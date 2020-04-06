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 На Тернопільщині 8 нових випадків COVID-19, всього виявлено 168, - ОДА

У Тернопільській області виявлено 8 нових випадків захворювання COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Тернопільської ОДА.

"Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 22:00 6 квітня на Тернопільщині 168 випадків COVID-19, 3 - летальні", - сказано в повідомленні.

Найбільшу кількість випадків інфікування коронавірусом виявлено в Монастириському районі (112, 1 летальний).

На Тернопільщині 8 нових випадків COVID-19, всього виявлено 168, - ОДА 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187187
 
 
 Топ коментарі
 
Понятно, стало быть - тесты подвезли...
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Не було тестів - не було проблем.
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Приблизно так...
Сто років тому було простіше: "Чого сусід перекинувся?" - "Чого-чого, захворів - то й перекинувся..."
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Я ПРИДУМАВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! якщо ми зовсім перестаним перевіряти хворих на ковід то показніки будуть овсім гарні.. А ТРИ НЕДІЛІ ПЕРЕВІРЕНО 6000 простих громадян. ЯКИЙ результат ви хотіли? провірте як в німечині по 30000 в тиждень, ви О,,,,УЕЕТЕ!!!!!!!!!!!!!! від результата
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Після епідемії матимемо зовсім іншу Україну!
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я надеюсь, монастириський район перекрыли наглухо? там стоят патрули и никого не выпускают и не впускают???
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Количество жертв коронавируса, сопоставимо с количеством жертв бомбардировки Нагасаки...
73 000 - 70 000
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А ещё. количество умирающих в Украине за два месяца, превышает в 1,5 раза количество жертв бомбардировки Нагасаки.
И что из этого?
Люди как умирали так и будут умирать.
От короновируса умерло 0,1% от всех смертей в мире за два месяца.
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Включи мозги, если есть конечно и посмотри что такое естественная убыль населения и смертность в результате эпидемий.
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У нас такие эпидемии раз в пару-тройку лет. И шо?
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Западные эксперты говорят, что вирус не перестанет распространяться, пока общество не достигнет коллективного иммунитета (вакцины от коронавируса, пока еще нет). Но это должно быть сделано спокойно, медленно и под контролем, чтобы система здравоохранения могла управлять этим.
Так такими темпами распространения короновируса , нужно 100 лет, что бы хотя бы половина населения переболела этим короновирусом и выработался коллективный иммунитет.
Короче, это разводняк какой то с этим короновирусом.
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Вакцину еще кто-то делает или уже забили? Евреи говорят, шо мутирует быстро.
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С начала слуги уродов продали ВСЕ маски и защитные средства за границу, а теперь забирают у волонтеров маски, которые волонтеры собирают для людей и от имени народного депутата от СН - Тищенко, их рассылают.... (newsua.one)

А пакуют эти маски, на Укрпочте Игоря Смелянского, который получает зарплату назначенную служками: в прошлом году это 1 млн.грн., в этом он получит свыше 22 млн.грн....

ЕСТЬ ЗА ЧТО ЖО...ПУ РВАТЬ! На Тернопольщине 8 новых случаев COVID-19, всего выявлено 168 случаев, - ОГА - Цензор.НЕТ 3128
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с такими темпами тестирования и показателей никто вам денег на борьбу с вирусом НЕ даст, так за какой хрен вы людей морите.
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