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 Політика України
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Все про:банки (382) МВФ (748) Зінкевич (33) Європейська Солідарність (334)

 "Слуги народу" внесли 13 тисяч поправок в "антиКоломойський" закон, щоб зірвати його ухвалення, - нардеп від "ЄС" Зінкевич

У закон про банки подано вже понад 13 тисяч поправок, причому понад 6 тисяч - одним депутатом.

Про це пише в Facebook народний депутат від "Європейської Солідарності" Яна Зінкевич, інформує Цензор.НЕТ.

Понад 6000 правок подав один депутат - Антон Поляков. Він був мажоритарником по округу 206 від фракції "слуг народу", тепер - позафракційний.

Зінкевич нагадала, що ухвалення "антиКоломойського" закону необхідне для отримання кредиту МВФ, "щоб утримати країну на плаву в умовах кризи і пандемії".

Слуги народу внесли 13 тисяч поправок в антиКоломойський закон, щоб зірвати його ухвалення, - нардеп від ЄС Зінкевич 01

Нагадаємо, Верховна Рада 30 березня підтримала в першому читанні законопроєкт 2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, прийняття якого є однією з двох умов укладення нової угоди з Міжнародним валютним фондом. Другою умовою було прийняття закону про ринок землі, який парламентарії прийняли в цілому цього ж дня.

Водночас в законопроєкт про банки нардепи вже подали 5 тис. поправок до другого читання, що може істотно затягнути його розгляд. Останній день подачі поправок - 6 квітня.

6 квітня член профільного комітету ВР, депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомляв, що депутати Верховної Ради запропонували 6 тисяч поправок до законопроекту №2571-д про поліпшення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187161
 
   
 Топ коментарі
 
Долбодятлов вносивших эти поправки просто нужно ловить и бить пока не заберут поправки--ТВАРИ ПРОДАЖНЫЕ "Слуги народа" внесли 13 тысяч поправок в "антиКоломойский" закон, чтобы сорвать его принятие, - нардеп от "ЕС" Зинкевич - Цензор.НЕТ 5180
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Вот это сброс галимый, капец, ааааааааа.))))))
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Вот так вот выглядит скотство и не надуманное, а настоящее предательство Украины.
Если дефолт-таки случиться, куда будут бежать эти "слуги народа"? Их, ведь, обнищавший и голодающий народ реально перевешает, Ростовом не отделаются.
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Во всем обвинят Порошенко. Нарид поверит.
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Що це за країна така,що не може на олігархів управу знайти?
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і головне, влада прийшла антиолігархічна. НІБИ "Слуги народа" внесли 13 тысяч поправок в "антиКоломойский" закон, чтобы сорвать его принятие, - нардеп от "ЕС" Зинкевич - Цензор.НЕТ 8618
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Для взрослого человек верить в сказки - грех. 73% поверили.
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кто не верует в Бога
будут верить всякой лжи, ибо отличить не смогут
отаке, малята
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суд повинен бути ,завжди,справедливим й адекватним діянням... Інше беззмістовне "Слуги народу" внесли 13 тисяч поправок в "антиКоломойський" закон, щоб зірвати його ухвалення, - нардеп від "ЄС" Зінкевич - Цензор.НЕТ 7801
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Як дивно...Висновок, в нас є суд "Слуги народу" внесли 13 тисяч поправок в "антиКоломойський" закон, щоб зірвати його ухвалення, - нардеп від "ЄС" Зінкевич - Цензор.НЕТ 3631 Чи будівлі з написом, напаковані кримінальними паразитами...
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13 тисяч ???
оце працюють..
беня щедро платить
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Оформляли же не они, а клерки, они максимум - свои подписи поставили. Но предатели Украины именно они.
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уявіть, скільки лайна при владі присмокталось.
Зеля їх не помічає ?
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Не факт, что Зеленский лучше. Могли бы принять "антиколомойский" закон сразу в первом чтении и в целом, но не приняли. Для чего? А вот для этого. Опять всё повисло в воздухе.
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Закон принят в первом чтении...а ко второму внесены 13 тысяч правок...вот об этом она и говорит..
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мрази зелеНЫе.сразу после карантина всю эту падаль будем гнать на ростов!
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Гуманисты мля...их вешать надо а не гнать куда то...
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Гуманисты мля...их вешать надо а не гнать куда то...

Так смотри новый Махно появится - украинская земля это не заводы прошлого века.
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І після цього це шобло із своїм турборежимом має право на існування? Щоб розглядати півроку фейкові правки, транжирити цілком реальні державні кошти не цураючись продажами посад від міністрів до голів РДА. Пік ценізму і знущання над здоровим глуздом
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Да успокойтесь, оно Вам надо? Чи вам что то перепадет? При любом раскладе мы будем в накладе.То паны скубутся...
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Хто може мені пояснити, чому цей закон так сформулювали. А саме: колишнім власникам банки не повертати. В такому формулюванні є великий підводний камінь: якщо хтось захоче забрати у когось банк, досить зібрати на власника якийсь фейковий компромат для суду, і ніяка апеляція власнику не допоможе. Питання: чому закон не сформулювали так: конкретно Коломойський не може більше стати власником банку. Бо на нього є справжній компромат.
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Нормально этот закон сформулирован, аналогичное законодательство действует в развитых странах. Дело в том, что денежно-кредитный и банковский регулятор с стране должен быть один - Центральный (Национальны) банк, а никак не суды, которые в этих вопросах вообще не компетентны, а в Украине еще и коррумпированы. Закон предусматривает, что в случае недовольства владельцев ликвидированных/национализированных банков они имеют право обратиться в одну из ОБЩЕПРИЗНАННЫХ УВАЖАЕМЫХ АУДИТОРСКИХ КОМПАНИЙ, которая по их просьбе проведёт аудит деятельности их банков и, в случае, если Национальный банк окажется неправ, этим владельцам будет выплачена соответствующая денежная компенсация. Понятно, что Коломойский на такое пойти не может, ибо в случае независимого аудита просто подтвердится то, что Коломойский ещё должен $5,5 млрд долларов Украине, которые он вывел из "Приватбанка".
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Ну, если по решению Нацбанка, то это лучше, наверное, чем суда.
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Бо на нього є справжній компромат.

А еще он США дорогу перебежал.Так что Беню скушают свои за деньги МВФ,
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за компромат на собственника банк не забирают.
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нет. потому что уголовное преследование владельца банка не означает его национализацию. хватит нести чушь.
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Я и не говорил про национализацию. Просто любой банк теперь легче может перейти в другие руки. Считай, рейдерство.
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бред какой то. почему "теперь"? что поменялось в бизнес отношениях между разными бизнесменами? раньше нельзя было банк купить? наоборот - раньше отжать было легче - только решения задрыщеннского суда надо было. а теперь только через НБУ. так почему "легче" то?
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Ну, ежели по решению НБУ, то так, наверное лучше.
Что-то ты раздухорился, Стрелок, мысли каждого комментатора называешь то чушью, то бредом. Хочется таким способом самоутвердиться? Мысль про НБУ ты почерпнул у Solo и выдал за свою.
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с чего ты взял что я у кого то что то черпаю? и в каком сообщении у Соло я почерпнул свою мысль о контроле и верховенстве НБУ? время укажи
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да, еще, ты тут новенький. я действительно называю чушью и бредом "мысли". но не сразу. а когда "комментатор" упорствует. для начала я просто говорю как есть в реале а не в его фантазиях.
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У нас тут вроде дискуссия. Не место быковать, служивый.
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ну т.е. ты привык только по шерстке? может мне еще фрак надеть? так не будет. если ты говоришь чушь - я тебе об это скажу. не устраивает - я в "дискуссианты" не набиваюсь
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Есть разные способы выразить своё несогласие. Ты выбрал крайний. Но имей ввиду - здесь не казарма.
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в конкретному випадку з бенею - банк не забрали, а націоналізували з борговими зобовязаннями, які належать власнику. Тобто, звільнили власника від боргів. Але потім, розібравшись, що борги є результатом крадіжок власника - виставили бені рахунок: плати, мовляв, ти винуватий, чого держава має за тебе платити.
І да, забуваєте, що напередодні націоналізації від бені було не не те що прохання, а письмове прохання до НБУ націоналізувати Приват. Так що за "забрати" стосовно Привату - звіздьож.
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Я ж говорю, проще удавить, чем прокормить...
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Если допустить дефолт то многие уважаемые граждане потеряют деньги на заграничных счетах.
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Могут и больше потерять. Если вовремя не смоются.
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Дурак ты, и не лечишься. На заграничных счетах как раз эти, как и другие граждане ничего не потеряют, а вот все гривневые вклады в украинских банках обесценятся до полного обнуления. Да и украинские банки многие просто разорятся. И не только с гривневыми вкладами будет беда, но и с зарплатми, пенсиями, прочими социальными выплатами.
Короче, народу реально жрать будет нечего.
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Каким образом отказ от погашения взятых кредитов государством может быть связано с личными счетами граждан за рубежом.
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На заграничных никто не потеряет. Дефолт же не за границей будет. Я потеряю на вполне родном счете. У многих простых украинцев есть сбережения. И они их потеряют.
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От это я понимаю. Вот как любят Беню, как верно ему служат. Хотят все таки дефолт устроить. А Осел разведет ушами - мол. видите, я пытался, я ни при чем. Это не моя фракция и не я ее соберал.
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Всё это мелочёвка давай фото адреса,всех его что только есть в хороших подробностях (можно оно же государственная личность),и будет он я так думаю попроще.
Да уж слабувата команда,с небес на землю ставить.
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Озвучьте фамилии этого года Коломойского что бы люди когда их увидят материи и плевали на них, нужно знать своих героев
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Потрясающая продуктивность Антона Полякова! Надеюсь, что он все свои поправки помнит до последнего слова) Хороший кеш повышает тонус. Продажа ламината в своих магазинах его возбудила так, что он клепает по одной поправке в две минуты!!!! Не спит, ни ест, жену не видит сердешный! Простите , но ему по.рать некогда! Надо успеть отработать выручку от продажи ламината!
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Слуги служать своєму хУзяїну... Що тут дивного?...
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Так там наверное по одной поправке от бабы Юли и "мамы любит скорость" только по несколько тысяч раз.
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Самый справедливый и гуманный вариант решения этого важного для украинского народа вопроса- это кастрировать вора и врага народа-беню.
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Зачем? отправить на родину, пусть там осеменяет израильтянок. Там такие кошерно нужны. Для поддержки генофонда.
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Зразу помітно що нардепам важливо загальмувати. Поправок до закону про мову 3 тис. до закону про землю 4 тис. антиколомойський закон 13 тис. Так от що їм дороге?
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Бородатая жопа Колумойского пукает, фуууу)))))
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Останні відомості від нардепа Безгіна - вже понад 16000 поправок станом на 20:30
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Зараз просто потрібно відкрити кримінальне провадження за зловживання владою і за перешкоджання діяльності Верховної Ради. На час досудового розслідування відсторонити мегаактивних «правщиків» від виконання обов'язків нардепів на час проведення досудового розслідування. А у справі призначити судово-психіатричну експертизу. Якщо виявится, що ці «діячі» неосудні, це буде підставою для позбавлення їх депутатських повноважень.
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Як ти думаешь, хто надоумил этого осла подписаться под этими поправками?
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Я гадаю, що цим повинні займатися лікарі. Адже нормальна адекватна людина не буде так поводитися.
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Все просто. Порошенко проголосував за земельний закон в обмін на антиколомойський закон. А зеленські тепер його тупо кидають. Мовляв, це не ми. Порошенко не захотів би нести електоральні втрати через закон про землю. А ось на законі проти Бєні можна добряче набрати прихильників. Лохонувся Петро.
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В названии партии «Слуга народа» или пропущено слово «богоизбанного», или слово «народа» подлежит замене на словосочетание «поца КолоМойши».
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Хоч народ намагаються переконати в іншому, але то все має одну назву: Зе і Беня!
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Наук...ехо "вопроси стадіону" ми пам'ятаємо добре! Чекаємо на відповіді!
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Так вони гандони це зрозуміло, але хтілося почути думку тіх хто за цих поців голосував
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серьезно? и после этого зеля еще что-то вонять будет на другие фракции?
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хахахахах я хренею.... сотни уже поправок я смотрел тогда раду как задалбывали ими дипутатов королевские и другие тянули резину до 12 ночи... а теперь 13 тысяч поправок расмотреть до второго пришествия ХРИСТА можно! 13 тысяч!!!! такое количество поправок даже в кошмарном сне невозможно сочинить ....как такое может быть? 13! если даже слова и буквы переставлять с места на место и то немогу себе представить такое количество! я когда раду слушал то королевская весь вечер тролила зам рады своими одними и теми поправками переставляя очерёдность просто слов в них...лиж бы яйца поморочить всем и не дать проголосовать..
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Якщо Президент країни - клоун ...
"Слуги народу" внесли 13 тисяч поправок в "антиКоломойський" закон, щоб зірвати його ухвалення, - нардеп від "ЄС" Зінкевич - Цензор.НЕТ 4585

То Парламент країни перетворюється в цирк!
І все закономірно , і все згідно діючого законодавства
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КАЛа сдать на опыты ФБР ,они заждались карапуза ,Дубину вместе с ним , как лакея.
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Миха Чаплыга
47 мин. ·

ЗЕЛЕНСКИЙ и развод лохов...
Читаем: Украина договорилась об увеличении программы помощи от МВФ с 5 до 8 миллиардов долларов. Первый транш в мае может составить 2 млрд в случае подписания новой программы. (Зе-ленский)
Гггггг!!!!!!! Речь о тех 2 ярдах, которые БЕЗУСЛОВНО МыВыФы дает ВСЕМ странам четвертого мира, с которыми у него есть программы?
Т.е. 2 ярда - это пара копеек с барского плеча в кредит ВСЕМ станам недомира, которые лягли под МыВыФы согласившись никогда не мешать нормальным странам своей конкуренцией...
Ну... и в чем заслуга? Кто о чем и с кем "тяжело" говорил?
А.... ну да... условие... нужно не только быть быть страной недомира, но и булки расслабить под них - программку подписать... Тогда эти 2 ярда в кредит дадут безусловно как и всем остальным.
А что эе хочет МыВыФы? Чтобы мы стали банановой республикой! Единственной на планете страной, где по требованию МыВыФы утверждают закон, согласно которого в отдельных случаях можно НЕ ИСПОЛНЯТЬ решение суда на законодательном уровне!
О как! А еще... дружбан МыВыФы очень осерчал и требует пустить мировых спекулей на нашу Землю...
А еще хитрые депы 10 тыс. поправок к тому странному закону зарегили...
А тут еще карантин, админ штрафы, вирус... А когда там очередные 4 внеочередные сессии? ))))
Кстати... а что там с Ермаком, назначениями в УЗ и Оманом? Водичка тепленькая там?
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Опубликовать. Кого купил коломойский и кто так усердно старается бросить украинский народ в бездну?! И кто эти нелюди, которые стремятся организовать дефолт. Неужели американские юристы, которые открыли уголовные дела против коломойского, тупее наших?
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Итак, человек с отсутствующей персональной легитимацией где-либо в мире - Mr. Ko, запустил свое puppet-show. И это уже не Квартал-95 или ГолыйБородько. Это Mr. Ko's puppet-show. Кто же они эти puppets?
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Сколько слов в законе? Это ж можно все слова поменять. И станет не " анти* ", а "зе пиарастейский".
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Это Mr. Ko's puppet-show. Кто же они эти puppets?
1/ Надо отдать должное бабушке Юле, КАК ВСЕГДА, сумевшей завернуть г@вно в красивую обертку. В этом смысле для Украины бабушка более опасна, чем янучары, потому что в наличии ума ей не откажешь.
2/ "Внефракционный депутат (экс "Слуга народа") Антон Поляков подал в т.н." антиколомойский закон "6000 поправок. Еще одна "служанка" Ольга Василевская-Смаглюк (экс "1 + 1") в свою очередь подала более 1500 поправок".
Сладкая парочка: недалекая до примитивизма баба и мальчик. Интересный мальчик, но далеко не пойдет, на ловленный мизер поставил. Почему-то сразу про вспомнилось: "И Ленин такой молодой, И юный - Октябрь впереди!" Молодой или нет Ленин был, но сифилис вместо мозгов уже тогда поймал.
3/ Имена другой сладкой парочки, внесшей 3000 поправок на двоих неизвестны, как неизвестны имена авторов еще 2500 поправок.
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Более 6000 правок подал один депутат - Антон Поляков. Он был мажоритарщиком по округу 206 от фракции "слуг народа", теперь - внефракционный. Источник: https://censor.net.ua/n3187161

Тепер у цього Полякова банківський рахунок і гаманець трохи розпухли від "вдячності" від бородатої жіночки Привати Коломойської "Слуги народу" внесли 13 тисяч поправок в "антиКоломойський" закон, щоб зірвати його ухвалення, - нардеп від "ЄС" Зінкевич - Цензор.НЕТ 141
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Коломойский просто Срет на голову Зеленскому!!!
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уже 3 месяца как отменили депутатскую неприкосновенность, первые суды покажут искренность мотвивов.
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а лицо-то какое доброе...Павлик Морозов от Зе... "Слуги народу" внесли 13 тисяч поправок в "антиКоломойський" закон, щоб зірвати його ухвалення, - нардеп від "ЄС" Зінкевич - Цензор.НЕТ 9521
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Каламойского надо вжарить .И не просто поправками ,а сабаку повесить вместе с его семьёй и детьмс и и чтоб тварь не размножалась в Украине .
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эти гнидозные "слуги народа" оказались слугами одного олигарха...они тупо "кинули" свой народ...теперь Зе просто должен сделать то что сделал в кино Голобородько...
с двух стволов...
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Треба народу виходити на вулицю.Головне не дати зеленому лайну втікти.Треба очищати Україну від нечісті.
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Надо просить США что бы как то успокоили этого Коломойского.
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А ведь кто-то голосовал за эту продажную шкуру?! Мажоритарщик.
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..херня этот закон, его в чувство привести только нужно, а то "позашили" в него х.з что юристы Бенины и *********, и думаю что небесплатно...в вот закон о земле, это реальная "бомба" для Украины, с его принятием, подписанием и внедрением - лохматка к нам реальная таки придет, точно как по Шевченке...ними на панщину идут щей диточок своих ведут...... "Слуги народу" внесли 13 тисяч поправок в "антиКоломойський" закон, щоб зірвати його ухвалення, - нардеп від "ЄС" Зінкевич - Цензор.НЕТ 729
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