 Україна направила Ірану ноту у зв'язку із заявами депутата Норузі про збитий літак МАУ, - Зеленко

Про це Укрінформу повідомила речниця МЗС Катерина Зеленко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми глибоко занепокоєні заявами представника парламенту Ісламської Республіки Іран, тому наше Посольство в Тегерані невідкладно направило до Міністерства закордонних справ Ірану ноту з вимогою надати відповідні роз’яснення", - сказано в повідомленні.

В українському МЗС вкотре закликали Іран дотримуватись своїх міжнародно-правових зобов’язань та забезпечити проведення повного та неупередженого кримінального і технічного розслідування обставин збиття літака Міжнародних авіаліній України 8 січня 2020 року.

Нагадаємо, іранський депутат, член комісії з питань законодавства та юстиції парламенту Ірану Хассан Норузі назвав "правильним" збиття літака МАУ і заявив, що нікого з причетних не затримали.

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