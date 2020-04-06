 У перший день посиленого карантину правоохоронці займалися попередженням людей про дотримання правил, - радник глави МВС Варченко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко.

"Сьогодні вся правоохоронна система була зорієнтована на те, щоб максимально займатися превенцією, попередженням людей. І цим переважно займалися співробітники правоохоронної системи, такі як поліцейські і нацгвардійці. Реакція була тільки на тих людей, які особливо зухвало поводилися, які не дотримувалися правил", - сказав Варченко.

Радник глави МВС також пояснив, яким чином складаються протоколи про оплату штрафів за недотримання умов карантину, додавши, що за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення було складено вже близько чотирьох тисяч протоколів.

"Кожен такий протокол направляється до суду, і суд приймає рішення. Станом на сьогоднішній день за статтею 44-3 було складено близько 4 тис. протоколів, це протягом березня місяця, відтоді, як почала діяти ця норма. І вже значну частину розглянув суд, винесені штрафи громадянам, і тільки після рішення суду громадянин зобов'язаний сплатити штраф", - пояснив Варченко.

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