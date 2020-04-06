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 "Посвяткуйте вдома. Це вкрай важливо", - Кличко закликав киян не йти до церков на Великдень

Мер Києва Володимир Кличко повідомив, що звернувся до представників усіх конфесій із закликом максимально обмежити присутність людей у храмах на Великдень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це київський міський голова заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" в понеділок.

"Наближається велике свято Великодня, і багато людей збираються піти до церкви. Ми не можемо заборонити, це бажання кожного. Я зустрічався з представниками всіх конфесій, я звернувся до них максимум, якщо можливо, обмежити присутність людей у ці дні, і звертаюся до всіх: якщо у вас є можливість, будь ласка, посвяткуйте цей день вдома. Це вкрай важливо", - сказав Кличко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187163
 
   
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Герой России Рамзан Кадыров в
свое время обвинил другого Героя России, Сулима Ямадаева, в причастности к
убийству своего отца, Героя России Ахмада Кадырова. В результате Герой России
Сулим Ямадаев был убит в Дубае, и по обвинению в его убийстве дубайская полиция
объявила в международный розыск другого Героя России Адама Делимханова. Брат
убитого Героя России, Руслан Ямадаев, тоже Герой России, также был убит в
Москве другими, пока еще не установленными Героями России.
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Круговорот Героев России - очевидно, так должно быть...😱😱😱
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Кличко бы мог сам выйти на улицу, и лично наказать пару нарушителей, рейтинг бы себе только поднял! И умников бы меньше стало
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нож бы получил в бочару от какого нибудь шустряка и бокс не помог бы... "Попразднуйте дома. Это крайне важно", - Кличко призвал киевлян не идти в церкви на Пасху - Цензор.НЕТ 3388
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італійський мер накупив квадрокоптерів
з них матюкає громадян, які порушують карантин
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А почему он не обращается к уманским цадиковедам ?
Пусть попразднуют дома.
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То нехай мер Умані з ними морочиться.Тут своїх притрушених різних вистачає.
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В МП можно идти. Там все стерильно!
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..идите все в Лавру , там Лебедь всех причастит ковидом...
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Купи 2 рулона туалетного паперу, закрийсь в бункері. Не трогай святу Пасху.
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Не забудь взять своих пожилых родителей, а также всех знакомых с гиертонией и диабетом. Чтоб основательно потолкаться и почихать друг на друга в храме на Пасху.

По-любому хороших христиан Господь забирает к себе пораньше.

Аминь.
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Якби цей Кличко мав здорові мізки, а не покоцані хуками, джепами і аперкотами, то знав би, що Святе Воскресіння Христове люди завжди у всі віки святкують дома сім"ями. Без його дебілячих повчань...
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ога, то -то в пасхальную ночь Владимирский битком набит и на улице плотная толпа
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А карантин на храмы, что, не распространяется?
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Карантин в храмах - дело добровольное. В раде ж собираются толпой - и ничего.
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В Иерусалиме закрывают храм Гроба Господня. Последний раз такое происходило в 1349 году, во время эпидемии "черной смерти" - бубонной чумы...
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Так то закрывают представители другой конфессии. )))
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Класичний посттравматичний черепно-мозковий синдром Хука - Джепа -Аперкота. Кличко № 2. Вірніше №3: другий "покоцаний" уже видав нещодавно "перли" з Нью-Йорка.
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ПРИЗЫВ СИДЕТЬ ДОМА ато будем ...идить и штрафовать.1 приыв. высказывание преидента пожелание премьера, НЕ ЕСТЬ ЗАКОН. все отпиз...енные отрафованные и арестованные выиграют все суды. ******* пропихнувая закон о земле не особо подумала что нужно или создать закон о карантине или обьявить ЧП. тем более что собрать в ВР 400рыл из ближайего окруженияуже зараженных + водилы+ охрана+ менты итого пару тысяч можно а купить чашку кофе простому человеку нельзя НЕ СТРАННО ЛИ. все происходящее сейчас это грубое наруение конституионных прав граждан. я лично соблюдаю карантин. но у меня есть и возможность и желание.
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Пусть они потом выиграют все эти суды. Глубоко насрать. А сейчас пусть сидят дома и пусть их штрафуют.
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а я тоже за и с тобой полнлстью согласен. и о том что ВР должны нами заниматься а не оманскими агрофирмами и пожеланиями сороса. я, к стати, сижу дома но повторюсь. у меня есть желание и возможность. а тебе наведу пример ты видно не читал. ломбард. наличка это самое ужасное. потные кольца цепочки браслеты, аппаратура из квартир..все это можна. а чак кофе (КИПЯТОК) нельзя. НОРМАЛЬНО???????????
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Поставьте пасочку и водочку перед телевизором ...
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