 У перший день посиленого карантину правоохоронці займалися попередженням людей про дотримання правил, - радник глави МВС Варченко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко.
"Сьогодні вся правоохоронна система була зорієнтована на те, щоб максимально займатися превенцією, попередженням людей. І цим переважно займалися співробітники правоохоронної системи, такі як поліцейські і нацгвардійці. Реакція була тільки на тих людей, які особливо зухвало поводилися, які не дотримувалися правил", - сказав Варченко.
Радник глави МВС також пояснив, яким чином складаються протоколи про оплату штрафів за недотримання умов карантину, додавши, що за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення було складено вже близько чотирьох тисяч протоколів.
"Кожен такий протокол направляється до суду, і суд приймає рішення. Станом на сьогоднішній день за статтею 44-3 було складено близько 4 тис. протоколів, це протягом березня місяця, відтоді, як почала діяти ця норма. І вже значну частину розглянув суд, винесені штрафи громадянам, і тільки після рішення суду громадянин зобов'язаний сплатити штраф", - пояснив Варченко.
ДНО...!
Єпическое видео о героических аваковцах:
https://www.facebook.com/azotsky/videos/2686354251486570/
Не хило предупреждали)
далі - розстріл і спалювання тіла (не обов'язково в такому порядку)
Любителям читать только заголовки
И ваше отношение к карантину изменится.
Удачи.
Нестыковочка
Столичные власти отнесли к "общественным местам" улицы, площади, бульвары, проспекты, переулки, подземные переходы, рекреационные зоны, сады, пляжи и кладбища.
Киевские власти составили перечень объектов, которые отнесены к общественным местам и где запрещено находиться без защитной маски, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.
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В парках Киева люди гуляют, несмотря на карантин
В парках Киева люди гуляют, несмотря на карантин
16:17
Так, в столице под термином "общественное место" понимаются: территории общего пользования (улицы, площади, бульвары, проспекты, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки, скверы и площадки, подземные переходы, парки, рекреационные зоны, сады, пляжи, кладбища, другие территории общего пользования); помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений, предприятий, учреждений и организаций (в частности, учреждения торговли, предоставления услуг и т.п.) всех форм собственности, гостиниц и аналогичных средств размещения граждан, общежитий, вокзалов и аэропортов; транспорт (в том числе работающий в режиме регулярных специальных перевозок), остановки общественного транспорта; придомовые территории; территории зданий и сооружений инженерной защиты территорий; территории предприятий, учреждений, организаций и закрепленные за ними территории на условиях договора.
Запрещено находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или его специальный статус; самовольно покидать места обсервации (изоляции) нарушать условия самоизоляции (самоизоляции, кроме больных и лиц, контактировавших с ними, подлежат люди старше 60 лет); находиться в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты (респиратора или защитной маски, в том числе изготовленной самостоятельно); перемещаться группой более 2-х человек (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет); находиться в общественных местах лицам, не достигшим 14 лет, без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, других лиц в соответствии с законом или совершеннолетних родственников ребенка; проводить все массовые мероприятия (культурные, развлекательные, спортивные, социальные, религиозные, рекламные и другие).
В Киеве запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости.
"Также напоминаем, что запрещено пользование детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях, а также пользования мусоропроводами в жилых домах", - подчеркнули в КГГА
Ось ці правила! Всі люди, яким 60 років, які йдуть у магазин стали злочинцями!
Черти рогатые!!! Реально марсиане!!!
Стали с утра 5 человек толпой, останавливают всех подряд, собирая толпу - документы проверяют. Разносчики инфекции!!!
Очень много врачей заболело, полицаи на очереди! " -Они на передовой борьбы...!!! Герои!!!"
Цель проверки документов осталась не раскрыта.
Пы.Сы. Позже уже с балкона наблюдал: бабка топала без маски - на 34 тыщи минимум.
Пы.Сы.2. А шо за фотка в новости??? Это полицейские Одессы "предупреждают" гражданина, пока их начальники самоотверженно борются с кофейнями?
И шо они будут делать с теми, кому есть 60 лет???
Попадут как всегда самые ответственные и честные, в общем те, кто уже посчитал, что ""белыми" быть выгодно". Вернее - уже попали.