 Хакери активізувалися і маскують атаки під інформацію про пандемію COVID-19, - кіберполіція

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Департаменту кіберполіції, мета хакерів - отримання персональних даних користувачів мережі (логінів та паролів доступу до різних інтернет-ресурсів - електронних поштових скриньок, облікових записів соціальних мереж, електронних гаманців тощо).
"Хакери замаскували свої атаки під інформування громадян про розвиток пандемії. Найчастіше, аби ввести в оману, вони використовують у своїх фішинг-розсилках посилання на слово "Corona", а також розповсюджують шкідливе програмне забезпечення шляхом копіювання інформаційних панелей організацій, що надають актуальну інформацію про COVID-19", - говориться в повідомленні.
У кіберполіції радять використовувати виключно ліцензійне програмне забезпечення, постійно оновлювати операційну систему, використовувати ліцензійні антивірусні програми з актуальними базами та постійно оновлювати їх, не завантажувати підозрілі файли із листів електронної пошти, не переходити за сумнівними посиланнями, завантажувати файли лише з перевірених ресурсів, а також користуватись інформацією лише з офіційних джерел: Міністерства внутрішніх справ, Кабінету Міністрів, Міністерства охорони здоров'я.
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ТАМ КОРОНАВИРУС!!! КОМП УМЕР И СМАРТФОН КАШЛЯЕТ, ПИШУ С УТЮГА!!!111!1
Всем поставить скрепный антивирус касперского или ESET и не страшны никакие хакеры!
Вернее, не нужны.