 Лікарі отримали можливість консультувати онлайн

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Запис на онлайн-прийом відбувається звичайним для пацієнтів способом через сайт. Вибравши потрібного лікаря і зручний час, людина має можливість провести телеконсультацію з лікарем безпосередньо зі свого кабінету пацієнта.

Створення ефективного вирішення для медичних онлайн-консультацій стало можливим завдяки інтеграції системи "Поліклініки без черг" з іншими програмними рішеннями групи компаній IT4Medicine. Зокрема, з телемедичною платформою MEDINET, яка забезпечує сучасний зв'язок між лікарями первинної медичної допомоги та фахівцями вторинного і третинного ланок у різних куточках країни.

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Медична інформаційна система "Поліклініка без черг" була впроваджена в рамках медичної реформи, і зараз працює у 18 областях України, до сервісу підключилося понад 8 800 лікарів.