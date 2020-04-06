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 Політика України
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Все про:Крим (8950) МЗС (2173) призов (192) Росія (26802)

 МЗС України висловив протест у зв'язку зі здійсненням Росією призову на військову службу в окупованому Криму

МЗС України висловив рішучий протест у зв’язку зі здійсненням Російською Федерацією чергового призову на військову службу на тимчасово окупованій частині суверенної території України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

"Такі дії Російської Федерації є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, яке забороняє Росії, як державі-окупанту, примушувати осіб, що перебувають під захистом, служити в її збройних або допоміжних силах. Так само заборонено чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії, а також переміщувати осіб, що перебувають під захистом, за межі окупованої території", - говориться в коментарі МЗС.

У МЗС України наголосили, що призов на військову службу в умовах пандемії коронавірусу є особливо брутальним.

"МЗС України вимагає від Російської Федерації скасувати призов на військову службу на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь та забезпечити неухильне дотримання своїх міжнародних зобов’язань як держави-окупанта", - підсумували в українському зовнішньополітичному відомстві.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187181
 
   
 Топ коментарі
 
а ему пох,лишь бы бояру с селёдками выдавали..
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Крысмане сами предпочли
свободе - смерть в России. Есть хорошая притча на этот счёт.

Один
человек посмел сказать правду о правителе, его поймали и привели на суд и
приговорили к смертной казни, но король предложил ему самому выбрать свою
судьбу: либо быть повешенным, либо попасть за большую черную, страшную стальную
дверь. Приговорённый подумал и выбрал виселицу. Когда на шею ему накинули
петлю, он вдруг сказал: - Мне стало любопытно: что там, за той дверью? Король
рассмеялся: - Да вот, понимаешь ли, странная штука получается. Я всем предлагаю
этот выбор, и все выбирают виселицу. - А за дверью-то что? - допытывался
преступник. - Я все равно никому не скажу, - добавил он, указывая на петлю.
Помолчав, король ответил: - Там свобода. Но люди так боятся неизвестности, что
предпочитают ей смерть! МЗС України висловив протест у зв'язку зі здійсненням Росією призову на військову службу в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 1448
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Поліціі, на замєтку:
«6 квітня 2020. На Філіппінах застрелили літнього порушника карантину.
Літній філіппінець порушив умови карантину і погрожував поліцейським, в результаті ті його застрелили, передає The Star. Інцидент стався 4 квітня, в суботу. Повідомляється, що 63-річний чоловік погрожував серпом поліцейським та іншим представникам влади на перевірочному пункті, встановленому для перевірки жителів села на коронавірус. Чоловіка зупинили через те, що він був без маски. У відповідь він перейшов на образи, а потім напав на перевіряючих з серпом в руці. Обороняючись, один з поліцейських застрелив його з табельної зброї.»
Впрочєм, а какая разніца дєду? Єслі, нє от пулі, то от коронавіруса.
Крайній фініш.
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Літня Християнка віддала життя за молодого, а молодий азєоп, вбив дєда.
Різниця, да?
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Напевно, як на мене, бо інша країна, тому в них можна стріляти в порушників карантину.
P.S. Де Ви бачили слово "да" в нашій мові, шановний?
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Інша цивілізація.
В Україні, християнська.
Бо Україна, то Європа.
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Какой там ИВЛ.Ей доже Святой Дух не помог бы(90).
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Вона це знала, тому й відмовилася й підписала всі папіри.
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Як! в сраку Филипины?Еще б "Полицейскую Академию" привел в пример.
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Якщо Ваш сусід сцить на Ваші двері, Ви в "Спортлото" напишете?
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а ему пох,лишь бы бояру с селёдками выдавали..
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Я Вам вірю, бо пам'ятаю Вас ще з 2014, дуже радий...
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Нет конечно, я выражу ему решительный протест в письме, как наш уважаемый МИД МЗС України висловив протест у зв'язку зі здійсненням Росією призову на військову службу в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 6843
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А в нас добрий МІС. Дуже жаль, що Дещиця ого не очолює...
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Та не,тут надо Обам! писать,або в ПАРЭ,или в ООН.В крайнем случае в НАТО.
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При парашенки такого небыло
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Заздриш, лахто? Сьогодні вже присідав на пляшку?
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Тобто "обеспокоеность", до сраки Путіну ваші протести..У нас свого лайна в Києві багато, Зелений, Мертвечук, Новинський, попяра Павел, Шуфрич, Бойко, аваков))) пока цю падаль не поженуть з україни нічого не буде
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З "козломордских **#ней" різко прискорився вивіз золота. За такими темпами незабаром і до алмазів дійде.


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Крым.
Между адом и раем зависший.
Крым.
Зона действий из свастик и звёздочек.
Крым.
В человечьем ничтожестве - высший.

Крым. Просто масса из мяса и косточек.
(по С. Яцуненко)
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Крысмане сами предпочли
свободе - смерть в России. Есть хорошая притча на этот счёт.

Один
человек посмел сказать правду о правителе, его поймали и привели на суд и
приговорили к смертной казни, но король предложил ему самому выбрать свою
судьбу: либо быть повешенным, либо попасть за большую черную, страшную стальную
дверь. Приговорённый подумал и выбрал виселицу. Когда на шею ему накинули
петлю, он вдруг сказал: - Мне стало любопытно: что там, за той дверью? Король
рассмеялся: - Да вот, понимаешь ли, странная штука получается. Я всем предлагаю
этот выбор, и все выбирают виселицу. - А за дверью-то что? - допытывался
преступник. - Я все равно никому не скажу, - добавил он, указывая на петлю.
Помолчав, король ответил: - Там свобода. Но люди так боятся неизвестности, что
предпочитают ей смерть! МЗС України висловив протест у зв'язку зі здійсненням Росією призову на військову службу в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 1448
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Президент Украины Владимир Зеленский не будет отзывать подписи Ермака и Кучмы под протоколом о создании консультативного совета с "ДНР" и "ЛНР", о чем сказано в разделе петиций на его официальном сайте.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/204708_1586197642

Кто ещё сомневался что Зеленский ватник?
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Они этого хотели К чему эта озабоченность?
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