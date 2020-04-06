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 Політика України
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Все про:ВР (7418) позачергове засідання (62) Разумков (1)

 Позачергове засідання Ради може відбутися в четвер або в п'ятницю, - Разумков

Позачергове пленарне засідання парламенту може відбутися в четвер або п'ятницю 9 чи 10 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я думаю, що на цьому тижні також буде позачергове засідання Верховної Ради України. Я думаю, що це відбуватиметься ближче до кінця тижня. Можливо, четвер, можливо п'ятниця", сказав Разумков.

Він додав, що проведення позачергового засідання Ради багато в чому залежатиме від роботи профільних комітетів.

Читайте також: Позачергове засідання Ради плануємо на цей тиждень, розглянемо зміни до бюджету і законопроєкт про банки, - "слуга народу" Потураєв

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187178
 
 
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Вот єти два ублюдочньіх коломойских организма Антон Поляков і Ольга Василевська-Смаглюк завалили правками (7500) к "антиколомойскому" закону. Гореть вам в аду твари

Внеочередное заседание Рады может состояться в четверг или в пятницу, - Разумков - Цензор.НЕТ 6207
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АнтиКоломойський закон до 2 читання завалили тисячами правок. А була домовленість як казав Порох відразу в 1 і 2 голосувати, але Слуги Коломойського спеціально проголосували тільки в 1.Внеочередное заседание Рады может состояться в четверг или в пятницу, - Разумков - Цензор.НЕТ 5426
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и проголосовали же за этого психа-недоумка..
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Дело не в 73% Зеленского, и не в 23% Порошенко, а дело в том, что "Сон разума рождает чудовищ"
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Нечего было Свине лезть во второй тур при помощи афер, где она проигрывала всем, включая Ляшко и своего бывшего однопартийца Бойко
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прочитай начало революции 1917г то же самое. рвань и уголовщина захотела жить лучше. повезло 1 % тем кто успел рвануть кожанку и револьвер. остальные в жопе..а тут кто первый зелю с разгону в жопу чмокнул,00,5%. остальные от бени пороха юли опзж уже были готовы
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тем кто были в кожанках первой волны тоже обламались...
их потом в большинстве своем расстреляли в 1937-ом году и позже...
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ти не усек второе и третье слово. а что было потом? а что будет потом с теперишними? вопрс риторический
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едьте в италию, помогите в больницах, мы вас отпускаем... навсегда
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АнтиКоломойський закон до 2 читання завалили тисячами правок. А була домовленість як казав Порох відразу в 1 і 2 голосувати, але Слуги Коломойського спеціально проголосували тільки в 1.Внеочередное заседание Рады может состояться в четверг или в пятницу, - Разумков - Цензор.НЕТ 5426
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так зеля еврей. что ему стоит, пороха обмануть?
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правильно но............. там не вороны, там стерьвятники и если им насыпят лобольше то они друг другу не то что глаз а чере ту же жопу гланды вырвут. а порох не еврей. я так думаю
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вже 16тисяч. 6000 - подав виключений з слуг уродів Поляков. Під яку політсилу він лягає - можна лише здогадуватись. Можливо, під жульчину...
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NEWSUA Ми ж Вас попереджали!



Вот єти два ублюдочньіх коломойских организма Антон Поляков і Ольга Василевська-Смаглюк завалили правками (7500) к "антиколомойскому" закону. Гореть вам в аду твари

Внеочередное заседание Рады может состояться в четверг или в пятницу, - Разумков - Цензор.НЕТ 6207
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ще дві тварі подали по півтори тисячі...
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А что это меняет?
Все уже или банкроты или с мая банкроты. К чему ваши поправки? Денег то вы людям не дали? Помощи ноль. Ломбард открыли и все.
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Власти Сингапура объявили о третьем пакете помощи бизнесу и гражданам в связи с эпидемией коронавируса
Деньги из резервного фонда обещаны накануне ужесточения карантина после значительного роста числа заболевших, сообщает CNBC.
В соответствии с решением правительства каждый житель старше 21 года получит сумму, эквивалентную примерно 400 американским долларам.
Ими можно будет воспользоваться в самое ближайшее время. Бизнесу власти пообещали компенсировать апрельские траты на зарплату. По различным оценкам, на все это понадобится около 3 миллиардов американских долларов, которые будут взяты из резервного фонда.
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8 из 440 зараженных это каждый 50тый + тесты врут 30 из 100 + показывают после 7 суток от дня заражения а есть которые после 15 дней, тоесть когда уже жопа. итого если прикинуть что у этого сброда было хотябы 20-30 носителей то после закона о земле почти все, но пока еще не знают. а за чашку кипятка, ****** в асфальт. ПЕРЕД ЗАКОНОМ ВСЕ РАВНЫ.
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галактический рейтинг и премия дарвина этому грандиозному маски шоу обеспечены заранее ожидается неплохой наплыв бабла из-за продажу прав на просмотр этого балагана западным и арабским телекомпаниям
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А що у дописувачів такий кіпіш, принаймні 73% дописувачів за цього клоуна голосували, як то кажуть: бачили очі, що купували, їжте, хоч повилазьте!...а, ще багато з них казали: хуже нє будєт...
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Потрібно заборонити полив полів зі скважин, бо багато набурили скважин і закачують воду в спец ставки з яких потім поливають поле, з такими темпами спочатку обміліють всі природні водойми, а потім і людям не буде вистачати чистої води.
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Виборець Зеленського
Електоральна опора Володимира Зеленського - це виборці Півдня і Центру країни. Якщо умовно означити загальну кількість його голосів як 100%, то голоси південних регіонів складають 35,3%, центральних - 34%.
Ще 18,5% у виборчу скарбничку Зеленського вклали прихильники із заходу, і найменше - 12,1% - виборців зі східних регіонів.
Як не дивно, але більше 29% прихильників Зе живуть в селах, ще 22,3% у смт та невеликих містах з чисельністю населення до 50 тисяч осіб.
Тобто більше половини виборців Зеленського, якого називали кандидатом великих міст і молоді, насправді мешкає у провінції. У великих містах з населенням 50 тисяч і більше та обласних центрах живе 45% Зе!виборців.
55,5% усіх виборців Володимира Олександровича - жінки, 44,5% - чоловіки.
Що стосується вікового зрізу електорату Зеленського, то він теж виявився несподіваним.
"Ядерними" виявились одразу три вікові групи: 18-29 років (24,6% виборців), 30-39 років (майже 28%) та 40-49 років (21%). Люди з групи 50-59 років складають 14,5% електорату Зеленського, а старші за 60 років - всього 11,8%.
Симпатики кандидата-коміка в основному достатньо освічені люди: 32,5% мають середню спеціальну освіту, 46,2% - незакінчену або повну вищу. Ще майже 17% отримали повну середню освіту, тобто закінчили тільки школу.
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если вы принадлежите к одной из этих категорий людей - вы в группе риска
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Обычно столько правок, чтоб направить так, чтобы закон ничего не значил. Это закон от чертей - выходит не закон, а чортивня на палочке. Там нечего решать. У закона 3 слова, два из которых на три буквы и одно на две. Но еси добавить три тысячи правок - то это уже будет совсем не то. Сами попробуйте.
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Хто такий нардеп Антон Поляков, новий рекордсмен книги рекордів Гіннесса по кількості поправок до одного Закону?

Виключений з фракції депутат «Слуги народу» Антон Поляков попросив виключити його з партії «з ідеологічних і моральних принципів». Відповідний документ він опублікував у Telegram - "Подал сегодня заявление о выходе из партии СН. На самом деле это уже просто формальность для меня, но нужно было это сделать. Я не могу быть в партии, где есть кнопкодавы, порохоботы, любители решалова и руководители, которые в этом замешаны и всё это покрывают. Я шёл в политику как раз для борьбы со старым режимом, а не для того, чтобы стать его последователем."
Скандали з Поляковим:
1.Відставка Рябошапки - підписав ініційований Олександром Дубінським проєкт постанови про висловлення недовіри генпрокуророві Русланові Рябошапці. Цей документ підписали сам Дубінський, Максим Бужанський та Поляков.
2.Антон Поляков кілька разів публічно висловлював невдоволення щодо законопроєкту про ринок землі, за який, як і колега Анна Скороход, не голосував.
3.Замовлення вбивства
На "таємному" засіданні пропрезидентської фракції за участю Зеленського Антон Поляков, користуючись можливістю, поставив йому питання щодо двох позафракційних нардепів-мажоритарників, які проходять у гучній кримінальній справі.
«Я поставив своє запитання президенту, яке звучало приблизно так: "Чому генпрокурор, у якого на столі лежить подання на зняття недоторканності з депутата цього скликання Приходька, до сих пір його не підписав? Там банальна справа і суд гальмується через відсутність цього подання. Сам Приходько не з'являється в суд, а справа - на 2 млрд гривень по старому курсу», - розповів Поляков. Він також заявив, що один з депутатів, який проходить у справі Приходька, замовив його (Полякова) вбивство кримінальному авторитету. За чутками, Поляков, заявляючи, що його вбивство замовив один з нардепів, мав на увазі колишнього заступника міністра аграрної політики і продовольства при Януковичі - Валерія Давиденка - мажоритарника з Чернігівської області, якого пов'язують з главою ОП Андрієм Богданом. Давиденко разом з ще одним нардепом Борисом Приходьком (заступник голови НБУ часів Януковича, близький до ексміністра фінансів Юрія Колобова) є фігурантом кримінальної справи, суть якої наступна: взимку 2014 року нинішні нардепи Приходько і Давиденко разом з молодим олігархом Сергієм Курченком і керуючим партнером інвестиційної групи ICU (проходить у справі "Роттердам +") Костянтином Стеценком, нібито вчинили розкрадання коштів "Аграрного фонду" на суму понад 2 мільярди гривень.
Детальніше: «Кто такой Антон Поляков, которого выгнали из "Слуги народа"» - https://www.dsnews.ua/politics/-sluga-naroda-anton-polyakov-chto-o-nem-izvestno-15112019102000
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Ще цікаво: звернув увагу, що жоден сайт не повідомляє про освіту Полякова... Про срочну службу -є; а про осіту... лише сайт "Чесно" пише: "Освіта загальна середня" - https://www.chesno.org/politician/157765/
Отакі-то пироги: нардеп одразу з середньої школи глибоко розбирається у фінансовій сфері...
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