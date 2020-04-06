 МЗС створив єдиний механізм координації міжнародної допомоги Україні для боротьби з COVID-19, - Пристайко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це віце-прем'єр-міністр України Вадим Пристайко написав у Twitter.

"Збираємо й узагальнюємо потреби центральних та місцевих органів влади, щоб швидко й ефективно направляти необхідні ресурси туди, де вони найбільш необхідні", - повідомив Пристайко.

Він уточнив, що дефіцит необхідних національних ресурсів планується покривати за рахунок внесків міжнародних партнерів.

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