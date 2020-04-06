 У Франції за добу від коронавірусу померло 833 особи

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Таким чином, загальна кількість померлих від коронавірусу зросла у Франції до 8,9 тис. осіб.

Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран у понеділок увечері повідомив, що на даний момент у лікарнях перебувають близько 29,7 тис. осіб, які захворіли на коронавірус.

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