Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це київський міський голова заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" в понеділок.
"Наближається велике свято Великодня, і багато людей збираються піти до церкви. Ми не можемо заборонити, це бажання кожного. Я зустрічався з представниками всіх конфесій, я звернувся до них максимум, якщо можливо, обмежити присутність людей у ці дні, і звертаюся до всіх: якщо у вас є можливість, будь ласка, посвяткуйте цей день вдома. Це вкрай важливо", - сказав Кличко.
свое время обвинил другого Героя России, Сулима Ямадаева, в причастности к
убийству своего отца, Героя России Ахмада Кадырова. В результате Герой России
Сулим Ямадаев был убит в Дубае, и по обвинению в его убийстве дубайская полиция
объявила в международный розыск другого Героя России Адама Делимханова. Брат
убитого Героя России, Руслан Ямадаев, тоже Герой России, также был убит в
Москве другими, пока еще не установленными Героями России.
з них матюкає громадян, які порушують карантин
Пусть попразднуют дома.
По-любому хороших христиан Господь забирает к себе пораньше.
Аминь.