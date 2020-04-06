 Хакери активізувалися і маскують атаки під інформацію про пандемію COVID-19, - кіберполіція

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Департаменту кіберполіції, мета хакерів - отримання персональних даних користувачів мережі (логінів та паролів доступу до різних інтернет-ресурсів - електронних поштових скриньок, облікових записів соціальних мереж, електронних гаманців тощо).

"Хакери замаскували свої атаки під інформування громадян про розвиток пандемії. Найчастіше, аби ввести в оману, вони використовують у своїх фішинг-розсилках посилання на слово "Corona", а також розповсюджують шкідливе програмне забезпечення шляхом копіювання інформаційних панелей організацій, що надають актуальну інформацію про COVID-19", - говориться в повідомленні.

У кіберполіції радять використовувати виключно ліцензійне програмне забезпечення, постійно оновлювати операційну систему, використовувати ліцензійні антивірусні програми з актуальними базами та постійно оновлювати їх, не завантажувати підозрілі файли із листів електронної пошти, не переходити за сумнівними посиланнями, завантажувати файли лише з перевірених ресурсів, а також користуватись інформацією лише з офіційних джерел: Міністерства внутрішніх справ, Кабінету Міністрів, Міністерства охорони здоров'я.

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