 Позачергове засідання Ради може відбутися в четвер або в п'ятницю, - Разумков

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я думаю, що на цьому тижні також буде позачергове засідання Верховної Ради України. Я думаю, що це відбуватиметься ближче до кінця тижня. Можливо, четвер, можливо п'ятниця", сказав Разумков.

Він додав, що проведення позачергового засідання Ради багато в чому залежатиме від роботи профільних комітетів.

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