. Существующие же тест-системы, к сожалению, работают пока на определение РНК вируса, а не антител в организме, поэтому, если вирус поменял штамм, то тесты, по словам медиков, могут пока не распознавать новую разновидность.
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Да, да! От 30 долларов - все желающие выстраиваются в очередь (фоток очередей предостаточно), и обязательное условие: НИКАКИХ симптомов заболевания! Україна готова збільшити тестування на коронавірусну інфекцію і проводити 30 тисяч тестів на тиждень, пізніше і 80 тисяч, - Ляшко - Цензор.НЕТ 302 И рекомендуют раз в 10 дней повторять. Ну, естественно, если симптомов не появилось. Україна готова збільшити тестування на коронавірусну інфекцію і проводити 30 тисяч тестів на тиждень, пізніше і 80 тисяч, - Ляшко - Цензор.НЕТ 302
Україна готова збільшити тестування на коронавірусну інфекцію і проводити 30 тисяч тестів на тиждень, пізніше і 80 тисяч, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6151
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За якихось 100 років, тест пройде кожен.
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Хоча якщо все таки по 80000 то за 2роки).
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Сказал, сидеть вам на карантине- не пересидеть.
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а в настоящем времени что то уже делается...?
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В настоящее время ЗекоМанда киздит о том как вскоре будет хорошо.
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Ты нам не задвигай про готовность, а отчитывайся сколько тестов проведено и результаты по ним.
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похоже результаты ошарашивающие. целую ночь считать будут.
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Украина готова увеличить тестирование на коронавирусную инфекцию до проводить 30 тысяч тестов в неделю

...
Я прочитати заголовок енд здивуватися сурпрайз вері мач. Хто так писати?
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в стиле "бабушька, мі буду немношко стреляль, немношко вешаль" )
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Там давно в редакторы мастер Йода внедрился. Надо ж как-то противостоять ЗЕленке!
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наладим рассмотрим сделаем обсудим сможем готовы дадим. И НИ,,,,УЯ. но очень нужно еще пять законов о земле. и вот это, ****, они точно сделают.
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только вчера говорил что проверяем только средних и тяжолых, ну когда уже жопа. а если еще не подыхаеш, самоизолируйся
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У нас(уже 3 недели) в городе можно подъехать на машине и не выходя из неё сдать тест на корону (платно,если без причины) и оплатит больничная касса,если ты хроник по определённым заболеваниям или какие-то простудные явления.
А до этого можно было сделать тест в любой больнице!!!!
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это было бы для Украины лучше. ты бы ни фиически ни морально не смог бы спи...дить даже десятой доли того что воруют они
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Ранее говорили что мы готовы к пандемии, эпидемии... Теперь же говорят что мы будем готовы ко всему, но в будущем...
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... а затем 1000000, а затем 2000000... и тут он заткнулся, бо стало стыдно....(
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Когда этого Ляшка вздрючили сегодня журналисты и опозорили его перед всем миром за мизерное количество ПЦР тестов по сравнению с цивилизованными странами, он сразу дал попятную, типа стыдно ему стало...
Теперь типа он готов увеличить количество ПЦР тестов...
А раньше, когда его не вздрючили, ему было нормально, что Украина находилась на последнем месте в Европе по количеству ПЦР тестов на 1 млн. населения.
И вообще согласно международной статистике по количеству тестов на 1 млн. населения Украина находится между Марокко и Намибией, именно благодаря в том числе и этому Ляшко.
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
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они уже третий час переводят часы на зимнее время.
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Десь бачила, що вони тепер подаватимуть вранці, о 9:30.
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очнулись!
это надо было делать 2 недели назад.
и всех проверять, кто из-за границы приехал.
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В США тепер пояснюють таке широке поширення вуханьсього вірусу через те, що у 25% він безсимптомний.
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Щас!!!
Это у них такая п..па из-за Трампа,который поздно ввёл карантин....
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Ще китайці писали, що 18% безсимптомні. Для вірусної інфекції це не дивно.
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ПРОСТО МИРОВОЙ ПРОРЫВ!!!
Постыдились бы на 4-й неделе пандемии хвалиться несостоятельностью власти !
Ввели идиотскую сумме штрафа! 17000гр .!!!! Я тащусь...
Какой дебил это придумал? Україна готова збільшити тестування на коронавірусну інфекцію і проводити 30 тисяч тестів на тиждень, пізніше і 80 тисяч, - Ляшко - Цензор.НЕТ 210
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А всего мы протестировали за 2 месяца 5800. Этим все сказано.
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В Словакии есть завод для стоматологического оборудования
Сейчас они для Словакии собирают 300 аппаратов вентиляции легких
Об этом отчитывается премьер
А что собирают и сколько в Украине ?
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в Украине неплохо налажен сбор бабла за должности Україна готова збільшити тестування на коронавірусну інфекцію і проводити 30 тисяч тестів на тиждень, пізніше і 80 тисяч, - Ляшко - Цензор.НЕТ 342
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волонтёры собирают деньги на аппараты ивл.
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хорош уже заливать. Если готовы, начинайте еще вчера, дебилов сборище. Україна готова збільшити тестування на коронавірусну інфекцію і проводити 30 тисяч тестів на тиждень, пізніше і 80 тисяч, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7830
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у меня у одного такое впечатление-что его в прикол назначили из-за фамилии
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Я тільки бачу готовність до тріпання про готовність ...
То чого не робите ?
Робіть.
Нікого нема з симптомами ?
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Все это ******. Соседи приехали с отдыха. Пытаются по прошествии двух недель самоизоляции сделать тест. Им объяснили что просто так не положенно, но «могу помочь» за жалкие 15тыс. грн.
Знакомые врачи рассказывают, что тесты, которые развезли по рай центрам, лежат по сейфам. Местные лекарки их просто бояться проводить и пытаются вернуть
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За-тем - это когда?????
"проводится около 1 тыс. тестов в день"

"Украина готова проводить 30 тыс."
"в дальнейшем есть стратегия развития"

Ну никуя себе ***********! Україна готова збільшити тестування на коронавірусну інфекцію і проводити 30 тисяч тестів на тиждень, пізніше і 80 тисяч, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1543
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