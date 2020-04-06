EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  9846  129
Все про:Дніпропетровськ (1314) тварини (173) Філатов (273) Дубінський (98)

 Мер Дніпра Філатов пообіцяв "набити є##ло" "слузі народу" Дубінському

У мережі виник конфлікт із погрозами між мером Дніпра Борисом Філатовим і народним депутатом зі "Слуги народу" Олександром Дубінським.

Як передає Цензор.НЕТ конфлікт виник у Фейсбуці.

Нардеп Дубінський опублікував нібито скрін поста Бориса Філатова про те, що міська влада Дніпра відстрілюватиме тварин, які не мають відповідної реєстрації в "КП Зооконтроль".

Мер Дніпра Філатов пообіцяв набити є##ло слузі народу Дубінському 01

Пізніше Дубінський заявив, що Філатов видалив цей пост зі своєї сторінки, і образив Філатова.

Мер Дніпра Філатов пообіцяв набити є##ло слузі народу Дубінському 02

Своєю чергою Філатов назвав опубліковане від його імені розпорядження "фейком".


Мер Дніпра Філатов пообіцяв набити є##ло слузі народу Дубінському 03

І пізніше пообіцяв Дубінському "набити є##ло"


Мер Дніпра Філатов пообіцяв набити є##ло слузі народу Дубінському 04

Читайте також: Філатов спростував фейковий пост про відстріл собак у Дніпрі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187189
 
   
 Топ коментарі
 
Филатов вызывает все больше и больше уважения.
 показати весь коментар
 
Я буду держать дубинского.
Ещё желающие есть?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Сори, но это бред( "Фантазия" матушки природы затыкает за пояс даже убогие вирусные проекты Параши(
Припишите "испанку" проделкам медиков Инков. Я за вас порадуюсь.
 показати весь коментар
 
Это в начале 20 века "испанка" была катастрофичной, не так давно восстановили его генную структуру, точнее в 2002 году, когда достали полностью неразложившийся труп из вечной мерзлоты на Аляске. И вот странность......... в 2009 откуда ни возьмись появляется свинский грипп, имеющий тот же серотип H1N1. Бред или что? Почти век не было ничего подобного. Сейчас продолжение цепочки.
 показати весь коментар
 
Придурок ваш Швец, вылез чтобы про него пердуна вспомнили. Природная мутация вируса а не искусственная разработка. Учёные из серьезных научных заведений проводили исследования и это не украинские неуки и нет ,,английские учёные,,
 показати весь коментар
 
Два дебіла,котрі заслуговують гиляку.
 показати весь коментар
 
Они достойны друг друга, на арену Рима (с Италию!!!) и неХай ************ себя, бородатых бабушек, ******** дедушек, олигархов Ахметок, Фирташей, ............................
 показати весь коментар
 
 
Борис, сделай это, желательно с переломом челюсти, может хоть ненадолго заткнется. Мэр Днепра Филатов пообещал "набить е##ло" "слуге народа" Дубинскому - Цензор.НЕТ 5320
 показати весь коментар
 
 
Да ну к бесам, за это и посадить могут Борю, не стоит чувырла такой расплаты за него............
 показати весь коментар
 
Людей вокруг мало. Работать не с кем - одни кретины. Оттого и бардак в стране. (Антибиотик)
 показати весь коментар
 
 
Кстати, да! Дубинского можно понять. Коломойский не зарегистрировал его, в КП Зооконтроль, вот он и распереживался.
 показати весь коментар
 
 
Вечер перестает быть томным Мер Дніпра Філатов пообіцяв "набити є##ло" "слузі народу" Дубінському - Цензор.НЕТ 2531.Делайте ставки,господа .Ставлю на Філатова Мер Дніпра Філатов пообіцяв "набити є##ло" "слузі народу" Дубінському - Цензор.НЕТ 9473
 показати весь коментар
 
 
Можна заразом і Шуфричу хмизди дати, щоб двічі не напружуватись...
 показати весь коментар
 
 
Столько праздников в один день будет чересчур. Но пусть будет.
 показати весь коментар
 
Слуг всегда угнетали,но слуги бывают разные слуга народа это одно,а слуга господ это другое. Мер Дніпра Філатов пообіцяв "набити є##ло" "слузі народу" Дубінському - Цензор.НЕТ 4037
 показати весь коментар
 
Было бы неплохо бениным шавкам бейцы прикрутить. Харьковский мудило в инвалидной коляске мне нравится гораждо больше,чем раньше на своих ногах.
 показати весь коментар
 
Кя не понял - у Дубинского бабушка с бородой? Получается он внук гей- семьи?
 показати весь коментар
 
 
Мер Дніпра Філатов пообіцяв "набити є##ло" "слузі народу" Дубінському
******************
Редакція дарагая, - українською мовою треба писати "ї##ло", а не "є##ло"! Мер Дніпра Філатов пообіцяв "набити є##ло" "слузі народу" Дубінському - Цензор.НЕТ 6519
 показати весь коментар
 
Думаю тут всё намного проще: дубинскому наснилось про выгул собак в Днепре и он не на шутку испугался ведь он сам является 100-процентной ****** каламойского.
 показати весь коментар
 
Пора переоборудовать зал Верховной Рады в колизей, где украинские депутаты и чиновники будут устраивать публичные гладиаторские бои.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору