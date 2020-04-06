 МЗС створив єдиний механізм координації міжнародної допомоги Україні для боротьби з COVID-19, - Пристайко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це віце-прем'єр-міністр України Вадим Пристайко написав у Twitter.
"Збираємо й узагальнюємо потреби центральних та місцевих органів влади, щоб швидко й ефективно направляти необхідні ресурси туди, де вони найбільш необхідні", - повідомив Пристайко.
Він уточнив, що дефіцит необхідних національних ресурсів планується покривати за рахунок внесків міжнародних партнерів.
do not resuscitate@Nat_anest 21 ч
Уже нашлись желающие предъявить Китаю иск на 6.5 триллиона USD за сокрытие эпидемии, которые страны "большой семерки "потратили на поддержку своих экономик - типа если бы Китай предоставил точную информацию на раннем этапе, «инфекция не покинула бы Китай».
Наступним має бути (і буде!) кримінальна відповідальність існуючого в Україні політичного режиму, за завіз зарази в Україну. Котрий доречі, триває і нині...
https://www.youtube.com/watch?v=LR1Hd2KJgGQ
https://www.youtube.com/watch?v=l3RFbsNbc4s