EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Здоров'я
  3342  39
Все про:медицина (935) лікарі (365) телемедицина (2) медреформа (31)

 Лікарі отримали можливість консультувати онлайн

Всеукраїнська система "Поліклініка без черг" впровадила функцію онлайн-консультацій. Вона дає змогу лікарям надавати медпослуги дистанційно і взаємодіяти з колегами для отримання експертної думки в особливо складних випадках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Запис на онлайн-прийом відбувається звичайним для пацієнтів способом через сайт. Вибравши потрібного лікаря і зручний час, людина має можливість провести телеконсультацію з лікарем безпосередньо зі свого кабінету пацієнта.

Створення ефективного вирішення для медичних онлайн-консультацій стало можливим завдяки інтеграції системи "Поліклініки без черг" з іншими програмними рішеннями групи компаній IT4Medicine. Зокрема, з телемедичною платформою MEDINET, яка забезпечує сучасний зв'язок між лікарями первинної медичної допомоги та фахівцями вторинного і третинного ланок у різних куточках країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канада і Всесвітній банк допоможуть Україні у формуванні телемедичної мережі, - Порошенко. ВIДЕО

Медична інформаційна система "Поліклініка без черг" була впроваджена в рамках медичної реформи, і зараз працює у 18 областях України, до сервісу підключилося понад 8 800 лікарів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187179
 
   
 Топ коментарі
 
Ну, сами виноваты, детей своих в большинстве по мед институтам пхали. Есть хыст, нету, иди дочка в мед. Я и деньгами подмажу. Вот и получили.
 показати весь коментар
 
Не совсем так, но этот элемент также имеет место
 показати весь коментар
 
Лікарі отримали можливість консультувати онлайн - Цензор.НЕТ 590 А доступ к он-лайн питанию когда уже откроют?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
У них сейчас есть время на он-лайн для пациентов?...
 показати весь коментар
 
есть...
они же целыми больницами уходят на само-карантин..., стоит только чихнуть кому в приемной..
 показати весь коментар
 
Вы бы конечно отважно выполняли Гиппократа.
 показати весь коментар
 
К сожалению, вынужден констатировать тот факт, что институция семейных врачей абсолютно не эффективна. Об этом свидетельствует ее беспомощность в современной ситуации - полный ноль!
 показати весь коментар
 
Их обязанность-определить куда вас послать, к хирургу, проктолологу, или в морг, шоб не морочили голову. Есть же более важные больные.
 показати весь коментар
 
 
открою Вам страшную тайну - они и этого не могут за редким исключением Лікарі отримали можливість консультувати онлайн - Цензор.НЕТ 1255
 показати весь коментар
 
Ну, сами виноваты, детей своих в большинстве по мед институтам пхали. Есть хыст, нету, иди дочка в мед. Я и деньгами подмажу. Вот и получили.
 показати весь коментар
 
 
Не совсем так, но этот элемент также имеет место
 показати весь коментар
 
 
моя тоже. Лікарі отримали можливість консультувати онлайн - Цензор.НЕТ 3965 Эмпирическая наука медицина, правда? Если что не так-мыжнебоги.
 показати весь коментар
 
не-а... По-другому. Лечишь тяжелого поциента, вокруг родичи блатные, звонят всякие горздравы и прочая шушара.
Вылечил -так и должно было быть, у него (поциента) всегда было здоровое сердце (легкие, печень в зависимости от ситуации).
Пошабашил - залечили Лікарі отримали можливість консультувати онлайн - Цензор.НЕТ 9439
 показати весь коментар
 
 
не знаю, на сколько это правда, но читал одну надпись в больнице Индии (якобы).
Когда человек умирает, родственники смотрят на врача, как на Бога.
Когда врач вступает в борьбу со Смертью, родичи считают врача Ангелом.
Когда врач побеждает, родичи его считаю обычным челом.
Когда врач просит вознаграждение за работу, родичи считают его Демоном

Не уверен в подлинности, но так и есть в большинстве случаев. Лікарі отримали можливість консультувати онлайн - Цензор.НЕТ 490
Привет жене-коллеге Лікарі отримали можливість консультувати онлайн - Цензор.НЕТ 7560
 показати весь коментар
 
 
Геморой семейному врачу показывать нужно или на словах поверит ?
 показати весь коментар
 
Консультируют, какие лекарства нужно покупать.
Уже сразу и лечили бы. Вон Чумак и Кашпировский пол страны "вылечили". Лікарі отримали можливість консультувати онлайн - Цензор.НЕТ 5920
- Все болезни от нервов!
- Нет, не все, некоторые от удовольствия.
 показати весь коментар
 
В оригинале-Только сифилис от удовольствия. Анеку уже лет 60, пора бы знать.
 показати весь коментар
 
От карантина и прочей истерики больше бед, чем от вируса
 показати весь коментар
 
Жители Санжар молодцы -Ещё власть не раздуплилась ,а жители Санжар уже защищались от коронавируса . Слава Умному Украинскому Народу !!!
 показати весь коментар
 
 
он-лайн я могу и в Гугле проконсультироваться....
Кстати, всегда так делаю и перед визитом к врачу...
Общаюсь потом с ним как коллега с коллегой... Лікарі отримали можливість консультувати онлайн - Цензор.НЕТ 1343
 показати весь коментар
 
 
22.25. Підозріло нема статистики корони....
 показати весь коментар
 
Какая статистика в Украине может быть если нет необходимого ко-ва тестов?
У нас в городе можно подъехать на машине и не выходя из неё сдать тест на корону (платно,если без причины) и оплатит больничная касса,если ты хроник по определённым заболеваниям или какие-то простудные явления.
 показати весь коментар
 
 
Теперь лечим зубы по телефону! Диджитализация, мля.
 показати весь коментар
 
А доступ к он-лайн питанию когда уже откроют?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗдоров'я
 
 
 
 
 
 вгору