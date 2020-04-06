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 За кордоном, Здоров'я
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 У США кількість померлих від COVID-19 перевищила позначку 10 тис.

У США станом на понеділок, 6 квітня, померло вже понад 10 тис. осіб, у яких виявили зараження коронавірусом.

Такі дані наводить Університет Джонса Хопкінса, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

З показником 10 389 смертей Сполучені Штати посідають третє місце у світі і поступаються лише Італії, де зафіксовано 16 523 летальні випадки, і Іспанії з 13 169 випадками.

За даними університету, сьогодні в США зафіксовано щонайменше 352 546 підтверджених випадків захворювання коронавірусною інфекцією. За останні кілька днів у США щодоби фіксували понад тисячу смертей, викликаних ускладненнями від коронавірусу.

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Епіцентром спалаху є штат Нью-Йорк, на який припадає майже половина всіх смертей і третина інфікованих у країні.

Минулого тижня медичні експерти Білого дому прогнозували, що внаслідок спалаху коронавірусної інфекції можуть померти від 100 до 200 тис. американців.

Американська влада попереджала, що найскладніший період боротьби країни з пандемією коронавірусу ще попереду. "Ми наближаємося до того періоду, який буде дуже жахливим", - заявив президент США Дональд Трамп. "Буде багато жертв, - підкреслив він. - Таких цифр ми ще ніколи не бачили. Може, під час Першої і Другої світових воєн". За його словами, найжахливішими будуть наступні два тижні.

Читайте також: Наступний тиждень видасться дуже складним: смертей буде багато, - Трамп про коронавірус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187194
 
 
 Топ коментарі
 
а что же будет у нас? наивных, убогих, нищих и с таким правительством
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Кстати,на день Независимости(4июля)в США,среди музыкальных композицый звучит "Боже,Царя храни"(Гимн дореволюционной Росии) на русском языке(ютб)
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Не смеши . америку хранит масонская ложа .И то временно .
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а что же будет у нас? наивных, убогих, нищих и с таким правительством
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Виам скоріше не вижити,ну якщо у Вас так все так погано, як Ви пишете.
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"Мы приближаемся к тому периоду, который будет очень ужасным", - заявил президент США Дональд Трамп. "Будет много жертв, - подчеркнул он. - Таких цифр мы еще никогда не видели. Может, во время Первой и Второй мировых войн". По его словам, наиболее ужасными будут следующие две недели.Источник: https://censor.net.ua/n3187194
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миллионы будут даже в Украине
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это только первая волна. как цунами. летом должно немного подутихнуть, осенью пойдет вторая и самая большая волна. выжить смогут не только лишь все )
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в рашке там ща все струны на балайках порвут ..надо им гуманитарку 10 000 000 балолаек выслать
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омерику обвинила россия и кетай в разработке короновируса ..но лаборатория в кетае а кто научил понятно уже всем .кто то в Ухань поехал смотреть 107 метровый шпиль ?
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Коронавирусы (семейство Coronaviridae)
Коронавирусы - семейство РНК-содержащих вирусов,
имеющих оболочку; включает один род -Coronavirus. Из
оболочки вирусов выступают большие образования в виде
булав - так называемые пепломеры. Свое название
коронавирусы получили из-за сходства поверхности вириона с
солнечной короной. Они вызывают респираторные инфекции, в том
числе «заразный» насморк, инфекции ЖКТ и нервной системы
у человека и животных.
Структура. Коронавирусы (рис. 4.45) имеют размер
80-220 нм. Вирион имеет оболочку, в которую встроены два
гликопротеина: Е1 (трансмембранный, матриксный гликопро-
теин) и Е2 (пепломер). Матриксный гликопротеин Е1
пронизывает оболочку и взаимодействует с нуклеокапсидом
внутри аирусной частицы; он участвует в слиянии оболочки
вируса с клеточной мембраной. Некоторые штаммы имеют также
третий гликопротеин - ЕЗ (гемагглютинин-нейраминидазу).
Нуклеокапсид вируса - это протяженная, гибкая спираль,
состоящая из геномной плюс-нити РНК и большого
количества молекул нуклеокапсидного белка N. Вирусный геном -
однонитевая плюс-РНК. Вирус имеет самый большой геном
из РНК-содержащих вирусов.
Репродукция. Коронаеирусы присоединяются к клетке A)
при помощи пепломеров (гликопротеина Е2) и проникают в
клетку (рис. 4.46) - при слиянии вирусной оболочки с
плазматической мембраной или посредством эндоцитоза B).
Геномная РНК связывается с рибосомами и служит в качестве
иРНК при синтезе РНК-зависимой РНК-полимеразы C),
которая затем считывает геномную РНК, синтезируя минус-нить
полной длины D). При считывании минус-нити образуется
новая геномная плюс-РНК E) и набор из 5-7 субгеномных
иРНК F). При трансляции каждой субгеномной иРНК
образуется один белок G). Белок N связывается в цитоплазме с
геномной РНК, в результате чего образуется спиральный
нуклеокапсид (8). Гликопротеины El, E2 переносятся (9, 10) в эн-
доплазматический ретикулум (ЭР) и аппарат Гольджи (АГ).
Нуклеокапсид почкуется через мембраны внутрь
шероховатого эндоплазматического ретикулума, содержащего вирусные
гликопротеины El, E2 A0). Вирионы транспортируются в
везикулах к клеточной мембране A1) и выходят из клетки путем
экзоцитоза A2).
Микробиологическая диагностика. Вирусы индентифи-
цируют в эпителии носа и глотки с помощью РИФ.
Серологический метод: в парных сыворотках крови выявляют
антитела с помощью РСК, ИФА, РН.
РИФ - реакция иммунофлюоресценции.
РСК - реакция связывания комплемента.
ИФА - иммуноферментный анализ.
РН - реакция нейтрализации.----------------------------------------------------------------------
Малюнки віруса не пройдуть.Так як він має оболонку,то сироватка проти віруса повинна зруйнувати його оболонку по анології як діють антибіотики. .
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Самый грамотный по структуре с точки зрения эволюции.... 8 млн лет потом 10 тыс лет среди летучих мышей ... промежуточный хозяин ....Адаптация к поражению организма человека.... И.... результат ....Схожий сценарий был у птичьего гриппа В 2008... Но была проблема - высокая летальность ....
Микробиология, вирусы....
«Вирус не должен обладать высокой летальностью на этапе распространения» -сказал я .... «Почему вы так считаете, студент?»- спросил преподаватель...
«Все очень просто - вирус не должен вызывать высокую смертность иначе он не сможет распространиться. Агрессивный штамм сразу убьёт своего хозяина и погибнет вместе с ним, или упадёт в анабиоз»-ответил я.
«Все коллоквиумы вы здали на отлично?» - спросил преподаватель.
«Да»- ответил я .
« А экзамен у вас в среду?»- спросил преподаватель
« Да , послезавтра»- ответил я
« Давайте зачетку, на экзамен можете не приходить»- ответил преподаватель..

С 2008 года прошло 12 лет и новый тип вируса ....За 12 лет не подготовились ....Что я могу сказать -вуаля - новый виток эволюции....Но опасно другое.... после максимального распространения по планете начнёт мутировать....Вспоминаем монолог агента Смитта ... Тот кто создал эту планету был ( и есть) сверхразумный...Архитектор...Иррациональные формы жизни вымрут....
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за сегодня у нас уже сотка заболевших, подождем утра...
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А казалось Голливуд первый пропагандист аппокалипсиса - стабильно каждый год по нескольку фильмов про апокаллипсис и пандемии. А игрушек сколько про постаппокалиптический мир. Осталось возвратиться в реальность.
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Средняя продолжительность жизни в США за 2016 год 78,69 лет,в Украине в 2019 году 76,7....
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Каждый твой пост - сплошное вранье. Средняя по Украине - 72 года. а у мужиков - 66 лет
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а сколько умерло без вируса за этот период но в прошлом году? Тут есть над чем подумать.
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не ну а если взять 100 лет... Так тогда вообще смертность 100% практически. Мо сразу цианиду или хотя бы толченого стекла глотнёшь? чего мучацца-то? Думать ишшо о чем-то.
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