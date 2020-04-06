 На Тернопільщині 8 нових випадків COVID-19, всього виявлено 168, - ОДА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Тернопільської ОДА.
"Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 22:00 6 квітня на Тернопільщині 168 випадків COVID-19, 3 - летальні", - сказано в повідомленні.
Найбільшу кількість випадків інфікування коронавірусом виявлено в Монастириському районі (112, 1 летальний).
Сто років тому було простіше: "Чого сусід перекинувся?" - "Чого-чого, захворів - то й перекинувся..."
73 000 - 70 000
И что из этого?
Люди как умирали так и будут умирать.
От короновируса умерло 0,1% от всех смертей в мире за два месяца.
Так такими темпами распространения короновируса , нужно 100 лет, что бы хотя бы половина населения переболела этим короновирусом и выработался коллективный иммунитет.
Короче, это разводняк какой то с этим короновирусом.
А пакуют эти маски, на Укрпочте Игоря Смелянского, который получает зарплату назначенную служками: в прошлом году это 1 млн.грн., в этом он получит свыше 22 млн.грн....
ЕСТЬ ЗА ЧТО ЖО...ПУ РВАТЬ!