 Віцепрезидентом "Енергоатому" хочуть призначити громадянина ФРН Хартмута, якого вигнали з поста голови ОСББ в Києві за злодійство, - нардеп від "Батьківщини" Кучеренко

Про це в Facebook повідомив нардеп від "Батьківщини" Олексій Кучеренко, передає Цензор.НЕТ.

За його даними, Хартмут - член Наглядової ради, голова правління холдингової компанії "Делфі Капітал Груп". Має вищу освіту і 16 років стажу роботи. Обіймає посаду з 2007 року.

Є співзасновником компанії Delphi Worldwide llp.

У 1995-2004 роках чоловік працював у РФ, очолював аналітичне управління ЗАТ "Ренесанс Капітал".

У 2008 році призначений на посаду члена наглядової ради "Український професійний банк".

Пізніше Кучеренко оприлюднив історію, розказану йому однокласником: "Якоб Хартмут був головою ОСББ у будинку на Саксаганського 121. Ми там живемо з дружиною. Доти доки мешканці його не захотіли змістити з ганьбою, оскільки він крав із завищеного тарифу і створив заборгованість перед Київенерго і Київводоканалом. Після його звільнення тариф знизили вдвічі. Сварливий, занудний, дрібний аферист. Дружина коли почула - поперхнулася. Будинок новий, забезпечені люди. Але навіть вони збунтувалися".

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Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Пізніше Лерос заявив, що брати Андрій і Денис Ермаки за гроші сприяли призначенню керівництва НАК "Енергоатом".

3 квітня тимчасовий в.о. президента держпідприємства "Енергоатом" Петро Котин повідомив, що вже направив до Міністерства енергетики подання на призначення двох своїх заступників. Він запевняє, що серед них немає Володимира Купчака, про можливе призначення якого за хабар заявляв нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос.