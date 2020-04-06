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 Політика України
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Все про:Дніпропетровськ (1314) Дніпропетровщина (679) Олійник Святослав (1) Філатов (276)

 Мер Дніпра Філатов відмовився брати участь у нараді з президентом, якщо там буде "людина Коломойського Олійник". ДОКУМЕНТ

Мер Дніпра Борис Філатов офіційно заявив, що не братиме участі в селекторній нараді за участю президента України якщо там буде присутня "людина Коломойського" Святослав Олійник.

Відповідний документ є у розпорядженні Цензор.НЕТ.

У тексті зазначається: "Дніпровський міський голова матиме змогу взяти участь у зазначеній селекторній нараді лише за умови відсутності на ній голови Дніпропетровської обласної ради Олійника Святослава Васильовича - людини Ігоря Коломойського".

Мер Дніпра Філатов відмовився брати участь у нараді з президентом, якщо там буде людина Коломойського Олійник 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187193
 
   
 Топ коментарі
 
В Укрзализныце появился новый член наблюдательного совета, с зарплатой 160 000 грн.... Мэр Днепра Филатов отказался участвовать в совещании с президентом, если там будет "человек Коломойского Олийнык" - Цензор.НЕТ 656

24 годика отрок!

Интересно, а эту должность т.ж. продал недавно воскресший, после убиения Порохом, брательник Ермака?! Мэр Днепра Филатов отказался участвовать в совещании с президентом, если там будет "человек Коломойского Олийнык" - Цензор.НЕТ 656
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Зарплата 160 000 - это значит, что уже оштрафовали примерно 10 пересичных украинцев, чтобы оплатить расходы этому вылупку.
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Вочевидь у Філатова є яйця і принципи, яких він дотримується... Достойна позиція!
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Вовсе нет. Это значит лишь то, что президент совсем слаб, если мэры ему ультиматумы ставят. Тут есть 2 варианта - либо сделать что-то, чтоб поставить Филатова на место, либо валить из кресла президента...
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а бравый и крутой Кличко спасовал и слушается во всем Зелю
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Патамуша Ермак. Альтернатива - Богдан ставит мэром Киева своего человечечка и Кличко идет гулять лесом.
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никаких "либо" !

ВАЛИТ и очень БЫСТРО !!!!!!!!!!!!!! Мер Дніпра Філатов відмовився брати участь у нараді з президентом, якщо там буде "людина Коломойського Олійник" - Цензор.НЕТ 4711
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Раньше делать надо было! 14 сентября. Теперь поздняк метаться. Нужно было хотя бы Лысенка посадить. Боря первые месяцы бледный, заикающийся вид имел, а сейчас раздухарился.
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Мэр и не должен слушаться президента по умолчанию. Мэр - выборная должность, ни премьер, ни президент ему не начальники. А вот губернаторы сегодня - ставленники правительства и президента, они зависимые чиновники, которые обязаны выполнять приказы или идти в отставку. Так что это вполне нормально и хорошо, если в сейчас Украине мэры на равных говорят с президентом, потому что мэры отвечают только перед своими избирателями.
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"чкловек Коломойского" )))
ну редакция, ну сколько можно? Мэр Днепра Филатов отказался участвовать в совещании с президентом, если там будет "человек Коломойского Олийнык" - Цензор.НЕТ 6468
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чкловєк ≡ чєловєк, - то, очєпятка.
Нє благодарі.
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хіба на каломойського може працювати чЕловек?? От як раз чКловек і є..
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Украинские врачи хотят спасать больных COVID-19 пакетом на голове27923:34, 6.04.2020Обновлено: 23:34, 6.04.2020Читать материал на украинскомВ Украине нашли альтернативу аппаратам ИВЛ для больных с тяжелой формой коронавируса. Речь идет о технологии Bubble-CPAP (пациент дышит в пакете, а выдох идет через шланг в отдельную емкость).ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕОб этом на своей странице в Facebook написала врач Елизавета Шилова, отметив, что этот метод широко использовался еще 20 лет назад, поскольку тогда в стране был еще более острый дефицит приборов ИВЛ, чем сейчас (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).Мэр Днепра Филатов отказался участвовать в совещании с президентом, если там будет "человек Коломойского Олийнык" - Цензор.НЕТ 8908
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Пакет для засолки берите. Есть совершенно прозрачные , повышенной плотности. Перед карантином купил сотню.
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Правильно. Звоните в студию прямо сейчас и вы получите пакет АТБ с логотипом нашей фирмы, который, надетый на голову и туго завязанный, всего за 5 минут исцелит вас от любой болезни.
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Неправильные слова . Надо писать член И.Коломойского
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зеня-зеня- на фиг-на фиг. Пошла на фиг вместе бабломойским отсюда! Смотри, дефолтом от бениного йуха не подавись.
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В Укрзализныце появился новый член наблюдательного совета, с зарплатой 160 000 грн.... Мэр Днепра Филатов отказался участвовать в совещании с президентом, если там будет "человек Коломойского Олийнык" - Цензор.НЕТ 656

24 годика отрок!

Интересно, а эту должность т.ж. продал недавно воскресший, после убиения Порохом, брательник Ермака?! Мэр Днепра Филатов отказался участвовать в совещании с президентом, если там будет "человек Коломойского Олийнык" - Цензор.НЕТ 656
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Зарплата 160 000 - это значит, что уже оштрафовали примерно 10 пересичных украинцев, чтобы оплатить расходы этому вылупку.
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за яку проголосували 73,22% : «Только нє Порошенко !!!»
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Иран заявил, что сбитый самолет МАУ - хороший результат для военных
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Ну хоть куда срасийским гавном попали....
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В Иране заявили, что украинским самолетом управляли из СШАКрушение украинского самолета авиакомпании МАУ произошло 8 января возле Тегерана, Иран. Все 167 пассажиров, а также 9 членов экипажа, погибли. Позже, стало известно, что самолет потерпел крушение, поскольку был сбит силами противовоздушной обороны Ирана.В Иране завили, что не будут арестовывать военных сбивших украинский пассажирский самолет, по причине того, что авиасудно не контролировалось диспетчерами и двигалось странно. Об этом сообщил член комиссии по вопросам законодательства и юстиции иранского парламента Хассан Норузи.По его словам, борт был в Израиле за неделю до атаки и там его систему взломали американцы, перехватив управление. Он также отметил, что на самолете были установлены специальные цели в Иране. Об этом сообщает Telegram-канал "Украина Сейчас"."Учитывая, что самолет контролировался другими странами, наши военные хорошо справились со своей задачей. Учитывая эти доказательства, было бы бессмысленно арестовывать причастных лиц", - добавил иранский парламентарий.Напомним, что ночью 8 января Иран выпустил несколько баллистических ракет по американским военным объектам в Ираке. Силы ПВО Ирана были в полной боевой готовности, и они готовились к возможному ответу со стороны США.КоронавирусКоронавирус можно победить за 48 часов: новое заявление ученых
Через 4 часа после атаки на Ирак, из аэропорта Имама Хомейни вылетел рейс PS752 Тегеран-Киев. Он вылетел с небольшой задержкой, которая была связана с выгрузкой лишнего груза. Он взлетел без отклонений от обычного курса.За первые три минуты он набрал высоту в 2,4 км и все это время самолет отражался на радарах. Через несколько минут перестали работать электронные системы, а через несколько секунд в самолет попала ракета ПВО Ирана.
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Да наплевать на самолет. Летели почти одни чурки, а сам самолет коломойского. Ну и хрен с ним...
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Вот Иран на фоне цен нефти такое выплетает ...они мне похожи на рф ********* только в европе у нас
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Филатов с Корбаном откровенно посылают Зелю нах вместе с его бабушкой Беней..

И знаете почему им ничего за это не будет ?
Потому что их Кунг-фу сильнее...

Еврейский Центр в Днепре "Минора"...

Мер Дніпра Філатов відмовився брати участь у нараді з президентом, якщо там буде "людина Коломойського Олійник" - Цензор.НЕТ 6756
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еще напишите Трезуб... Мер Дніпра Філатов відмовився брати участь у нараді з президентом, якщо там буде "людина Коломойського Олійник" - Цензор.НЕТ 1576
вообще то Менора, а не Минора - я ошибся немного....
Кстати таких грандиозных центров украинцев в Украине не построили еще...
Нет их...
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будку Беня для украинцев покрасит, масочку купит и подарит? Мер Дніпра Філатов відмовився брати участь у нараді з президентом, якщо там буде "людина Коломойського Олійник" - Цензор.НЕТ 1188

ню-ню, а ДЕФОЛТА не хотите, ребятки ?
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похоже на Золото Ацтеков (теперь массонов ) там на пике надо еще Глаз сделать что б он крутился
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та всерівно правди там немає, хоч і розкішна будівля
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Ога. А Коломой и его шавка ЗЕ типа православные юродивые.
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ВЫ серьёзно!?Объединённая еврейская община Украины (ОЕОУ) - крупнейшая всеукраинская еврейская общественная организация. Президент - Игорь Валерьевич Коломойский
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Знатный авторитет у земли, если мэр города позволяет себе откровенно послать президента)))
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Знатный авторитет у земли, если мэр города позволяет себе откровенно послать президента)))
Песец государству, если мер города позволяет себе откровенно послать президента (((
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а чому це? Президент це ж не генсек комуніЗДичної партії. Такий самий обраний чиновник як і мер. Вони рівноправні. А в даному випадку, то до одного Борі більше довіри ніж до цілого відра зеленських.
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еще существуют телефонограммы??? или это бодин ПР?
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Филатов только красиво трепится в фейсбуке и даёт интервью.
Город за последние четыри года превратился в хрен знает что.
Такие ремонты как они сейчас делают по городу лучше б не делали вообще.
Чистая отмываловка бабла.
Дрянь он, хоть с подвешанным языком и точка.

А то что сявка пишет всякую несуразицу. Его давно пора снимать, как и с некоторыми другими мерами.
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Шо то он тааакоое несёт последнее время, что стоит серьёзно задуматься о его психическом здоровье...
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Клоунада така, що клоуна вже не слухають, він втрачає контроль і влада з-під ніг упливає. Скоро прийде капець.

До речі, кажуть що він жінку з дітьми вивіз подалі від коронавірусу аж у Швецію. Чи правда те що вивіз і чи у Швецію, не відомо. А може готується на всякий випадок, якщо у спішному порядку прийдеться втікати.
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"...він втрачає контроль..."

Myko, вибачте, друже, а він його прагнув? Воно собі Голобородько.
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а в ШВеции тоже коронавирус, нет карантина и уже много жертв.
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не, просто "Акела промахнулся" и будет загрызен теми, кто вчера поджимал хвост
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Во время пандемии "отказался"? А о жителях Днепра он подумал? Уверен, что на статью это уже потянет. Ненавижу каломойсю. Но и его "гонористого" холопа Филю- не меньше.
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Ага, уже "наделал". Глядя на мост, можно себе представить КАК.
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При чём здесь жители Днепра? Толку от этого "совещания" - пустая трата времени.
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Действительно- "непричем"! Ибо Днепр- город на планете Зялизяке, где нет пандемии! Мер Дніпра Філатов відмовився брати участь у нараді з президентом, якщо там буде "людина Коломойського Олійник" - Цензор.НЕТ 3966 А потом этот же бобик Филя будет гавкать на предмет того, что "центральная власть ничего не делает для Днепра, оставив его жителей один на один с пандемией"! Мер Дніпра Філатов відмовився брати участь у нараді з президентом, якщо там буде "людина Коломойського Олійник" - Цензор.НЕТ 9276 Хорошо, что осталось письмецо, которое потом ему можно ткуть а харю.
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наверняка писулька окажется таким же фейком , как и пост Филатова про то, как он лично будет отстреливать выгуливаемых собак )))) так что зря вы все дрочите на эту писанину))))
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Днепряне, у вас классный мэр! Гордитесь.
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принаймні, з запропонованих у 2015-му, точно найкращий.
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а шо там этот олийнык делает..все ж кругом маланцы..капец!
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То все локшина на вуха народу, це все одне ціле, має назву: Зе і Беня!
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То все локшина на вуха народу, це все одне ціле, має назву: Зе і Беня!
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