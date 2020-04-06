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 Політика України, Економіка
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Все про:карантин (2193) Слуга народу (778) Дубінський (98) COVID-19 (3099) коронавірус (1741)

 Нинішня влада здійснює геноцид українського народу, - "слуга народу" Дубінський

Народний депутат із фракції партії "Слуга народу" Олександр Дубінський вважає, що влада запровадженням жорсткого карантину для боротьби з коронавірусом "прирікає населення на голодну смерть".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на dubinsky.pro

"Замість того, щоб створити людям умови для роботи, їм закривають усі можливості. Не дають виходити на вулицю, повністю зупиняють малий бізнес. 17 тис. штрафу для малого бізнесу - це кінець. Ніхто не працюватиме. Не буде платежів до бюджету. Люди сидітимуть на голодному пайку і нестимуть останнє в ломбард. Зробіть так, щоб громадяни, які позбулися свого доходу - отримали його, а потім відправляйте їх додому! Адже інакше ви прирікаєте населення на голодну смерть", - прокоментував ситуацію народний депутат Дубінський.

Він назвав дії української влади справжнім злочином і геноцидом проти українського народу. Депутат упевнений, що відповідальні особи мають за них відповісти. Зокрема, він ініціюватиме кримінальні розслідування щодо прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і мера Києва Віталія Кличка за незаконний карантин. Дубінський пообіцяв зробити все для скасування постанов, які забороняють працювати та обмежують пересування людей без надання їм засобів індивідуального захисту.

Як приклади він навів досвід двох країн - Швеції і Білорусі, які не хочуть зупиняти свої економіки.

"Вони визнають проблему, але не хочуть зупиняти свої економіки. Розуміють, що у людей не буде грошей, щоб купувати собі ліки і захищатися. В Австрії людям на вході в магазини безкоштовно роздають маски (витрати їм компенсує влада). А у нас же населення обмежують у переміщенні без масок. При цьому не забезпечують ними безкоштовно, ні антисептиками, нічим. Хоча на це повинні виділятися кошти з бюджету, якщо вводиться заборона на відвідування публічних місць. Держава не забезпечує виконання карантинних вимог, хоча зобов'язана за чинним законодавством. Тому, вважаю, потрібно притягати до відповідальності осіб, які ухвалюють такі рішення. Рішення про карантин - це злочин", - наголосив Дубінський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187162
 
   
 Топ коментарі
 
- Мы,будучи у власти, проводим геноцид украинского народа!
Нынешняя власть проводит геноцид украинского народа, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 7525

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Сепар Дубинський відволікає увагу від замовника скандалу.
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А оно тогда кто - опозиция прости господи ?
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Ср..ий 1+1 - більше шкоди приносить , ніж всі сєпарські анали разом взяті . Ті прямо заявляють , що вороги , а бєнін говнорупор зпідтишка , але вперто руйнує Україну .
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Народный депутат из фракции партии "Слуга народа" Александр Дубинский считает, что власть введением жесткого карантина для борьбы с коронавирусом "обрекает население на голодную смерть". Источник: https://censor.net.ua/n3187162

А хто сказав що клоуни добрі ? Нинішня влада здійснює геноцид українського народу, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 3691

Нинішня влада здійснює геноцид українського народу, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 1629
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Все спортсмены и рыбаки любители, жестко не взлюбили Зелю.
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Зеля это молодой Янык, но второй явно умнее только лох, а первый тоже походу лох.
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Уже не первый депутат кричит "Зрада", а где они были три недели назад когда весь этот цырк начинался? #ЙДУНАВИ https://www.facebook.com/groups/2558137471071028/permalink/2558788424339266/
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За кого голосовали зебилы,теперь это недорозумение будет говорить всякую чужь и ерись. Пудель кучера забыл что вовласти))) смешной дурачёк папы бени коломойши
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Явка з повиною ворогам України не зараховується.
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Кумедний дубінізм від Дубінського. Бєня розважається та вигадує новий зашквар для своїх маріонеток.
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За слово "геноцид" сказане всує, тобі, худобі зеленій тре пащеку роздерти від вуха до вуха. Навіть при всій ненависті до влади зелених виродків я ніколи неопускаюсь до використання цього слова змальовуючи їхні дебілячі фокуси..
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Ну здравствуй, бородатая жопа каломойского, И почему я был уверен, что ты сегодня что-то п*зд*нешь
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Ему квакать нормально, с рукой Каломойского по локоть в заднице?
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Потрібно заборонити полив полів зі скважин, бо багато набурили скважин і закачують воду в спец ставки з яких потім поливають поле, з такими темпами спочатку обміліють всі природні водойми, а потім і людям не буде вистачати чистої води.
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Беня доиграется,в погоне за баблом можно оказаться на пиках. Не спасёт никакая охрана.
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Так чому шавка Коломойського не йде з депутатів?
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Раскукарекался, прям как Рабинович, прям на слезу пробило...
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Интересно,эта гнида читает Цензор?Этот сученок -хитровы..баный купит лохов,кислотный остаток 73%? Думаю дело времени.Как и с Зешмарклей история повторяется Нинішня влада здійснює геноцид українського народу, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 230
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Яка ця сволота не є,а говорить правду.Влада порушила конституцію.Аваков,шмигаль та поліцаї мають бути засуджені народним судом на майдані.Другі мають йти з влади геть.Досить позорити Україну!
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Как всегда , Порошенко и волонтёры пришли на помощь народу и армии Украины!!
СМОТРИТЕ ВСЕ !!!
https://www.youtube.com/watch?v=l3RFbsNbc4s Нинішня влада здійснює геноцид українського народу, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 3564 АПЛОДИРУЮ СТОЯ!
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Это можно считать признаем собственной вины?
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О МРАЗОТА чеше!!!! Так продай єрмаку мамину тачку і закупи пов*язки,як наприклад Порох і роздавай людям!! НЕДОЛУГИЙ!! Отака мразота і розколихує човен на радість кацапстану,ТЬФУ(100 разів)
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Цей 3.14 привів до влади блазня, розвів лохів, а тепер знову розводить.........
Просто його Беню мають посунути і йому нічого не капне, от він відпрацьовує вказівки свого боса.
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Продавби свої тачки та покормив нужденних пенсіонерів чи багатодітних
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Вирус коломойского страшнее короновируса.
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Украиноненависник, антиукраинец, российский коллаборант Дубинский что то вякнул про Украинский народ? Нинішня влада здійснює геноцид українського народу, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 2204
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геноцид будет в любом случае... власть в патовой ситуации. я бы сейчас даже соевую власть не обвинял.
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