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 У Меркель не підтвердився коронавірус, вона вийшла з карантину

Канцлер Німеччини Ангела Меркель повернулася до роботи в офісі в Берліні після майже двотижневого домашнього карантину через підозру коронавірусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, її тест дав негативний результат на коронавірус кілька разів.

Меркель продовжить дотримуватися правил соціального дистанціювання і користуватиметься відео- й аудіоконференціями.

Нагадаємо, 22 березня стало відомо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель перебуватиме на самоізоляції, оскільки спілкувалася з лікарем, у якого згодом підтвердили коронавірус. Перебуваючи в ізоляції, Меркель продовжувала працювати і проводила урядові зустрічі по відеозв'язку.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187177
 
 
 Топ коментарі
 
надеюсь, Хуйло не выйдет
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а бориса джонсона на койку уложили
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выпила все вино из супермаркета-отлежалась и вышла У Меркель не подтвердился коронавирус, она вышла из карантина - Цензор.НЕТ 1880
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выпила все вино из супермаркета-отлежалась и вышла
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Да было видео , - как Меркель скуплялась в супермаркете , главное , что помогло.
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То потому шо с врачом у нее ничего не получилось.
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Та,завтра похмелится и тохе выйдет из "карантина".
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Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которой ранее был госпитализирован с коронавирусом, оставили в больнице. Об этом сообщает Daily Mail.Как пишет издание, британсий премьер-министр останется в больнице еще на одну ночь.
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Неужели 2 недели не могли выяснить есть вирус или нет........... или просто решили скрыть и дождались пока тесты стали негативными?
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вроде брали тесты каждые 3-4 дня... этот 4 - последний (и все с самого начала - негативные)
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При Царе это называлось-"душевная болезнь".Разрешалось "царским людям" идти в запой на 2 неделли(в особых случаях-на месяц).
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Да ладно Вам, хватит уже ярлыки пьяниц вешать не по делу.
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Та я сразу говорил, что эта тварь просто подыгрывает своему московскому патрону...
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Как и Джонсон, и многие-многие другие. Мотив мне непонятен.
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не - Джонсон не подыгрывает... Этого реально заразили...

А это, возможно, и есть мотив Меркельши - показать что она не заодно с путеном - типо - её тоже могли заразить - а значит она не агент кремля...
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Ойййй, все они - того. Уже говорят, попустило того Джонсона.
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У народной артистки России Надежды Бабкиной нашли коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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