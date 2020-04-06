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 У Генічеську і Каланчаку підготували місце для обсервації громадян, які прибувають із Криму

Громадян, які прибули на територію материкової України з окупованих Криму або частини Донбасу, обов'язково відправлять на обсервацію.

Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів від 2 квітня, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, обсервація не обов'язкова для співробітників місії Міжнародного комітету Червоного Хреста, співробітників акредитованих в Україні дипломатичних місій, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті з хворим на COVID-19.

Термін обсервації - 14 днів.

Як повідомив Крим.Реалії глава Каланчацької районної держадміністрації Олег Онуце, громадяни, які перетинають адміністративну межу через КПВВ "Каланчак", будуть розміщені на обсервацію в одному з корпусів Каланчацької центральної районної лікарні.

"Відділення з одним окремим входом. У кожній кімнаті туалет, душ, ремонт, забезпечується триразове харчування", - повідомив Онуце.

За словами глави Каланчацької РДА, у відділенні на обсервації можуть розміститися до 30 осіб. За бажанням люди можуть переїхати в платні пансіонати району.

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Станом на 16:00 6 квітня в Каланчацькій центральній районній лікарні вже розмістили трьох громадян, які приїхали з Криму, повідомив глава райдержадміністрації.

Глава Генічеської районної держадміністрації Андрій Онищенко повідомив виданню, що в Генічеську підготували місце для обсервації громадян, які прибувають із Криму через КПВВ "Чонгар". Людей розміщуватимуть у гуртожитку Вищого професійного училища №17.

"Пропонуються два види обсервації: на безкоштовній основі - на базі навчального закладу, де ми можемо розмістити громадян. А також, якщо у людини є бажання розміститися в іншому місці, то йому пропонуються ті готелі, які згодні були взяти людей на обсервацію. Є перелік - кілька об'єктів на платній основі, де, можливо, кращі умови. Людина може вибрати - там чи там", - повідомив Онищенко.

За його словами, в цьому місці можуть розмістити 30 осіб.

Тим часом, станом на 15:00 6 квітня з КПВВ "Чонгар" ще нікого на обсервацію не направляли.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187174
 
 
 Топ коментарі
 
Я думаю пулемётной вышки было бы достаточно.
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заборонили би сполучення з неконтрольованними територіями.
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Согласно документу, обсервация не обязательна для сотрудников миссии Международного комитета Красного Креста, сотрудников аккредитованных в Украине дипломатических миссий, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19.

Идиотское обоснование, как и вся зелина противовирусная возня. Ну, не борьбой же это назвать.
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Я думаю пулемётной вышки было бы достаточно.
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Не. Вонять будут и соскабливай потом.
Крупнокалиберный, ну и хватит .
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.. " - пусть бегут неуклюже
пешеходы по лужам ,
а вода по асфальту - рекой ... .
Почему я весёлый такой .. .
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Согласно документу, обсервация не обязательна для сотрудников миссии Международного комитета Красного Креста, сотрудников аккредитованных в Украине дипломатических миссий, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19.

Идиотское обоснование, как и вся зелина противовирусная возня. Ну, не борьбой же это назвать.
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заборонили би сполучення з неконтрольованними територіями.
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и Каланчак и Чонгар и Чаплынка перекрыты сейчас. крысьчане не шастают.
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хуже. может просто открыть въезд для завирусняченных крысьчан. А это смерть для сместного ( в основном сельского населения). Т.к. медобслуживание отсутствует там полностью.
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Воно їх і завозе, бо ті мають наші паШпорти: каци питають, як ви в'їхали до Європи, не маючи Шенгенської візи, тому відмовляють у репатріації.
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Нахера, извините, эти предатели нам нужны?
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приготовьте крысакам места на полках колумбария
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Ну как бы Украина - это и их страна тоже. Шо не так ? Не на рашку сраную же им ехать, которая их оккупировала.
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Крысакам всё равно
Что по яйцам что в глаз
Что Трюдо, что Пуйло
Что Дамаск, что Дамбасс
Пофигизм снова сменится
Сепаратизмом
Лишь найдётся страна

Что побольше им даст У Генічеську і Каланчаку підготували місце для обсервації громадян, які прибувають із Криму - Цензор.НЕТ 5736
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Єдине місце гідне для обсервації колаборантів, шо ж вони камінням з неба коронавірус не лікують?
У Генічеську і Каланчаку підготували місце для обсервації громадян, які прибувають із Криму - Цензор.НЕТ 1916
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