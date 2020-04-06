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 Політика України
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Все про:Іран (544) посольство України (181) Зеленко (60)

 Україна направила Ірану ноту у зв'язку із заявами депутата Норузі про збитий літак МАУ, - Зеленко

Україна вкотре закликає Іран забезпечити повне та неупереджене розслідування обставин збиття літака "Міжнародних авіаліній України" 8 січня 2020 року. Відповідну ноту направлено до МЗС Ірану.

Про це Укрінформу повідомила речниця МЗС Катерина Зеленко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми глибоко занепокоєні заявами представника парламенту Ісламської Республіки Іран, тому наше Посольство в Тегерані невідкладно направило до Міністерства закордонних справ Ірану ноту з вимогою надати відповідні роз’яснення", - сказано в повідомленні.

В українському МЗС вкотре закликали Іран дотримуватись своїх міжнародно-правових зобов’язань та забезпечити проведення повного та неупередженого кримінального і технічного розслідування обставин збиття літака Міжнародних авіаліній України 8 січня 2020 року.

Нагадаємо, іранський депутат, член комісії з питань законодавства та юстиції парламенту Ірану Хассан Норузі назвав "правильним" збиття літака МАУ і заявив, що нікого з причетних не затримали.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187168
 
   
 Топ коментарі
 
Кроме ноты нужно ещё выразить и обеспокоенность, иначе не считается.
А вообще, эти иранские муллы и мракобесы срали на ноты, на обеспокоенности и на самого Зеленского.
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Кто еще не вытирал ноги об Украину, с кем нам еще мириться?
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Вот реально ни кому , не желал , шоб вы Твари в Иране все сдохли Украина направила Ирану ноту в связи с заявлениями депутата Норузи о сбитом самолете МАУ, - Зеленко - Цензор.НЕТ 5375Они же херню несут и не краснеют , а как же он тогда сел в Тегеране если он не свой , и такой прилетел из Израиля Украина направила Ирану ноту в связи с заявлениями депутата Норузи о сбитом самолете МАУ, - Зеленко - Цензор.НЕТ 855 Как он сел , вы его уже тогда должны были сбить Украина направила Ирану ноту в связи с заявлениями депутата Норузи о сбитом самолете МАУ, - Зеленко - Цензор.НЕТ 855 Твари
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Кроме ноты нужно ещё выразить и обеспокоенность, иначе не считается.
А вообще, эти иранские муллы и мракобесы срали на ноты, на обеспокоенности и на самого Зеленского.
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Ага. А на денежную компенсацию срали два раза. Так как зеля дурак, и предоставил им отличную возможность.
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Статья ни про что!

Что он заявил то хоть, тот депутат?
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Еще одни мрази решили вытереть ноги об зебилье. Я почемуто уверен что с Порошенко такого ответа бы не было.
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Заявление иранского депутата подтверждает что с воровской властью ЗЕпредателей никто в мире не считается ,
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Кто еще не вытирал ноги об Украину, с кем нам еще мириться?
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Прийдеться відповісти,так,щоб мало нездалося !!!
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Вот реально ни кому , не желал , шоб вы Твари в Иране все сдохли Они же херню несут и не краснеют , а как же он тогда сел в Тегеране если он не свой , и такой прилетел из Израиля Украина направила Ирану ноту в связи с заявлениями депутата Норузи о сбитом самолете МАУ, - Зеленко - Цензор.НЕТ 855 Как он сел , вы его уже тогда должны были сбить Украина направила Ирану ноту в связи с заявлениями депутата Норузи о сбитом самолете МАУ, - Зеленко - Цензор.НЕТ 855 Твари
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Треба рюкзака відправити до Ірану, він домовиться...))))
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Краще б ви туди направили штук десять ракет "Нептун". І, плять,цей грьобаний іран і не пискнув би. Ну це не при кловані буде зроблено...
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Зелесрань у черговий раз показало свою "компетентність".
Оманський зашквар вилазить і буде вилазити і щоби його загасити, обілити треба мовчати.....
Зебобіки це й роблять, а Іран також не може сказати що літак збив не їх військовий підрозділ.
Тому усе так росто, Іран забиває на Україну, а Україна шле занепокоєння.
"Какая разница" из конца то в конец.......чиї пасажири...........
А за літак - так Беня не збідніє........ та й теж язик у одне місце засуне і мовчати буде.
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Зелесрань у черговий раз показало свою "компетентність".
Оманський зашквар вилазить і буде вилазити і щоби його загасити, обілити треба мовчати.....
Зебобіки це й роблять, а Іран також не може сказати що літак збив не їх військовий підрозділ.
Тому усе так росто, Іран забиває на Україну, а Україна шле занепокоєння.
"Какая разница" из конца то в конец.......чиї пасажири...........
А за літак - так Беня не збідніє........ та й теж язик у одне місце засуне і мовчати буде.
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