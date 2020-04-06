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 В Одесі підтверджено 3 нові випадки COVID-19, ніхто з хворих за кордоном не був, - ОДА

Лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я в Одесі підтвердив ще 3 випадки захворювання COVID-19.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций, інформує Цензор.НЕТ.

"Діагноз підтверджено у жителів Одеси: жінки 1985 р.н. і двох чоловіків 1941 г.р. і 1959 р.н. За словами пацієнтів, жоден із них за межі країни не виїжджав. Зараз вони отримують медичну допомогу і надають дані про коло контактних осіб", - написав чиновник.

На даний момент, в Одеській області лабораторно підтверджено 30 випадків захворювання COVID-19.

Читайте також: Новий випадок COVID-19 підтверджено у жителя Одеси, загалом в області виявлено 27 інфікованих, - глава Одеської ОДА Куций

В Одесі підтверджено 3 нові випадки COVID-19, ніхто з хворих за кордоном не був, - ОДА 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187169
 
 
 Топ коментарі
 
6 квітня 2020. В Туреччині заборонили продаж медичних масок громадянам за гроші.
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган ввів заборону на продаж медичних масок в країні.
Громадяни зможуть отримати засоби захисту, не сплачуючи за них. «Місцева влада почала безкоштовно висилати медичні маски нашим громадянамПродаж масок заборонена », - сказав турецький лідер.»
Влада України, беріть приклад з союзника України, Ердогана, а не з хуйла.
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Продаж масок заборонена », - сказав турецький лідер.»

Свят,свят,свят, сказал Зеленский...
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То им еще Румыны завезли во время окупации в42-43г.И еще Ювентус и Лечче з Италии приезжали.
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6 квітня 2020. В Туреччині заборонили продаж медичних масок громадянам за гроші.
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган ввів заборону на продаж медичних масок в країні.
Громадяни зможуть отримати засоби захисту, не сплачуючи за них. «Місцева влада почала безкоштовно висилати медичні маски нашим громадянамПродаж масок заборонена », - сказав турецький лідер.»
Влада України, беріть приклад з союзника України, Ердогана, а не з *****.
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так потому турки и могут обеспечивать своих граждан,что в некоторых странах продажные дельцы у власти
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Продаж масок заборонена », - сказав турецький лідер.»

Свят,свят,свят, сказал Зеленский...
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сейчас это уже не важно был ты за границей.. не был ты за границей.. заграница нам уже помогла... а может и правильно что в Днепре могилы наперёд нарыли
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То навпаки добре.Краще нехай вони бур'яном поростуть і не ************
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потому что прилетевшие домой, даже не зная о своей "короне" шастали абы где по гостям и друзьям... вот и пошла вторая волна, уже зараженных от носителей заграничного вируса...
а была бы хоть какая-то обсервация... хоть 2 недели...
и потом, вот такие непонятливые спрашивают - и чем я могу помочь доктору, если останусь дома? а тем, что твои сопли и слюни останутся дома - а не рассеются на два метра... каждые три метра!!! на плечи и лица прохожих, продавцов, провизоров, медиков, водителей... собачников и бегунов от инфаркта (даже при таком строгом карантине)
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