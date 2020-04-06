 Позачергове засідання Ради може відбутися в четвер або в п'ятницю, - Разумков

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Я думаю, що на цьому тижні також буде позачергове засідання Верховної Ради України. Я думаю, що це відбуватиметься ближче до кінця тижня. Можливо, четвер, можливо п'ятниця", сказав Разумков.
Він додав, що проведення позачергового засідання Ради багато в чому залежатиме від роботи профільних комітетів.
их потом в большинстве своем расстреляли в 1937-ом году и позже...
NEWSUA Ми ж Вас попереджали!
Вот єти два ублюдочньіх коломойских организма Антон Поляков і Ольга Василевська-Смаглюк завалили правками (7500) к "антиколомойскому" закону. Гореть вам в аду твари
Все уже или банкроты или с мая банкроты. К чему ваши поправки? Денег то вы людям не дали? Помощи ноль. Ломбард открыли и все.
Деньги из резервного фонда обещаны накануне ужесточения карантина после значительного роста числа заболевших, сообщает CNBC.
В соответствии с решением правительства каждый житель старше 21 года получит сумму, эквивалентную примерно 400 американским долларам.
Ими можно будет воспользоваться в самое ближайшее время. Бизнесу власти пообещали компенсировать апрельские траты на зарплату. По различным оценкам, на все это понадобится около 3 миллиардов американских долларов, которые будут взяты из резервного фонда.
Електоральна опора Володимира Зеленського - це виборці Півдня і Центру країни. Якщо умовно означити загальну кількість його голосів як 100%, то голоси південних регіонів складають 35,3%, центральних - 34%.
Ще 18,5% у виборчу скарбничку Зеленського вклали прихильники із заходу, і найменше - 12,1% - виборців зі східних регіонів.
Як не дивно, але більше 29% прихильників Зе живуть в селах, ще 22,3% у смт та невеликих містах з чисельністю населення до 50 тисяч осіб.
Тобто більше половини виборців Зеленського, якого називали кандидатом великих міст і молоді, насправді мешкає у провінції. У великих містах з населенням 50 тисяч і більше та обласних центрах живе 45% Зе!виборців.
55,5% усіх виборців Володимира Олександровича - жінки, 44,5% - чоловіки.
Що стосується вікового зрізу електорату Зеленського, то він теж виявився несподіваним.
"Ядерними" виявились одразу три вікові групи: 18-29 років (24,6% виборців), 30-39 років (майже 28%) та 40-49 років (21%). Люди з групи 50-59 років складають 14,5% електорату Зеленського, а старші за 60 років - всього 11,8%.
Симпатики кандидата-коміка в основному достатньо освічені люди: 32,5% мають середню спеціальну освіту, 46,2% - незакінчену або повну вищу. Ще майже 17% отримали повну середню освіту, тобто закінчили тільки школу.
Виключений з фракції депутат «Слуги народу» Антон Поляков попросив виключити його з партії «з ідеологічних і моральних принципів». Відповідний документ він опублікував у Telegram - "Подал сегодня заявление о выходе из партии СН. На самом деле это уже просто формальность для меня, но нужно было это сделать. Я не могу быть в партии, где есть кнопкодавы, порохоботы, любители решалова и руководители, которые в этом замешаны и всё это покрывают. Я шёл в политику как раз для борьбы со старым режимом, а не для того, чтобы стать его последователем."
Скандали з Поляковим:
1.Відставка Рябошапки - підписав ініційований Олександром Дубінським проєкт постанови про висловлення недовіри генпрокуророві Русланові Рябошапці. Цей документ підписали сам Дубінський, Максим Бужанський та Поляков.
2.Антон Поляков кілька разів публічно висловлював невдоволення щодо законопроєкту про ринок землі, за який, як і колега Анна Скороход, не голосував.
3.Замовлення вбивства
На "таємному" засіданні пропрезидентської фракції за участю Зеленського Антон Поляков, користуючись можливістю, поставив йому питання щодо двох позафракційних нардепів-мажоритарників, які проходять у гучній кримінальній справі.
«Я поставив своє запитання президенту, яке звучало приблизно так: "Чому генпрокурор, у якого на столі лежить подання на зняття недоторканності з депутата цього скликання Приходька, до сих пір його не підписав? Там банальна справа і суд гальмується через відсутність цього подання. Сам Приходько не з'являється в суд, а справа - на 2 млрд гривень по старому курсу», - розповів Поляков. Він також заявив, що один з депутатів, який проходить у справі Приходька, замовив його (Полякова) вбивство кримінальному авторитету. За чутками, Поляков, заявляючи, що його вбивство замовив один з нардепів, мав на увазі колишнього заступника міністра аграрної політики і продовольства при Януковичі - Валерія Давиденка - мажоритарника з Чернігівської області, якого пов'язують з главою ОП Андрієм Богданом. Давиденко разом з ще одним нардепом Борисом Приходьком (заступник голови НБУ часів Януковича, близький до ексміністра фінансів Юрія Колобова) є фігурантом кримінальної справи, суть якої наступна: взимку 2014 року нинішні нардепи Приходько і Давиденко разом з молодим олігархом Сергієм Курченком і керуючим партнером інвестиційної групи ICU (проходить у справі "Роттердам +") Костянтином Стеценком, нібито вчинили розкрадання коштів "Аграрного фонду" на суму понад 2 мільярди гривень.
Детальніше: «Кто такой Антон Поляков, которого выгнали из "Слуги народа"» - https://www.dsnews.ua/politics/-sluga-naroda-anton-polyakov-chto-o-nem-izvestno-15112019102000
Отакі-то пироги: нардеп одразу з середньої школи глибоко розбирається у фінансовій сфері...