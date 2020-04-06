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 Пожежею в Чорнобильській зоні охоплено ще 20 га території, підвищення радіаційного фону немає, - ДСНС

Рятувальники загасили один осередок пожежі в Зоні відчуження Чорнобильської АЕС, ще на 20 га території триває пожежа.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомила керівниця пресслужби Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області Вікторія Рубан.

"Вдалося погасити один осередок, як ви сказали, той, що поблизу села Рагівка, там де 5 га. Цей осередок пожежі повністю ліквідовано. Нині залишається той, що 20 га. Там поширення вогню вже немає, пожежу локалізовано, але зараз є осередки пожежі, які ще не вдалося ліквідувати", - сказала Рубан.

За її словами, 20 га - це площа не "спільним фронтом", а нові окремі осередки пожежі, які виявляються рятувальниками, і ті, які не погашено з минулої доби.

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Рубан зазначила, що зараз в осередку пожежі, де працюють рятувальники, перевищення радіаційного фону немає. У Києві та прилеглих регіонах Київської області також немає перевищення радіаційного фону.

Як повідомлялося, 4 квітня о 13:22 в ДСНС надійшла інформація, що в зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення Чорнобильської АЕС поблизу села Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га. Пожежу гасили більше доби із залученням спецтехніки та пожежної авіації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рятувальники продовжують гасити пожежу в Чорнобильській зоні. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187175
 
 
 Топ коментарі
 
У Києві знову нема чим дихати, а у повітрі запах горілого.
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у неділю писали про пожежу у підземних колодязях теле і електро дротів, що наче вогонь вискакував з люків у центрі міста (і що знеструмили до 100 будинків).. ту халепу здолали?
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А у Києві вже погано пахне навіть у центрі, ще вранці і вдень такого не було. Хтось нехіло погрався із запальничкою.
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У Києві знову нема чим дихати, а у повітрі запах горілого.
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у неділю писали про пожежу у підземних колодязях теле і електро дротів, що наче вогонь вискакував з люків у центрі міста (і що знеструмили до 100 будинків).. ту халепу здолали?
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Це в центрі було. Думаю, що заміна кабелів не швидка справа!
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Так, з власного досвіду знаю.Довга і марудна.
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А у Києві вже погано пахне навіть у центрі, ще вранці і вдень такого не було. Хтось нехіло погрався із запальничкою.
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вы бы определились, козлы! Есть заражение или нет? Пишут есть. Через три строчки - нет! И все ссылаются на ГСЧС
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Чернобыль - идеальная зона для вечного упокоения радиоактивных и химотходов. Пусть хоть как-то умершая зона послужит народу (а может, и народам - назадаром, конечно...).
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увы. Зная наших чинуш, лишь малая толика денег, выделенных на безопасность, пойдет на дело.
Со всеми вытекающими последствиями.
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Чернобыль - идеальная зона для вечного упокоения радиоактивных и химотходов. Пусть хоть как-то умершая зона послужит народу (а может, и народам - назадаром, конечно...).
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Яка локація? Після пожежі можуть бути нові артефакти (ще й снорки та псевдособаки мабуть повтікали...)
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