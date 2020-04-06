 Україна готова збільшити тестування на коронавірусну інфекцію і проводити 30 тисяч тестів на тиждень, пізніше і 80 тисяч, - Ляшко. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.
"Україна готова проводити 30 тис. тестувань на тиждень, надалі є стратегія розвитку тестувань, яка дозволить проводити 80 тис. тестувань на тиждень", - сказав він.
Ляшко зазначив, що в даний час в Україні проводиться близько 1 тис. тестів на день.
"Більше немає потреби, лабораторії недовантажені зразками", - сказав він.
Ляшко зазначив, що в даний час Україна змінила алгоритм направлення на тестування і тепер на COVID-19 тестуватимуться всі пацієнти з пневмонією.
"Сьогодні ми маємо сигнал з областей, що у всіх, у кого є підозри з пневмонією, забираються зразки і передаються в лабораторію Центру громадського здоров'я. Можливо, були проблеми з реагуванням і невиїздом, люди не повідомляють про захворювання, не відбираються зразки", - сказав він.
Ляшко також повідомив, що Україна планує запустити роботу мобільних бригад забору матеріалу для тестування і мобільних пунктів тестування.
"У нас також будуть місця для мобільного тестування, куди можна приїхати на автомобілі, здати тести і впродовж 30 хвилин отримати результат", - сказав він.
Ляшко уточнив, що такі пункти створюватимуться в другу чергу тестування, "коли першу завантажать на 30 тис досліджень".
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Это про Бабкину.
«Все очень сложно, положение пограничное, ее ввели в искусственную кому», - сообщили источники.
По их словам, два анализа на коронавирус дали отрицательный результат, однако клиническая картина болезни при этом «абсолютно коронавирусная». Медики пока сами в недоумении и высказывают опасение о мутации вируса, поскольку уже нашли порядка 900 различных цепочек COVID-19, победоносно шествующего по миру и так же успешно мутирующего. Существующие же тест-системы, к сожалению, работают пока на определение РНК вируса, а не антител в организме, поэтому, если вирус поменял штамм, то тесты, по словам медиков, могут пока не распознавать новую разновидность.
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Я прочитати заголовок енд здивуватися сурпрайз вері мач. Хто так писати?
А до этого можно было сделать тест в любой больнице!!!!
Теперь типа он готов увеличить количество ПЦР тестов...
А раньше, когда его не вздрючили, ему было нормально, что Украина находилась на последнем месте в Европе по количеству ПЦР тестов на 1 млн. населения.
И вообще согласно международной статистике по количеству тестов на 1 млн. населения Украина находится между Марокко и Намибией, именно благодаря в том числе и этому Ляшко.
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
это надо было делать 2 недели назад.
и всех проверять, кто из-за границы приехал.
Это у них такая п..па из-за Трампа,который поздно ввёл карантин....
Постыдились бы на 4-й неделе пандемии хвалиться несостоятельностью власти !
Ввели идиотскую сумме штрафа! 17000гр .!!!! Я тащусь...
Какой дебил это придумал?
Сейчас они для Словакии собирают 300 аппаратов вентиляции легких
Об этом отчитывается премьер
А что собирают и сколько в Украине ?
То чого не робите ?
Робіть.
Нікого нема з симптомами ?
Знакомые врачи рассказывают, что тесты, которые развезли по рай центрам, лежат по сейфам. Местные лекарки их просто бояться проводить и пытаются вернуть
"проводится около 1 тыс. тестов в день"
"Украина готова проводить 30 тыс."
"в дальнейшем есть стратегия развития"
Ну никуя себе ***********!