EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, Технології
  2086  25
Все про:Мінцифри (28) Дія (15)

 Мобільний додаток "Дія" завантажили вже понад 2 млн громадян - Мінцифри

Через два місяці після запуску мобільного додатка "Дія" його завантажили 2 млн 25 тис. українських користувачів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний Фейсбук Міністерства цифрової трансформації.

"Ми запустили "Дію" два місяці тому, і за цей час існування програми: 2025611 - унікальних користувачів, 1651808 - авторизованих користувачів", - інформує відомство.

Мінцифри також вказує, що "Дія" залишається одним із найпопулярніших додатків в українському Play Market (1,3 млн користувачів) і AppStore (670 тис.).

"Зараз у додатку доступні електронне посвідчення водія та техпаспорт. А також тестується е-студентський і вже скоро буде запущене бета-тестування цифрових паспортів", - додали в міністерстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 22 тисячі вчителів пройшли курс дистанційного навчання, - "Дія"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187191
 
 
 Топ коментарі
 
Ну нах - добровольно посадить себе в телефон государственного шпиона.
 показати весь коментар
 
Чи ни достижение...загрузили..
Как загрузили...так и удалили потом...как это сделал я...
Приложение абсолютно бесполезное...
 показати весь коментар
 
Из принципа пользуюсь старенькой Нокиа, жду, когда работать перестанет. Нокиа сказала, что не дождетесь. ))) И ДИЮ загрузить некуда. )).
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну нах - добровольно посадить себе в телефон государственного шпиона.
 показати весь коментар
 
 
радостных добровольных дурачков 2,5 лимона Мобільний додаток "Дія" завантажили вже понад 2 млн громадян - Мінцифри - Цензор.НЕТ 8072
 показати весь коментар
 
Чи ни достижение...загрузили..
Как загрузили...так и удалили потом...как это сделал я...
Приложение абсолютно бесполезное...
 показати весь коментар
 
 
100%
документов моих там не оказалось, а больше ничего нет.
бесполезное
 показати весь коментар
 
Из принципа пользуюсь старенькой Нокиа, жду, когда работать перестанет. Нокиа сказала, что не дождетесь. ))) И ДИЮ загрузить некуда. )).
 показати весь коментар
 
 
Нокіа, це телефон, а не гральна свистопєрдєлка, для тинейджерів.
 показати весь коментар
 
 
говно редкостное, пустышка, ничего не подтягивает, зато бабла кучу списали на это
 показати весь коментар
 
 
Говно это приложение и толку от него 0! Я свои права получал в 2001, маш ру купил в 2008 и в этом приложении нихрена нет! Отправил запрос на уточнение данных, нифига не нашли, предложили приехать куда-то и обновить документы. Делать мне больше нечего, чтоб еще куда-то ездить! Останусь с ламинироваными правами.
 показати весь коментар
 
 
предложили т.к. у них не хватает о тебе инфы Мобільний додаток "Дія" завантажили вже понад 2 млн громадян - Мінцифри - Цензор.НЕТ 6388
 показати весь коментар
 
А повинно було бути вже 73 відсотки...
Щось пішло не так???
 показати весь коментар
 
 
13 тысяч отзывов, рейтинг 3 звезды с накруткой, реально 1-2. Это как большой дизлайк. Одним словом проект "дурня в смартфоне".
 показати весь коментар
 
 
Діє, кажете... А навіщо кому в карантині електронний пашпорт, а тим більше студентський?
 показати весь коментар
 
 
Клас ! А ще там буде доступна послуга "контроль за дотриманням карантину чи самоізоляції",але ніякого стеження !
Мобильное приложение "Дія" загрузили уже более 2 млн граждан - Минцифры - Цензор.НЕТ 8731
 показати весь коментар
 
 
невже хтось вірить у тупі казочки про діджиталізацію?
Основи цифрової гігієни - це вимкнена геолокація, жодних софтин де зазначені ПІБ та адреса; "банківський" телефон мусить бути іншим ніж номер, що зазначено на візитівках. У веб-банкінг краще заходити через браузер; в профілі Гугл вказати не місце проживання та місце роботи, а найближчі до них установи чи торгівельні організації (якщо користуєтесь прокладанням маршрутів або пошуком якихось закладів поблизу себе.
 показати весь коментар
 
 
золотые слова! Давно уже уяснил, что это грандиозное нае..алово
 показати весь коментар
 
 
Можете додати свої корисні поради.
Схожих правил слід дотримуватися і на звичайному компі. Для конфіденційних потреб (особливо фінансових) запускати віртуальну машину або просто завантажувати окрему версію Винди з іншого диску. Тоді ніякі атаки та фішинг не страшні.
 показати весь коментар
 
пользоваться Виндой 98 (и щутка, и нет)
Не сохранять пароль доступа,
внимательно смотреть на адрес сайта (шоб не влезть на двойник),
установить ад блокер или другой блокировщик,
чиститься периодически adw клинером,
при зарегивании вместо истинных данных вписывать всяку хрень, если только это не серьезные сайты, связынные с выводом заработанного бабла,
никогда не открывать/скачивать письма от неизвестных адресов как бы этого не хотелось - сразу в корзину и спам,
не переходить по ссылкам с форумов, соц сетей и др,
не игнорировать обновления ОС,
периодически проверять свои аккаунты, особенно, связанные с баблом,
ЭТО ПРОСТО НАДО КАК ОТЧЕ НАШ ЗАПОМНИТЬ Мобільний додаток "Дія" завантажили вже понад 2 млн громадян - Мінцифри - Цензор.НЕТ 7563
 показати весь коментар
 
В общем печалька случилась.
Гроші покрали, Дія накриась мідним тазом, як і всі минулі проекти. Лишилась недороблена какашка, яку можна скачати на смартфон. У всьому винен коронавірус.
 показати весь коментар
 
 
Хто би сумнівався. Я навіть не цікавився що то взагалі таке.
 показати весь коментар
 
Если не секрет, никто не скажет зачем??? Я на днях тоже нашел его, почитал, но вообще не понял нафик оно надо.
 показати весь коментар
 
вас оцифровывают зеленые мрази. не удивляйтесь если в момент убийста у вас не окажется алиби
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору