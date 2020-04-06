 Лікарі отримали можливість консультувати онлайн

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Запис на онлайн-прийом відбувається звичайним для пацієнтів способом через сайт. Вибравши потрібного лікаря і зручний час, людина має можливість провести телеконсультацію з лікарем безпосередньо зі свого кабінету пацієнта.
Створення ефективного вирішення для медичних онлайн-консультацій стало можливим завдяки інтеграції системи "Поліклініки без черг" з іншими програмними рішеннями групи компаній IT4Medicine. Зокрема, з телемедичною платформою MEDINET, яка забезпечує сучасний зв'язок між лікарями первинної медичної допомоги та фахівцями вторинного і третинного ланок у різних куточках країни.
Медична інформаційна система "Поліклініка без черг" була впроваджена в рамках медичної реформи, і зараз працює у 18 областях України, до сервісу підключилося понад 8 800 лікарів.
они же целыми больницами уходят на само-карантин..., стоит только чихнуть кому в приемной..
Вылечил -так и должно было быть, у него (поциента) всегда было здоровое сердце (легкие, печень в зависимости от ситуации).
Пошабашил - залечили
Когда человек умирает, родственники смотрят на врача, как на Бога.
Когда врач вступает в борьбу со Смертью, родичи считают врача Ангелом.
Когда врач побеждает, родичи его считаю обычным челом.
Когда врач просит вознаграждение за работу, родичи считают его Демоном
Не уверен в подлинности, но так и есть в большинстве случаев.
Привет жене-коллеге
Уже сразу и лечили бы. Вон Чумак и Кашпировский пол страны "вылечили".
- Все болезни от нервов!
- Нет, не все, некоторые от удовольствия.
Кстати, всегда так делаю и перед визитом к врачу...
Общаюсь потом с ним как коллега с коллегой...
У нас в городе можно подъехать на машине и не выходя из неё сдать тест на корону (платно,если без причины) и оплатит больничная касса,если ты хроник по определённым заболеваниям или какие-то простудные явления.