 Мер Дніпра Філатов відмовився брати участь у нараді з президентом, якщо там буде "людина Коломойського Олійник". ДОКУМЕНТ

Відповідний документ є у розпорядженні Цензор.НЕТ.
У тексті зазначається: "Дніпровський міський голова матиме змогу взяти участь у зазначеній селекторній нараді лише за умови відсутності на ній голови Дніпропетровської обласної ради Олійника Святослава Васильовича - людини Ігоря Коломойського".
ВАЛИТ и очень БЫСТРО !!!!!!!!!!!!!!
ну редакция, ну сколько можно?
Нє благодарі.
24 годика отрок!
Интересно, а эту должность т.ж. продал недавно воскресший, после убиения Порохом, брательник Ермака?!
Через 4 часа после атаки на Ирак, из аэропорта Имама Хомейни вылетел рейс PS752 Тегеран-Киев. Он вылетел с небольшой задержкой, которая была связана с выгрузкой лишнего груза. Он взлетел без отклонений от обычного курса.За первые три минуты он набрал высоту в 2,4 км и все это время самолет отражался на радарах. Через несколько минут перестали работать электронные системы, а через несколько секунд в самолет попала ракета ПВО Ирана.
И знаете почему им ничего за это не будет ?
Потому что их Кунг-фу сильнее...
Еврейский Центр в Днепре "Минора"...
вообще то Менора, а не Минора - я ошибся немного....
Кстати таких грандиозных центров украинцев в Украине не построили еще...
Нет их...
ню-ню, а ДЕФОЛТА не хотите, ребятки ?
Песец государству, если мер города позволяет себе откровенно послать президента (((
Город за последние четыри года превратился в хрен знает что.
Такие ремонты как они сейчас делают по городу лучше б не делали вообще.
Чистая отмываловка бабла.
Дрянь он, хоть с подвешанным языком и точка.
А то что сявка пишет всякую несуразицу. Его давно пора снимать, как и с некоторыми другими мерами.
До речі, кажуть що він жінку з дітьми вивіз подалі від коронавірусу аж у Швецію. Чи правда те що вивіз і чи у Швецію, не відомо. А може готується на всякий випадок, якщо у спішному порядку прийдеться втікати.
Myko, вибачте, друже, а він його прагнув? Воно собі Голобородько.