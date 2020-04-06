 У Зеленського штрафуватимуть українців без масок, а тих, хто у розпал епідемії вивіз маски за кордон, досі не покарано, - Ірина Геращенко

Про це у своєму відеоблозі сказала співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Європейська Солідарність на засіданні фракції обговорює останні дії уряду і те, наскільки рішення Кабінету міністрів Зеленського відповідає викликам часу і дійсно сприяє нерозповсюдженню епідемії. Ми бачимо, що команда Зеленського основну відповідальнісь покладає на самих українців. Ніхто не відповів за вивіз масок з України, зате українець, який не зміг купити маску і вийшов без неї до сусіднього магазину, заплатить штраф у 17 тис. гривень", – сказала Геращенко.
Вона зазначила, що також ніхто не відповів за те, що в розпал епідемії коронавірусу без бюджету залишилися ті науково-дослідні установи, які працюють над вітчизняними тестамита противірусними препаратами.
"Зате ми бачимо, що репресивні органи – прокуратури і інші силові структури – залишаються з дуже великим фінансуванням, а ще й ухвалені такі заходи, які просто створюють можливість для корупції, для того, щоб брати хабар, якщо людина не хоче або не може заплатити ці 17 тис. грн",- зауважила співголова фракції "ЄС".
Вона наголосила, що для боротьби з епідемією необхідно максимально намагатися встановити всіх хворих людей
"Для цього потрібно проводити широке тестування. В сусідній Білорусі вже 40 тис. людей пройшли відповідні тести, в сусідній Польщі понад 80 тис поляків так само пройшли тести на коронавірус. В Україні, куди ми пам’ятаємо Зеленський змість обіцяних 1 млн тестів, завіз поки що 250 тис тестів, статистика говорить, що пройшли ці тести тільки кілька тисяч українців, менше 10 тисяч", – сказала Геращенко.
На думку Ірини Геращенко, влада хизується тим, що в Україні менше розповсюдження епідемії і менше захворюваних на коронавірус.
"Я хочу задати запитання – якщо у вас тільки кілька тисяч людей здали ці тести, чи ви відповідаєте за рівень діагностики в Україні? Очевидно, що коли є карантин, має бути широке тестування для того, щоб встановити всіх хворих, за цим тестом визначити все коло спілкування, самоізолювати людей, які контактували з хворим, а хворому надати повне необхідне лікування", – додала парламентар.
За її словами, велике занепокоєння викликає те, що відбувається з українською медициною – медики не захищені, без відповідних захисних костюмів, а деякі лікарні, які визнані не опорними у боротьбі з коронавірусом, залишилися навіть без спирту, рукавичок і масок.
НЕ наказаны и те, кто торговал государственными должностями!
Коррупция не победима, а для служек и ОПЗЖ-х - она святая корова!
Украина сейчас находится на 105 месте в мире по количеству ПЦР тестов на 1 млн. населения, между Намибией и Марокко.
134 теста ПЦР на 1 млн. населения. Всего же сделано в Украине где то 5,5 тестов.
А в Польше, схожей по количеству населения с Украиной - 81 тысяча тестов. Это 2300 тестов на 1 млн..
Так вот у нас из 5,5 тестов почти каждый четвёртый - положительный на короновирус (1319).
А это значит, что если провести тестов как в Польше - 80 тысяч. То у нас окажется заражённых уже 20 тысяч людей.
А если как в Германии - миллион тестов, то будет 250 тыс. заражённых.
Но тогда, окажется, что смертность от короновируса - ничтожна мала, по сравнению с общим числом заболевших.
В том числе и по смертям!
Зеля будет на коне, что бы он сейчас не вытворял, хоть он полностью угробит экономику со своим карантином, хоть он умертвит с голодухи тысячи людей, сидящих дома без работы, хоть менты будут расстреливать тысячами людей, итд...
Короче, любой ад от Зели, будет оправдан простой хитрой отмазкой - если бы не было карантина и власть не предприняла решительных мер по борьбе с короновирусом - то заразилось и умерло бы намного больше людей...
И попробуйте опровергнуть.
И сейчас это уже проскакивает тут от провластных ботов.
Хитро Зелень замутила ибо никакой реальной статистики нет, а только лишь одно запугивание идёт на головы населения с этим короновирусом.
Уж больно дорого он обходится
"Минтранс США обязал авиакомпании страны, а также иностранных авиаперевозчиков выплачивать пассажирам деньгами полные возвраты авиабилетов за отмененные или задержанные рейсы (так защищают США права американских граждан от наглости иностранніх авиаперевозчиков)
Об этом говорится в руководстве к обязательным действиям, которое министерство опубликовало 3 апреля. Действие документа распространяется на авиакомпании, которые имеют в своем флоте как минимум один самолет с числом мест 30 и более.
«Хотя чрезвычайная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 повлияла на отрасль авиапутешествий, обязательство авиаперевозчиков возвращать пассажирам деньги за отмененные или значительно задержанные рейсы остается без изменений», - говорится в руководстве.
В связи с этим Минтранс будет рассматривать отказ авиакомпаний возвращать деньги как нарушение их обязательств, что может привести к действиям принудительного взыскания"
- Ну так то ж в цивилизованных странах! Да, Украине далеко до Европы, и, кажется, только обращения пассажиров в ЕСПЧ могут повлиять на обнаглевших менеджеров и владельцев SkyUP.