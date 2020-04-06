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Все про:Київ (7602) Кучеренко (12) Енергоатом (55)

 Віцепрезидентом "Енергоатому" хочуть призначити громадянина ФРН Хартмута, якого вигнали з поста голови ОСББ в Києві за злодійство, - нардеп від "Батьківщини" Кучеренко

До Кабміну подано подання на призначення віцепрезидентом "Енергоатому" громадянина Німеччини Якоба Хартмута.

Про це в Facebook повідомив нардеп від "Батьківщини" Олексій Кучеренко, передає Цензор.НЕТ.

За його даними, Хартмут - член Наглядової ради, голова правління холдингової компанії "Делфі Капітал Груп". Має вищу освіту і 16 років стажу роботи. Обіймає посаду з 2007 року.

Є співзасновником компанії Delphi Worldwide llp.

У 1995-2004 роках чоловік працював у РФ, очолював аналітичне управління ЗАТ "Ренесанс Капітал".

У 2008 році призначений на посаду члена наглядової ради "Український професійний банк".

Віцепрезидентом Енергоатому хочуть призначити громадянина ФРН Хартмута, якого вигнали з поста голови ОСББ в Києві за злодійство, - нардеп від Батьківщини Кучеренко 01

Віцепрезидентом Енергоатому хочуть призначити громадянина ФРН Хартмута, якого вигнали з поста голови ОСББ в Києві за злодійство, - нардеп від Батьківщини Кучеренко 02

Пізніше Кучеренко оприлюднив історію, розказану йому однокласником: "Якоб Хартмут був головою ОСББ у будинку на Саксаганського 121. Ми там живемо з дружиною. Доти доки мешканці його не захотіли змістити з ганьбою, оскільки він крав із завищеного тарифу і створив заборгованість перед Київенерго і Київводоканалом. Після його звільнення тариф знизили вдвічі. Сварливий, занудний, дрібний аферист. Дружина коли почула - поперхнулася. Будинок новий, забезпечені люди. Але навіть вони збунтувалися".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Буде все серйозно!" - Лерос розповів про корупцію в "Енергоатомі" і подав заяву в САП. ВIДЕО

Віцепрезидентом Енергоатому хочуть призначити громадянина ФРН Хартмута, якого вигнали з поста голови ОСББ в Києві за злодійство, - нардеп від Батьківщини Кучеренко 03

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Пізніше Лерос заявив, що брати Андрій і Денис Ермаки за гроші сприяли призначенню керівництва НАК "Енергоатом".

3 квітня тимчасовий в.о. президента держпідприємства "Енергоатом" Петро Котин повідомив, що вже направив до Міністерства енергетики подання на призначення двох своїх заступників. Він запевняє, що серед них немає Володимира Купчака, про можливе призначення якого за хабар заявляв нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187180
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленский не мучай страну и себя, и свою семью!
Уйди подальше!
Очень далеко, так чтоб не видно не слышно.
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Есть такая возможность. Но чтобы это пришло от председателя ОСББ? Это перебор даже для отъявленных зебилов.
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Новые лица - старые кадры. Это всплыли огрызки Фирташа.
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это все еще смешно...
но уже пугает...
господа малороссы!, - нам совсем скоро по ходу капут...
быстрее даже чем я думал...
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Представителям БЮТ как раз можно верить.
Если Юльке хочется поставить на потоки своего человека - может обосрать даже Папу Римского.
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И ведь что интересно: как Юльку обсирали читал, кого Юлька обосрала - пример в студию, пожалуйста!
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Нашли должность вице-президента в энергоатоме , обратился бы к Денису д 'ермаку можно было и вице премьера просить Хотя может работая в осбб только на должность вице-президента и наскреб ?
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Німець-злодій... Тобто красти буде, але робитиме це по-німецьки педантично, дисципліновано унд міт орднунг? Вице-президентом "Энергоатома" хотят назначить гражданина ФРГ Хартмута, выгнанного с поста председателя ОСББ в Киеве за воровство, - нардеп от "Батькивщины" Кучеренко - Цензор.НЕТ 487
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я чото не уверен насчёт его немецкости..
а фоточки нет ?
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биография у этого немца, типичная для ГДРовского стукача, сотрудничающего с ФСБ..
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Да норм они же Слуги все не без греха реабилитировался
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Да , решили Нас Доделать Вместе, - Присутствует и Тупость и Хамство . С каждым назначением выступлением на шоу , заганяют прежде себя в Минуса , а вместе с собой тянут все Украину с бедным народом. Прав был Тарас Шевченкои с тех пор ничего не изменилось , а как все хотели Перемен , а получили , - Маємо шо Маємо.
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только расстрелы. возможно "случайные". или хрен с ним - коронавирус.
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Зеленский не мучай страну и себя, и свою семью!
Уйди подальше!
Очень далеко, так чтоб не видно не слышно.
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Блдь, эта зелёная власть таки добьёт Украину.
Зебилы, кто нибудь из вас, тварей, может пояснить эту фуету?
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Ви це про шо їх питаєте ?
Про останню серію «Сватов»?
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У них язики затягло в сраку і мовчать як риба ап льод.
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кстати "руководители" осбб, изначально - как правило - таки да, можно сразу в тюрьму. вообще то и в осбб надо "выборы" ежегодные прописывать, а то некоторых так и "не уходят", со всеми "законами".
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Крітєрій одін, главноє, шоб нє Порошенко.
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Залиште - з Бобочкой , чи без його Порошенко ніколи б не виграв ті вибори .
ЗЕкоманду висунули олігархи , коли зрозуміли , що свого брата олігарха Петю може усунути некерованна їми Юля . З Петєю в них були дріни образи , він їх ніколи не чепав .
А "Кріворіжсталь", газ Фірташа , шельф у Чорному морі --- ось що вони будуть завжди пом"ятати !
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а шо тут удивительного? Подтягивают своих по понятиям
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Добрий кадр для зекоманди.Красти вміє,наглючий.А що впіймався,так хто там з зюзіків ще не впіймався?І нічого,обтрусилися і далі ллють в очі "божу росу" своєму лохторату.
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Очередная Ху*ловско-Ермаковская консерва. Программа-минимум: отказ от сотрудничества с США в ядерной энергетике и возврат её на 100% парашное сырьё. Программа-максимум: "лёгонькие" диверсии на АЭС и "братская помощь" Ху*ла в их устранении. Вице-президентом "Энергоатома" хотят назначить гражданина ФРГ Хартмута, выгнанного с поста председателя ОСББ в Киеве за воровство, - нардеп от "Батькивщины" Кучеренко - Цензор.НЕТ 5542
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Черговий "лижник" для Зекоманди? Жити по-новому говорили будем...
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чЛенин спас пРуссию в 1918 заключив Брестский мир,пРуссия спасла СССр заключив Пакт Молотов-Риббентроп.Но тут есть НЮАНС...в 1935 году Джугашвили разрешил Гитлеру денонсировать кабальные выплаты по итогам Первой Мировой,где они были предусмотрены до 1966 года.Братство этих двух Уродов Сралин-Гитлер на этом не закончилось....
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зрадою не тільки пахне. зрадою вже аж смердить. але дбр за маскою не чує
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А что? Как для зеленого стада то нормальный чувак...вор...в зеленом стаде все такие...
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Гитлер нацарапал Майн Кампф,Путлеру пора писать Майн Крах...Время тяжелое... Віцепрезидентом "Енергоатому" хочуть призначити громадянина ФРН Хартмута, якого вигнали з поста голови ОСББ в Києві за злодійство, - нардеп від "Батьківщини" Кучеренко - Цензор.НЕТ 6826
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О такой фигуре Машка может только помечтать, после аргентинской дорожки кокса... Віцепрезидентом "Енергоатому" хочуть призначити громадянина ФРН Хартмута, якого вигнали з поста голови ОСББ в Києві за злодійство, - нардеп від "Батьківщини" Кучеренко - Цензор.НЕТ 184
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Всё путем, каждая зеленая какашка, тянет за собой очередной кусок де..ма.
Зато всё в смартфоне ЗИЦпредседателя! Земля, откаты, схемы, молодая команда боевых пидо...сов, старших пи....сов наставников и даже маска на морде зицпредседателя перед камерой.
Жрите, что выбрали, сцу..о давитесь и жрите, жрите, пока не сдохните приколисты!
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Да он полжизни в Московии работал, спасибо, но нам таких не нужно.
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73% это Диктатура ПРОЕТАЙрята.... Віцепрезидентом "Енергоатому" хочуть призначити громадянина ФРН Хартмута, якого вигнали з поста голови ОСББ в Києві за злодійство, - нардеп від "Батьківщини" Кучеренко - Цензор.НЕТ 4833Шариков и Швондер пытаются дискредитировать профессора Преображенского...
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Поясніть зебілам що таке енергоатом і що таке Чорнобиль...мудакам дах зірвало від корупції і безнаказанності
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Поясніть зебілам що таке енергоатом і що таке Чорнобиль...мудакам дах зірвало від корупції і безнаказанності
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Шож это за напасть, когда же я смогу сказать что то положительное блазне, опять приехали, такое впечатление, что блазень окружил себя поддонками и негодяями, а может он приличный, а негодяи, вроде бужанского и дубинского чувствуют это, и испоьзуют в личных интересах?
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Браво, зеленая шелупонь как всегда, в своем репертуаре: барыжить и мародерить под успокоительные видосики! Зебилы, вы сделали ЭТО "разом"...
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