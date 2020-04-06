 У Меркель не підтвердився коронавірус, вона вийшла з карантину

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, її тест дав негативний результат на коронавірус кілька разів.
Меркель продовжить дотримуватися правил соціального дистанціювання і користуватиметься відео- й аудіоконференціями.
Нагадаємо, 22 березня стало відомо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель перебуватиме на самоізоляції, оскільки спілкувалася з лікарем, у якого згодом підтвердили коронавірус. Перебуваючи в ізоляції, Меркель продовжувала працювати і проводила урядові зустрічі по відеозв'язку.
А это, возможно, и есть мотив Меркельши - показать что она не заодно с путеном - типо - её тоже могли заразить - а значит она не агент кремля...