 Нинішня влада здійснює геноцид українського народу, - "слуга народу" Дубінський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на dubinsky.pro

"Замість того, щоб створити людям умови для роботи, їм закривають усі можливості. Не дають виходити на вулицю, повністю зупиняють малий бізнес. 17 тис. штрафу для малого бізнесу - це кінець. Ніхто не працюватиме. Не буде платежів до бюджету. Люди сидітимуть на голодному пайку і нестимуть останнє в ломбард. Зробіть так, щоб громадяни, які позбулися свого доходу - отримали його, а потім відправляйте їх додому! Адже інакше ви прирікаєте населення на голодну смерть", - прокоментував ситуацію народний депутат Дубінський.

Він назвав дії української влади справжнім злочином і геноцидом проти українського народу. Депутат упевнений, що відповідальні особи мають за них відповісти. Зокрема, він ініціюватиме кримінальні розслідування щодо прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і мера Києва Віталія Кличка за незаконний карантин. Дубінський пообіцяв зробити все для скасування постанов, які забороняють працювати та обмежують пересування людей без надання їм засобів індивідуального захисту.

Як приклади він навів досвід двох країн - Швеції і Білорусі, які не хочуть зупиняти свої економіки.

"Вони визнають проблему, але не хочуть зупиняти свої економіки. Розуміють, що у людей не буде грошей, щоб купувати собі ліки і захищатися. В Австрії людям на вході в магазини безкоштовно роздають маски (витрати їм компенсує влада). А у нас же населення обмежують у переміщенні без масок. При цьому не забезпечують ними безкоштовно, ні антисептиками, нічим. Хоча на це повинні виділятися кошти з бюджету, якщо вводиться заборона на відвідування публічних місць. Держава не забезпечує виконання карантинних вимог, хоча зобов'язана за чинним законодавством. Тому, вважаю, потрібно притягати до відповідальності осіб, які ухвалюють такі рішення. Рішення про карантин - це злочин", - наголосив Дубінський.