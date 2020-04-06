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 Суспільство
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 У перший день посиленого карантину правоохоронці займалися попередженням людей про дотримання правил, - радник глави МВС Варченко

У перший день дії посилених заходів карантину в Україні вся правоохоронна система була зорієнтована на те, щоб максимально займатися попередженням людей про дотримання нових правил.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко.

"Сьогодні вся правоохоронна система була зорієнтована на те, щоб максимально займатися превенцією, попередженням людей. І цим переважно займалися співробітники правоохоронної системи, такі як поліцейські і нацгвардійці. Реакція була тільки на тих людей, які особливо зухвало поводилися, які не дотримувалися правил", - сказав Варченко.

Радник глави МВС також пояснив, яким чином складаються протоколи про оплату штрафів за недотримання умов карантину, додавши, що за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення було складено вже близько чотирьох тисяч протоколів.

"Кожен такий протокол направляється до суду, і суд приймає рішення. Станом на сьогоднішній день за статтею 44-3 було складено близько 4 тис. протоколів, це протягом березня місяця, відтоді, як почала діяти ця норма. І вже значну частину розглянув суд, винесені штрафи громадянам, і тільки після рішення суду громадянин зобов'язаний сплатити штраф", - пояснив Варченко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Жорстокий карантин: поліція VS люди. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187171
 
   
 Топ коментарі
 
А 4 тысячи протоколов откуда?
Не хило предупреждали)
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Нашли ментам подходящее занятие, прессовать людей вместо борьбьі с преступниками.
Єпическое видео о героических аваковцах:

https://www.facebook.com/azotsky/videos/2686354251486570/
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шо характерно...этого пловца задерживало 5 экипажей...!!! и это вместо охраны общественного порядка,банков и граждан...эти олухи "задерживали" ОДНОГо человека...
ДНО...!
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Нашли ментам подходящее занятие, прессовать людей вместо борьбьі с преступниками.
Єпическое видео о героических аваковцах:

https://www.facebook.com/azotsky/videos/2686354251486570/
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А 4 тысячи протоколов откуда?
Не хило предупреждали)
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так це і є попередження
далі - розстріл і спалювання тіла (не обов'язково в такому порядку)
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""По состоянию на сегодняшний день по статье 44-3 было составлено около 4 тыс. протоколов, это в течение марта месяца, с тех пор, как начала действовать эта норма.""..

Любителям читать только заголовки
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Посмотрите фильм Заражение 2011.
И ваше отношение к карантину изменится.
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до фильма "Чужой" я думал, что инопланетян нет В первый день усиленного карантина правоохранители занимались предупреждением людей о соблюдении правил, - советник главы МВД Варченко - Цензор.НЕТ 8458
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Мой знакомый второй раз пересмотрел сериал " Слуга народа " но отношение к Зеленскому у него не поменялось .
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ну тогда он здравый человек...он в цирке не смеётся...
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06.04.20 19:39 За время карантина полицейские составили почти 4 тысячи админпротоколов на нарушителей ограничительных мер, - НПУ.

Нестыковочка В первый день усиленного карантина правоохранители занимались предупреждением людей о соблюдении правил, - советник главы МВД Варченко - Цензор.НЕТ 7394
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натягивайте их сразу, нефиг попусту языком трепать....все равно наш народ туго всасывает...только через бабло дойдет..
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"...которые особенно дерзко вели себя..." уже сказал бы - не по понятиям себя вели.
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"вести себе дерзко" не є юридичним терміном і не підпадає під жоден закон.
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Так і я про це. Схоже в мєнтів почалось запаморочення від безкарності, повного юридичного трешу від постанов влади і від відчуття живих грошей.
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"Новые правила" дискриминируют людей старше 60 . Это как минимум . А вообще то у зебильной власти и правила зебильные .
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Ну да,ну да,предупреждение пловца в Киеве зрим во всей красе! Правильно гласит пословица:заставь дурака Богу молиться,он и лоб расшибет,и Господа разгневает! Какую спрашивается угрозу для окружающих представлял пловец-экстремал?Может мозги у пловца несколько иначе устроены?Очень даже может быть! Так это что,повод опозорить Украину на весь мир такими действиями "правоохранителей"?! Подонки даже куртку трясущемуся от холода дать не догадались.Истиные мусора!
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Пловец был без маски - а вдруг ему навстречу еще кто-то плыл бы ?
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Реакция была только к тем людям, которые особенно дерзко вели себя, которые не придерживались правил", - сказал Варченко. Источник: https://censor.net.ua/n3187171
Столичные власти отнесли к "общественным местам" улицы, площади, бульвары, проспекты, переулки, подземные переходы, рекреационные зоны, сады, пляжи и кладбища.
Киевские власти составили перечень объектов, которые отнесены к общественным местам и где запрещено находиться без защитной маски, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

ПО ТЕМЕ
В парках Киева люди гуляют, несмотря на карантин
В парках Киева люди гуляют, несмотря на карантин
16:17
Так, в столице под термином "общественное место" понимаются: территории общего пользования (улицы, площади, бульвары, проспекты, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки, скверы и площадки, подземные переходы, парки, рекреационные зоны, сады, пляжи, кладбища, другие территории общего пользования); помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений, предприятий, учреждений и организаций (в частности, учреждения торговли, предоставления услуг и т.п.) всех форм собственности, гостиниц и аналогичных средств размещения граждан, общежитий, вокзалов и аэропортов; транспорт (в том числе работающий в режиме регулярных специальных перевозок), остановки общественного транспорта; придомовые территории; территории зданий и сооружений инженерной защиты территорий; территории предприятий, учреждений, организаций и закрепленные за ними территории на условиях договора.

Запрещено находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или его специальный статус; самовольно покидать места обсервации (изоляции) нарушать условия самоизоляции (самоизоляции, кроме больных и лиц, контактировавших с ними, подлежат люди старше 60 лет); находиться в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты (респиратора или защитной маски, в том числе изготовленной самостоятельно); перемещаться группой более 2-х человек (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет); находиться в общественных местах лицам, не достигшим 14 лет, без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, других лиц в соответствии с законом или совершеннолетних родственников ребенка; проводить все массовые мероприятия (культурные, развлекательные, спортивные, социальные, религиозные, рекламные и другие).

В Киеве запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости.

"Также напоминаем, что запрещено пользование детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях, а также пользования мусоропроводами в жилых домах", - подчеркнули в КГГА
Ось ці правила! Всі люди, яким 60 років, які йдуть у магазин стали злочинцями!
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Це поки. А якщо підійдуть та складуть порушення, потім суд і штраф?
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Если и будут случаи, то единичные. У них нет столько людей, чтобы контролировать город-миллионник.
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До мене у Києві вже сьогодні підходили та попереджали, що потім штраф 17000 грн.
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Зебилы забыли еще людям запретить на балконы выходить .
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А вот как зеленский на улицу выйдет ? Однозначно зассыт с одним охранником передвигаться .
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Ці "правоох.нці" продовжують займатися звичними і приємними для них справами - шманають багажники, гребуть хабарі і живуть на "відпускні"... Цей карантин їм тільки наруку.
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У перший день посиленого карантину правоохоронці займалися попередженням людей про дотримання правил, - радник глави МВС Варченко - Цензор.НЕТ 4699

Черти рогатые!!! Реально марсиане!!!
Стали с утра 5 человек толпой, останавливают всех подряд, собирая толпу - документы проверяют. Разносчики инфекции!!!
Очень много врачей заболело, полицаи на очереди! " -Они на передовой борьбы...!!! Герои!!!"

Цель проверки документов осталась не раскрыта.
Пы.Сы. Позже уже с балкона наблюдал: бабка топала без маски - на 34 тыщи минимум. У перший день посиленого карантину правоохоронці займалися попередженням людей про дотримання правил, - радник глави МВС Варченко - Цензор.НЕТ 979
Пы.Сы.2. А шо за фотка в новости??? Это полицейские Одессы "предупреждают" гражданина, пока их начальники самоотверженно борются с кофейнями?
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Ціль перевірки документів - знайти тих, кому є 60 років.
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Ага! Именно для этого "останавливают всех подряд"!!!
И шо они будут делать с теми, кому есть 60 лет???
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Мені сказали, що якщо ще раз зустрінуть, то піду під суд і заплачу 17 000 грн.
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Ну они много чего говорят....про какие-то налоговые, кредитные, арендные каникулы...помощь предпринимателям - ага, добить, чтобы не мучились!
Попадут как всегда самые ответственные и честные, в общем те, кто уже посчитал, что ""белыми" быть выгодно". Вернее - уже попали.
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Полицаям надо бы эсэсовскую форму выдать . И что бы обязательно с овчарками ходили . Нарукавная повязка с "Зе" что бы была . И тогда лохторату будет счастье .
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Живу в маленьком городке Харьковской обл . Людей на улицах нет . Ездил на велосипеде по работе . Немногих , которых встречал - половина в масках , - половина - нет . В аптеках масок по-прежнему - нет . ) ) .
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у нас маски есть...и не поверите-не в аптеках...а на заправках БРСМ...упаковка 5шт-100гривен... У перший день посиленого карантину правоохоронці займалися попередженням людей про дотримання правил, - радник глави МВС Варченко - Цензор.НЕТ 7317 У перший день посиленого карантину правоохоронці займалися попередженням людей про дотримання правил, - радник глави МВС Варченко - Цензор.НЕТ 3992
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Я за вас рад , мне пох...й . Пошил сам себе и семье маски из бинтов ещё недели две назад . Будет мало , - пошью ещё - бинтов накупил , да и в аптеках они есть .. У перший день посиленого карантину правоохоронці займалися попередженням людей про дотримання правил, - радник глави МВС Варченко - Цензор.НЕТ 5331
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Кстати , выходит очень дёшево . С одного бинта 14см на 7метров - четыре маски . Бинт стоит 10 грн . - Дерзайте ! ))
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Антоша вчера с такой завистью вещал про какие-то штрафы на мульёны евро во Франции. ************!
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Ідіть козі в "трещіну" всі радники разом з сабаковим подонком.. заберить з собою Антоніну Геращенко тви всі банда, брехливі мразі.
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Дождемся штрафов и посадок за распространение вируса нелюбви к В.А.Зеленскому ?
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Мусора козлы и ******сы!...Просто больше нечего сказать.
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Так полиция только и должна заниматься информированием людей, и заботиться о их безопасности, а не создавать эту опасность. То чем они собираются заниматься, и уже занимаются это незаконно, или проще говоря мусорской беспредел!
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В первый день полиция и нынешняя шизофреничная власть занималась полным беспределом факты налицо аш скучно даже без сюрпризов все ожидаемо даже скучно У перший день посиленого карантину правоохоронці займалися попередженням людей про дотримання правил, - радник глави МВС Варченко - Цензор.НЕТ 6912
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Когда к этому веселью подключатся адвокаты? Как-то *******#ли эти охреневшие "законотворцы" из Кабмина нести бред в массы. Тут только топить долбаную систему в её же собственном бреде в судах.
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