 "Слуги народу" внесли 13 тисяч поправок в "антиКоломойський" закон, щоб зірвати його ухвалення, - нардеп від "ЄС" Зінкевич

Про це пише в Facebook народний депутат від "Європейської Солідарності" Яна Зінкевич, інформує Цензор.НЕТ.
Понад 6000 правок подав один депутат - Антон Поляков. Він був мажоритарником по округу 206 від фракції "слуг народу", тепер - позафракційний.
Зінкевич нагадала, що ухвалення "антиКоломойського" закону необхідне для отримання кредиту МВФ, "щоб утримати країну на плаву в умовах кризи і пандемії".
Нагадаємо, Верховна Рада 30 березня підтримала в першому читанні законопроєкт 2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, прийняття якого є однією з двох умов укладення нової угоди з Міжнародним валютним фондом. Другою умовою було прийняття закону про ринок землі, який парламентарії прийняли в цілому цього ж дня.
Водночас в законопроєкт про банки нардепи вже подали 5 тис. поправок до другого читання, що може істотно затягнути його розгляд. Останній день подачі поправок - 6 квітня.
6 квітня член профільного комітету ВР, депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомляв, що депутати Верховної Ради запропонували 6 тисяч поправок до законопроекту №2571-д про поліпшення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.
Если дефолт-таки случиться, куда будут бежать эти "слуги народа"? Их, ведь, обнищавший и голодающий народ реально перевешает, Ростовом не отделаются.
будут верить всякой лжи, ибо отличить не смогут
отаке, малята
оце працюють..
беня щедро платить
Зеля їх не помічає ?
Так смотри новый Махно появится - украинская земля это не заводы прошлого века.
А еще он США дорогу перебежал.Так что Беню скушают свои за деньги МВФ,
Что-то ты раздухорился, Стрелок, мысли каждого комментатора называешь то чушью, то бредом. Хочется таким способом самоутвердиться? Мысль про НБУ ты почерпнул у Solo и выдал за свою.
І да, забуваєте, що напередодні націоналізації від бені було не не те що прохання, а письмове прохання до НБУ націоналізувати Приват. Так що за "забрати" стосовно Привату - звіздьож.
Короче, народу реально жрать будет нечего.
Да уж слабувата команда,с небес на землю ставить.
То Парламент країни перетворюється в цирк!
І все закономірно , і все згідно діючого законодавства
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ЗЕЛЕНСКИЙ и развод лохов...
Читаем: Украина договорилась об увеличении программы помощи от МВФ с 5 до 8 миллиардов долларов. Первый транш в мае может составить 2 млрд в случае подписания новой программы. (Зе-ленский)
Гггггг!!!!!!! Речь о тех 2 ярдах, которые БЕЗУСЛОВНО МыВыФы дает ВСЕМ странам четвертого мира, с которыми у него есть программы?
Т.е. 2 ярда - это пара копеек с барского плеча в кредит ВСЕМ станам недомира, которые лягли под МыВыФы согласившись никогда не мешать нормальным странам своей конкуренцией...
Ну... и в чем заслуга? Кто о чем и с кем "тяжело" говорил?
А.... ну да... условие... нужно не только быть быть страной недомира, но и булки расслабить под них - программку подписать... Тогда эти 2 ярда в кредит дадут безусловно как и всем остальным.
А что эе хочет МыВыФы? Чтобы мы стали банановой республикой! Единственной на планете страной, где по требованию МыВыФы утверждают закон, согласно которого в отдельных случаях можно НЕ ИСПОЛНЯТЬ решение суда на законодательном уровне!
О как! А еще... дружбан МыВыФы очень осерчал и требует пустить мировых спекулей на нашу Землю...
А еще хитрые депы 10 тыс. поправок к тому странному закону зарегили...
А тут еще карантин, админ штрафы, вирус... А когда там очередные 4 внеочередные сессии? ))))
Кстати... а что там с Ермаком, назначениями в УЗ и Оманом? Водичка тепленькая там?
1/ Надо отдать должное бабушке Юле, КАК ВСЕГДА, сумевшей завернуть г@вно в красивую обертку. В этом смысле для Украины бабушка более опасна, чем янучары, потому что в наличии ума ей не откажешь.
2/ "Внефракционный депутат (экс "Слуга народа") Антон Поляков подал в т.н." антиколомойский закон "6000 поправок. Еще одна "служанка" Ольга Василевская-Смаглюк (экс "1 + 1") в свою очередь подала более 1500 поправок".
Сладкая парочка: недалекая до примитивизма баба и мальчик. Интересный мальчик, но далеко не пойдет, на ловленный мизер поставил. Почему-то сразу про вспомнилось: "И Ленин такой молодой, И юный - Октябрь впереди!" Молодой или нет Ленин был, но сифилис вместо мозгов уже тогда поймал.
3/ Имена другой сладкой парочки, внесшей 3000 поправок на двоих неизвестны, как неизвестны имена авторов еще 2500 поправок.
Тепер у цього Полякова банківський рахунок і гаманець трохи розпухли від "вдячності" від бородатої жіночки Привати Коломойської
с двух стволов...