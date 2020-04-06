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 Політика України
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 У Зеленського штрафуватимуть українців без масок, а тих, хто у розпал епідемії вивіз маски за кордон, досі не покарано, - Ірина Геращенко

У Зеленського вирішили спростити собі життя і перекласти відповідальність за нерозповсюдження коронавірусу на громадян.

Про це у своєму відеоблозі сказала співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Європейська Солідарність на засіданні фракції обговорює останні дії уряду і те, наскільки рішення Кабінету міністрів Зеленського відповідає викликам часу і дійсно сприяє нерозповсюдженню епідемії. Ми бачимо, що команда Зеленського основну відповідальнісь покладає на самих українців. Ніхто не відповів за вивіз масок з України, зате українець, який не зміг купити маску і вийшов без неї до сусіднього магазину, заплатить штраф у 17 тис. гривень", – сказала Геращенко.

Вона зазначила, що також ніхто не відповів за те, що в розпал епідемії коронавірусу без бюджету залишилися ті науково-дослідні установи, які працюють над вітчизняними тестамита противірусними препаратами.

"Зате ми бачимо, що репресивні органи – прокуратури і інші силові структури – залишаються з дуже великим фінансуванням, а ще й ухвалені такі заходи, які просто створюють можливість для корупції, для того, щоб брати хабар, якщо людина не хоче або не може заплатити ці 17 тис. грн",- зауважила співголова фракції  "ЄС".

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Вона наголосила, що для боротьби з епідемією необхідно максимально намагатися встановити всіх хворих людей

"Для цього потрібно проводити широке тестування. В сусідній Білорусі вже 40 тис. людей пройшли відповідні тести, в сусідній Польщі понад 80 тис поляків так само пройшли тести на коронавірус. В Україні, куди ми пам’ятаємо Зеленський змість обіцяних 1 млн тестів, завіз поки що 250 тис тестів, статистика говорить, що пройшли ці тести тільки кілька тисяч українців, менше 10 тисяч", – сказала Геращенко.

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На думку Ірини Геращенко, влада хизується тим, що в Україні менше розповсюдження епідемії і менше захворюваних на коронавірус.

"Я хочу задати запитання – якщо у вас тільки кілька тисяч людей здали ці тести, чи ви відповідаєте за рівень діагностики в Україні? Очевидно, що коли є карантин, має бути широке тестування для того, щоб встановити всіх хворих, за цим тестом визначити все коло спілкування, самоізолювати людей, які контактували з хворим, а хворому надати повне необхідне лікування", – додала парламентар.

За її словами, велике занепокоєння викликає те, що відбувається з українською медициною – медики не захищені, без відповідних захисних костюмів, а деякі лікарні, які визнані не опорними у боротьбі з коронавірусом, залишилися навіть без спирту, рукавичок і масок.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187190
 
   
 Топ коментарі
 
Но главное наливайки и ломбарды работают.
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Но главное наливайки и ломбарды работают.
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Наливайки маскируются под мелкие магазины и продолжают своё коварное дело под крышей органов,коррупция это при родне для кумовской Украины У Зеленського штрафуватимуть українців без масок, а тих, хто у розпал епідемії вивіз маски за кордон, досі не покарано, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 1350
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и наливайки работают... и их охранные фирмы
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ПреЗЕдент об этом не знает...его друзья выше любых подозрений и обвинений...Не зря же преЗЕдент - проФФесор уроофтальмологии... У Зеленского будут штрафовать украинцев без масок, а те, кто в разгар эпидемии вывез маски за границу, до сих пор не наказаны, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 1145
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А як бути з тими, хто у розпал війни, готуючись до епідемії, вщент зреформував санепідслужбу? У Зеленского будут штрафовать украинцев без масок, а те, кто в разгар эпидемии вывез маски за границу, до сих пор не наказаны, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 1065
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Для того, щоб щось зрефорумати, треба тямити, як воно працює.
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Щоб зреформувати вщент, досить просто нестримно прагнути реформ, краше прискорених.
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не только ТЕ не наказаны....
НЕ наказаны и те, кто торговал государственными должностями!
Коррупция не победима, а для служек и ОПЗЖ-х - она святая корова!
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Зеленский семью вывез заграницу а на народ ему насрать! Он же не лох какой то ))
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И эта кикимора зелёная ,сдававшая военных, убийцам рашистским ,сейчас сбежала в безопасное место , откуда рассказывает73% 🤢🐏баранам ,как надо жить -😂
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Свидетели марадеров, свинарчуков и т.д куда-то исчезли... Видать поняли что еще хуже стало
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Чомусь думається,що у зелєнкава будуть не штрафувать, а са са ть...
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Вот где были эти китайцы со своим коровавирусом в январе 14-го?!...
У Зеленского будут штрафовать украинцев без масок, а те, кто в разгар эпидемии вывез маски за границу, до сих пор не наказаны, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 9363
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Будут садить Лероса и пловца. Зачем им какие-то маски искать.
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Насчёт тестов, Геращенко права. У нас практически не проводят тесты. Только в исключительных случаях, когда уже человек умирает. И уже после смерти человека, приходит подтверждение ПЦР теста из лаборатории, что у него был короновирус.
Украина сейчас находится на 105 месте в мире по количеству ПЦР тестов на 1 млн. населения, между Намибией и Марокко.
134 теста ПЦР на 1 млн. населения. Всего же сделано в Украине где то 5,5 тестов.
А в Польше, схожей по количеству населения с Украиной - 81 тысяча тестов. Это 2300 тестов на 1 млн..
Так вот у нас из 5,5 тестов почти каждый четвёртый - положительный на короновирус (1319).
А это значит, что если провести тестов как в Польше - 80 тысяч. То у нас окажется заражённых уже 20 тысяч людей.
А если как в Германии - миллион тестов, то будет 250 тыс. заражённых.
Но тогда, окажется, что смертность от короновируса - ничтожна мала, по сравнению с общим числом заболевших.
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Ну вот не надо, НАША статистика, всем статистикам статистика.
В том числе и по смертям!
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Все равно специфического лечения нет, в этом тест не поможет
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..."Мы вас грабить никому не дадим. Сами будем." У Зеленского будут штрафовать украинцев без масок, а те, кто в разгар эпидемии вывез маски за границу, до сих пор не наказаны, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 7561
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От всегда , когда в дела мужиков типа петра вмешивается женщина - жди беды , - ну хватит уже подмахивать , - всем и так всё понятно , - умница раз третий срок держишь . ))
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А що буде,якщо народ почне з поліцаїв робити інвалідів?Як думаєте,штрафи прекратяться? У Зеленського штрафуватимуть українців без масок, а тих, хто у розпал епідемії вивіз маски за кордон, досі не покарано, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 5571
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зеЛя и еРмак подонки и предатели - сразу после карантина их ждет гонение на ростов
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К сожалению, у Зели и его антинародной власти всегда будет козырь насчёт их действий во время короновируса.
Зеля будет на коне, что бы он сейчас не вытворял, хоть он полностью угробит экономику со своим карантином, хоть он умертвит с голодухи тысячи людей, сидящих дома без работы, хоть менты будут расстреливать тысячами людей, итд...
Короче, любой ад от Зели, будет оправдан простой хитрой отмазкой - если бы не было карантина и власть не предприняла решительных мер по борьбе с короновирусом - то заразилось и умерло бы намного больше людей...
И попробуйте опровергнуть.
И сейчас это уже проскакивает тут от провластных ботов.
Хитро Зелень замутила ибо никакой реальной статистики нет, а только лишь одно запугивание идёт на головы населения с этим короновирусом.
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Хто обирає у владу кловунів, той житиме в цирку.
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Люди заслужили таке відношення влади до себе.
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Они б..дь решили,что 10кратного навара нк масках маловато.Лох должен платить.17 000 зп маску.А говорли,наркотики,наркотики.Ни одна наркота такой прибыли не приносит.Чта?Нету денег платить?Милости просим в ломбард
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Зря его называли дешевым клоуном.
Уж больно дорого он обходится
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Возможно у Зеленского и будут штрафовать простых людей, но не будут штрафовать негодяев из авиакомпании SkyUp. Это простая авиакомпания отказывается возвращать пассажирам стоимость авибилетов за отмененные рейсы. МинИнфраструктуры на запросы пассажиров не отвечает. SkyUp по привычке морозится, объясняя, что "возврат денег за билеты на отмененные рейсы эконом-классы не предусмотрен", хотя это не отказ пассажира от полета, а отмена рейса самой авиакомпанией. А как в цивилизованных странах?

"Минтранс США обязал авиакомпании страны, а также иностранных авиаперевозчиков выплачивать пассажирам деньгами полные возвраты авиабилетов за отмененные или задержанные рейсы (так защищают США права американских граждан от наглости иностранніх авиаперевозчиков)
Об этом говорится в руководстве к обязательным действиям, которое министерство опубликовало 3 апреля. Действие документа распространяется на авиакомпании, которые имеют в своем флоте как минимум один самолет с числом мест 30 и более.
«Хотя чрезвычайная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 повлияла на отрасль авиапутешествий, обязательство авиаперевозчиков возвращать пассажирам деньги за отмененные или значительно задержанные рейсы остается без изменений», - говорится в руководстве.
В связи с этим Минтранс будет рассматривать отказ авиакомпаний возвращать деньги как нарушение их обязательств, что может привести к действиям принудительного взыскания"

- Ну так то ж в цивилизованных странах! Да, Украине далеко до Европы, и, кажется, только обращения пассажиров в ЕСПЧ могут повлиять на обнаглевших менеджеров и владельцев SkyUP.
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блин, уже поднадоел этот бред про вывоз масок... как-будто маски это какой-то такой высокотехнологичный продукт, который теперь годами нужно воссоздавать. уже давно покрыли дефицит, связанный с тем вывозом. вон миллион желающих шить те маски!
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