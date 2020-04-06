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 У Франції за добу від коронавірусу померло 833 особи

У Франції за минулу добу в лікарнях і будинках престарілих зареєстровано 833 випадки смерті пацієнтів, заражених коронавірусом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Таким чином, загальна кількість померлих від коронавірусу зросла у Франції до 8,9 тис. осіб.

Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран у понеділок увечері повідомив, що на даний момент у лікарнях перебувають близько 29,7 тис. осіб, які захворіли на коронавірус.

Читайте також: У Франції кількість померлих від коронавірусу перевищила 8 тисяч

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187173
 
 
 Топ коментарі
 
Что вы мелете? Люди мрут как мухи, именно от вируса, а дебилы талдычат, что это ложь.
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у нас большая проблемма с людьми, недалекого ума и по..уистами. вчера встречаю знакомого. я в маске и перчатках, он без ничего. из далека здороваюсь. в ответ слышу: сними эту ....уйню, не позорься. это сказал отец двух маленьких девочек. ВОПРОСЫ ЕСТЬ????????
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Проблема с людьми недалекого ума проявилась аккурат год назад на выборах ...
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че-то у нас все так медленно...тут нужна чистка и не такая...
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Когда провели 6 тысяч тестов за всё время, что-то реальное сказать сложно. В отсталой Рашке столько тестов делают каждые 2 часа.
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А сколько умерло в Африке людей от змей за это время?
Но в Африке же карантин не вводят...

Буржуи устроили мировой карантин! Заговор! Заговор! Считают умерших не так как положено! Буржуи! Буржуи! Примус! Швеция! Слезай с подножки подлец, я тебе покажу твою мать!
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Что вы мелете? Люди мрут как мухи, именно от вируса, а дебилы талдычат, что это ложь.
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Каждый день писали за Китай, сколько заболело, выздоровело или умерло людей, а сейчас тишина - все больные выздоровели?
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Много не выздоровело - но вирус взят под контроль, хотя и случаются утечки - но опять будут взять под жесткий контроль.
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Если бы все следовлали примеру Китая, Ребята - вирусом во все мире умерло бы меньше в 2 раза чем Китае. Запомните это и раз и навсегда.
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Это ваши проблемы, если вы отнеслись к такому вирусу легкомысленно, он мог бы унести жизней в 2-3 раза больше чем испанка и все еще уносит.
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Было сделано - но сделано не достаточно. Судля по смертям в США и Европе - было сделанно как Слону - Дробинка.
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Как это не выздоровели? Они с декабря болеют,. По вашему простудой пол года болеть надо
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После выздоровления - заразить еще можно, сколько - вопрос реторический.
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Не все так просто как кажется. Тест не определил, а заразить способен - вот с каким вирусом вы столкнулись ребята.
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Кстати, у нас передали, что в Италии некоторая китайка была больна в конце февраля, выздоровела (был отр. анализ) и теперь имеет реинфекцию. Так что повторное заражение всё же возможно, оказывается.
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Спасибо! Я тоже молюсь! И вас пусть обережёт!
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А ти тільки взнала?
Стверджують що імунітет десь на рік-два формується приблизно в 20%.
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Как и ко всем таким вирусам, которые еще и мутируют, иначе бы мы в детстве переболели всем, чем можно и всьо.
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Неправда! В Европе это новые сведения. Китайским здесь особо не доверяют. ВОЗ заявил, что за такой короткий период невозможно всё узнать об инфекции, она в стадии изучения. А той китайке ещё не провели серологический тест, т.к. иммунитет (Ig G) вырабатывается через 8 недель от начала инфекции.
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Відкрию ще один секрет: При повторному інфікуванні шанси вижити... Як би його сказати... Мізерні.
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Сколько реально умерло в Китае никто не скажет. Там и за 100000 может перевалить. Крематории работают без остановки, но им невыгодно разглашать, вот когда США возьмёт их и ВОЗ за яйцца от тогда узнаем правду. Кстати разговоры об этом начинаются в Сенате так что ждём
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Від грипу та пневмонії у січні 2020 року в Україні померла 621 людина.

Всьго за січень 2020 померло 53610 осіб
в.ч. хворих системи кровообігу 36341 особи

Питання?
якщо особа помре з інфарктом та короновірусом то причина смерті буде яка?
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вот это результат !а ну давайте отменим и у нас карантин пусть люди в парках гуляют и в барах сидят и получим такой же выдающийся результат -как многое здесь быдло хочет
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Да, в данном случае одним быдлом отделаться не получится, нормальные люди будут болеть....
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у нас большая проблемма с людьми, недалекого ума и по..уистами. вчера встречаю знакомого. я в маске и перчатках, он без ничего. из далека здороваюсь. в ответ слышу: сними эту ....уйню, не позорься. это сказал отец двух маленьких девочек. ВОПРОСЫ ЕСТЬ????????
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Проблема с людьми недалекого ума проявилась аккурат год назад на выборах ...
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А во Франции за вирусников" платят страховку?В Италии ,один тут писал,шо да.За взятку можно оыормить Корону и получить бабло.Даже один суицидник попал в список Короновирусников.
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Жуть! тТбя за фейки ещё не привлекали? А как раз в Италии есть такой закон!
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А що це так - "вірусники". "суїцидники" ? Ти алень? Справній Нікола Тесла, тобі, потворі, пенделя б дав.
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Кожен день фотографую дані з офіційного сайту. У мене інші підрахунки - 518 померлих за останні сутки. Не розумію для чого прибільшувати. Вчора - 7560, сьогодні - 8078...
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Надо нагнать больше жути.
Шоб ни хто не возбухав.
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Вы смотрели вчерашнюю статистику. На вчера было +518 по сравнению с позавчера, за сегодня : 8911-8078=833
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Страні должны предъявить кятаю иск за сокрытие фактов начала эпидемии.
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