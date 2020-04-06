 У Меркель не підтвердився коронавірус, вона вийшла з карантину

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, її тест дав негативний результат на коронавірус кілька разів.

Меркель продовжить дотримуватися правил соціального дистанціювання і користуватиметься відео- й аудіоконференціями.

Нагадаємо, 22 березня стало відомо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель перебуватиме на самоізоляції, оскільки спілкувалася з лікарем, у якого згодом підтвердили коронавірус. Перебуваючи в ізоляції, Меркель продовжувала працювати і проводила урядові зустрічі по відеозв'язку.

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