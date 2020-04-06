 "Слуги народу" внесли 13 тисяч поправок в "антиКоломойський" закон, щоб зірвати його ухвалення, - нардеп від "ЄС" Зінкевич

Про це пише в Facebook народний депутат від "Європейської Солідарності" Яна Зінкевич, інформує Цензор.НЕТ.

Понад 6000 правок подав один депутат - Антон Поляков. Він був мажоритарником по округу 206 від фракції "слуг народу", тепер - позафракційний.

Зінкевич нагадала, що ухвалення "антиКоломойського" закону необхідне для отримання кредиту МВФ, "щоб утримати країну на плаву в умовах кризи і пандемії".

Нагадаємо, Верховна Рада 30 березня підтримала в першому читанні законопроєкт 2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, прийняття якого є однією з двох умов укладення нової угоди з Міжнародним валютним фондом. Другою умовою було прийняття закону про ринок землі, який парламентарії прийняли в цілому цього ж дня.

Водночас в законопроєкт про банки нардепи вже подали 5 тис. поправок до другого читання, що може істотно затягнути його розгляд. Останній день подачі поправок - 6 квітня.

6 квітня член профільного комітету ВР, депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомляв, що депутати Верховної Ради запропонували 6 тисяч поправок до законопроекту №2571-д про поліпшення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.