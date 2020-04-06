 На Тернопільщині 8 нових випадків COVID-19, всього виявлено 168, - ОДА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Тернопільської ОДА.

"Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 22:00 6 квітня на Тернопільщині 168 випадків COVID-19, 3 - летальні", - сказано в повідомленні.

Найбільшу кількість випадків інфікування коронавірусом виявлено в Монастириському районі (112, 1 летальний).

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