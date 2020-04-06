 Мобільний додаток "Дія" завантажили вже понад 2 млн громадян - Мінцифри

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний Фейсбук Міністерства цифрової трансформації.
"Ми запустили "Дію" два місяці тому, і за цей час існування програми: 2025611 - унікальних користувачів, 1651808 - авторизованих користувачів", - інформує відомство.
Мінцифри також вказує, що "Дія" залишається одним із найпопулярніших додатків в українському Play Market (1,3 млн користувачів) і AppStore (670 тис.).
"Зараз у додатку доступні електронне посвідчення водія та техпаспорт. А також тестується е-студентський і вже скоро буде запущене бета-тестування цифрових паспортів", - додали в міністерстві.
Как загрузили...так и удалили потом...как это сделал я...
Приложение абсолютно бесполезное...
документов моих там не оказалось, а больше ничего нет.
бесполезное
Щось пішло не так???
Основи цифрової гігієни - це вимкнена геолокація, жодних софтин де зазначені ПІБ та адреса; "банківський" телефон мусить бути іншим ніж номер, що зазначено на візитівках. У веб-банкінг краще заходити через браузер; в профілі Гугл вказати не місце проживання та місце роботи, а найближчі до них установи чи торгівельні організації (якщо користуєтесь прокладанням маршрутів або пошуком якихось закладів поблизу себе.
Схожих правил слід дотримуватися і на звичайному компі. Для конфіденційних потреб (особливо фінансових) запускати віртуальну машину або просто завантажувати окрему версію Винди з іншого диску. Тоді ніякі атаки та фішинг не страшні.
Не сохранять пароль доступа,
внимательно смотреть на адрес сайта (шоб не влезть на двойник),
установить ад блокер или другой блокировщик,
чиститься периодически adw клинером,
при зарегивании вместо истинных данных вписывать всяку хрень, если только это не серьезные сайты, связынные с выводом заработанного бабла,
никогда не открывать/скачивать письма от неизвестных адресов как бы этого не хотелось - сразу в корзину и спам,
не переходить по ссылкам с форумов, соц сетей и др,
не игнорировать обновления ОС,
периодически проверять свои аккаунты, особенно, связанные с баблом,
ЭТО ПРОСТО НАДО КАК ОТЧЕ НАШ ЗАПОМНИТЬ
Гроші покрали, Дія накриась мідним тазом, як і всі минулі проекти. Лишилась недороблена какашка, яку можна скачати на смартфон. У всьому винен коронавірус.