 В Одесі підтверджено 3 нові випадки COVID-19, ніхто з хворих за кордоном не був, - ОДА

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций, інформує Цензор.НЕТ.

"Діагноз підтверджено у жителів Одеси: жінки 1985 р.н. і двох чоловіків 1941 г.р. і 1959 р.н. За словами пацієнтів, жоден із них за межі країни не виїжджав. Зараз вони отримують медичну допомогу і надають дані про коло контактних осіб", - написав чиновник.

На даний момент, в Одеській області лабораторно підтверджено 30 випадків захворювання COVID-19.

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