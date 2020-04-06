 У перший день посиленого карантину правоохоронці попереджали людей про дотримання правил, - радник глави МВС Варченко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко.
"Сьогодні вся правоохоронна система була зорієнтована на те, щоб максимально займатися превенцією, попередженням людей. І цим переважно займалися співробітники правоохоронної системи, такі як поліцейські і нацгвардійці. Реакція була тільки на тих людей, які особливо зухвало поводилися, які не дотримувалися правил", - сказав Варченко.
Радник глави МВС також пояснив, яким чином складаються протоколи про оплату штрафів за недотримання умов карантину, додавши, що за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення було складено вже близько чотирьох тисяч протоколів.
"Кожен такий протокол направляється до суду, і суд приймає рішення. Станом на сьогоднішній день за статтею 44-3 було складено близько 4 тис. протоколів, це протягом березня місяця, відтоді, як почала діяти ця норма. І вже значну частину розглянув суд, винесені штрафи громадянам, і тільки після рішення суду громадянин зобов'язаний сплатити штраф", - пояснив Варченко.
ДНО...!
Єпическое видео о героических аваковцах:
https://www.facebook.com/azotsky/videos/2686354251486570/
Не хило предупреждали)
далі - розстріл і спалювання тіла (не обов'язково в такому порядку)
Любителям читать только заголовки
Так, за сутки полиция составила 192 протокола по статье 44-3 "Нарушение правил карантина людей" Кодекса об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает штраф в 17-34 тысяч гривенИсточник: https://censor.net.ua/n3187197
И ваше отношение к карантину изменится.
Удачи.
Нестыковочка
Столичные власти отнесли к "общественным местам" улицы, площади, бульвары, проспекты, переулки, подземные переходы, рекреационные зоны, сады, пляжи и кладбища.
Киевские власти составили перечень объектов, которые отнесены к общественным местам и где запрещено находиться без защитной маски, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.
ПО ТЕМЕ
В парках Киева люди гуляют, несмотря на карантин
В парках Киева люди гуляют, несмотря на карантин
16:17
Так, в столице под термином "общественное место" понимаются: территории общего пользования (улицы, площади, бульвары, проспекты, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки, скверы и площадки, подземные переходы, парки, рекреационные зоны, сады, пляжи, кладбища, другие территории общего пользования); помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений, предприятий, учреждений и организаций (в частности, учреждения торговли, предоставления услуг и т.п.) всех форм собственности, гостиниц и аналогичных средств размещения граждан, общежитий, вокзалов и аэропортов; транспорт (в том числе работающий в режиме регулярных специальных перевозок), остановки общественного транспорта; придомовые территории; территории зданий и сооружений инженерной защиты территорий; территории предприятий, учреждений, организаций и закрепленные за ними территории на условиях договора.
Запрещено находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или его специальный статус; самовольно покидать места обсервации (изоляции) нарушать условия самоизоляции (самоизоляции, кроме больных и лиц, контактировавших с ними, подлежат люди старше 60 лет); находиться в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты (респиратора или защитной маски, в том числе изготовленной самостоятельно); перемещаться группой более 2-х человек (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет); находиться в общественных местах лицам, не достигшим 14 лет, без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, других лиц в соответствии с законом или совершеннолетних родственников ребенка; проводить все массовые мероприятия (культурные, развлекательные, спортивные, социальные, религиозные, рекламные и другие).
В Киеве запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости.
"Также напоминаем, что запрещено пользование детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях, а также пользования мусоропроводами в жилых домах", - подчеркнули в КГГА
Ось ці правила! Всі люди, яким 60 років, які йдуть у магазин стали злочинцями!
Черти рогатые!!! Реально марсиане!!!
Стали с утра 5 человек толпой, останавливают всех подряд, собирая толпу - документы проверяют. Разносчики инфекции!!!
Очень много врачей заболело, полицаи на очереди! " -Они на передовой борьбы...!!! Герои!!!"
Цель проверки документов осталась не раскрыта.
Пы.Сы. Позже уже с балкона наблюдал: бабка топала без маски - на 34 тыщи минимум.
Пы.Сы.2. А шо за фотка в новости??? Это полицейские Одессы "предупреждают" гражданина, пока их начальники самоотверженно борются с кофейнями?
И шо они будут делать с теми, кому есть 60 лет???
Попадут как всегда самые ответственные и честные, в общем те, кто уже посчитал, что ""белыми" быть выгодно". Вернее - уже попали.
Мабуть з юристів, які деякий час пожили в цивілізованому світі і заразилися пошестю ПРАВА ЛЮДИНИ.
Тепер їх буде лікувати поліція, національна гвардія, а доліковувати доХтора в суді і прокуратурі.
Це все в правовій державі, а не в поліцейскій, в якій "конституція" ще залишається сталінською ширмою для цивілізованого світу. Закон як дишло.
Одно может спасти "Фактическая, настоящая бумажка.
«Но чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни
кто-либо другой не мог бы даже подойти к двери моей квартиры. Окончательная
бумажка. Фактическая! Настоящая!! Броня!!!»
Высокая вероятность того, что ограничения свободы передвижения граждан, в связи с профилактированием распространения коранавируса "кто-то кое-где у нас порой" использует для настоящей охоты за пожилыми людьми - пенсионерами -очень простой способ приварка вечно нуждающихся, как ранее доблестные ГАИшники, полицейских. Жертвы Второй мировой, дети войны, - вспомнят сцены из своего детства. а мирное поколение кадры из кинофильмов - Ausweis!
Такой себе "гоп-стоп" в законе.
Это еще будет один способ напомнить старшему поколению о СССР, о КПСС - когда много чего было плохого, но охоты за пожилыми людьми не было.
Коронавирус забудется, но ОХОТА полиции за пожилыми людьми, которая была при президенте Владимире Зеленском, запомнится.
Еще необходимо иметь ввиду, что пожилые люди все еще влияют на формирование общественного мнения. А если будут обижены старшие, то это передастся их детям и внукам - вот такая цепная реакция от глупости.
Эти чрезмерные глупости относительно пожилых людей необходимо отменить. Опубліковано на ФБ Николай Нестор.
5 апреля в 10:13 · Доступно всемhttps://www.ukraine-storis.pro/2020/04/15.html?fbclid=IwAR3kUmGd1QwMKGjYFP4Q-i49hbCTPsIltGUeZIyd6nuKZcPfcGYUjogxMmA#ixzz6IlT3GYSx