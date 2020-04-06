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 Стан хворого на коронавірус прем'єра Британії Джонсона погіршився, його перевели в реанімацію

Прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона перевели в реанімацію, оскільки його стан погіршився.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Зазначається, що Джонсон попросив міністра закордонних справ Домініка Раабе замінити його "там, де це необхідно".

Нагадаємо, наприкінці березня стало відомо, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заразився коронавірусом. Він самоізолювався, але продовжував роботу. Напередодні його доставили в лікарню.

Напомним, в конце марта стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. Он самоизолировался, но продолжал работу. Накануне его доставили в больницу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187186
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский еще утром пожелал ему скорого выздоровления (на Цензоре было)... Состояние заболевшего коронавирусом премьера Британии Джонсона ухудшилось, его перевели в реанимацию - Цензор.НЕТ 7867
Тогда Джонсон шел на поправку...
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Почему молчит депутат Шахов, который говорил , что коронавируса не существует, потом поехал в Куршавель, привёз оттуда вирус, заразил коллег, заразился сам, получил осложнения мозга и обвинил большую семёрку, в том числе Джонсона, в распространении коронавируса? Хотелось бы узнать, как Джонсон , заражая Шаховать, заразился сам? Состояние заболевшего коронавирусом премьера Британии Джонсона ухудшилось, его перевели в реанимацию - Цензор.НЕТ 7422
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Один комик довыпендривался, когда уже черёд второго?
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Ему только в игре на фортепиано подтянуть знания
Состояние заболевшего коронавирусом премьера Британии Джонсона ухудшилось, его перевели в реанимацию - Цензор.НЕТ 5531
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А еще он отличный политик и человек с чисто британским чувством юмора, который вывел страну из тупика. Популизм...... то такое. Придя на пост мэра на волне популизма, он тем не менее показал себя прекрасным руководителем.
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Та справа не в тому коли він був мером. Справа в Брексіт. Він приймав у цьому активну участь.
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А он не мог поступить иначе. Это был выбор британцев. Его заслуга в том, что он нашел решение и вывел страну из политического кризиса.
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Формально это выбор британцев, но на самом деле ими сманипулировали. Настоящий политик не должен плясать под чужую дудку.
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"Популизм...... то такое. " (с) Ты ли это, Ирада? Стан хворого на коронавірус прем'єра Британії Джонсона погіршився, його перевели в реанімацію - Цензор.НЕТ 6579 Стан хворого на коронавірус прем'єра Британії Джонсона погіршився, його перевели в реанімацію - Цензор.НЕТ 6415 А кто тут годами верещал про "Юльку- популистку"? Переобуваешься в воздухе. Вот так и шефа своего когда-нибудь сдашь с потрохами. Ему стоило бы задуматься..... Стан хворого на коронавірус прем'єра Британії Джонсона погіршився, його перевели в реанімацію - Цензор.НЕТ 906
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Заблуждаешься, популизм Джонсона и Юли лежат в разных плоскостях. Все политики популисты в той или иной степени, важно - как они поступают и что лежит в основе их заявлений. То ли просто желание понравится публике, то ли откровенная ложь.
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Так они везде популисты. Навскидку: Трамп, Зеленский,Макрон, долбанный Орбан, Эрдоган миногой других. Только популисты тоже разные. Эрдоган совершенно не что Зеленский
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Зеленский еще утром пожелал ему скорого выздоровления (на Цензоре было)... Состояние заболевшего коронавирусом премьера Британии Джонсона ухудшилось, его перевели в реанимацию - Цензор.НЕТ 7867
Тогда Джонсон шел на поправку...
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С языка сняли. Только об этом подумала.
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Ишачок - животинка полезная
И скромненькая трудяга не в пример национальному лидеру украинского народа
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Докривлявся в своїх шоу "розсміши коміка", що його сатана тепер використовує як лиховісника... Спаси Господи..(...
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А не попрись Зе в Оман, может, и Султан бы ещё пожил...
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Ему и Трамп пожелал. Что дальше? И мародёр наверняка пожелал- в ПРИВАТНОМ разговоре, как он это любит (быть в каждой дырке.....).
Совсем петьки ополоумели. Стан хворого на коронавірус прем'єра Британії Джонсона погіршився, його перевели в реанімацію - Цензор.НЕТ 9934
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Ну, вообще-то, замечена закономерность: зеля превращает в дерьмо все, к чему прикасается. Мидас наоборот.
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Он у Паши Мерседеса паски святил ? Или в кофейне чашку кофе выпил ?
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Почему молчит депутат Шахов, который говорил , что коронавируса не существует, потом поехал в Куршавель, привёз оттуда вирус, заразил коллег, заразился сам, получил осложнения мозга и обвинил большую семёрку, в том числе Джонсона, в распространении коронавируса? Хотелось бы узнать, как Джонсон , заражая Шаховать, заразился сам?
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Почему молчит? Он не молчит. "Семерку" же обвинил. А с Джонсоном всё понятно - "мировой закулисе очень не нравится то что Британия становится самостоятельной и вырывается из под ярма финансовых кругов". Короче - Британия становится лучше когда англо-саксы не вмешиваются в её дела.
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А робити то щось треба. Збрехати не вийде.
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Министерство здравоохранения решило изменить время и частоту обнародования данных по заболеваемости COVID-19 в Украине.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Украине.
"Обращаем внимание, что обнародование данных относительно заболеваемости COVID-19 в Украине от Центра общественного здравоохранения и Министерства здравоохранения Украины будет происходить раз в сутки каждое утро в 9:30", - говорится в сообщении ЦОЗ в Facebook.
Ранее статистические данные по заболеванию коронавирусной инфекцией в стране обнародовались два раза в сутки - утром и вечером.
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Эх Боря,Боря.На101% уверен,шо выздоровеет.Поставил бы даже ставку:1.0к1.1.
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https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2020/04/06/regno-unito-coronavirus-johnson-ricoverato-ospedale/

Cтатья помещена 13 часов назад. Таки в больнице, в какой именно, не пишут. Говорят, больше из предосторожности - 10 дней температуры.
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Только что всплыла новость на ВВС, его перевели в интенсивную терапию https://www.bbc.com/news/uk-52192604
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Та Цензор тут не винен.Глянула на сайт МОЗ,там теж дані лише на сьогодні на ранок
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Нє єл... Люди із гівна ракети будують, а Ви про якихось кажанів...
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В войне самое главное - быстрота: надо овладевать тем, до чего он успел дойти; идти по тому пути, о котором он и не помышляет; нападать там, где он не остерегается; а непрожаренная летучая мышь - это тупо п*здец всем.

(с) Сунь (по самые гланды) Цзы "Искусство войны"
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Ви це написали як полководець, як я розумію...
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"Сунь Цзи х*йні не напише, бо теж Цзи" (с) Лао Цзи
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Зараза к заразе не пристает, файлов надо принудительно заражать. Лучше всего полонием
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Деякі файли теж треба. Особливо у кацапських стратегічних системах...
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Зебил ты не президент а ходячий человек-катастрофа зачем ему писал звонил желал выздоровления знаеш что где бы не побывал ты там то землетресение то пожары то люди гибнут с султаном Омана встретился или рядом побывал даже в одном городе тот скончался вот это сила даже боинг наш задел в соседнем Иране Меркель чуть не загнулась рядом стояла трясло так что думал коньки отбросит Трамп чуть не сделали импичмент Нотр Дам спалил не дай бог с Борисом что нибудь случится на твоей совести
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Держим кулаки за Джонсона, норм пацан.
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У себя в "Твиттере" 55-летний Джонсон написал, что поддерживает связь со своей командой, продолжая совместную работу по борьбе с вирусом и заботясь о том, чтобы все были в безопасности.

Официальный представитель премьера сообщил, что Джонсон остается в больнице "под наблюдением". Он также охарактеризовал распространяемые в российских СМИ слухи о том, что Джонсона якобы подключили к аппарату ИВЛ, как дезинформацию.
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Это рашкинский фейк подхватили -у нас только что передали по телевизору об этом. На самом деле он готовится к выписке.
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