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 Політика України, Суспільство
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 МЗС створив єдиний механізм координації міжнародної допомоги Україні для боротьби з COVID-19, - Пристайко

Міністерство закордонних справ України запустило єдиний механізм координації надання Україні міжнародної допомоги для протидії поширенню коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це віце-прем'єр-міністр України Вадим Пристайко написав у Twitter.

"Збираємо й узагальнюємо потреби центральних та місцевих органів влади, щоб швидко й ефективно направляти необхідні ресурси туди, де вони найбільш необхідні", - повідомив Пристайко.

Він уточнив, що дефіцит необхідних національних ресурсів планується покривати за рахунок внесків міжнародних партнерів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187165
 
 
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Єдиний механізм жебрацтва по світу з протягнутою рукою. Є чим похвалитися...
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do not resuscitate@Nat_anest 21 ч

Уже нашлись желающие предъявить Китаю иск на 6.5 триллиона USD за сокрытие эпидемии, которые страны "большой семерки "потратили на поддержку своих экономик - типа если бы Китай предоставил точную информацию на раннем этапе, «инфекция не покинула бы Китай».
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Ці дебіли з "цивілізованих демократій" САМІ СОБІ ЗАРАЗУ З КИТАЮ І ПОПРИВОЗИЛИ. Під масками "захисту співвітчизників" із зони карантину з Уханю (в порушення всіх відомих протиепідемічних і карантинних норм, написаних віками і кров"ю мільонів !)спец. рейсами, бортами, кораблями порозвозили заразу по усьому світу, а зараз смакують власне гівно і обурюються...
Наступним має бути (і буде!) кримінальна відповідальність існуючого в Україні політичного режиму, за завіз зарази в Україну. Котрий доречі, триває і нині...
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В Пакистане бесплатно раздают маски населению:
https://www.youtube.com/watch?v=LR1Hd2KJgGQ
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Дружный хор всех стран о "пандемии" говорит не о ее опасности, а о кризисе во всем мире.
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А что столько людей умирает,о чем это говорит?
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Та скільки можна жебракувати? В олігархів є мільярди,нехай повернуть.І не потрібно казати,за '' отнять і подєліть'',я проти цього.Потрібно повертати і вкладати в економіку.
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Как всегда , Порошенко и волонтёры пришли на помощь народу и армии Украины!!

https://www.youtube.com/watch?v=l3RFbsNbc4s
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