 Мер Дніпра Філатов відмовився брати участь у нараді з президентом, якщо там буде "людина Коломойського Олійник". ДОКУМЕНТ

Відповідний документ є у розпорядженні Цензор.НЕТ.

У тексті зазначається: "Дніпровський міський голова матиме змогу взяти участь у зазначеній селекторній нараді лише за умови відсутності на ній голови Дніпропетровської обласної ради Олійника Святослава Васильовича - людини Ігоря Коломойського".