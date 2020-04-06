 У Франції за добу від коронавірусу померло 833 особи

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Таким чином, загальна кількість померлих від коронавірусу зросла у Франції до 8,9 тис. осіб.
Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран у понеділок увечері повідомив, що на даний момент у лікарнях перебувають близько 29,7 тис. осіб, які захворіли на коронавірус.
Но в Африке же карантин не вводят...
Буржуи устроили мировой карантин! Заговор! Заговор! Считают умерших не так как положено! Буржуи! Буржуи! Примус! Швеция! Слезай с подножки подлец, я тебе покажу твою мать!
Стверджують що імунітет десь на рік-два формується приблизно в 20%.
Всьго за січень 2020 померло 53610 осіб
в.ч. хворих системи кровообігу 36341 особи
Питання?
якщо особа помре з інфарктом та короновірусом то причина смерті буде яка?
Шоб ни хто не возбухав.