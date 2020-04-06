 Мер Дніпра Філатов пообіцяв "набити є##ло" "слузі народу" Дубінському

Як передає Цензор.НЕТ конфлікт виник у Фейсбуці.
Нардеп Дубінський опублікував нібито скрін поста Бориса Філатова про те, що міська влада Дніпра відстрілюватиме тварин, які не мають відповідної реєстрації в "КП Зооконтроль".
Пізніше Дубінський заявив, що Філатов видалив цей пост зі своєї сторінки, і образив Філатова.
Своєю чергою Філатов назвав опубліковане від його імені розпорядження "фейком".
І пізніше пообіцяв Дубінському "набити є##ло"
Припишите "испанку" проделкам медиков Инков. Я за вас порадуюсь.
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Редакція дарагая, - українською мовою треба писати "ї##ло", а не "є##ло"!