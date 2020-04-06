 Жорстокий карантин: поліція VS люди. ВIДЕО

Як карантин по-українськи виродився в ганебний спектакль, де боротися вирішили не з вірусом, а з власними громадянами, які не хочуть тихо спиватися в чотирьох стінах?
Чому активного молодика, який вирішив прогулятися порожнім парком, чекає набагато більше проблем, ніж п'яниць, які здають награбоване в ломбарди?
Як вийшло, що пробіжки і спорт - поза законом? І чому українська влада експортує з-за кордону тільки досвід заборон, а не підтримки громадян, які і без того постраждали?
Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.
то есть каждый сам себе диагноз ставит ?
"Тесты, тесты и еще раз тесты."
Самый важный фактор, позволяющий обеспечить низкую смертность в Германии, - это, похоже, массовое тестирование, пишет Business Insider.
Германия тестирует 120 000 человек в неделю, рассказал изданию глава института вирусологии больницы Charité в Берлине Кристиан Дростен.
https://www.forbes.ru/obshchestvo/396323-pochemu-germaniya-spravlyaetsya-s-koronavirusom-luchshe-drugih-stran-v-evrope
Неужели мусорне не противно лизать волосатую задницу Авакяна прессуя своих соотечественников украинцев...?
Неужели мусора не понимают что они выглядят конченными *********...?
Аукнется...
Присоединяйтесь к петиции, адресованой Кабинету Министров против запрета на посещение Парковых и Лесопарковых Зон.https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/3426?fbclid=IwAR3evdppLpuUkKzjpxvDfAE1Y6mt5IPg2bA-1BlsiJJjqICKerHjFPGqAS4
Такой себе "гоп-стоп" в законе.
Это еще будет один способ напомнить старшему поколению о СССР, о КПСС - когда много чего было плохого, но охоты за пожилыми людьми не было.
Коронавирус забудется, но ОХОТА полиции за пожилыми людьми, которая была при президенте Владимире Зеленском, запомнится.
Еще необходимо иметь ввиду, что пожилые люди все еще влияют на формирование общественного мнения. А если будут обижены старшие, то это передастся их детям и внукам - вот такая цепная реакция от глупости.
Эти чрезмерные глупости относительно пожилых людей необходимо отменить.
опубликовано
ФБ Николай Нестор Нагорняк
Вчера 05.04 в 10:13 ·
Доступно всем
"Старші", в т.ч. ми з дружиною, добре пам'ятаємо реалії совка і убогу совкову медицину. В тому числі дільничних терапевтів, які дивилися на хворого як на особистого ворога і мали негласний ліміт на видачу лікарняних і на діагноз "грип". Оце, в числі іншого, ми й передали дітям і онукам.
- Жена, там на ступеньках кот сидит и лыбится так подозрительно!
Жена:
- Ну всё - "белочка".
Мужик:
- Да что я кота от белки не могу отличить, говорю же КОТ сидит!!!
)))
Сидел, починял примус... *********
Слгласен.
Давайте, ругайте дальше Авакова, полицию, врачей , правительство и карантин
Но ,тем не менее, в условиях десточайших вызовов, пандемии и войны - государство работает-полиция на улицах, воины защищают нас от рашки, мид не даёт рашке снять санкции, гривна стабилизировалась, люди тестируется, медики получают средства защиты от ковид
Та да, были бы волнения по поводу продажи земли - а так вирус помогает, который не страшнее птичьего...
Таких людей надо в пример ставить, а не по райотделам возить!
Но как пел В. Высоцкий
Но вот он превеликий парадокс-
Кого-то выбирают римским Папою
Кого -то запирают в тесный бокс!
по своему менталитету - менты и проститутки одинаковы...
им пофиг кого обслуживать...
Запомните, все, что сейчас делает ШмЫгаль, МыВыДы и тот товарищ, замминистра МОЗа, позиционирующий себя Санэпид врачом - это ЧИСТО психологическая атака на слабонервных.
1. У нас нет санэпид врача... ибо НЕТ СЭС!!! Есть замминистра. Точка.
2. Вводить "карантин" может ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СЭС, которой нет.
3. Зайти к вам в квартиру (как пугают некоторые мэры) к вам могут ТОЛЬКО по решению суда. Или вы сами добровольно запустите к себе.
4. Ограничить вашу свободу могут ТОЛЬКО по решению суда. Или вы сами ее согласитесь ограничить.
5. Составить протокол на вас по 44-3 админки могут только в том случае, если вы БОЛЬНЫ и это УСТАНОВЛЕННЫЙ факт. Поинтересуйтесь, как собираются установить этот факт те, кто пытается составить на вас протокол.
Во всех иных случаях этот протокол стоит не больше, чем слова Антона Колесооборзеньевича.
Вменяют отсутствие маски и грозят 44-3 админки? Поинтересуйтесь где вы можете БЕСПЛАТНО получить то, что от вас требуют (маски и прочее) на основании ст. 20 закона о санэпидблагополучии...
Хотят установить здоровы ли вы? Поинтересуйтесь где вы можете немедленно бесплатно пройти тест.
Если Полиция пытается составить на вас протокол по 44-3 тут же интересуйтесь чем они докажут, что вы БОЛЬНЫ. Заметьте... не инфицированы, а именно БОЛЬНЫ.
Кроме того, чтобы составить протокол нужно грамотно его оформить и установить вашу личность. Если вы не согласитесь им помочь - максимум вас на 3 часа свозят на установление личности и ничем это не закончится ибо в участке уже не будет ни свидетелей ни фактов нарушений. И думаю, что никто вас никуда возить не будет.
Хотя... можете предложить им составить протокол с ваших слов
Главное будьте вежливы. Просите процитировать вам:
ст. 33 - о свободе передвижения... Если вас кто-то блокирует на дороге... и не только.
ст. 30 - если кто-то ломится к вам домой.
ст. 29 - если кто-то пытается лишить вас свободы
ст. 28 - если кто-то пытается угрожать вам принудительными медэкспериментами над вами.
Помните, у нас КМУ и местные органы власти объявили надзвичайну ситуацию - это нечто, когда прорывает канализацию в городе... т.е. то, что НЕ ОТМЕНЯЕТ ВАШИХ ПРАВ И СВОБОД.
Ограничение прав и свобод возможно ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в случае введения Надзвичайного Стану. У нас его нет и никто не рискнет идти на это.
Поэтому власть просто осознанно ВРЕТ и ЗАПУГИВАЕТ.
Помните, суды, слава Богу, в адеквате. Пока только 5% протоколов Полиции удовлетворены. И то... это еще просто в апелляцию не сходили.
НИКАКОЙ адекватной нормативки под ограничения ваших прав нет, а то, что есть весьма фрагментарно и легко отшивается в судах.
Этот пост написан в ответ на НЕПРАВОМЕРНЫЕ действия власти и на их НЕКОНСТИТУЦИОННЫЕ запугивания народа.
Это не означает, что нужно плевать на свою безопасность и безопасность других. Нет! Вы должны быть сознательными и прислушиваться к здравым предложениям.
Да, стоит носить маски в общественных местах, да не стоит пускать детей на площадки и отпускать одних, да не стоит лазить по общественным местам, если у вас есть признаки заболевания, не стоит рисковать жизнями других, если вы на самоизололяции - не лазьте - вы можете инфицировать других. Соблюдайте дистанцию и не толпитесь по пикникам и шашлыкам...
Я противник принуждения и запугивания, но я хочу, чтобы мы научились уважать и свои права и права других БЕЗ принуждения и запугивания.
Советы и рекомендации, которые описаны в ограничениях КМУ в большинстве своем резонны и логичны.
Главное чего я боюсь - вируса полицейского государства... он опасней иных вирусов.
Пост написан на основании ст. 34 Конституции Украины и отражает мою субъективную точку зрения.
Миха Чаплыга
Його знайшли, схопили і гелікоптером повернули назад.
Виписали штраф. 135 евро. 3900-4000 гривен тобто.
https://www.yahoo.com/news/frenchman-fined-for-crossing-mountains-during-lockdown-to-buy-cigarettes-155231929.html
Одна із фундаментальних засад демократії - принцип обмеженої влади. Полягає він в тому, що органи та посадові особи, наділені владними повноваженнями, зобов'язані діяти лише в межах Конституції.
ГЕНАДІЙ ДРУЗЕНКО, ДЛЯ "ХВИЛІ" 05.04.2020 18:20:40
Конституция Украины
Одна із фундаментальних засад демократії - принцип обмеженої влади. Полягає він в тому, що органи та посадові особи, наділені владними повноваженнями, зобов'язані діяти "лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами" конкретної держави. Що чорним по білому записано в частині другій статті 19 Конституції України, яку я і зацитував вище.
Здається, все гранично просто та зрозуміло. Суб'єкти владних повноважень можуть робити ТІЛЬКИ те, що їм дозволяють чи прямо приписують робити правові акти, а особи приватного права, не наділені владними повноваженнями, - все, що прямо не заборонено законом.
Конституція України, як правовий акт найвищої юридичної сили (т.зв. акт установчої влади), норми якого є нормами прямої дії (обидва приницпи закріплені в ст. 8 Основного Закону) містить невичерпний перелік прав і свобод людини і громадянина. Цьому присвячений цілий другий розділ Конституції, який може бути змінений тільки на референдумі. Стаття 22 Конституції України урочисто проголошує: "Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані", а ст. 64 уточнює: "Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України".
Конституція передбачає лише 2 (два) випадки універсального (тобто не конкретної особи, а необмеженого кола осіб) обмеження цих засадничих прав та свобод - запровадження надзвичайного або воєнного стану (ст. 64 Конституції). Рівно два. Але навіть за воєнного чи надвичайного стану не можуть бути обмежені "права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції".
Уряд своєю постановою від 2 квітня2020 р. № 255 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211" обмежив одразу низку фундаментальних прав, гарантованих Конституцією:
- право на свободу та особисту недоторканність (ст. 29 Конституції);
- право на свободу пересування (ст. 33 Конституції);
- право на свободу віросповідання (ст. 35 Конституції);
- право на мирні збори (ст. 39 Конституції);
- право на підприємницьку діяльність (ст. 42 Конституції);
- право на працю (ст. 43 Конституції);
- право на страйк (ст. 44 Конституції).
Зовсім невдовзі ми відчуємо (а деякі наші співгромадяни вже відчувають) обмеження та фактичне позбавлення права на медичну допомогу (ст. 49 Конституції), а медики - на безпечні та здорові умови праці (ст. 43 Конституції). Але обмеження та позбавлення цих прав не оформлятимуть жодним правовим актом. Тому повернемось до шедевральної постанови Кабміну № 211 (в редакції Постанови КМУ від 2 квітня 2020 р. № 255).
Отже, Уряд своїм актом обмежив наші права і свободи, порядок і випадки обмеження яких чітко встановлені Конституцією. Повторюсь, цих випадків ЛИШЕ два: надзвичайний та воєнний стан, який вводить своїм указом Президент і затверджує своїм рішенням Верховна Рада.
Отже, постанова Кабміну № 211 (в редакції Постанови КМУ від 2 квітня 2020 р. № 255) - це відверте перевищення повноважень. Бо Кабінет Міністрів, згідно з Конституцією України, зобов'язаний вживати "заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина" (пункт 2 статті 116 Конституції України), але аж ніяк не свавільно обмежувати їх.
З правової точки зору дії Кабміну Денис Шмигаль порушують щонайменше дві статті Основного Закону (6-ту та 19-ту), а також містять склад злочину, передбачений ст. 365 Кримінального Кодексу України "Перевищення влади або службових повноважень". Конституційне право називає такий вихід державного органу за межі своїх повноважень узурпацією влади, і тому стаття 60 Основного закону звільняє від відповідальності тих, хто відмовляється підпорядковуватись незаконним наказам узурпатора: "Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази."
Посилання на статтю 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" в преамбулі постанови КМУ від (в редакції Постанови КМУ від 2 квітня 2020 р. № 255) є нікчемним, оскільки норми законів не можуть суперечити прямим приписам Основного Закону: "Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй" (ст. 8 Конституції).
Отже, 6 квітня в країні завершиться заздалегідь оголошений державний перворот, коли неуповноважений орган державної влади обмежить наші фундаментальні права та свободи у непередбачений Конституцією спосіб, а "правоохоронні" органи почнуть застосовувати штрафні санкції за невиконання незаконних приписів.
Внесу ясність. Я не проти карантинних заходів - я всіляко за. Однак, коли ці заходи запроваджуються у відверто антиконституційний спосіб, я категорчично проти. Відносна свобода - це все, що залишилось в цій країні. Якщо ми обміняємо її та рештки права на примарний шанс вижити в умовах пандемії, вона може ніколи не повернутись на ці терени. Тоді ми остаточно перетворимось на бідну євразійську переферію. Злиденну і невільну.
Чутки - це не достовірна інформація, так... Але після свіжих новин вже схиляюся до думки, що таки правда.
Починається - "бидло в стойло і дрожать! тут вся влада у сміття зі стовбурами! врємя щас такоє! і ващє, ви льод под ногамі майора!"
У Грановского , Свинарчуков - опять же .
Потом можно будет запустить ещё пару составов на МАцькву цукерок и "Киевских тортов" .
Но надо быть самокритичным -- мы как религиозная секта . Особенно по почти подростковой наивности . Многие - по обычному невежеству ... Здоровый образ жизни хорошо -- но вирусология ... намного круче любого качка . Но увы и ах -- уже есть летальные случаи и со спортсменами . Особенно в таких диких странах как Иран .
Менты имеет право быть тупыми - за них думает командир или даже командир , командира .
А оне на службе и выполнять приказы .
И оне не виноваты , шо Улянка-Смерть разрушила софковую , но работающую медицину и оставила почти голяк . А пришедший на смену Барыге Бубочка , по глупой самоуверенности и невежеству делать всё с точностью до наоборот -- больше свободы для группы риска и меньше в целом по стране .